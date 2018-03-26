Все, что случилось сегодня

Следственные органы начали проверку по факту смерти роженицы в Петрозаводске

По факту смерти молодой роженицы, у которой осталось трое детей, началась доследственная проверка, сообщили в Минздраве Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло письмо, в котором сообщалось, что вопиющий случай произошёл в Петрозаводском роддоме: после родов умерла молодая жительница Заозерья, без мамы остались трое детей – написали родственники умершей.

"В воскресенье 11 марта в 14.10 у жительницы села Заозерье был один из счастливых дней в ее жизни: на свет появился третий ребёнок в семье - мальчишка, абсолютно здоровый,весом 3750 и ростом 54 см, назвали Мишенькой. Все бы хорошо, если бы не страшное "но".

Мишенька родился с помощью кесарева сечения. Мамочку оставили в палате интенсивной терапии до следующего дня. Но через несколько часов у роженицы начал кровить шов, и ей наложили ещё два шва, не удосужившись сделать УЗИ брюшной полости , написали родственнипки, - и только в 00:00 врачи все-таки сдали УЗИ, которое покзало внутреннее кровотечение - и Любу экстренно оперируют. В ходе операции потеря крови в общем составляет 2,8 л (данные по записям в заключении), а врачи говорят, что, скорее всего, потеря была намного больше. Также во время операции происходит остановка сердца. Врачи констатируют клиническую смерть, завести сердце смогли только на девятой минуте, что было слишком поздно. В результате Люба впала в кому, в который пребывала 12 дней, и скончалась. У Любы осталась мама - пенсионер 70 лет, трое детей: 16 лет, 2,7 года и малышу всего 13 дней".

Родные пообещали придать огласке этот случай и найти виноватых в смерти многодетной матери.

В Минздраве Карелии сообщили, что по факту смерти роженицы начата доследственная проверка.

Как стало известно "Столице на Онего", трагедия произошла с роженицей в роддоме имени К.А.Гуткина.

фото: ФОТО: Евгений Кошелев

Что ждать жителям Карелии от погоды в ближайшие две недели

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, о погоде в республике на ближайшие две недели: ждать ли еще снегопадов, когда наступит плюсовая температура.

В Карелии в минувшее воскресенье 25 марта выпало 9 мм осадков, что равносильно, по словам синоптиков, 10 сантиметрам снежного покрова.

"Большого снегопада в ближайшие две недели не ожидается, - сказала Елена Ишкина, - если и будет идти снег, то местами и кратковременно, снежными зарядами".

Как пояснили в карельском Гидрометцентре, такую снежную погоду принес нам циклон с Баренцева море.

"Но уже сегодня, 26 марта, ветер сменится с восточного на северо-западный, - сказала Ишкина, - осадки прекратятся, температура пойдет на понижение: ночью -10…-15, днем -1…-6. Погода будет морозной и солнечной".

До 4 апреля, сообщили синоптики, ночные температуры в Карелии будут -10…-15, днем возможно потепление до ноля при солнечной погоде.

"По южным районам – Сортавальский, Олонецкий, где ветер будет западный, - уточнила Елена Ишкина, - ожидается потепление до +2".

В Петрозаводске, не приходя в сознание после ДТП, умер адвокат

Адвокат Алексей Высоких скончался в больнице Петрозаводска, не приходя в сознание после ДТП.

Как стало известно "Столице на Онего", умер 36-летний адвокат Алексей Высоких, не приходя в сознание после ДТП.

В Петрозаводске 12 марта в 19.00 в районе дома №18 по улице Красноармейская водитель автомобиля ВАЗ-21074 сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пешеход с тяжелыми травмами попал в реанимацию БСМП.

Пострадавшим 36-летним пешеходом оказался адвокат Алексей Высоких. После ДТП он так и не пришел в сознание, после операции впал в кому и через две недели умер.

Отметим, что погибший Алексей Высоких в суде защищал экс-главу контрольного комитета Виталия Галкина по делу о взятках.

"Парфенчиков, очевидно, пошел по пути Москвы, где чиновники получают гораздо большую зарплату, чем в Карелии"

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об увеличении ежемесячного денежного поощрения себе и спикеру парламента Элиссану Шандаловичу. Не забыл губернатор и о министрах, рядовых чиновниках и депутатах.

Как пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии", 15 ноября 2017 года Артур Парфенчиков издал указ за №196 "О внесении изменений в отдельные акты главы Республики Карелия". В данном случае изменения коснулись указа главы РК от 12 мая 2006 года №76 "О ежемесячном денежном поощрении главы Республики Карелия, лиц, занимающих отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской службы Республики Карелия". Издание сравнило оба документа и обнаружило немало любопытного.

Из указа Парфенчикова следует, что с 1 декабря 2017 года ежемесячное денежное поощрение (ЕДП) главы республики и председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича установлено "в размере пяти месячных должностных окладов". Тогда как в указе Катанандова от 2006 года говорилось о ЕДП в размере одного оклада.

Лицам, занимающим государственные должности РК - заместителям главы, его представителю в ЗС, министрам и председателям госкомитетов, другим членам правительства, уполномоченным по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, некоторым другим высокопоставленным чиновникам, а также работающим на постоянной основе депутатам ЗС - ЕДП установлено в размере трех окладов. А государственным гражданским служащим – двух окладов.

В тот же день, 15 ноября 2017 года, Артур Парфенчиков подписал еще один указ, за №195 "О внесении изменений в отдельные указы главы Республики Карелия". Из него следует, что ЕДП еще одному замглавы РК – постоянному представителю республики при президенте России в Москве - установлено в размере 6,5 месячных должностных окладов. А его коллеге в Санкт-Петербурге – в 5,5 окладов.

Какая зарплата у карельских министров? По сведениям "Вестей Карелии", например, министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев получает в пределах 110-120 тысяч рублей. Раньше зарплата главы Минстроя составляла 80-90 тысяч. (Эти цифры на условиях анонимности раскрыли подчиненные самого министра). Издание поинтересовалось у Ермолаева, насколько эти данные соответствуют действительности.

"Прошу прощения, но это не очень корректный вопрос, - ответил Олег Ермолаев. – Я не могу комментировать указ главы. Скоро мы сдадим декларации, из которых вы узнаете о наших доходах".

Впрочем, узнать о доходах министров за 2018 год можно будет еще не скоро. Декларации за этот год они будут сдавать только в следующем 2019 году.

"Значит, наберитесь терпения, и в следующем году узнаете о моем нынешнем доходе", - сказал министр.

По словам некоторых заместителей министров, их зарплата с 70 тысяч возросла до 90, а оклад составляет 14,5 тысячи рублей. Следовательно, у министров и имеющих аналогичные оклады депутатов ЗС они выше. Как, разумеется, и у самого главы республики Артура Парфенчикова. По неподтвержденной информации, его оклад составляет почти 22 тысячи рублей. Для сравнения, должностной оклад Сергея Катанандова равнялся 14,4 тысячи рублей.

"Вести Карелии" попросили экс-губернатора Карелии прокомментировать указ Артура Парфенчикова. Однако, как и следовало ожидать, он категорически отказался.

"Я не комментирую решение своих коллег, это несерьезно, - сказал Сергей Катанандов. – Пусть это оценивают люди".

Мнения самих чиновников по поводу увеличения им ЕДП и, следовательно, роста их заработной платы, разделилось. Большинство из них, разумеется, считают, что сделать это нужно было давно, тем более, с учетом возрастающей инфляции. По мнению других, в это нелегкое, в том числе, для нашей республики время, от ноябрьского "денежного" указа Артуру Парфенчикову следовало воздержаться.

"Артур Парфенчиков, очевидно, пошел по пути Москвы, где чиновники получают гораздо большую зарплату, нежели в Карелии, - сказал руководитель одного из федеральных ведомств в республике. – Но почему он не подумал о большой разнице в доходах москвичей и жителей Карелии и о негативном общественном мнении? Надеялся, что об этом завуалированном и, не побоюсь этого слова, циничном указе не узнает общественность?"

Продолжение – по ссылке.

Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ: дым распространился за секунды

В Интернете появилось видео начала пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизнь 64 человек.

На кадрах видно, что дым распространяется по зданию с большой скоростью, буквально за считанные секунды, отмечает "Росбалт".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. В больницах остаются 12 человек, у большинства из них отравление угарным газом.

По делу о пожаре задержали четырех человек. Разбор завалов не могут начать, поскольку там возобновилось задымление и есть угроза обрушения конструкций. Очевидцы говорят, что не слышали сигнализации.

Выборы президента в Карелии могли закончиться иначе, свидетельствует опрос

Результаты опроса "Столицы на Онего" о голосовании на выборах президента отличную от официальной статистики картину.

На прошлой неделе "Столица на Онего" опубликовала опрос, как проголосовали наши читатели на прошедших выборах президента РФ. В исследовании приняли участие 1769 человек.

Из них 601 человек (33%) предпочел проголосовать за Павла Грудинина. Владимир Путин набрал 532 (30%). На третьем месте по популярности ответ "я не ходил на выборы" – 371 респондент (20%).

Ксения Собчак – 81 голос (4%), Владимир Жириновский - 66 голосов (3%), Григорий Явлинский - 56 голосов (3%), Борис Титов – 17 голосов (0%), Сергей Бабурин - 15 голосов (0%), Максим Сурайкин 3 голоса (0%)

Испортили бюллетень 27 человек (1%).

Полиция Петрозаводска разыскивает водителя такси

Последний раз его видели на Лесном проспекте у "Сигмы".

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Александра Владимировича К., 35 лет, местонахождение которого не известно с 22 марта 2018 года. Разыскиваемый работает водителем такси "Везет" на автомобиле "Дэу Нексия" золотистого цвета, госномер М932АК 10rus.

Последний раз был замечен в автомобиле 22 марта в районе 21-22 часов на парковке гипермаркета "Сигма" на Лесном пр.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, или тех, кто видел его после 22 марта, просят сообщать по телефонам: +7 (911) 415-25-87 или 02 (с мобильного – 102).

В Москве умер основатель "МММ" Сергей Мавроди

В московской больнице скончался бывший глава крупнейшей финансовой пирамиды Сергей Мавроди, сообщают федеральные СМИ

В Москве на 63-м году жизни скончался известный бизнесмен, основатель скандально известной финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

По информации "МК", накануне в районе часа ночи Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось - сегодня утром он скончался.

фото: РИА Новости

ВИДЕО: Посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из пожара

НТВ опубликовал видео, в котором посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из горящего здания.

На кадрах несколько мужчин заблокированы огнем на лестнице — сверху и снизу видны языки пламени, помещение сильно задымлено. Один из них пытается сломать дверь.

"Мужики, сейчас точно задохнемся", — комментирует происходящее автор видео.

Неизвестно, удалось ли им спастись.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным СК России, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.

Кроме того, очевидцы сняли эвакуацию из торгового центра.

ВИДЕО: В Петрозаводске прохожие спасли мужчину, который потерял сознание на улице

В центре Петрозаводска мужчине стало плохо, и он упал на тротуар без сознания.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как 23 марта в 21.35 на перекрестке ул.Гоголя-ул.Антикайнена мужчина пытался перейти дорогу, но в какой-то момент ему стало плохо, он потерял равновесие и упал.

Попытки продолжить путь не увенчались успехом. Видимо, началось сильное головокружение, в результате мужчина упал и больше не поднимался.

В бессознательном состоянии его увидели проезжавшие мимо люди, а также прохожие, которые и вызвали скорую помощь.

Врачи приехали быстро. Неравнодушные горожане помогли погрузить мужчину на носилки и разошлись.

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