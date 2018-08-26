Все, что случилось сегодня

Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются

Жителей Карелии просят беречь своих домашних животных в Суоярви, где волки охотятся на собак ночью.

В паблике "Подслушано в Суоярви" местные жители пишут о ночном происшествии на улице Вокзальной.

"В городе опять орудуют волки, 25.08 ночью на ул. Вокзальной сняли с цепи и съели собаку. Убедительная просьба к владельцам животных, будьте внимательны и осторожны", - сообщают жители Суоярви.

Напомним, волки довольно часто терроризируют жителей городов и поселков Карелии. Вопрос о необходимости регулирования численности зверя был поднят в конце прошлого года на совещании в Чалне, где руководитель республики осмотрел туристский комплекс "Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко". Артур Парфенчиков был возмущен, узнав, что местных жителей беспокоят волки, отстреливать которых в населенных пунктах охотникам запрещено.

В результате были разработаны нормативно-правовые механизмы, позволяющие ограничить численность зверя. Министерство природных ресурсов и экологии взяло на контроль ситуацию с участившимися выходами волков к населенным пунктам. В начале 2018 года была организована охота на волков в рамках экстренных мер.

Для оперативного реагирования Министерство природопользования и экологии обращается ко всем жителям Карелии с просьбой сообщать о случаях появления волков по телефону "прямой линии" лесной охраны Карелии 8(8142)-55-55-80, либо в нерабочее время - по телефону 89210143520.

ФОТО: В Петрозаводске в ночном ДТП пострадали два человека

В минувшую субботу около полуночи на регулируемом перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла в 23:23. На регулируемом перекрестке улицы Лыжной и Ключевского шоссе столкнулись Шевроле Ланос и Мазда-626. В результате ДТП пострадал 42-летний водитель Шевроле и его 74-летняя пассажирка. Они обошлись без госпитализации, уточнили в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Фестиваль Ruskeala Symphony решили проводить в "более теплое время"

В горном парке "Рускеала" прошел фестиваль Ruskeala Symphony, который за два дня посетили около 6 тысяч человек.

В Карелии подвели итоги второго фестиваля Ruskeala Symphony, который вошел в топ-15 региональных событий страны. В этом году фестиваль приобрел статус международного. В течение 24 и 25 августа его гостями стали около 6 тысяч человек.

Как отметили в правительстве республики, программа Ruskeala Symphony оказалась интересна публике с самыми разными вкусами и самой разной музыкальной подготовкой. Место в программе фестиваля нашлось и классической музыке, и современным композициям в классической обработке, и джазу, и даже художественному слову. Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии под управлением Алексея Ньяги исполнил рок-хиты в классическом звучании, классические сочинения в современных обработках, а также музыка из компьютерных игр. Перед зрителями выступили ансамбль "Карелия Брасс". Актер Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова, Народный артист России Евгений Князев и Струнный квартет Карельской государственной филармонии представили программу "Казанова" – моноспектакль по пьесе М. Цветаевой "Феникс". В программе "Песни шелковых свитков" выступила солистка первого ранга Китайской Народной Республики сопрано Юй Лихун, один из самых узнаваемых голосов Поднебесной, и две молодые исполнительницы народного китайского пения Чжан Тинтин и Тао Ин. Вместе с ансамблем "Companeros" выступил вокалист из Аргентины Мартина Альварадо – признанный во всем мире мастер исполнения аргентинского танго.

Завершился фестиваль по сложившейся традиции фейерверком.

Подготовка к третьему фестивалю Ruskeala Symphony уже началась, сообщили в правительстве Карелии. В числе планов – развитие идей, связанных с народной музыкой, театральными постановками и дальнейшая работа над тем, чтобы симфоническая музыка и опера также были достойно представлены в программе фестиваля.

"Мы хотим меньше зависеть от погоды и перенести фестиваль на более теплое время, на одну-две недели раньше", – заявил на пресс-конференции глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Педагогический" состав лагеря "Сямозеро" не знал специфику учреждения

Бывший замдиректора парк-отеля "Сямозеро" Вадим Виноградов, обвиняемый по "сямозерскому делу", рассказал о работе лагеря в суде.

Вадим Виноградов стал вторым из подсудимых, кто дал показания в суде. В 2016 году он увидел новый "педагогический" состав лагеря – всего 24 человека. Из них только трое ранее работали в лагере на Сямозеро, среди них инструктор Павел Ильин, который также находится на скамье подсудимых.

"Они были более-менее знакомы с программой лагеря. Остальные – абсолютно новые люди, которые даже не знали специфику этого лагеря", - уточняет Виноградов.

Виноградов в суде держится уверенно и спокойно. Лишь два раза во время допроса он заплачет. Когда вспомнит, как будет уезжать катер, который приходил к ним на помощь из лагеря, но отказался искать ребят, и когда будет говорить, как узнал, сколько детей утонуло в тот день – 18 июня 2016 года.

Подробнее о показаниях Виноградова в городском суде Петрозаводска о том, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним, читайте здесь.

Куда пойти в Петрозаводске 26 августа: Фестиваль за фестивалем

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, центр активного отдыха "Ялгора", Прионежский район. Фестиваль красок "Холи". Участие в фестивале строго по предварительной регистрации.

12.00, этнокультурный центр "Киелен Киррью", п. Эссойла, Пряжинский район. Фестиваль карельской поэзии "Пусть руны летят над Сямозером".

13.00, "Хорошее место" (ул. Энгельса, 13). Киберфутбол. 200 руб.

15.00, арт-пространство "Двор" (пр. А. Невского, 71). Фестиваль Экофест. Мастер-классы, фри-маркет, фотовыставка, кинолекторий.

15.00, "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). КВИЗ "Разумные люди". Игра № 12. 200-300 руб.

17.00, пл. Кирова. Всероссийский фестиваль красок. Вход свободный.

19.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, д. 3). Владимир Рудак и Ансамбль "ВМФ". Акустический open-air "Там, где были мы!". Вход 200 руб.

11.00, центр активного отдыха "Ялгора", Прионежский район. Фестиваль красок "Холи". Участие в фестивале строго по предварительной регистрации.

12.00, этнокультурный центр "Киелен Киррью", п. Эссойла, Пряжинский район. Фестиваль карельской поэзии "Пусть руны летят над Сямозером".

13.00, "Хорошее место" (ул. Энгельса, 13). Киберфутбол. 200 руб.

15.00, арт-пространство "Двор" (пр. А. Невского, 71). Фестиваль Экофест. Мастер-классы, фри-маркет, фотовыставка, кинолекторий.

15.00, "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). КВИЗ "Разумные люди". Игра № 12. 200-300 руб.

17.00, пл. Кирова. Всероссийский фестиваль красок. Вход свободный.

19.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, д. 3). Владимир Рудак и Ансамбль "ВМФ". Акустический open-air "Там, где были мы!". Вход 200 руб.

TUI планирует увеличить число экскурсионных туров в Карелию в два раза

Российский туроператор TUI в 2019 году намерен предлагать путешественникам пакетные туры в Карелию - с дорогой и проживанием.

В следующем году компания TUI, которая сегодня предлагает порядка 30 различных вариантов экскурсионных туров и маршрутов по Карелии, будет делать упор на гастрономические, паломнические, оздоровительные, спортивные туры в регион, а также на зимний и эко-туризм. Об этом генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал на пресс-конференции в горном парке "Рускеала", где проходил фестиваль "Ruskeala Symphony", сообщается на сайте правительства Карелии.

По словам Тараса Демура, к региону есть огромный интерес со стороны туристов, и на следующий год компания планирует увеличение объемов в два раза.

В этом году туроператор TUI выступил генеральным партнером фестиваля "Ruskeala Symphony", который проходит второй раз, но уже популярен за счет уникального формата и природных особенностей горного парка "Рускеала". Руководитель заверил, что в планах компании – долгосрочное партнерство.

"Я лично в Карелию влюбился, поэтому будем стараться помогать", - отметил Тарас Демура.

Глава республики Артур Парфенчиков, участвовавший в пресс-конференции, рассказал, какие туристические направления получат активное развитие в регионе. Это, в частности, приладожский кластер "Южная Карелия", где большое внимание будет уделяться туризму исторического формата. В средней Карелии главное направление – остров Кижи: от Медвежьегорска до побережья, граничащего с зоной ЮНЕСКО, планируется строительство дороги, которая позволит сделать посещение острова круглогодичным. Также хорошие перспективы развития туризма в Заонежье и на карельском Беломорье, пишут на сайте правительства Карелии.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии ссегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 26 августа.

11.00. Картодром (Петрозаводск, ул. Лыжная 2). Пятый этап Северо-Западного чемпионата по дрифту "Free Drift Session".

12.00. п. Эссойла, Пряжинский район, Этнокультурный центр "Киелен Кирью" (ул. Октябрьская, 11). Фестиваль карельской поэзии "Пусть руны летят над Сямозером", открытие мемориальной доски З.Л.Савельевой.

14.00. п. Салми (ул. Кирпичная, около д. 5). Открытие реализованных проектов по программе поддержки местных инициатив "Ремонт уличного освещения в д. Мийнала" и "Ремонт уличного освещения в п. Салми по ул. Горького, ул. Кирпичная, ул. Красная заря, ул. Песчаная и ул. Пушкина".

Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В 1910 году родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Василий Михайлович Зайцев (1910-1941).

В 1991 году приостановлена деятельность Коммунистической партии РСФСР в Карелии.

День в истории России и мира

В 1382 году Татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву. При поддержке войск Тамерлана хам приступил к завоеванию Золотой Орды.

В 1395 году в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы. По преданию Владимирскую икону Богоматери написал в 1 веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица.

В 1770 году в "трудах" Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля "Примечания о картофеле". Первая картошка попала в Россию из Западной Европы еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах как экзотическое блюдо.

В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны началась Битва за Днепр - комплекс операций советской армии по освобождению Левобережной Украины от фашистских захватчиков, проводимых с 26 августа по 23 декабря 1943 года.

В 1972 году открылись XX летние Олимпийские игры в Мюнхене (Германия). К проведению Олимпиады Мюнхен подготовили основательно: выстроили метро, огромный спортивный стадион с крышей в виде паутины, отреставрировали дома.

В этот день родились

В 1728 году родился немецкий физик, философ, математик и астроном Иоганн Ламберт.

В 1740 году родился французский изобретатель, создатель воздушного шара Жозеф-Мишель Монгольфье.

В 1910 году родилась католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат Мать Тереза.

В 1925 году родился советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор Петр Тодоровский.

В 1947 году родился российский артист эстрады и актер театра, Заслуженный артист России Ян Арлазоров.

В 1976 году родилась российская певица, музыкант, композитор Земфира.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Новый город для Карелии, шторм в Петрозаводске и стрельба на свалке

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

"Здесь будет город заложен…"

Петербургское предприятие "Петербургский НИПИГрад" заявило, что намерено построить новый город на границе Карелии, Ленобласти и Финляндии. Компания выступит в качестве проектировщика, девелопера и УК. То есть, как бы и не сама будет строить, а проект сделает. А потом надо инвестора искать и конкурс объявлять. Как бы не оказалось, что перед нами новые "Нью-Васюки".

Дмитриева ждет новый суд

Следователи сообщили, что они завершили расследование уголовного дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева о насилии над приёмной дочерью. Это будет уже второе уголовное дело в отношении Дмитриева. Пересмотр предыдущего дела начнется 18 сентября.

Шторм в городе

Во вторник, 21 августа, на Петрозаводск обрушился шквалистый ветер, поваливший десятки деревьев, пострадали дома и автомобили, были оборваны несколько линий электропередачи. Одна из петрозаводчанок лично была вынуждена убирать сваленное ветром дерево.

Назначения

Сразу несколько известных в Карелии госслужащих обрели новые места, а иные на работу пришли на госслужбу из СМИ. Так, начальник службы радиовещания ГТРК "Карелия" Анна Левашова возглавит управление культуры в мэрии Петрозаводска. ЕРЦ Карелии возглавил бывший заместитель мэра Петрозаводска Александр Ратников. А Экс-начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Александр Баканчук стал директором стадиона "Спартак".

"Лихие 90-е", или стрельба в Пряже

Сотрудники полиции Карелии начали проверку после сообщения о расстрелянном мусоровозе в Пряжинском районе. Неизвестный выстрелил в петербургский грузовой автомобиль, выгружавший мусор на свалке, на которую уже не раз жаловались местные жители. В прессе заговорили о новых "сунских партизанах", доведенных вседозволенностью бизнесменов и равнодушием властей.

Не проходим мимо! Скидываемся на храм!

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил чиновникам пожертвовать на восстановление Успенской церкви, которая была сожжена 10 августа в Кондопоге. К этому он призвал и своих подчиненных. Сам выделил 100 тысяч рублей.

В суд на мэрию

Мэрия Петрозаводска не разрешила КПРФ проводить митинг против повышения пенсионного возраста на площади Кирова. Это решение обернулось для городских властей не лучшим образом. Региональное отделение КПРФ направило иск к администрации.

"Нас отправляют в Соломенное. Аргументация у администрации простая – в этот день (как и в прошлый раз) на площади будут проводиться какие-то работы. Это показывает отношение республиканской и городской власти к народу. Нас загоняют в леса. Республиканская власть реально боится выступлений простых людей. Наверняка, указание о запрете митинга пришло оттуда", - сказал лидер регионального отделения КПРФ Евгений Ульянов.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 27 августа.

27 августа - День горняка в Республике Карелия.

10.00. В поселке Волома Муезерского района (ул. 23 Съезда, 7) состоится открытие реализованного проекта по ППМИ "Ремонт здания и замена окон в здании МКДОУ Детский сад № 6 п. Волома".

10.00. В администрация Петрозаводского городского округа (Большой зал) состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В горном парке "Рускеала" рядом с Итальянским карьером открылся первый в Карелии природно-культурный парк по мотивам народного эпоса "Калевала", который будет работать круглый год. Подробнее

В поселке Рабочеостровск ранним утром произошел пожар в частном доме. Подробнее

В Пудоже водитель автомобиля КИА Рио совершил наезд на 16-летнюю девушку на "зебре". Подробнее

По сообщению карельского Гидрометцентра, в ночь с воскресенья на понедельник в большинстве районов республики ожидаются дожди, местами сильные. Подробнее

Спасатели напоминают жителям Карелии, собирающимся за грибами, о мерах безопасности в лесу. Подробнее

Подробнее

Россия наращивает золотовалютные резервы для защиты от "диктата доллара", пишет немецкая газета Die Welt. Подробнее

Российский телеведущий Андрей Малахов присоединился к гуляющему по Сети флешмобу "падающие звезды". Подробнее

Служба крови Карелии приглашает доноров на акцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Подробнее

Ирландский лоукостер Ryanair вводит новые ограничения на объем и вес багажа. Подробнее

Певица Юлия Началова стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказала о том, как едва не стала жертвой пластической хирургии. Подробнее