Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: ТГК-1

Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы

Работы на Петрозаводской ТЭЦ переполошили горожан из-за странного гула.

Утром в субботу, 1 декабря, многие горожане услышали странный шум над городом.

В соцсетях появились предположения, что проходят учения истребителей Бесовецкого полка или идет продувание систем ТЭЦ.

Как выяснилось, последнее предположение было практически верным.

"На Петрозаводской ТЭЦ было произведено изменение режима работы оборудования. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили "Столице на Онего" в ТГК-1.

ВИДЕО: Как иномарка въехала в Петрозаводске на отбойник

В сети появилось видео, как автомобиль въехал на отбойник.

ДТП с участием Opel Vectra произошло на Комсомольском проспекте в районе пересечения с набережной Ла Рошель в субботу в 11.15.

Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. Иномарка сбила дорожный знак и заехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ВИДЕО: Микроавтобус и иномарка столкнулись в Петрозаводске, есть пострадавшие

Один человек госпитализирован после ДТП на улице Чапаева, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В субботу в 07.12 на перекрестке улиц Чапаева и Пархоменко столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Для ликвидации ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения (6 человек, два единицы техники).

Один человек был госпитализирован с места аварии. Информация о пострадавшем уточняется.

ВИДЕО: Участница "Голоса" из Петрозаводска продолжает побеждать в шоу

Дария Гроссман победила в туре "Поединки" шоу "Голос" и продолжит участвовать в конкурсе дальше.

Дарья Гроссман – 17-летняя участница седьмого сезона шоу "Голос" долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Сейчас учится в Москве, уже более семи лет занимается вокалом. На шоу Даша прошла так называемые "слепые прослушивания" и оказалась в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград".

В пятницу состоялся этап дуэтов среди участников шоу.

Дария Гроссман и Рита Крон спели песню из репертуара Владимира Преснякова "Стюардесса по имени Жанна". Жюри выбрало Гроссман – она продолжит участие в проекте.

Интервью с Дарией, читайте здесь.

ФОТО: В ДК Карелии установили совмещенный санузел: с душевыми и унитазами в одной комнате

В селе Рыбрека открыт обновленный Дом культуры, в помещениях установили совместные душевые кабины и туалеты, сообщает правительство Карелии.

Поздравить жителей села с открытием обновленного Дома культуры приехал первый заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Андрей Манин. В своем выступлении он отметил важность наличия современного культурно-досугового учреждения для повышения социально-экономического уровня жизни в поселении.

Здание, где располагается Рыборецкий дом культуры было построено в 1930 году, реконструировано в 1970-м. Длительное время не ремонтировалось, коммуникационные инженерные системы устарели, энергоемкая система отопления протекла во многих местах, а система вентиляции и водоснабжения отсутствовала.

В 2018 году для восстановительно-ремонтных работ были привлечены средства федеральной субсидии на поддержку коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и субсидии по программе поддержки местных инициатив. Общий объем финансирования составил более 1,2 миллионов рублей.

Сейчас в помещении Дома культуры установлено автономное отопление, проведена канализация, оборудован санузел:

Кроме того, заменена проводка и окна, сделан косметический ремонт тренажерного зала. В ближайшее время планируется приобретение спортивных тренажеров для жителей Рыбреки.

фото: Столица на Онего

Жители нового дома в Карелии задохнулись от канализационной вони

В поселке Матросы людей переселили из бараков в дом, где невозможно жить из-за канализационной вони.

В поселке Матросы Пряжинского района Карелии жильцов из аварийного фонда переселили в дом, который можно назвать непригодным для проживания. Вот уже два года люди мучаются - задыхаются от канализационной вони, а чистую воду носят из колодца. Из-за того, что в здании не работает система вентиляции и постоянно стоит жуткий запах, жители вынуждены держать окна открытыми.

По странному стечению обстоятельств время строительства и приемки этого дома в эксплуатацию совпадает с серьезными переменами в материальном положении семьи главы Матросского сельского поселения Галины Ивановой. Ее супруг становится правообладателем сразу двух (соседних) квартир в Петрозаводске.

И, может быть, мы никогда бы не провели это расследование, не случись трагедия – в доме для переселенцев погибла пожилая женщина.

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фото: Краеведческий клуб города Питкяранта "Оберег"

ВИДЕО: Неизвестные украли цепи с Братской могилы в Карелии

В Питкярантском районе вандалы украли цепи с монумента, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне.

Неизвестные злоумышленники срезали и похитили металлические цепи с братской могилы воинов Красной армии, которая находится в Долине Героев в Питкярантском районе, сообщается в сюжете ГТРК "Карелия".

фото: Валерий Поташов Столица на Онего

На юбилейные торжества в Новый Валаам не приехал ни один священник Московского патриархата

Празднование столетия православной церкви Финляндии прошло без участия священников Московского патриархата.

По иронии судьбы столетие Финляндской православной церкви совпало с очередным "недопониманием" в ее взаимоотношениях с Московским патриархатом. В середине октября Русская православная церковь объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерений предоставить автокефалию православной церкви на Украине, возглавляемой патриархом Филаретом. Под запрет на сослужение попали и клирики ФПЦ, которая относится к Константинополю, однако, как подчеркнул архиепископ Лев, Финляндская православная церковь не прекращала евхаристического общения ни с кем.

Как бы там ни было, на юбилейные торжества в Новый Валаам не приехал ни один священник Московского патриархата, хотя прежде они были в единственном мужском православном монастыре Финляндии довольно частыми гостями. Правда, иерархи ФПЦ стараются не делать из этого трагедии – как заметил епископ Йоэнсуу Арсений, такой конфликт возник не впервые, и в Финляндской православной церкви, имеющей большую русскую паству и близкие связи с РПЦ, надеются, что возникшее "недопонимание" не приведет к их разрыву.

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фото: правительство Карелии

Важные инфраструктурные проекты пропали из программы развития Карелии

Из Федеральной целевой программы развития Карелии исключили реальные проекты, но оставили фантастические.

Прежде всего, обращает на себя внимание, что из перечня мероприятий ФЦП полностью исключены два наиважнейших проекта:

- Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в Петрозаводске, 0,8 км.;

- Строительство объектов инфраструктуры газоснабжения, увеличение мощности газовой инфраструктуры до 100 км распределительной уличной сети.

Исключение проекта реконструкции ул. Куйбышева вдвойне странно, так как до недавнего времени именно ему была отведена роль "визиточного" во всей системе подготовки к 100-летнему юбилею "карельской государственности". Очевидно, что реконструкция одной из центральных улиц республиканской столицы могла бы стать значимым этапом в развитии транспортной инфраструктуры Петрозаводска, действительно положительным начинанием, влияние которого проявлялось бы на протяжении десятилетий.

Отказ от строительства объектов инфраструктуры газоснабжения вызывает не меньшее количество вопросов. Особенно если принять во внимание, что в своё время в обоснование ФЦП была положена следующая оценка: "В качестве ключевых сдерживающих факторов социально-экономического развития региона определяются: монопрофильная отраслевая структура экономики с незначительным количеством эффективно работающих предприятий, (…) высокие издержки производства в условиях северной экономики – высокая энергоемкость, крайне низкий уровень газификации Республики Карелия – 6,6 процента (в среднем по Российской Федерации – 67,2 процента)".

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фото: Столица на Онего

Что кроется за профицитным бюджетом, который предлагают жителям власти Карелии?

Карельским парламентариям предстоит принять бюджет, который грозит республике существенным урезанием социальных расходов.

Республиканское правительство внесло на рассмотрение Законодательного собрания проект бюджета с явно заниженной оценкой собственных налоговых и неналоговых доходов региона в уходящем году. В пояснительной записке к законопроекту эта сумма составляет 23,5 миллиарда рублей, хотя в республиканском бюджете 2018 года с учетом вносимых в него изменений объем налоговых и неналоговых доходов заметно больше – 25,4 миллиарда. Такая заниженная оценка позволяет правительственным чиновникам констатировать рост собственных доходов карельской казны в 2019 году – согласно законопроекту они составят 24,7 миллиарда рублей, тогда как в действительности уместнее было бы говорить о снижении поступления налоговых и неналоговых доходов на 2,8%, или на 0,7 миллиарда.

Зачем нужно республиканским властям занижать прогноз собственных доходных поступлений региона? Вероятно, для того чтобы в следующем году можно было рапортовать о своих очередных успехах, или подстраховаться таким образом на тот случай, если их не будет.

Некоторые вопросы к проекту регионального бюджета на следующий год были подняты Контрольно-счетной палатой Законодательного собрания Карелии в ее заключении о законопроекте. Однако большинство депутатов либо не придало этому значения, либо не захотело этого сделать.

В частности, в своем заключении КСП обратила внимание карельских парламентариев на тот факт, что в пояснительной записке к правительственному законопроекту не содержится информации о реализации в 2019-2021 гг. мероприятий небезызвестных "майских" указов президента, направленных на повышение заработной платы бюджетникам. "Установленная структура реестра расходных обязательств субъекта Российской Федерации не предусматривает обособление бюджетных ассигнований на исполнение расходных полномочий в рамках реализации "майских" указов, в связи с чем, оценить финансовое обеспечение расходов на указанные цели не представляется возможным", – говорится в заключении Контрольно-счетной палаты Законодательного собрания республики.

Кроме того, как отметили в КСП, "пояснительная записка, документы и материалы к законопроекту не содержат информации о дальнейшей реализации в 2019–2021 годах ранее запланированных мероприятий приоритетных проектов (программ) в рамках национальных проектов", а "нормативные правовые акты, регламентирующие проектную и программную деятельность, не содержат положений по обеспечению интеграции национальных и приоритетных проектов (программ) в госпрограммы".

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