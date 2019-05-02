Главные новости, которые вы могли пропустить

ФОТО и ВИДЕО: Снегопад накрыл северные районы Карелии

ГИБДД советует водителям быть осторожнее, особенно тем, кто "переобулся" на летнюю резину.

В паблике "Госавтоинспекция Карелии" 1 мая появилось видео, которое прислал водитель из поселка Калевала.

"Зима не отступает. На севере Карелии на дорогах снежная шуга, - сообщается в паблике ГИБДД в комментарии к видео, - водители, выбирайте скорость движения в соответствии с дорожным и условиями, особенно если автомобиль на летней резине".

Фото засыпанной снегом Костомукши, Кеми и трассы "Лоухи - Кемь" опубликовали в соцсети жители Карелии.



трасса Лоухи-Кемь/фото Игорь Прокопук



Кемь/фото Наталья Фурсова



Костомукша/фото Сергей Хорошавин

Житель Карелии снял видео, как "включили" водопад в Гирвасе

Пуск водопада в Гирвасе Кондопожского района запечатлели на видео – удивительные кадры.

В редакцию "Столицы на Онего" Владимир Ракчеев прислал видео, на котором запечатлел пуск водопада в Гирвасе.

"На время водосброса на несколько дней в году Гирвас превращается в водопад. Он превосходит в несколько раз известный водопад Кивач — и по объему воды, и по перепаду высоты. Вода падает с 30 метров по ступеням, самая высокая из которых 15 метров, разбивается о выступы застывших лавовых потоков и рассыпается на мелкую водяную пыль. Подойти можно практически вплотную по каменным уступам, соблюдая все меры предосторожности", — рассказала пресс-секретарь филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Арина Степенная.

Находится уникальная достопримечательность на искусственном канале "Пионерский" в 100 км от Петрозаводска в посёлке Гирвас Кондопожского района. Добраться можно по мурманской трассе "СПб - Мурманск", по указателю есть съезд с трассы к посёлку. Через один километр после въезда в деревню Гирвас с ул. Кондопожская надо свернуть направо на ул. Комсомольскую, затем ул. Советская. Проехав от перекрёстка примерно два километра, справа вы увидите здание Пальеозерской ГЭС и проход к вулкану Гирвас.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков напомнил любителям отдыха на природе об уголовной ответственности

Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил об уголовной ответственности за пожары, возникающие из-за небрежности любителей отдыха на природе.

"Впереди длинные выходные, которым сопутствует хорошая погода. Многие отправятся на отдых в лесопарковую зону и на дачи. Обращаю внимание, что на территории нашей республики уже зафиксированы первые лесные пожары, которые нередко возникают из-за небрежности и баловства. Пожалуйста, давайте беречь леса!" - обратился к отдыхающим Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

"Поджигать сухую траву запрещено законом. За это грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, - напомнил губернатор, - в Карелии действуют круглосуточные телефоны "прямой линии" лесной охраны: (8-814-2) 55-55-80, 8-800-100-94-00, по которому каждый в любое время суток может бесплатно позвонить, обнаружив лесной пожар. Также функционирует бесплатное мобильное приложение "Берегите лес", которое позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах страны".

ВИДЕО: Водитель малолитражки сбил велосипедиста в Петрозаводске и сбежал с места происшествия

Велосипедист получил травмы – водитель в розыске.

В Петрозаводске 1 мая в 14.28 водитель автомобиля Toyota Yaris, выезжавший со второстепенной дороги на Лесной проспект, сбил велосипедиста и уехал с места происшествия.

Как сообщается в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии", велосипедист в ДТП получил травмы, которые зафиксированы в травмпункте. На место происшествия также вызывали ГИБДД. В результате водитель объявлен в розыск.

Пострадавший велосипедист просит всех водителей, кто проезжал по Лесному проспекту с 14.31 до 14.32 и мог запечатлеть на видеорегистратор номер виновника ДТП, написать ему в личное сообщение в соцсети.

фото: vk.com/dtpptz

ВИДЕО: Восемь пожарных спасали загоревшийся в Петрозаводске автомобиль

На Ключевой клубы дыма вырвались из-под капота иномарки.

В минувший праздничный день, 1 мая, в 16.55 на улице Сегежская в Петрозаводске загорелась иномарка. Прибывшие на место происшествия пожарные в составе 8 человек и двух спецмашин справились с огнем в 17.15.

Фото и видео паблика "ДТП Петрозаводска и Карелиии".

ВИДЕО: Водитель замял крыло припаркованному на Древлянке авто и скрылся с места преступления

В Петрозаводске камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как водитель иномарки совершил ДТП в одном из дворов Древлянки и уехал с места происшествия.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано обращение с просьбой помочь найти водителя, котоый 28 апреля в 22.36 на Лососинском шоссе, 33/3, двигаясь задним ходом, совершил наезд на припаркованный внедорожник.

В результате удара припаркованный автомобиль получил повреждения.

Водитель, совершивший ДТП, с места происшествия скрылся.

Куда пойти в Петрозаводске 2 мая: "Палитра Грузии", песни "Сектора газа" и ночная "Библиотека"

Афиша культурных событий карельской столицы на четверг.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Премьера. Смешная и поучительная история по сказке С. Я. Маршака - для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

16.00, Городской выставочный зал (пр. Ленина, 26). "Палитра Грузии". Открытие выставки грузинских художников Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

17.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Арт-фестиваль "Первая ласточка". Беседа "Что такое пирография". Ведет А. Комиссаров. 20.00 - концерт GM Electric Drum&Bass Live (Gm electric - экспериментальный инструментальный проект. Макс GM Гарлоев - музыка, бас-гитара, Михаил Маурин - ударные). 21.30 Ночь кино про искусство (чай, кофе, вино + фильмы о нашумевших событиях в мире искусства).

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Дж. Россини. "Севильский цирюльник". Комическая опера в двух актах. Знаменитая история Фигаро, который оставил с носом скупого опекуна юной девушки и устроил счастье двух любящих сердец. 150-1000 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Экзамен-dance". Авторская танцевальная программа известного в Карелии артиста балета и балетмейстера Олега Щукарева. От 250 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). Трибьют группы "Сектор газа" в исполнении группы "Черный вторник" (Иваново). От 700 руб.

19.00, Православный центр, (ул. Краснофлотская, 31, 3 этаж (вход со двора, звонок в домофон). Занятие "Изучаем Евангелие вместе".

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Библиотека: глава 1. Обширная, обособленная аудиокнига, отсылающая к шведскому лейблу - “Bibliotheque” с примесями техно, хауса и тек-хауса. 100 руб.

фото: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

В районе Карелии в связи с праздниками отменили автобусы

В Суоярви на "майские" праздники отменили рейсовые автобусы между населенными пунктами.

Об этом сообщается в паблике "Автостанция г.Суоярви".

"Внимание пассажиров. С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с праздничными днями отменяется рейс 521 "Поросозеро-Суоярви-Петрозаводск". С 6 по 8 мая и с 13 мая рейс 521 будет выполняться по расписанию. А также 9 мая в связи с праздничным днем отменяется рейс "Суоярви-Суоеки", - сообщил паблик автостанции 29 апреля.

фото: vk.com/podslushanovptz

ФОТО: В Петрозаводске дорога к памятнику воинам Великой Отечественной войны засыпана мусором

Жители Соломенного пожаловались на горы неубранного мусора у помойки, которая стоит на дороге к памятнику воинам ВОВ.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанин опубликовал фото, на которых запечатлел горы неубранного мусора на контейнерной площадке в Соломенном.

"Соломенное утопает в мусоре, – написал неравнодушный горожанин, - центр Соломенного! По этой дороге 9 мая пойдут дети возлагать цветы к памятнику воинам ВОВ! Всё завалено мусором. Конечно, нельзя исправить головы людей, которые подъезжают на машинах, вываливая крупногабаритный мусор возле контейнеров для бытовых отходов. Нет возможности установить видеонаблюдение и штрафовать тех, кто загрязняет территорию. Но можно поставить пару больших контейнеров (в прошлом году стоял один), чтобы крупный мусор выкидывали туда. Огромное количество подобной грязи из частного сектора. А не дай им возможность выносить сюда, они понесут в лес".

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 2 мая.

16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка "Палитра Грузии". (https://vk.com/palitra_gruzii)



16.00 – на пл. Ленина пройдет III ежегодная акция "Автопробег "Огонь Победы" (Великий Новгород – Санкт-Петербург – Петрозаводск – Вытегра – Вологда – Ярославль - Москва).

Афиша культурных событий карельской столицы на пятницу. Подробнее

Старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов отметил, что не стоит следовать моде. Подробнее

Понижение температуры и снегопад ожидается и в столице республики завтра, 3 мая, сообщается в паблике ГИБДД Карелии. Подробнее

Петрозаводчанин, изображенный на фото, может быть причастен к мошенничеству, сообщили МВД Карелии. Подробнее

В большинстве районов прогнозируются снег, дождь и ветер, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

Иномарка сбила велосипедиста, водитель скрылся с места ДТП, сообщил в ГИБДД Карелии. Подробнее

О погоде на 3 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

Петрозаводск попал в десятку городов, где живут недовольные жизнью люди. Подробнее

На улице Онежской флотилии подростки разбили чужой автомобиль, теперь их разыскивают. Подробнее

Водителей и туристов, собравшихся посетить Финляндию на майских выходных, предупреждают о надвигающемся мощном циклоне, который принесет похолодание и снегопады. Подробнее

Эскадрилью поднимут в воздух в честь Дня Победы, сообщили в правительстве Республики Карелия. Подробнее

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К 100-летию Карелии в Петрозаводске установят памятник ювелиру Перхину, создавшему яйца "Фаберже", сообщили в пресс-службе правительства Карелии. Подробнее

Об ограничениях движения на федеральных автотрассах 2 мая сообщает управление автомобильных дорог "Кола". Подробнее

В сквере Петрозаводска прошла первая в этом году акция по посадке деревьев, в которой приняла участие и Ирина Мирошник, сообщили в администрации города. Подробнее

В Медвежьегорске уже неделю не могут вывезти мешки с мусором после субботника. Подробнее

По словам певца, она необходима для выяснения этнического происхождения участников конкурса. Подробнее

Представители Русской православной церкви отказали комику Евгению Петросяну в расторжении брака с Еленой Степаненко. Подробнее