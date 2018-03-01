Важные новости, которые вы могли пропустить

Назначен главврач республиканского перинатального центра

С 1 марта на должность главного врача республиканского перинатального центра назначен Евгений Тучин, который ранее возглавлял роддом Петрозаводска.

По данным пресс-службы карельского Минздрава, Евгений Тучин окончил Амурскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Тюменский госуниверситет по специальности "Государственное и муниципальное управление", имеет профессиональную подготовку по организации здравоохранения и управлению инновационными проектами.

Работал врачом акушером-гинекологом в медицинских организациях Амурской и Тюменской областей, заместителем директора Тобольского регионального филиала территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области, главврачом государственного лечебно-профилактического учреждения Тюменской области "Перинатальный центр", был начальником отдела организации медицинской помощи Минздрава Карелии, главным врачом Родильного дома имени К.А. Гуткина.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.

Стало известно, кто стал фигурантом дела о мошенничестве в Фонде капремонта Карелии

Экс-депутата Законодательного собрания Карелии, бывшего и.о. генерального директора фонда капремонта Михаила Баранова подозревают в мошенничестве.

Об этом "Столице на Онего" рассказал сам Михаил Баранов. Во время руководства организацией он несколько раз некорректно отчитался о тратах на бензин для служебного автомобиля, на котором он ездил в командировки, пояснил экс-депутат.

Так, в сентябре 2015 года, по его словам, он вернулся из командировки в Петрозаводск в субботу, хотя по табелю рабочего времени это был выходной день. В путевом листе указана суббота. "У нас выход в субботу на работу не приветствовался, так как это двойная зарплата. Следствие говорит, раз выходной день, то я не мог расходовать бюджетные деньги", - сказал он.

Кроме этого, в другой раз Михаил Баранов ездил в Санкт-Петербург, а в путевых листах указано, что ездил по маршруту "Петрозаводск-Лоухи-Петрозаводск".

"Вот это я не могу пояснить. Не знаю. Заполняла бухгалтерия, я не проверил, так как все было в текучке. У меня есть подтверждающие документы, что я ездил в Санкт-Петербург", - сказал Михаил Баранов.

Еще одна командировка была по путевому листу в Ледмозеро и обратно в Петрозаводск, расстояние в нем указано 408 км, хотя должно быть порядка 800 км.

"Когда я поднял чеки, посмотрел, что я навряд ли ездил в Ледмозеро, какие-то другие были поездки. Может Гирвас, может в Ладва-ветку. Почему так оформлено? Тоже не могу ответить", - сказал он.

"На допрос вызывали. На допросе объяснял все. О возбуждении уголовного дела мне стало известно в декабре 2017 года, а допрашивали меня как подозреваемого 26 февраля 2018 года. Следствие разбирается. Все что необходимо от меня я делаю: дают показания, пытаюсь вспомнить события", - сказал бывший и.о. гендиректора.

Михаил Баранов рассказал, что возместил Фонду капремонта Карелии 11 тыс. рублей.

Баба с пакетами и другие фрики Петрозаводска

Журналист и блогер Наталья Севец-Ермолина вспоминает колоритных персонажей карельской столицы.

- Я вспоминаю Чебурашку с улицы Ведлозерской, ее известность распространилась дальше микрорайона Тринага. Ареалом ее обитания был центральный рынок, поэтому Чебурашка была частью городской ярмарки тщеславия. Многие в конце 80-х, в начале 90-х видели ее ежедневно. Ее нельзя было не заметить. Очень маленького роста, кругленькая и с десятками пакетов. Она катилась по городу со своими пакетами, как изрядно пошопившаяся гламурная дева. Руки были растопырены по бокам, как у снеговика, потому что пакеты расширяли ее фарватер. Если Чебурашка шла по тротуару, больше никто не мог пройти, не задев ее пакеты. И люди расступались, как перед звездой…

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Петрозаводчанин изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы

В Петрозаводске мужчина обвиняется в половой неприкосновенности 10-летней девочки, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в 2013 году 33-летний житель Петрозаводска совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование 10-летней родственницы своей сожительницы.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился местный житель, который рассказал, что снег, собранный в районе Гоголевского моста в Петрозаводске, складируется не на специальном полигоне, а за 4 км по направлению к озеру Лососинное, в районе остановочного комплекса и гаражного кооператива.

По словам нашего читателя, в ночь на 1 марта он лично видел, как самосвалы (номера он записал) везли в сторону Лососинного грязный снег, собранный в районе моста, и выгружали его вдоль дороги у остановочного комплекса.

Увидев это безобразие, продолжает мужчина, он тут же позвонил в полицию, полагая, что стражи порядка незамедлительно выедут на место и пресекут предполагаемое нарушение. Но этого не произошло.

Продолжение истории, а также фото и видео - по ссылке.

Ушел из жизни известный писатель и общественник

Не стало Василия Лукьянова.

На 77 году жизни умер Василий Сергеевич Лукьянов, журналист, писатель и яркий общественник - борец за права бывших малолетних узников Карелии.

Василий Лукьянов родил­ся в деревне Демехово Вырозерского сельского совета Заонежского района Карело-Финской ССР 31 июля 1941 года. Пережил оккупацию в трудовом лагере № Л-55, который прости­рался от Шуньги до Великой Губы.

В 1955 году после окончания Вырозерской семилетней школы четырнадцатилетним подростком отправился в Медвежьегорск, потом переехал в Петрозаводск. Работал на ДОКе, затем на флоте - матросом, рулевым мотористом, помощником механика. Службу в Армии проходил в одном из ядерных центров Урала. С отличием окончил он заочно Петрозаводский техникум железнодорожного транспорта по специальности "автоматика-телемеханика". В 1980 годы пришел в контролирующие органы СССР в качестве ведущего инженера отдела государственного контроля СССР. Работал по "Плану важнейших государственных проверок Союза ССР".

Затем занимался журналистикой и общественной работой. Член Союза журналистов России. Его публикации носили правозащитный, социальный характер, отличались остротой стиля, актуальностью. Много писал об истории родного края, экологии Заонежья. В 2001 году Лукьянов был удостоен звания "Лауреат года" г. Петрозаводска и награжден грамотой за очерки и публикации на социальную и правозащитную темы. В 2002 году награжден почетной грамотой газеты "Курьер Карелии". Длительное время сотрудничал с журналом "Север" в качестве специального корреспондента. Был председателем КРОО "Общество "Земля Заонежская".

В 2004 году за правозащитную деятельность в журналистике награжден Почетной грамотой Республики Карелия.

Благодаря его усилиям многим жителям Карелии вернули статус бывший малолетних узников, которого в свое время их лишили наши чиновники.

Прощание с Василием Лукьяновым состоится в субботу в 12 часов в траурном зале на улице Вольной.

В ЦИК Карелии направлена жалоба на агитацию против одного из кандидатов в президенты

Карельский предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Павла Грудинина направил в региональный ЦИК жалобу на нарушения во время предвыборной кампании, допущенные в районной газете.

Как сообщается в жалобе, в газете "Беломорская трибуна", учредителем которой является администрация Беломорского района, 15 февраля была опубликована статья "Покраснел ли кандидат от коммунистов, заручившись поддержкой партии?"

"Материалы, на наш взгляд, содержат признаки незаконной агитации против кандидата в президенты РФ Павла Грудинина", - говорится в жалобе.

Уточняется, что в статье создается негативный образ кандидата.

"Просим рассмотреть эту публикацию с точки зрения нарушения федерального законодательства в рамках компетенции Центральной избирательной комиссии Республики Карелия и принять решение в соответствии с действующим законодательством", - просят авторы обращения.

Как ранее отмечал председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, к настоящему времени штабы кандидатов не торопятся сообщать о каких-либо нарушениях, связанных с агитацией или предвыборными кампаниями конкурентов. Жалоба штаба Грудинина стала первой.

ВИДЕО: Грудинин ушел из студии во время теледебатов, назвав их базаром

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин во время предвыборных дебатов на Первом канале заявил, что их превратили в шоу и покинул студию.

"Это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты - это когда ты споришь с соперником. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут - необъяснимо никому", - сказал Грудинин во время дебатов 28 февраля.

По его мнению, центральная избирательная комиссия РФ и центральные телеканалы не заинтересованы в том, чтобы кандидаты в президенты дебатировали в формате "один на один".

"Сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам, - сказал он. - Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию".

Также кандидат от КПРФ указал на сознательную делигитимизацию выборов со стороны государственных СМИ и на необходимость срочно менять власть для спасения страны, сообщается в паблике КПРФ.

У российских почтальонов выросли зарплаты

С 1 марта Почта России повысила заработные платы всем сотрудникам городских отделений почтовой связи, а также линейному персоналу почтамтов по всей стране.

Повышение зарплаты коснется почтальонов, операторов связи, начальников отделений и их заместителей. Всего программа повышения зарплат затронет 154 тыс. почтовых работников.

В 2017 году средняя зарплата сотрудников Почты России составляла около 21,7 тыс. рублей.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Музыкальный критик Троицкий похвалил "очень смешные песни" из Карелии

Известный критик Артемий Троицкий рассказал в своем видеоблоге о карельской группе "Громыка".

Выпуск, посвященный команде "Громыка", размещен на канале "АРУ ТВ".

Артемий Троицкий порекомендовал своим зрителям посмотреть клип группы "Громыка"- "Доставить в Москву".

Критик также отметил, что музыканты петрозаводского коллектива необычно выглядят, играют на странных инструментах и поют "очень смешные песни".

"Они выступают исключительно в таких вот политбюровских шапочках, с наклеенными бровями, в черных костюмах и при галстуках и так далее. Все похожи на Громыку, Брежнева и так далее. Играют на допотопных электромузыкальных инструментах советского времени и поют очень смешные песни",- рассказал Троицкий.

Видео "Доставить в Москву"- это мультипликационный клип для взрослых, созданный белорусским режиссером Фёдором Лысым. Мультипликатор рассказал, что нарисовал все кадры в клипе фломастерами и предложил не смотреть его произведение впечатлительным людям во избежание дискомфорта.

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