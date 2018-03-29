Самые читаемые новости за 29 марта

Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
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Новости. Хроника дня
22:20, 29 Марта 2018

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фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
ФОТО: В Петрозаводске воздушные шары запустили в память о погибших в Кемерово

В столице Карелии 28 марта более тысячи человек пришли к большому камню на набережной Онего, чтобы почтить память погибших в Кемерово людей.

Литию по усопшим отслужил настоятель Сретенского храма отец Леонид Леонтюк. В память о погибших участники акции запустили в небо белые шары. На многих из них были написаны даты трагедии.

После этого люди, многие со слезами на глазах, начали подносить к большому камню цветы, мягкие игрушки и свечи.

Фото смотрите здесь.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

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ФОТО: В Петрозаводске загорелись игрушки, принесенные в память о погибших на пожаре в Кемерово

У "камня скорби" на Онежской набережной у Ротонды ночью произошел пожар.

Минувшей ночью загорелись игрушки и цветы у "камня скорби", которые петрозаводчане принесли в память о погибших на пожаре в Кемерово, сообщается в паблике "Живой Петрозаводск".

Напомним, в минувшую среду 28 марта в Петрозаводске тысячи людей пришли почтить память погибших на страшном пожаре в Кемерово. Горожане принесли игрушки, шоколадки, цветы, бумажных журавликов и огромное количество белых шаров.

По завершении акции "камня скорби" не было видно, а люди в течение двух часов все подходили на набережную и подходили. Наш фоторепортаж с этой акции вы можете посмотреть здесь.

Многие плакали, прижимая к себе своих детей.

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"У нас есть человек непростого ранга"

Бывший мэр Петрозаводска Николай Левин добился через суд возвращения конфискованных у него охотничьих ружей.

Начальник Отделения лицензионно-разрешительной работы №1 Сергей Лалаев рассказал в городском суде Петрозаводска, что перед тем, как к нему пришел Николай Левин, поступил звонок от "вышестоящего руководства".

"В силу того, что у нас есть человек непростого ранга, поэтому его направили ко мне, как к руководителю. Так, у нас прием граждан осуществляется по другому адресу. В связи с тем, что неординарная ситуация, то отправили ко мне. Руководитель позвонил и сказал, что придет Николай Иванович, нужно будет посмотреть документы, разобраться и принять соответствующие меры. Николаю Ивановичу я объяснил, что будет составлен административный протокол", - сказал Сергей Лалаев.

Подробнее читайте здесь.

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ФОТО: В поселке Карелии люди задыхаются от рыбной вони

На поле у поселка Акуловка Лахденпохского района устроили свалку рыбных отходов, которая источает ужасную вонь, жалуются жители Карелии.

В паблике "Лахденпохья – Навсегда" опубликовано сообщение о том, как проезжавшие мимо поселка Акуловка люди чуть не задохнулись от вони, которая исходила от кучи мусора.

"Проезжали мимо Акуловки - чуть не задохнулись, - пишут люди, - скидывают на поле отходы. Если зимой там такая вонь, то что будет летом? Там и стаи собак, и ворон тьма....Почему не сжигается всё в специальных печах? И ещё не попало на фото вылитое вонючее кровавое пятно 4х4 - ужас картина".

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ВИДЕО: В Петрозаводске на сироту повесили огромные долги за комнату, в которой он даже не жил

В тяжелую ситуацию попал бывший воспитанник детского дома №2 Дима Власов.

В Петрозаводске пока Дима Власов жил в детском доме, его комнату, доставшуюся в наследство от мамы, сдавали. Когда Диме исполнилось 18 лет, оказалось, что жить в своей комнате он сможет только после того, как погасит чужие долги по коммуналке.

В ситуации разбирались корреспонденты "Вести-Карелия", которые выяснили, что комнату сдавал детский дом, которого уже не существует. Центр помощи детям "Надежда", появившийся на базе бывшего детского дома, как выяснилось, правопреемником не является, поэтому про долги сироты слышать не хочет.

Бывший директор детского дома также сообщила, что, когда они сдавали жилье, больших долгов не было, а теперь Дима учится в Автотранспортном техникуме и за него отвечает руководство техникума и отдел попечительства администрации Петрозаводска.

В мэрии корреспонденту ответили, что ответственность за собственность сироты несет учреждение, которое осуществляет опеку, и посоветовали обратиться в суд.

Выпутаться из этой непростой ситуации Диме помогают, волонтеры, куратор и детский омбудсмен, пообещавший привлечь к разбирательству юристов.

Какой долг повесили на Диму, смотрите в сюжете "ГТРК "Вести-Карелия".

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Новые подробности о майоре полиции Карелии, обвиненном в мужеложстве с насилием

Его "вычислили" опытные сотрудники спецподразделения полиции.

Как сообщалось ранее, 27 марта Петрозаводский городской суд по ходатайству карельского Следкома арестовал майора полиции, работавшего в МВД республики, почти на два месяца. По имеющейся информации, ему предъявлено обвинение по статье 132 часть 4 УК РФ: "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Есть информация, что в уголовном деле речь идет о нескольких потерпевших, но в интересах следствия эта информация не разглашается.

Стали известны детали о его личности. Последние годы он работал инспектором по учету в Госавтоинспекции республики, а в январе этого перешел на службу в правовой отдел МВД Карелии, заняв должность юрисконсульта. 

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Мэрия Петрозаводска опубликовала список домов, где заменят лифты

В Петрозаводске стартовала программа замены лифтов в многоквартирных домах.

 

До 2019 года будет заменено 77 лифтов в 30 городских многоэтажках, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

На данный момент завершен ремонт в трех многоквартирных домах: на улицах Лыжной, Питкярантской и Ведлозерской, всего заменено пять лифтов. Ведутся работы еще в девяти домах, заключены договоры с подрядчиками на замену 42 лифтов. Об этом сообщил начальник управления жилищного хозяйства администрации города Евгений Перов.

Сообщается, что в многоэтажках производится замена лифтовых кабин на новые, ремонтируется электрическое оборудование и подъемные механизмы, при необходимости модернизируются лифтовые шахты.

В ближайшее время Фонд капитального ремонта заключит договоры на ремонт лифтов еще в 13 многоквартирных домах, утверждают в администрации Петрозаводска.

Мэрия опубликовала список домов, где будет производиться ремонт: бульвар Интернационалистов, д. 22, пер. Попова, д. 4, д. 8, просп. Александра Невского, д. 37, д. 41, д. 43, просп. Лесной, д. 19, ул. Березовая аллея, д. 33, д. 35, ул. Ведлозерская, д. 16Б, д. 18Б, ул. Древлянка, д. 14 корп.1, д. 14 корп.2, д. 21, д. 24 корп.1, ул. Калинина, д. 73, ул. Лыжная, д. 5, д 22А, ул. Московская, д. 10, ул. Пархоменко, д. 26А, ул. Питкярантская, д. 6, ул. Шотмана, д. 60, д.20, ул. Попова, д. 12, ул. Сегежская, д. 13, ул. Сортавальская, д. 5, ул. Судостроительная, д. 28, ул. Фрунзе, д. 2, ул. Чкалова, д. 49, д. 54.

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Стали известны адреса дворов, которые приведут в порядок в Петрозаводске

Утвержден перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах.

Соответствующее постановление, датированное 28 марта, размещено на сайте мэрии города.

Контроль за работой возложен на председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлию Мизинкову.

Ссылка на список дворов  – в материале "Вестей Карелии".

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ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже

Возможно, эта женщина бесплатно приоделась в торговом центре.

Преступление в магазине, расположенном в торговом центре на проспекте Ленина, было совершено в середине февраля, сообщили в МВД Карелии. 

Камеры видеонаблюдения, установленные в торговом павильоне, запечатлели возможную подозреваемую.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 8931-702-16-70, 8968-180-55-85. Конфиденциальность гарантируется.

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Жителей Карелии лишили последней надежды на пересчет "северных" по новой формуле

Управление труда и занятости Карелии: новая формула начисления "северных" надбавок сверх МРОТ не касается тех, кто поздно обратился в суды за перерасчетом.

В соответствии с позицией региональной власти, большинство жителей региона, требующих годовые перерасчеты своих зарплат, на самом деле обречены на неудачу в судах.

Согласно решению Конституционного суда России, вынесенному 7 декабря прошлого года, "северные" и районные коэффициенты к зарплатам жителей северных регионов должны начисляться по новой формуле. Раньше коэффициенты включали в состав минимального размера оплаты труда. Конституционный суд предписал начислять коэффициенты сверх МРОТ, что существенно увеличивало размер заработной платы граждан

Министерство труда и социальной защиты России обратилось в Конституционный суд с просьбой разъяснить, обязаны ли работодатели сделать перерасчет зарплаты по новой формуле за весь 2017 год. В ответе сказано, что, если иски находились на рассмотрении судов по состоянию на 7 декабря 2017 года, и решения по ним не были приняты или не вступили в силу к этой дате, то суды обязаны их удовлетворить.

Могут ли рассчитывать на перерасчет остальные заявители, которые обратились в суд после 7 декабря, Конституционный суд не пояснил.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Минсельхоз Карелии предупредил о зараженной форели в Финляндии

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Криминальный парфюмер был задержан полицией в Петрозаводске

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Хоккеист из Карелии может попасть в состав сборной России на чемпионат мира

Автор "Столицы на Онего" Павел Соколов посмотрел последние матчи челябинского "Трактора", за который играет костомукшанин Алексей Кручинин, и пришел к выводу, что хоккеисту выпал "самый реальный в жизни шанс попасть в состав сборной России на чемпионат мира". Подробнее

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Минпромторг ждет появления продовольственных карточек в ближайшее время

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Зарплата чиновников в Карелии в 2017 году росла быстрее средней по республике

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ФОТО: Глава Карелии рассказал о новом детском Центре чтения

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Власти Петрозаводска поддержат малый бизнес

В администрации Петрозаводска сообщили о мерах поддержки предпринимательства, которые прорабатываются на данный момент. Подробнее

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Самый высокий в 2017 году уровень безработицы среди регионов Северо-Запада зафиксирован в Карелии

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Три странных лекции о музыке прозвучат в Петрозаводске

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