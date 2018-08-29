Все, что случилось сегодня

Уполномоченный по правам человека Москалькова приедет в Карелию на Валаам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 30 августа посетит остров Валаам, где находится мужской монастырь.

Как рассказали "Столице на Онего" в аппарате карельского уполномоченного по правам человека, визит Татьяны Москальковой связан с переселением мирного населения острова на материк. Ранее по этому поводу омбудсмену поступали многочисленные жалобы.

Напомним, конфликт между монастырем и местными жителями, которых практически не осталось на архипелаге, имеет многолетнюю историю.

ФОТО, ВИДЕО: Серьезная авария в Петрозаводске – две легковушки в лобовую столкнулись на улице Шотмана

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло накануне вечером в Петрозаводске – на улице Шотмана на встречке столкнулись "четверка" и Lada Kalina.

Как сообщается на портале ДТП ПТЗ, авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2104 и Lada Kalina произошла накануне на улице Шотмана, у дома №13 около девяти часов вечера.

Как выяснилось, легковые автомобили двигались по улице Шотмана в противоположных направлениях. От встречного столкновения левыми передними сторонами машины развернуло поперёк проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

Для извлечения пострадавших из "четверки" спасателям пришлось срезать крышу автомобиля.

Свидетель происшествия – пассажир Lada Kalina сообщил корреспонденту "Столицы на Онего", что не понял, как и почему произошло столкновение, он только почувствовал удар.

Очевидцы сообщили, что в ДТП пострадали водитель и пассажиры "четверки", их было три или четыре человека. С различными травмами, характер которых неизвестен, их увезли на "скорой" в больницу.

Сотрудники ДПС и ГИБДД, работавшие на месте происшествия, не стали делиться своими соображениями о том, кто виновен в этой аварии.

ФОТО и ВИДЕО: В страшной аварии в центре Петрозаводска пострадали два пенсионера

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП на улице Шотмана, где лоб в лоб столкнулись легковые автомобили.

В минувший вторник, 26 августа, в 21.25 на пересечении улицы улиц Шотмана и Студенческого переулка водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ-21043".

В результате происшествия пострадал 62-летний водитель "четверки", который с травмами был госпитализирован с места ДТП, также ранения получила его 67-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение.

ФОТО и ВИДЕО с места происшествия корреспондента "Столицы на Онего".

Артур Парфенчиков потребовал остановить незаконные работы на Сулажгорском карьере

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на территории Сулажгорского карьера в Петрозаводске, где разразился скандал с арендатором из-за добычи им песка без лицензии.

Как рассказала пресс-секретарь Артура Парфенчикова Марина Кабатюк, прибыв на территорию карьера, расположенного в Сулажгоре, участники совещания убедились в том, что здесь ведутся работы по добыче и вывозу песка.

Как пояснил и.о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов, 25 января 2018 года между Министерством обороны РФ, в чьем ведении находится участок, и ООО "Девелопмент групп" заключен договор безвозмездного пользования. Договором установлено, что земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством, сроком на 11 месяцев. В договоре также определено, что ООО "Девелопмент групп" не имеет права на разработку и использование минеральных, водных и иных природных ресурсов, находящихся на указанном земельном участке.

Однако в ходе рейдов было установлено (и в этом наглядно убедились участники выездного совещания), что ООО "Девелопмент групп" активно ведет добычу.

"Мы провели замеры и установили ущерб, нанесенный от безлицензионной добычи песка. Это сумма порядка 10 миллионов рублей", - сообщил руководитель Управления Росприроднадзора по Карелии Георгий Кузнецов. Он также пояснил, что в настоящий момент Арбитражным судом Республики Карелия к производству принято исковое заявление Управления Росприроднадзора о запрете осуществлять деятельность, связанную с перемещением, выемкой, добычей и вывозом грунта на данном участке. Судебное заседание назначено на 31 августа.

Административные материалы для рассмотрения в суд направлены и министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия. Сотрудники ведомства установили, что производство работ по выемке грунта ведется на расстоянии около 300 метров от границы сибиреязвенного скотомогильника, что является нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

"Сделано уже многое, что находится в компетенции региональных надзорных органов и власти. Будем выходить на вышестоящие инстанции с тем, чтобы урегулировать вопрос", - резюмировал глава Карелии.

Артур Парфенчиков поручил подготовить обращение главному военному прокурору РФ Валерию Петрову по вопросу принятии мер прокурорского реагирования по фактам нарушения на землях, находящихся в ведении министерства обороны. Еще одно письмо руководитель региона поручил направить в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу с предложением рассмотреть основания для расторжения договора безвозмездного пользования с ООО "Девелопмент групп" в связи с выявленными нарушениями, а также рассмотреть возможность перевода данного земельного участка в земли иных категорий.

В связи с общественным резонансом и инцидентом с представителями СМИ, Артур Парфенчиков также поручил обратиться к министру внутренних дел Карелии Дмитрию Сергееву с предложением взять ситуацию под личный контроль.

Ревизия показала бессмысленность бюджетных вливаний в Корпорацию развития РК

Бюджетное финансирование АО "Корпорация развития Республики Карелия" не дало никакого эффекта экономике региона, большая часть средств уходила на управленческие расходы.

Такой вывод сделан в отчете Контрольно-счетной палаты РК "Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в 2013–2016 годах".

Ревизоры проверили финансовую деятельность Корпорации в те годы, когда ею руководили Всеволод Телицин и Анна Позднякова.

К каким выводам пришла КСП после проверки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Жители Карелии хвастаются первыми урожаями грибов

Жители Карелии публикуют в соцсетях фотографии собранных грибов.

В Карелии пошли грибы. Теплое лето с дождями обеспечило жителям республики хороший урожай грибов в этом году.

Как рассказывают грибники, хорошие места для "тихой охоты" они находят практически везде вокруг Петрозаводска, в Прионежском и Прияжинском районах, а также на севере республики. Собирают подосиновики, подберезовики, лисички и белые грибы.

"Сейчас самое последнее дело – это ополчиться на этого несчастного 15-летнего подростка"

Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.

В среду в Петрозаводске в рамках августовской педагогической конференции состоялся круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования позитивных жизненных ценностей и установок. Естественно, тригером для данной темы послужил поджог Успенской церкви в Кондопоге 10 августа. В преступлении подозревается 15-летний школьник из 20-й школы Петрозаводска.

- Конечно, дело даже не в этом подростке, - заявил Парфенчиков. – Мы, наверное, обязаны себе честно сказать о том, что это такой, наиболее яркий пример тех проблем духовно-нравственного воспитания, которые мы сегодня имеем в обществе в целом. Я бы здесь даже говорил не о поджоге церкви, а об отношении к этому поджогу. Если вы посмотрите на реакцию в социальных сетях, то, честно говоря, становится страшно. Разные позиции есть. Может быть, нормальные люди просто работают, им некогда сидеть в соцсетях… Но я увидел там столько морального уродства! Причем, это, по всей видимости, взрослые люди. Кто-то прямо поддерживает (поджигателя), мол, молодец. Кто-то говорит: "Ну сгорел сарай деревянный, да и сгорел, сколько у нас домов горит". В комментариях, конечно, много мерзости, много духовной мерзости. Но храмы на Руси всегда строили люди. Даже Преображенскую церковь построили обыкновенные крестьяне <…> Хотя справедливости ради надо сказать, что очень много людей высказали позицию, что это не просто трагедия, что мы должны принять все меры, чтобы эту церковь воссоздать.

- Сейчас самое последнее дело – это ополчиться на этого несчастного 15-летнего подростка. Для нас сейчас эти юридические решения важны постольку поскольку. А что они изменят? Даже с точки зрения главной задачи – возвращения этого ребенка к нормальному духовному состоянию…

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Взыскание уголовного штрафа с Гивия Карапетова признали незаконным

В Арбитражных судах Карелии и Санкт-Петербурга идут судебные тяжбы вокруг имущества бывшего заместителя министра труда Карелии Гивия Карапетова, отбывающего срок в колонии за взятки.

В 2017 году он был признан банкротом, суд принял решение о реализации имущества бывшего чиновника в пользу кредиторов.

В частности, планируется продажа доли Карапетова в его петрозаводской квартире. Начальная цена продажи установлена в размере 1 млн рублей. По словам финансового управляющего, это позволит удовлетворить требования двух кредиторов, каждый из которых требует с Карапетова по 500 тыс. рублей. Они сообщили, что если квартиру не удастся продать, то готовы принять ее в счет уплаты долга.

Серьезные разногласия между финансовым управляющим Карапетова и государственными органами возникли из-за крупной денежной суммы, которая была изъята при обыске квартиры экс-чиновника в период расследования уголовного дела. Эта сумма составила 230 тыс. рублей, 2,3 тыс. евро и 1,7 тыс. долларов.

В августе 2017 года служба судебных приставов по исполнительному листу взыскала эти деньги в счет уплаты штрафа, который бал назначен Карапетову по приговору суда вместе с наказанием в виде отбывания в колонии.

Финансовый управляющий, который ведет дело о банкротстве Карапетова, направил в суд иск о признании недействительным взыскание штрафа.

Продолжение – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Рухнувший у епархии забор пугает туристов в Петрозаводске

В столице Карелии у здания местной епархии неделю лежит рухнувший забор, который должны были демонтировать еще в августе прошлого года.

Как рассказал "Столице на Онего" читатель Иван, обрушившийся на Петрозаводск на прошлой неделе шторм, разрушил часть забора, ограждающего здание Петрозаводской и Карельской епархии.

"Забор до сих пор валяется на набережной, пугает туристов. Собственнику явно не до наведения порядка", - рассказал Иван.

Оставшаяся стоять часть забора изрисована граффити.

Напомним, весной 2017 года под руководством Артура Парфенчикова состоялось совещание. В обсуждении также приняли участие мэр Петроазводска Ирина Мирошник, представитель Петрозаводской и Карельской епархии Татьяна Лоймоева. Поводом для совещания стали обращения граждан на наличие вокруг здания епархии забора. По общему мнению, забор портит внешний вид территории, являющейся местом отдыха горожан и гостей города.

"Как сообщила Татьяна Лоймоева, в планах епархии на переданном в безвозмездное пользование земельном участке остается строительство церкви - Храма всех Карельских святых. Однако в связи с тем, что сроки реализации проекта по возведению храма сдвигаются, участники совещания пришли к выводу, что необходимо привести территорию епархии на набережной в надлежащий вид, а именно снести забор", - сообщила 27 апреля 2017 года пресс-служба карельского правительства.

"В рамках правового поля нужно выработать совместное осмысленное решение, которое бы устроило все стороны, - отметил Артур Парфенчиков. – Не исключая планов по строительству храма, в чем мы, безусловно, поддерживаем епархию, предлагаю подписать сторонам соглашение о приведении территории вокруг здания в порядок. Есть необходимость демонтировать ограждение в срок до 1 августа (2017 года - прим.)".

Предложение Артура Парфенчикова поддержали все участники встречи.

ВИДЕО: Полуголого жителя Петрозаводска сбили на трассе "Дон"

Мужчина попал под колеса неизвестного автомобиля.

Как сообщается на сайте "Блокнот-Воронеж" 28-летний житель Петрозаводска, которого неизвестный автотранспорт сбил на 526-м километре автодороги М-4 "Дон", попал на видео.

Трагедия произошла на платной дороги в Новоусманском районе Воронежской области.

Как сообщают свидетели, погибший мужчина был голый по пояс, его тело нашли 27 августа около 19.00. По данным очевидцев, по обеим сторонам трассы находится поле. Каким образом мужчина оказался на дороге со следами наезда, выясняют сотрудники полиции.

Последствия дорожно-транспортного происшествия снял на видео местный житель Артем и поделился роликом в городском сообществе.

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