Самое важное за сегодня

ФОТО и ВИДЕО: "Гиперборея" в Петрозаводске: Чем запомнился зимний фестиваль

В столице Карелии в субботу подвели итоги международного конкурса снежных и ледовых скульптур, который проходил в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея".

Как рассказали в мэрии, на долю мастеров в этом году выпало не только испытание холодом. В дни оттепели фигуры таяли, страдали под натиском сильного ветра, и некоторые детали приходилось переделывать по нескольку раз. Несмотря на сложности, команды создали на территории праздника 31 композицию: десять ледовых скульптур, по десять больших и малых снежных, а также внеконкурсную работу "Памяти Успенской церкви".

В номинации "Снежная скульптура - малый куб" призовые места заняли: I место – "Удивительный мир" (Рутковская Полина, Позднякова Варвара – Петрозаводск), II место – "Любовь-морковь" (Андреева Олеся, Тюрина Ксения, Филимонова Екатерина – Петрозаводск), III место – "Говорят, что киты не летают…" (Лебедева Мария, Ларионова Кристина, Канашенко Никита – Петрозаводск).

В номинации "Снежная скульптура - большой куб" лучшими признаны: I место – "Равновесие" (Булганин Владислав, Коросова Юлия - Великий Новгород), II место – "Сказочный лес Карелии" (Котлярова Елена, Котлярова Надежда, Пеккарева Ольга – Петрозаводск), III место -"Тепло" (Сакович Роман, Пранович Алексей, Шевляков Даниил - Минск, Петрозаводск).

В номинации "Ледовая скульптура" I место – "За гранью" (Малухина Екатерина, Куклин Егор, Мехряков Илья - Коувола, Пермь, Кунгур); II место – "Поморье" (Лебедев Алексей, Белый Александр, Мамонов Владислав – Санкт-Петербург, Петрозаводск), III место – "Старый, верный Вяйнямейнен. Вековечный прорицатель" (Назаров Сергей, Баир Кирилл - Ижевск, Королев ).

Специальный приз мэрии Петрозаводска достался авторам работы "Торжество Победы" (Николаев Сергей, Ваваев Матвей – Екатеринбург), а спецприз Петросовета получила скульптура "Старый, верный Вяйнямейнен. Вековечный прорицатель".

На сцене фестиваля выступил певец Данко. По данным мэрии, несколько тысяч петрозаводчан слушали его песни.

Завершил фестиваль красочный семиминутный фейерверк. Более сотни залпов праздничного салюта раскрасили небо над столицей Карелии в честь финала главного зимнего события в Петрозаводске.

Смотрите фото и видео с фестиваля.

ВИДЕО: Джип чуть не сбил женщину с коляской на "зебре" в Петрозаводске

Видеорегистратор зафиксировал инцидент на пешеходом переходе на Ключевском шоссе.

ВИДЕО: Автомобиль вылетел с дороги на кольцо в Петрозаводске

Авария произошла на нижнем Чапаевском кольце.

Как следует из видео камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк", инцидент случился в 04.25 16 февраля.

Смотрите с 50 секунды.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: http://elaigu.ru/

В Карелии 82-летняя пенсионерка-инвалид рассказала, как умирает в доме-бараке 10 лет

Жительница села Ведлозеро Мира Карпова, которая живет в разваливающемся доме, прислала в районную газету душераздирающее письмо о своей жизни.

Письмо женщины опубликовала на своем сайте пряжинская газета "Наша жизнь".

"Проживаю я на ул. Ведлозерская, в доме-бараке. Вот уже 10 лет прошло, как ваша газета напечатала мое предыдущее письмо. Вот уже 10 лет я исправно плачу за свое дряхлое жилище. Хотя на мои деньги мне могли бы уже благоустроенную квартиру построить...", - написала женщина.

Мира Васильевна рассказала, что в доме без конца меняются управляющие организации, и никто не знает — "где эта улица, где этот дом и где эта бабушка", которая умирает от холода в нем. Дом-барак без воды и тепла, с печками, для которых надо заготовить дров на 30 тыс. рублей.

"Но топлю улицу. Температура в квартире утром — +3, если градусник на столе, на полу — минус, как на улице. Дом сгнил, в квартире от ветра занавески шевелятся. Ни разу за 50 лет существования дома не было капитального ремонта. Крыша вся в дырках, трубы не чистили со времен СССР, и они уже до того "износились", что кирпичи падают на землю, — страх. Чтобы растопить на кухне печку-плиту, надо проводить целый ритуал. Задвижку никак не вытащить, сажа горит в невычищенной трубе, и из-за нее задвижка залипает. Нужно поставить стул, потом забраться на столик и молотком бить то тех пор, пока со слезами не вытащишь эту задвижку. Было две задвижки, так я уже верхнюю с горем пополам открыла и больше не закрываю никогда. Растопить — опять слезы: дымит так, что двери открываю, чтобы хоть дым скорее ушел, и, пока плита не нагреется, я дышу черным дымом и сажей", - пишет пенсионерка.

"Дорогие мои, а мне уже пошел 83-й годок. Стояк от печки совсем не нагревается. Пол ледяной, всегда под полом летом стоит вонючая вода, зимой — лед. Вокруг дома — лед, всю зиму не знаешь, как выйти из дома за водичкой и за дровишками. Боюсь упасть, а в моем возрасте упасть — это или смерть, или инвалидность", - отмечает она.

"Туалет развалился, дыры с улицы светят в квартиру, закрыла дверью с подъезда, которую выбил лед. Двери в подъезд не закрываются. Проводка так и не сделана в подъездах. Наша ЖКХ не боится ни замыканий, ни пожара, ни жильцов. Это называется жизнью... Спать ложусь одетая в 100 одежек и столько же одеял. Всем соседям сказала, если утром долго меня не увидите, то ищите мертвой, замерзшей в кровати под одеялами. Похоронить-то ведь надо", - пишет жительница Ведлозера.

По ее словам, квитанций за квартиру присылают постоянно, но пенсионерка не понимает, за что платить. Дом-барак, отметила она, уже признали непригодным для проживания, обещали переселение, но она продолжает жить в бараке.

"Так сколько же можно и сейчас, в мирное время, издеваться над стариками! В Ведлозере на Первомайской улице построили дома. Почему же не предложил никто мне хотя бы однокомнатную квартиру? Ведь прекрасно знают, в каком доме я живу, и плачу неизвестно кому за квартиру, в которой уже жить нельзя. Верите или нет, даже льготы на квартиру перестали давать с мая месяца за то, что я инвалид 3 группы. <…> У меня инвалидность из-за ишемической болезни сердца. Холод при таком заболевании — мой враг. В один год лежала в больнице из-за того, что ноги заморозила, а сейчас ног не чувствую — будто протезы. Прошлую зиму все кашель был такой, что жить не хотелось (от холода). Когда поймут наши чиновники, что наше поколение не должно так жить. Наша жизнь должна быть достойной за усилия и смерть наших отцов", - добавила она.

фото: фото: https://dogexpert.ru

Депутаты решили регламентировать сбор ягод и грибов

Государственная дума России готовится рассмотреть во втором чтении ряд поправок в Лесной кодекс страны и закон о потребительской кооперации, которые касаются заготовки грибов, ягод, лекарственных трав.

К Карелии этот законопроект имеет самое прямое отношение – и не только потому, что значительная часть населения республики вынуждена выживать за счет почти первобытного собирательства, но и потому что одним из авторов документа является карельский депутат Валентина Пивненко.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан в "целях устранения пробелов правового регулирования заготовки и сбора гражданами лесных ресурсов". В частности, документ предлагает дополнить Лесной кодекс РФ нормами, определяющими заготовленные лесные ресурсы как "лесную продукцию, полученную при использовании лесов".

Кроме того, проект поправок также закрепляет понятие закупки у граждан собранных ими дикоросов и их последующей переработки.

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фото: https://vk.com/iljakosenkov

Косенков покинул пост сопредседателя ОНФ в Карелии

Председатель карельских профсоюзов Илья Косенков покинул ряды сопредседателей регионального отделения ОНФ.

Об этом Косенков написал в "ВКонтакте".

"Переворачивая эту страницу жизни хотел бы поблагодарить коллег, активистов, волонтеров ОНФ уходящего состава за совместную работу. За эти пять лет было действительно много грандиозного. Новому утвержденному составу – желаю успеха" ,- отметил он.

"Со своей стороны, как эксперт, всегда готов оказать посильную помощь при реализации правильных проектов, если потребуется. До свидания, ОНФ", - добавил Косенков.

фото: Столица на Онего

"Я поддался в силу молодого возраста и его авторитета"

Бывший замначальника Управления автомобильных дорог Карелии Игорь Новокшонов рассказал в суде, как он стал взяточником.

"С огромным сожалением (сознаю), что так вышло, что на моем жизненном пути появились непорядочные, недобросовестные люди, которые были моими непосредственными руководителями, и заставляли меня в работе преследовать свои грязные цели… Сейчас я понимаю, что Никитин ехал в Петрозаводск целенаправленно за незаконным обогащением и втянул меня в криминальную схему. Я поддался в силу молодого возраста и его авторитета. Эта ошибка принесла страдания мне и поменяла всю мою жизнь. Я на своем горьком опыте убедился, что незаконно нажитые деньги принесли только несчастье", - сказал Игорь Новокшонов.

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ВИДЕО: Две легковушки не поделили дорогу в Петрозаводске

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Октябрьском проспекте в районе дома №47.

Авария случилась 17 февраля в 02.36. Легковые автомобили двигались по Октябрьскому проспекту в противоположных направлениях.

ДТП произошло, когда один из участников совершал разворот, а второй - двигался в прямом направлении.

"От удара в левый борт двигавшийся в прямом направлении автомобиль развернуло и отбросило на разделительный газон и леерное ограждение", - отмечает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: Afisha.ru

Рэпер Feduk выступит в Петрозаводске

Популярный в России рэпер Feduk презентует новый альбом в столице Карелии.

Как сообщают организаторы, концерт пройдет 16 марта.

"Feduk презентует новый альбом, который погрузит вас в атмосферу лета, любви и волшебства под ритмы танцевального хауса и нью-скульного хип-хопа", - отмечается в описании мероприятия.

Ранее мужской глянцевый журнал GQ признал Федора Инсарова, известного как Feduk, самым стильным мужчиной России,

Стоимость билета - 1,2 тыс. рублей.

Осужденный Галикеев считает, что его оболгали в суде

Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев в суде рассказал про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Хотел бы заявить, что если вдруг меня или Шелковникова убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии. Не хочу совершать никаких суицидов, не планирую... (тут Галикеевым указан способ совершения суицида – прим. ред.) в камере. Хочу выйти на свободу и воспитывать своих детей. Очень ценю и люблю жизнь и хочу дожить до старости", - сказал Рафаил Галикеев в Верховном суде Карелии.

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