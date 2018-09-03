Главные новости, которые вы могли пропустить

КПРФ выйдет на митинг в Петрозаводске "против пенсионного геноцида"

В карельской столице 6 сентября пройдет митинг против повышения пенсионного возраста.

Протестная акция состоится в ближайший четверг в 17.30 в устье реки Лососинка.

"Путин фактически поддержал повышение пенсионного возраста. Предложенная им "смягченная удавка" не меняет сути закона, по которому у миллионов граждан России хотят отобрать пенсии. Пенсия 20 тыс. рублей в месяц к 2024 году, которую обещал президент, – это просто позор. На 20 тысяч в месяц и сейчас прожить очень трудно. А что будет через 6 лет? Мы обязаны бороться за свои права, гарантированные нам конституцией. Сегодня еще больше мы должны сплотить свои ряды и сказать твердое "нет!" пенсионной реформе. Даже если вы не разделяете нашу идеологию, это не повод отказаться от протеста. Наш митинг – общегражданский, мы призываем всех! В прошлый раз нас было около тысячи, власти испугались и теперь пытаются заткнуть людям рот. Нам не разрешили проводить митинг ни на одной из городских площадок, поэтому наше решение - гайд-парк в устье Лососинки. 6 сентября нас должно быть в разы больше. Если мы отступим сейчас, это развяжет власти руки на новые, еще более изощренные реформы. Вместе остановим пенсионный геноцид", - говорится в сообщении карельского отделения КПРФ.

Предстоящий митинг – третья протестная акция в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении, 31 августа президент РФ Владимир Путин в телеобращении рассказал о предполагаемых "смягчительных" поправках к закону.

В Карелии чиновники "оптимизируют" единственный центр туризма – педагоги бьют тревогу

"Республиканский центр детского и юношеского туризма Карелии закрывают, точнее, объединяют с другой организацией".

"Я работаю педагогом в Республиканском центре детского и юношеского туризма. Это организация, которая прививает подрастающему поколению любовь и бережное отношение к природе, к родному краю, к путешествиям. У нас занимаются дети, которые смогут сориентироваться в лесу и не заблудиться, разжечь самостоятельно костер, безопасно пройти порог и покорить перевал. У нас занимаются дети, которые смотрят на мир широко открытыми глазами, а не пялятся сутки напролет в экран монитора или в планшет, - написала педагог центра туризма Анна Филимонова на своей странице в соцети. - У нас занимаются будущие инструктора по водному туризму! Будущие квалифицированные специалисты! И вот настала пора, как говорят чиновники, "оптимизации". Центр туризма, единственный во всей Карелии, закрывают! Точнее, как меня поправят, объединяют с другой организацией. И директором этой организации является человек, который никакого отношения к туризму не имеет".

Анна просит всех неравнодушных к спорту людей помочь обратить внимание властей на эту проблему.

"Центр туризма республики Карелия должен жить! Как достучаться до министерств? Как дать понять чиновникам, что мы важны?! Все, кто каким-либо образом может помочь - помогите! Наш коллектив будет вам благодарен!", - буквально кричит девушка в соцсети.

Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"

Открывшаяся 2 сентября после ремонта новая платформа на железнодорожном вокзале Петрозаводска по высоте ниже проема дверей "Ласточки".

В пресс-службе Петрозаводского региона ОЖД объяснили, почему новая ж/д платформа не совпадает с высотой поезда "Ласточка".

Стандарты РЖД предусматривают строительство ж/д платформ различной высоты – для приема высокоскоростных поездов и обычных пассажирских.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Под Петрозаводском автомобиль сбил медвежонка

Медвежонок попал под колеса машины недалеко от Шуи.

Петрозаводчанка запечатлела на видео, как 1 сентября около 21.30 в районе поворота на Петрозаводск со стороны Шуи был сбит медвежонок.

"Когда уезжали, остановившиеся водители вызывали охотоведов", - написала автор видео в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В Сети комментаторы активно обсуждают: выживет медвежонок или нет, так как, спускаясь в овраг после столкновения с автомобилем, зверь сильно хромал.

фото: vk.com/mchskostomuksha

В Карелии пропала семья с ребенком

В Карелии мужчина, женщина и их дочь уехали в лес и пропали.

Информация об этом появилась в паблике костомукшских спасателей в "ВКонтакте".

"С 01.09.2018г. не выходят на связь и отсутствуют по домашнему адресу Мельников Сергей Васильевич, Грамович Марина Дмитриевна и их дочь, - сказано в сообщении. - Со слов родственников планировали выезд в лес утром 02.09.2018г., до настоящего времени местонахождение неизвестно".

Отмечается, что выезд планировался на автомобиле ВАЗ-2131 сине-зеленого цвета, регистрационный номер М 347 ОМ 10.

"Предположительно могут находиться в Муезерском районе. Интересует любая информация о людях или автомобиле. Просим звонить в диспетчерскую службу МЧС по телефону 101, 01 или в дежурную службу полиции по телефону 02, 102", - отмечается в сообщении.

Upd. В настоящее время местонахождение семьи установлено.

фото: Виктор Давидюк/ www.instagram.com/vika_kisimiaka

"Мало света и ни черта не работает": питерская блогерша поделилась своими впечатлениями от Петрозаводска

Видеоблогер из Петербурга Вика Кисимяка, которая 1 сентября представила в Парке культуры и чтения свою книгу "АДвокат", поделилась впечатлениями от Петрозаводска.

В субботу вечером Вика Кисимяка пообщалась в Инстаграме со своими подписчиками в прямом эфире. Гуляя по проспекту Ленина, девушка рассказала, на что обратила внимание, впервые приехав в карельскую столицу.

В настоящее время стрим на Инстаграме уже недоступен, но запись можно посмотреть по ссылке.

Петрозаводск Вика Кисимяка сравнила с Красносельским районом Санкт-Петербурга.

"Петрозаводск – странный, но ни в коем случае не в плохом смысле. Наоборот, в хорошем. Он мне напоминает один большой Красносельский район в Питере. И это, наверное, неплохо, надо будет еще приехать. Возможно, я посмотрела все самое фундаментальное. У вас есть очень прикольные места. Типа, первые пушки, которые отливали для войны со шведами и которые взрывались, потому что они были хреново сделаны", - рассказала она.

Вика также отметила "немного странный контингент на улице":

"Немного странный контингент на улице. Боюсь кого-то обидеть, но они выглядят очень настораживающе. Все какие-то ходят – либо задумчивые, либо с пивом, не знаю".

Еще одна странность, по ее словам, – неработающие магазины.

"Из странного – ни черта не работает. Написано: часы работы - с такого по такое. Приходишь в место, а оно не работает. То есть чувак просто не пришел открывать магазин. Что происходит? И ладно это был бы какой-то один магазин, но их несколько! В итоге я не купила то, что я хотела", - сказала она.

Ночью Петрозаводск, считает Вика Кисимяка, выглядит красивее.

"Наконец-то я поняла, что Центр здесь все-таки есть, он похож немножко на Центр. Потому что днем мне так не показалось. Мне кажется, что Петрозаводск ночью, в темноте, в чем-то красивее даже. Хотя у вас очень мало света. Мне кажется, нужно больше света", - отметила она.

Судя по Инстаграму Вики Кисимяки, она также побывала в "Долине зайцев".



Вика Кисимяка и Сергей Гапанович/ www.instagram.com/vika_kisimiaka

"Долина зайцев и ее создатель – самое крутое, что я видела в этом году", - призналась девушка.

Автора проекта Сергея Гапановича она сравнила с Рагнаром – героем сериала "Викинги".

Вика Кисимяка снимает видео на тему кино и комиксов и выкладывает их в Интернет. Ее канал на Youtube насчитывает более 650 тысяч подписчиков.

ВИДЕО: Петрозаводчане на трассе покормили медведя сосисками

Дикие звери все чаще выходят на трассу в поисках еды.

В сети петрозаводчанка опубликовала видео, на котором запечатлела медведя, вышедшего на трассу.

"Ой, красавчик, красивый мальчик,- обращаются авторы видео к медведю, - сосиску-то съел?".

Пропавшая в Карелии семья с ребенком нашлась

Ранее сообщалось, что мужчина, женщина и их дочь уехали в лес и пропали. В настоящее время их местонахождение установлено.

Паблик костомукшских спасателей в "ВКонтакте" сегодня сообщил, что с 1 сентября на связь с родственниками не выходят супружеская пара и их дочь. Семья 2 сентября собиралась выехать в лес на машине.

Как сообщили "Столице на Онего" в МВД по Карелии, а также в ГУ МЧС, местонахождение семьи в настоящее время установлено.

Подробности не разглашаются.

ФОТО: В сетевом магазине Петрозаводска обвешивают покупателей, сообщил горожанин

Петрозаводчанин сфотографировал подкорректированные на несколько тысячных граммов электронные весы.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел электронные весы одного из сетевых магазинов в центре города, на которых уже был установлен вес в несколько тысячных граммов.

Модельер Валентин Юдашкин посетил Карелию

Известный российский модельер Валентин Юдашкин вместе с семей побывал на острове Валаам.

На днях семейным снимком в своем Instagram поделилась дочь модельера Галина Юдашкина. Она выложила в сеть фото с отцом, мамой и мужем, спопроводив его подписью "Семья".

Кроме этого, девушка опубликовала фото одного из храмов Валаамского монастыря.

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