Самое важное за сегодня

фото: личная страница "ВКонтакте"

Экс-начальник колонии в Карелии,где сидел Ходорковский, попал под санкции США

Бывший начальник ИК-7 в Карелии Сергей Коссиев, осужденный за злоупотребление и превышение полномочий, попал под санкции США.

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек". Об этом сообщается на сайте американского Минфина, пишет "Лента.ру".

В черный список по "закону Магнитского" также внесены пять человек, в том числе командир отряда Абузайд Висмурадов.

Среди попавших под ограничения — бывший начальник исправительной колонии-7 УФСИН по Карелии Сергей Коссиев, осужденный за злоупотребление и превышение полномочий, и бывший командир батальона МВД "Север" Руслан Геремеев. Последнего следствие долгое время подозревало в организации убийства политика Бориса Немцова.

Также в списке значатся Елена Трикуля и Геннадий Карлов. РИА Новости отмечает, что женщина работала следователем Следственного комитета, мужчина же работал в СК при МВД России и имел отношение к "делу Магнитского".

В феврале американские сенаторы выпустили резолюцию, в которой призвали госсекретаря и министра финансов США "использовать свои полномочия в рамках "акта Магнитского" и глобального "закона Магнитского" для введения санкций против причастных" к убийству Немцова.

"Закон Магнитского" принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь российского юриста Сергея Магнитского. Его арестовали в 2008 году, в 2009-м он умер в московском СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, в январе 2019 года Сегежский городской суд приговорил 44-летнего Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ (" Превышение должностных полномочий").

Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пожар в больнице в Шелтозеро, персонал и больных пришлось эвакуировать

Пожарные Прионежского района вызваны на возгорание в амбулатории в селе Шелтозеро, сообщает ГУМЧС по Карелии.

По информации ведомства, в 12.04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (16 человек, 6 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в амбулатории в селе Шелтозеро.

По предварительной версии, здание поликлиники загорелось после пала травы.

Персонал и пациентов - всего 11 человек - пришлось эвакуировать.

фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Женщина с коляской провались в дыру на пешеходном переходе в Петрозаводске

Женщина травмировала ногу, а коляска чуть не перевернулась.

В группе "ДТП ПТЗ" женщина выложила пост о том, что пострадала в центре Петрозаводска.



ДТП ПТЗ

"Вчера гуляя с коляской на ул. Кирова, 4. При переходе дороги нога ушла по колено в эту дыру, в итоге чуть не перевернулась коляска с ребёнком. Будьте аккуратнее особенно с детьми", - написала горожанка.



ДТП ПТЗ

фото: ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске женщина сбила 7-летнего ребенка

ДТП произошло 15 мая на ул. Сусанина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В среду, 15 мая, в 22.30 во дворе дома №22 по ул. Сусанина, водитель автомобиля Daewoo Nexia совершила наезд на 7-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного транспортного средства, не убедившись в безопасности.

Ребенок получил травмы, госпитализирован.

фото: ГИБДД Карелии

Автомобиль с детьми врезался в мост на трассе в Карелии

В ДТП на автодороге Олонец – Верховье пострадали две девочки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 16 мая, в 20.30 на 2 км автодороги Олонец – Верховье водитель автомобиля ВАЗ-21093 при проезде перекрестка налево не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение моста.

В результате происшествия пострадал 22-летний водитель (имеющий водительский стаж менее 1 месяца) и два несовершеннолетних пассажира – 14 и 15 летние девочки-подростки.

Всем участникам ДТП оказана медицинская помощь.

фото: pixabay.com

В Петрозаводске не смогли найти претендента на пост директора городской школы

Конкурсная комиссия не выявила претендента на замещение вакантной должности директора школы №7.

14 мая 2019 года состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №7".

Как сообщают в мэрии Петрозаводска, конкурсная комиссия не выявила победителя конкурса на замещение директорской должности.

В пресс-центре мэрии пояснили, что кандидаты на руководящий пост не набрали необходимого числа баллов.

Следующий конкурс на замещение должности директора МОУ "Средняя школа №7" должен состояться в конце июня.

фото: "Столица на Онего"

С осужденного за педофилию Романова требуют около 55 млн рублей

Арбитражный суд Карелии принял заявления кредиторов, предъявивших финансовые требования к осужденному за педофилию бывшему депутату и бизнесмену Ивану Романову, в том числе, по алиментам, на общую сумму около 55 млн рублей.

Требования предъявлены в рамках дело о банкротстве Романова.

Федеральная налоговая служба хочет взыскать с осужденного 18 млн рублей задолженности по уплате транспортного налога и налога за имущество за 2014-2017 годы. Сбербанк предъявил финансовые требования на 17,7 млн рублей, московский банк "Международный финансовый клуб" - 15,6 млн рублей.

Кроме того, сын Романова направил заявление о взыскании задолженности по алиментам на сумму 3,9 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Прионежский район

Для тушения пожара в больнице в Шелтозеро привлечен 51 брандмейстер

Все пациенты и персонал из здания Шелтозерской амбулатории эвакуированы, к тушению пожара привлечены 51 человек и 18 единиц техники, сообщает правительство Карелии.

"В настоящее время к тушению пожара привлечены 51 человек и 18 единиц техники. На место выехал начальник МЧС по Карелии Сергей Шугаев. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков, который также находится на месте пожара, из здания были эвакуированы 15 человек, из них четверо – медицинский персонал и 11 - пациенты. Семеро лежачих больных были эвакуированы в поселковый Дом культуры, далее все пациенты будут перевезены в Ладвинскую больницу.

Как сообщалось ранее, в 12.04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в амбулатории в селе Шелтозеро.

По предварительной версии, здание поликлиники загорелось после пала травы.

фото: © Fotolia / aletia2011

Люди предпенсионного возраста смогут бесплатно отдохнуть в санатории

Отделение Фонда социального страхования РФ по Карелии разъяснило условия бесплатного санаторно-курортного лечения для людей предпенсионного возраста, которое они буду получать начиная с 2019 года.

С 2019 года такая возможность появилась у работников предпенсионного возраста. После пенсионной реформы в Карелии этот возраст для мужчин составляет от 55 до 60 лет, для женщин – от 50 до 55 лет.

Планируется направить на это 17 млн рублей.



Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Грузовик опрокинул мусор на трассу во время маневра в Петрозаводске

На Кукковке грузовик, везший строительный мусор, не смог завершить маневр.

ДТП произошло утром в пятницу.

Происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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