Важные новости 1 мая

Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ночной погони на проспекте Ленина.

Как ранее сообщали очевидцы, в ночь с 30 апреля на 1 мая на проспекте Ленина нарушители на Daewoo Nexia уходили от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесли дорожное ограждение и врезались в забор петрозаводского университета.

В ГИБДД Карелии сообщили, что ДТП совершила 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

Пьяную виновницу ДТП задержали до вынесения решения суда.

"Сейчас 18-летняя нарушительница находится в отделе полиции в камере предварительного заключения и ждет решения суда", - сообщил в ГИБДД республики.

За данное нарушение суд может определить административное наказание в виде ареста на 15 суток либо наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.

ВИДЕО: В Петрозаводске сгорел дом "под снос"

Очередной расселенный дом сгорел ночью в Петрозаводске.

В ночь с 30 апреля на 1 мая, в 0.40, на ул.Промышленная, 12 загорелся двухэтажный деревянный расселенный дом.

Пожару присвоили наивысший класс опасности - "1БИС". По информации МЧС Карелии, полностью ликвидировать огонь удалось только через часа.

В результате строение полностью было уничтожено. На пожаре никто не пострадал, сообщиил в МЧС.

Видео пожара прислал в редакцию очевидец.



ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку

Камера наружного наблюдения запечатлела момент, как 18-летняя пьяная петрозаводчанка без прав, уходя от погони ДПС, пробила забор университета.

Как ранее сообщали очевидцы, в ночь с 30 апреля на 1 мая на проспекте Ленина нарушители на Daewoo Nexia уходили от погони трех нарядов ДПС в Петрозаводске и, не справившись с управлением, снесли дорожное ограждение и врезались в забор петрозаводского университета.

В ГИБДД Карелии сообщили, что ДТП совершила 18-летняя девушка, не имеющая водительских прав, у которой на месте происшествия сотрудниками ДПС было зафиксировано состояние алкогольного опьянения.

Пьяную виновницу ДТП задержали до вынесения решения суда.

"Сейчас 18-летняя нарушительница находится в отделе полиции в камере предварительного заключения и ждет решения суда", - сообщил в ГИБДД республики.

За данное нарушение суд может определить административное наказание в виде ареста на 15 суток либо наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Фото здесь

ФОТО: Уходя от погони, иномарка пробила забор госуниверситета Петрозаводска

В центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД устроили очередную погоню за нарушителями.

Как сообщили очевидцы "Столице на Онего", сегодня ночью на проспекте Ленина сотрудники ГИБДД устроили погоню за нарушителями на Daewoo Nexia.

"Мальчик и девочка, очень молоденькие, уходили от погони, - пишет очевидец, - их преследовали три экипажа ДПС. Улетели во время погони через ограждение и врезались в корпус ПетрГУ. Обоих нарушителей поймали и увезли".

ВИДЕО: Неопытный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

На перекрестке ул.Мелентьевой-пр.Октябрьский столкнулись два автомобиля, пострадавших пассажиров увезли на "скорой" с места ДТП.

Сегодня днем, 1 мая в 12.26 на перекрестке ул.Мелентьевой-пр.Октябрьский столкнулись Toyota и "ВАЗ-2115".

Девушка, управлявшая иномаркой, которая была обозначена значком "неопытный водитель", совершая левый поворот, не предоставила преимущества в движении "жигулям", двигавшимся в прямом направлении, и совершила столкновение.

В результате ДТП пассажиры Toyota и "жигулей" получили травмы и были госпитализированы с места происшествия, сообщили очевидцы аварии.

"Иномарку после удара отбросило на пешеходный тротуар, где, к счастью, никого не было, - сказала женщина-очевидец ДТП, - повезло, что он никого не задавил".

ФОТО: Водителей автобуса в Петрозаводске ехал на пробитом колесе, пока не пошел дым и не закричали дети

Очевидцы рассказали, как водитель рейсового автобуса на Древлянке ехал полкилометра на взорвавшемся колесе.

В редакцию "Столицы на Онего" очевидцы ДТП с рейсовым автобусом на Древлянке прислали фото, в комментарии к кадрам они сообщили, что водитель маршрутки №9, следовавшей от Кукковского кольца в сторону Древлянке не сразу заметил¸ что у него взорвалось колесо. И ехал с пробитым колесом еще полкилометра, пока не появился дым и пассажиры с детьми не закричали.

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске жители отметили "красный Первомай" шествием и митингом

В Петрозаводске карельское отделение КПРФ сегодня провело первомайскую демонстрацию и митинг "За социальную справедливость!".

Представители партии, сторонники КПРФ и обычные горожане собрались на площади Ленина и колонной по проспекту Карла Маркса направились на площадь Кирова.

Праздничная первомайская колонна, двигавшаяся традиционным, сложившимся еще в советские времена маршрутом, была окрашена красными флагами и красными шариками. Во главе демонстрации шли руководители и активисты республиканского отделения КПРФ.

В это время с громкоговорителей звучали советские песни и лозунги, связанные с необходимостью возвращения России в русло социально ориентированного государства.

Шествие, в котором приняли участие несколько сотен человек, завершилось митингом.

Открыл митинг первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов, который обратил внимание присутствующих на желтые ограждения, через которые пришлось пройти каждому участнику первомайской демонстрации:

"Если власть так уверена в своей поддержке населением, зачем же тогда отгораживается от народа!?".

Кроме этого, напомнил, что Первомай – это до сих пор День международной солидарности трудящихся, но никак не "праздник труда дачников", в который его безуспешно пытаются превратить чиновники.

Евгений Ульянов в своем обращении отметил, что в современных условиях действующая власть не способна обеспечить достойную жизнь даже тем людям, которые имеют работу, не говоря уже о пенсионерах, студентах и детях.

Фактически государство сняло с себя все обязанности по социальному обеспечению и заботе о гражданах.

"Сегодня мы видим, что даже людям, получающим зарплату, не хватает денег на самое необходимое. И дальше будет еще хуже. Как только прошли выборы, власть сразу же начала обсуждать повышение налогов и пенсионного возраста, компенсации потерь олигархов от санкций. Все это приведет только к ухудшению социально-экономической ситуации. Лишь смена курса может спасти Россию".

Участники митинга говорили о неподъемных тарифах на услуги ЖКХ, постоянно растущих ценах и несправедливых налогах, которые тяжелейшим грузом лежат на плечах всего российского народа. По итогам они обратились к властям и потребовали изменения экономического и политического курса страны.

Фото с праздничной демонстрации смотрите здесь.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 1 мая.

Во вторник, 1 мая мы по традиции отмечаем Праздник весны и труда, День международной солидарности трудящихся. В этот день в Петрозаводске будут проводиться праздничные шествия и митинги.

Профсоюзы ждут желающих присоединиться к их колонне в 10.30 на площади Ленина. Шествие профсоюзов закончится митингом на площади Кирова.

Чуть позже, с 12 часов на площади Ленина начнется сбор участников первомайской демонстрации, организованной КПРФ. Все желающие получат в подарок шарики. В 12.30 праздничная первомайская колонна двинется по проспекту Карла Маркса к площади Кирова, где в 13 часов состоится митинг.

Все мероприятия и акции согласованы с администрацией Петрозаводска.

В Костомукше 1 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные 35-летию города.

Петрозаводчане обеспокоены: подростки на Зареке облюбовали расселенный дом

Неравнодушные петрозаводчане интересуются у городских властей, почему не сносят старые деревянные расселенные дома.

В паблике "Подслушано в ПТЗ" горожанин разместил фото заброшенного расселенного дома на Зареке и поинтересовался, почему его не сносят.

"Хотелось бы узнать, когда будут снесены расселенные дома на Зареке, написал горожанин. - Сегодня, проходя по улице Луначарского мимо одного из таких домов, увидела в доме подростков. Считаю, что их нахождение в таком доме опасно для них самих. Вокруг дома множество осколков от разбитых стекол, в самом доме полна разруха. Хотелось бы обратить внимание властей города на это. Считаю, что такие дома после расселения нужно сносить незамедлительно".

Глава Карелии в Первомай поздравил всех с открытием сезона общения с природой

Артур Парфенчиков поздравил всех жителей нашего северного края с праздником Весны и труда.

"Дорогие друзья, наступила весна, просыпается природа, просыпается наш северный край! В этот солнечный день с удовольствием поздравляю Вас с праздником Весны и Труда, который не раз менял свое название и основное содержание, но главным в нем всегда оставались идея обновления и весна. Наши далекие предки в этот день старались задобрить богиню плодородия перед весенним посевом, позднее первомай был пропитан духом Интернационала, затем – коммунистическими идеями, призывом к солидарности трудящихся, идеей мирного труда. Очевидно одно – 1 мая светлый и яркий праздник, который открывает сезон нашего общения с природой, а солнце и весна поднимают настроение, возрождают к активной жизни. Желаю всем мирного неба, весеннего настроения, бодрости духа и любви к труду!"

Такое поздравление написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

В Петрозаводске Профсоюзы Карелии 1 мая прошли колонной по городу под бой барабанов, с флагами и транспарантами. Подробнее

Участники первомайской демонстрации несли флаги и транспаранты. Подробнее

В Карелии в Костомукше празднование Первомая начнется с молебна на доброе дело. Подробнее

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов поздравил жителей республики с Днем международной солидарности трудящихся. Подробнее

Поздравление главы Петрозаводского городского округа Ирины Мирошник и председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука опубликовали на сайте администрации. Подробнее

ДТП с пострадавшим произошло на Пряжинком шоссе в 4 утра, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В селе Видлица Олонецкого района на водителя иномарки составлены административные материалы по статье 12.27.часть 3 КоАП РФ "Употребление алкоголя после ДТП", сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

О погоде на 2 мая в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

В Лахденпохском районе на трассе столкнулись два автомобиля марки Ford, пассажирки обоих авто получили ушибы, сообщил в ГИБДД Карелии. Подробнее

Подробнее

На лице Репникова в Петрозаводске во дворе жилых домов большую лужу облюбовали утки. Подробнее

Юноша ушел из дома по Вытегорскму шоссе 27 апреля и до сегодняшнего дня не вернулся. Полиция просит помочь его найти. Подробнее

В Сортавальском районе 18-летний мотоциклист упал в кювет, от госпитализации отказался, сообщил в ГИБДД Карелии. Подробнее

Олонецкие автоинспекторы обеспечивают безопасность движения автопробега, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, сообщил в ГИБДД Карелии. Подробнее

В Кондопоге двое молодых людей залези вгараж через крышу и совершили кражу, сообщил в отделе Росгвардии Карелии. Подробнее

Двое жителей Карелии накануне 1 мая украли в магазине водку, но наряд вневедомственной охраны поймал злоумышленников, сообщили в отделе Росгвардии Карелии. Подробнее