Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

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В Карелию идет летняя погода

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, что в Петрозаводск идет теплая, почти летняя, погода.

"Столица на Онего" обратилась в карельский Гидрометцентр с вопросами: ожидать ли в ближайшее время похолодание со снегом и когда пройдет дождь?

"Снега сухого и похолодание мы не ждем, наоборот, начнется потепление со следующей недели, – сказала синоптик, - днем в Петрозаводске и в районах республики ожидается повышение температуры до +15…+17 градусов".

По информации Гидрометцентра, на этой неделе погода будет "с переменным успехом": все от ветра зависит - если от озера, то будет прохладно, если ветер не с озера - чуть потеплее.

"До конца недели ночные температуры сохранятся в районе +1…-5 градусов, дневные +15…+17, - уточнили в карельском Гидрометцентре, - после 21 апреля ночью уже положительные температуры, днем до +17".

По прогнозу, завтра 19 апреля в Петрозаводске и местами по республике возможен дождь, а потом вновь установится сухая солнечная погода.

"Снег сошел, снега мы пока не ждем, - сказал в заключение синоптик, - минусы еще могут вернуться ночью, мы же Карелия, север".

фото: "Столица на Онего"

В Карелии 9 тысяч жителей аварийного фонда попали в новую программу расселения

В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.

В четверг в правительстве Карелии прошло совещание по вопросам реализации новой программы по расселению аварийного жилья, рассчитанной на 2019-2025 годы. В заседании в Петрозаводске приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор Фонда Константин Цицин.

Итак, первый этап расселения пройдет в 2019-2025 годах. На эти цели Фонд выделит Карелии в целом 733,6 миллиона рублей, еще 7,43 миллиона предоставят власти республики. Предполагается, что за эти деньги будут расселены 1237 человек из 464 аварийных домов общей площадью 18,5 тысяч квадратных метров, которые были признаны аварийными к 1 января 2017 года.

Но не все так просто. Дело в том, что число выявляемых аварийных домов все время увеличивается, равно как и количество жителей региона, нуждающихся в новых квартирах и домах.

- Если в России на январь 2017 года было выявлено, что расселить мы должны чуть более 560 тысяч человек, то реально на январь 2019 года "аварийщиков" уже около 1 миллиона, - заявил Степашин. – То есть почти 400 тысяч не попали в программу. На них, по сути дела, нет бюджетных средств. Но они живут в аварийных домах. Не дай Бог, как вчера в Туле стенка обрушилась в доме аварийном. Не дай Бог, что случится! У вас (в Карелии) такая же картина – 9 тысяч вам надо переселять по программе. А на самом деле – уже 28 тысяч.

- Ну, я думаю 28 и будет переселено, – вмешался глава Карелии Артур Парфенчиков.

- Порадовал, – ответил Степашин.

По словам Парфенчикова, на сегодняшний день в Карелии большая часть признанного за последние два года аварийного жилья юридически в этот этап не попадает.

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фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Первая компания по добыче креветок появилась в Карелии

Рыбодобывающая компания "Вирма" приступила к добыче креветок – это первое в Карелии предприятие, освоившее данный промысел.

Добыча началась в марте. За этот месяц "Вирма" выловила 160 тонн креветок, пишут "Вести Карелии".

Для их добычи в 2018 году компания приобрела судно креветколов ледового класса, оснащенное специализированным перерабатывающим оборудованием.

"Предприятие в текущем году планирует добыть в Баренцевом и Норвежском море и поставить на российский рынок до 8 тыс. тонн ракообразных", - сообщает Минсельхоз.

фото: личная страница Сергея Авишева во "ВКонтакте"

Экс-директор "Карелия-Маркет" прокомментировал многомиллионный иск от энергетиков

В Петрозаводске компания ПАО "ТГК-1" предъявила требования на 44,9 млн рублей к бывшему директору ООО "Торговый дом Карелия-Маркет" Сергею Авишеву.

В Арбитражный суд Карелии обратилась компания "ТГК-1" с требованием привлечь экс-директора "Карелия-Маркет" Сергея Авишева к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 44,9 млн рублей. Заявитель просит взыскать с Авишева указанную сумму в пользу ООО "Торговый дом Карелия-Маркет", которое имеет долг перед "ТГК-1".

"Совершенно законное требование. Есть все механизмы для того, чтобы представлять свои позиции. Сегодня это, я бы сказал, обыденная ситуация в нашем государстве для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью", – заявил Сергей Авишев.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Узнали, что за автоматы с платной питьевой водой появились в Петрозаводске

Два автомата с платной водой установили на Древлянке.

В минувшую среду 17 апреля на стене одного из жилых домов по Лососинскому шоссе появился автомат, где можно набрать воду за деньги.

За разъяснениями, откуда берется вода и почему платно, обратились по номеру, указанному на автомате.

Представитель компании в Петрозаводске по имени Дмитрий рассказал, что установка таких автоматов с питьевой водой проводится в рамках всероссийской экологической компании.

На сегодняшний день в Петрозаводске установлено уже два подобных автомата – оба на Древлянке.

"С жителями дома заключается договор об аренде стены и подвального помещения, - сказал Дмитрий, - на улице усианавливается блок розлива, а в подвале блок очистки с фильтрацией. Вода прошла все проверки, ее можно принимать как в кипяченом, так и в некипяченом виде".

По словам представителя компании до конца года в столице Карелии должно появиться еще пара таких автоматов.

"Планируется установить в тех районах, где нет доступа к чистой питьевой воде, кроме магазинов, - пояснил представитель компании, - чем человеку в магазин идти покупать воду и платить деньги еще за бутылку, лучше здесь набрать в свою тару, чтобы лишнего пластика не выбрасывать и оплатить только непосредственно саму воду".

Кстати, в данном автомате один литр воды стоит 3 рубля.

В Петрозаводске пропал ребенок

Мальчик ушел из школы 17 апреля и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Илью А. 2007 года рождения.

Он 17 апреля ушел из школы, расположенной в районе Первомайского проспекта, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мальчику 11-12 лет, рост около 150-160 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светлые средней длины.

Был одет в бейсболку красного цвета, черную куртку Adidas, серые джинсы , голубую рубашку, серую жилетку, обут в черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по телефонам: 89114152587, (814-2)739154, 02, с мобильного 102.

фото: администрация Петрозаводска

ФОТО: Факты захламления Петрозаводска фиксируются ежедневно, сообщает мэрия

Администрация Петрозаводска напомнила о необходимости наличия свободных проездов к площадкам для сбора мусора.

Рейды с целью выявления нарушений по содержанию контейнерных площадок проводятся ежедневно. Специалисты городской администрации регулярно производят обследования контейнерных площадок для контроля за вывозом твердых коммунальных отходов, сообщает мэрия.

"Ежедневно фиксируются факты захламления прилегающих к площадкам территорий крупногабаритными и строительными отходами, порубочными остатками, что влечет образование свалок", - говорится в сообщении.

Виновников пытаются вычислить совместно с городской полицией.

Отмечается, что в мэрию поступает большое количество обращений по фактам невывоза отходов в связи с тем, что подъездные пути к контейнерам заблокированы припаркованными автомобилями.

фото: © Иван Гущин/ИТАР-ТАСС

Снижение транспортного налога обсудили в парламенте Карелии

Депутаты парламента Карелии рассматривают возможность снижения транспортного налога для отдельных категорий населения республики.

По словам заместителя председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Николая Зайкова, обсуждаются предложения по уменьшению налоговой ставки для владельцев автотранспорта на газомоторном топливе и для многодетных семей.

По словам Зайкова, эти инициативы согласуются с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послания Федеральному собранию в феврале 2019 года.

Подробнее читайте вматериале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Валерий Поташов

Власти Пряжинского национального района Карелии ликвидируют школу-сад в Крошнозере

Образовательное учреждение в старинном карельском селе присоединят к Ведлозерской средней школе, несмотря на протесты местных жителей.

Глава администрации Пряжинского национального района Карелии Роман Петров подписал распоряжение о присоединении Крошнозерской начальной школы-сада к Ведлозерской средней школе. Формально речь в постановлении идет о реорганизации Ведлозерской школы, но документ главным образом касается судьбы школы-сада в Крошнозере, жители которого выступали за сохранение образовательного учреждения в старинном карельском селе.

Фактически постановление ликвидирует Крошнозерскую начальную школу-сад как самостоятельное образовательное учреждение. Его правопреемником теперь станет Ведлозерская средняя школа. Работники ликвидируемого образовательного учреждения уже направили обращение главе районной администрации, в котором попросили муниципального чиновника разъяснить, что их ждет в случае реорганизации.

Напомним, планы властей Пряжинского национального района по оптимизации школы-сада в селе Крошнозеро вызвали протест родителей и педагогов образовательного учреждения. Они обратились в начале марта к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой не допустить закрытия начальной школы-сада в этом населенном пункте, который считается местом компактного проживания карелов.

"Мы – родители учеников и местное население – категорически против закрытия, – говорилось в петиции. – Мы не видим никаких причин для закрытия. Нас устраивает все: учителя, как опытные педагоги, работники, которые обслуживают детей, подвоз и вывоз детей нас тоже устраивает. Здание школы крепкое, теплое, дети довольны, сытые. Мы не понимаем, кому и зачем постоянно надо что-нибудь да закрыть, лишить рабочих мест крошнозерцев, а главное – усложнить жизнь и учебу детям. Теперь почему-то дети должны вставать в 6.00, чтобы в 7.00 ехать в Ведлозерскую школу, а приехать домой в 16.00. Итого на ногах ребенок начальной школы должен быть примерно 9 часов, пока попадет домой. А если гололед или поломка автобуса или еще что-то, тогда еще и позже. А когда детям заниматься домашними уроками и делами, да просто жить? Кто же пожалеет наших детей, если не мы? Поэтому мы однозначно против и будем бороться до последнего".

Напомним также, что на заседании Государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия, которое состоялось 5 апреля в Москве, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что закрытие сельских школ "не может не вызывать тревогу у населения". "Принимаемые решения по закрытию образовательных учреждений должны быть сбалансированы и учитывать интересы жителей республики", – подчеркнул Патрушев.

фото: "Столица на Онего"

"Все, что касается мусора, должно быть в руках у государства и жёстко контролироваться государством"

Председатель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии Виталий Красулин прокомментировал реализацию "мусорной реформы" в республике.

Так называемая "мусорная реформа", которая сейчас активно реализуется по всей России, вызывает острые дискуссии, а в некоторых регионах и активный протест жителей. Речь идет о тех областях и республиках, где с приходом на этот рынок региональных операторов резко выросли тарифы на вывоз ТБО для населения, а качество предоставления услуги ухудшилось.

В Карелии "мусорная реформа" началась еще в прошлом году и активного протеста не вызывает, тем не менее, работой регионального оператора многие недовольны. Практически каждый день появляется информация о сбоях в вывозе мусора, особенно в районах.

Мы попросили прокомментировать ситуацию депутата Заксобрания Карелии, председателя парламентского комитета по бюджету и налогам Виталия Красулина.

"Я считаю, все, что касается мусора, должно быть в руках у государства и жёстко контролироваться государством, в том числе, находиться под пристальным вниманием различных правоохранительных органов, - сказал Виталий Красулин. – На мой взгляд, только государство в данном случае может гарантировать потребителям, что все будет делаться в соответствии с законом и качественно – по всем нормам и стандартам. И региональные операторы должны быть государственными предприятиями, и свалки, и заводы по переработке мусора должны быть в собственности у государственных компаний. Мусор – это такая сфера, которую необходимо жестко контролировать. Сейчас, мне кажется, контроль недостаточный, поэтому мы сталкиваемся с проблемами".

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