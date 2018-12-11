Главные новости, которые вы могли пропустить

Иномарка сбила мэра Питкяранты

В Карелии мэр Питкяранты Татьяна Юрченко поступила в больницу с переломами после ДТП в городе 10 декабря.

Глава районной администрации рассказал "Столице на Онего", что мэр города, Татьяна Павловна, попала в ДТП.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло вчера, 10 декабря, в 18.10 в районе площади Ленина около здания администрации в Питкяранте. Женщину доставили в больницу с переломами.

В паблике "Нетипичная Питкяранта" сообщается, что пострадавшая находится в хирургическом отделении нашей больницы. У неё сломана левая рука, более точной информации нет.

"Завтра, 11 декабря, в 10.30 в здании районной администрации состоится совещание с представителями ГИБДД у господина Карповского, которому, кстати, нарушитель въехал в машину. Кабинет нужно будет уточнить в приемной на 3 этаже. На публичных слушаниях, которые прошли 5 декабря, Станислав Валерьевич пригласил всех желающих принять участие в этом совещании. В частности, это произошло потому, что я тогда предлагала поправки по установке пешеходных переходов. Конкретно в этом месте я предлагала, что должен быть пешеходный переход. И я думаю, что мы завтра очень продуктивно поговорим об этом. К сожалению, пока у нас не случится что-то страшное, никто не хочет подумать", – написано в паблике.

Возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада в Петрозаводске

В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции детского сада на улице Ленинградской, сообщает СУСК по Карелии.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской.

После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата.

Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

ВИДЕО: Ужасное ДТП произошло в районе Карелии

Женщину после серьезного ДТП в Питкяранте доставили в больницу с переломами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.10 в районе площади Ленина в Питкяранте 24-летний водитель Geely не учел погодные условия и на огромной скорости сбил 57-летнюю женщину, переходящую дорогу рядом с пешеходным переходом.

Камера зафиксировала момент происшествия. В кадре видно, что женщина отлетела на несколько метров после столкновения.

Автомобиль также врезался в стоящий на обочине Reno.

Женщину с переломами доставили в больницу.

Запуск туристической "Ласточки" ударит по жителям карельского Приладожья, работающим в Ленобласти

Правительство Карелии подумало о туристах из Санкт-Петербурга, но забыло об интересах местного населения?

Намеченный на конец декабря запуск туристической электрички "Ласточка", которая должна связать Санкт-Петербург с горным парком "Рускеала", поломал расписание пригородного поезда Сортавала-Кузнечное, что вызвало возмущение жителей карельского Приладожья. Дело в том, что многие из них пользуются этим поездом, чтобы попасть на работу в соседнюю Ленинградскую область.

Как рассказал "Столице на Онего" житель поселка Тиурула Лахденпохского района Александр Талья, из-за "Ласточки" график движения пригородного поезда, который местное население называет "подкидыш", оказался сдвинут почти на час позже, и людям придется пересесть на автобусы. Это чревато падением пассажиропотока и возможной отменой поезда как нерентабельного.

"О тех, кто намерен попасть в центральную районную больницу Сортавалы, обслуживающей теперь уже три района – Лахденпохский, Сортавальский и Питкярантский, вообще речи нет. Если им заранее не удастся записаться на прием по телефону, а в Приладожье есть поселки, где сотовая связь практически "на нуле", то без номерка к врачу больным ничего не светит. 25 ноября сам был свидетелем огромнейшей живой очереди в регистратуру на запись к специалистам на декабрь. А "подкидыш" с 18 декабря теперь будет приходить из Кузнечного в Сортавалу только в полдень. Вот и встает вопрос: так ли оправданы изменения в расписании движения пригородного поезда? По тем, кто работает в Ленобласти, это явный удар – в угоду "денежному" туристическому маршруту", – считает Александр Талья. По его мнению, правительство Карелии, продвигая этот маршрут, подумало о туристах из Санкт-Петербурга, но забыло об интересах местного населения.

Как сообщил житель поселка Тиурула, он уже направил обращение в прокуратуру Карелии с просьбой провести проверку законности изменения расписания движения поезда Сортавала-Кузнечное, которое ущемляет права граждан. Талья потребовал от органов прокуратуры сохранить прежний график пригородного поезда.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Минстрой Карелии объяснил, почему собирается уходить директор ООО "Автоспецтранс"

Директор предприятия "Автоспецтранс", отвечающего за уборку мусора в Карелии, уволился по собственному желанию, хотя его всеми силами пыталось удержать руководство министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

Об этом заместитель министра Анна Борчикова рассказала на заседании парламентского комитета по жилищному хозяйству. По ее словам, Новиков уволился потому, что ему поступило выгодное предложение перейти на другую работу, пишут "Вести Карелии".

"Мы долго пытались удержать Ивана Александровича. В первый раз он отказался от того предложения, которое ему поступило, но теперь не смог отказаться", - пояснила Борчикова.

Подробнее читайте в материале издания.

фото: "Карелэнерго"

Директор "Карелэнерго" уволился через 2,5 месяца после назначения

Директор компании "Карелэнерго" – подразделения ПАО "МРСК Северо-Запада"Алексей Селютин уволился по собственному желанию с 10 декабря.

По сведениям "Вестей Карелии", заявление он написал на прошлой неделе, хотя, по словам источников в отрасли, еще пару недель назад не собирался этого делать.

Алексей Селютин был назначен и.о. директора "Карелэнерго" в январе этого года после увольнения предыдущего руководителя компании Дениса Осьмова. Этому предшествовали массовые отключения электроэнергии в населенных пунктах Карелии. Окончательно в должности директор Селютин был утвержден лишь 24 сентября этого года.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: https://vk.com/id223913949

Директор мусорного регоператора в Карелии ООО "Автоспецтранс" решил уволиться

Иван Новиков, который возглавлял компанию-оператора по обращению с мусором ООО "Автоспецтранс", решил перейти на другую работу.

"Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнёры, в связи с проработкой нового проекта в другом регионе мне пришлось выйти из проекта в Карелии, огромное всем спасибо, мы большие молодцы и сделали невозможное, было тяжело, но наша команда справилась и доказала, что реформа состоятельна", - написал Новиков "ВКонтакте".

"Нужно двигаться дальше, очень тронула грамота коллектива, вы лучшие", - отметил он.

ООО "Автоспецтранс" - единственный официальный региональный оператор по обращению с ТКО в Карелии с 1 мая 2018 года.

фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Завершилось расследование уголовного дела, в котором фигурирует Карелия, о хищении более 200 млн рублей

Окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов на территории Сортавалы и других городов, сообщили в Следкоме Санкт-Петербурга.

Расследование уголовного дела в отношении Леонида Цапу, Полины Арнаутовой и Константина Козырева, обвиняемых в мошенничестве, завершилось.

По данным следственных органов, обвиняемые, в период с января 2010 года по октябрь 2012 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, с целью хищения денег бюджета РФ, заключили через подконтрольные им строительные организации с государственными органами ряд контрактов.

Контракты были заключены в связи с выполнением комплекса работ, необходимых для строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов на территории Санкт-Петербурга, Мурманска и города Сортавала Республики Карелия, в рамках которых в качестве оплаты было перечислено более 2,5 млрд рублей.

Однако работы в полном объеме выполнены не были, при этом полученные деньги в сумме более 200 млн рублей преступники направили по мнимым сделкам на расчетные счета фирм- "однодневок".

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Парфенчиков встретится с президентом Республики Беларусь

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о визите в Республику Беларусь.

Как написал глава региона в соцсети "ВКонтакте", 11 декабря начался рабочий визит карельской делегации в Беларусь. Представители правительства и бизнес-сообщества Карелии приняли участие в церемонии открытия биржи деловых контактов в Белорусской Торгово-промышленной палате.

"Подписаны соглашения о поставках в Беларусь продукции карельских предприятий. На 12 декабря запланирована моя встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и переговоры с заместителем премьер-министра Михаилом Русым", - отметил Парфенчиков.

Важнейшим мероприятием деловой программы является подписание соглашения с руководством "Амкодор-Онего" по производству тяжелой лесозаготовительной техники на территории Карелии. Первый харвестер планируем собрать в 2019 году.

фото: Правительство Карелии

Шмаеник рассказала, что власти Карелии мешают многодетным семьям строить дома

Молодые семьи, получившие земельные участки под ИЖС, не могут пользоваться полагающейся по закону землей из-за проволочек властей.

Депутат Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник на заседании парламентского комитета по экономической политике рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются ммногодетные семьи, получившие земельные участки.

Как подчеркнула депутат, представители многодетных семей вынуждены судиться, решая земельные вопросы.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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