Что случилось в Петрозаводске и Карелии 23 мая

фото: "Столица на Онего"

Стало известно, как власти будут выкупать аварийное жилье в Карелии

Минстрой Карелии разъяснил, какие варианты улучшения жилищных условий будут предлагаться жильцам аварийных домов, согласно новой программе расселения.

Региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы подразумевает несколько способов переселения граждан. К ним относятся строительство домов для переселенцев, приобретение жилых помещений на вторичном рынке, покупка жилья у компаний в строящихся и уже построенных домах. Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом предусмотрена также выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения.

Ограничения при выборе вариантов улучшения условий проживания накладываются только лишь на граждан, проживающих в муниципальном жилье и не являющихся собственниками квартир. В их случае муниципальная "аварийка" может быть обменена только на аналогичное благополучное помещение в тех же рамках договора соцнайма.

При этом недвижимость должна быть обменена "метр в метр", с сохранением прежнего числа комнат. Квартира, выданная взамен аварийной, должна быть расположена в границах прежнего населенного пункта. При этом выбирать район для переезда или претендовать на выкуп жилья со стороны государства обитатели муниципальных квартир не имеют права.

Им выдадут квартиру, приобретенную на аукционе по наименьшей цене.

Как будут поступать с собственниками жилья, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

Житель Мурманска насмерть разбился на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло 22 мая в Лоухском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 17.10 на 951 км автодороги "Кола" водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь в направлении Мурманской области, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем Land Rover Range.

В результате ДТП водитель Hyundai (житель Мурманска) получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.

Водитель Land Rover, житель Москвы, с полученными ранениями был госпитализирован.

фото: spbdnevnik.ru

Экс-чиновник мэрии Петрозаводска намерен стать советником губернатора Петербурга

В Смольном выбирают будущих советников для главы города, сообщают СМИ Северной столицы.

Из трех открытых вакансий две касаются молодежной политики, одна – местного самоуправление. Отбор кандидатов проводят по поручению главы города Александра Беглова, сообщает "Петербургский дневник".

"Время требует обновления кадров. Александром Бегловым поставлена задача: 35% наших госслужащих должны быть моложе 35 лет. Здесь мы уже не в начале пути, сейчас средний возраст госслужащих составляет 41 год, за 7 лет мы снизили его с 49 лет. Но это не сама цель, принципиально важно обеспечить преемственность поколений. У нас есть принципы госслужбы – это служба и служение, в первую очередь, городу. Важно выбрать людей неравнодушных, современных, молодых, креативных и профессионально подготовленных", – отметил председатель Комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Михайлов.

Потенциальные советники заходили в зал по одному, как на государственный экзамен перед строгой комиссией. Первый – кандидат социологических наук Павел Горюнов, заметно волновался, но очень быстро взял себя в руки и представил проект.

Один соискатель должности советника Максим Мацкевич прибыл в Петербург из Петрозаводска.

"Я приехал в 6 утра, через час уже был у Смольного. Я знаю, что конкуренция очень серьезная, но раз я прошел первый этап, то решил приехать и на второй. Все претенденты – люди очень опытные, интересные, все хотят получить эту должность", – сказал он.

В столице Карелии Максим Мацкевич занимал самые разные должности, а теперь решил попробовать свои силы в соседнем регионе. Рабочей группе он представил проект международного молодежного форума "Петербург будущего".

"Форум может объединить всю молодежь города вне зависимости от интересов и возраста. Это сложно сделать, но идея уже апробирована. Такой форум три года проводили в Петрозаводске. Суть идеи в том, что молодые люди становятся его соорганизаторами, проводя в течение года различные мероприятия, а форум становится для них коммуникационной площадкой", – заключил Максим Мацкевич.

фото: читатель "Столицы на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Ремонт дороги в Шуе стал личной драмой для жителей окрестных домов

Жители поселка Шуя возмущены, как проходит ремонт дороги, который затронул их палисадники и огороды, разбитые вдоль трассы на месте дренажной канавы.

"Мы, жители улицы Школьной поселка Шуя, были рады, узнав новость о ремонте улицы Школьной. В наших трёх домах те семьи кто живёт на первом этаже придомовые участочки находятся со стороны ул.Школьной. Вдоль тротуарчиков и между заборами была канава. Канава не сплошная, а к каждому участочку есть заезд, то есть 5 или 6 заездов, под ними труба. Мы все здесь живём уже 36-й год. Воды в этой канаве никогда не было, все жильцы подтвердят. Лет 7-8 назад мы решили с мужем всё облагородить: очистили канаву, привезли Камаз с камнем, гравий, сделали дренаж, а сверху земли, и посадили сирени, гортензии, флоксы, чтобы всё было красиво. В Пермь заказали забор. Короче физических и материальных затрат сделано не мало. Соседи глядя на нас тоже стали облагораживаться. А теперь что? Дело не в куске этой земли, а в труде, и что потом будет с вновь вырытыми канавами, опять эта грязь и сорняки?" – написали в редакцию "Столицы на Онего" жильцы расположенных на улице Школьной домов.

По их словам, 27 апреля были получены уведомления с требованиями убрать заборы до 13 мая. А 14 мая вдоль дороги начались работы. Экскаваторы и работники подрядной организации начали демонтировать заборы и восстанавливать дренажную канаву вдоль забора. Жители местных домов считают, что это "варварство".

"Столица на Онего" обратилась за комментарием в администрацию Шуйского поселения.

Как пояснила глава поселения Анастасия Соколова, о жалобах в администрации в курсе. Но территория, на которой стояли заборы является муниципальной собственностью, а согласно техническому регламенту, дорога должна быть оснащена дренажной канавой.

"По улице Школьной у нас проходит дорога общего пользования. Неотъемлемой частью является дренажная канава. Жители в свое время эту канаву засыпали, выдвинули заборы на эту территорию. Там теперь растут различные растения. Нам в этом году на дорогу дали большие деньги из Дорожного фонда РК – 3,8 млн рублей, и 2 млн мы софинансируем из бюджета поселения. Дорога находится в плачевном состоянии. Для того, чтобы асфальт стоял, нужна дренажная система у дороги. Как это предполагает техрегламент. Жители начали этому противиться, потому что там лет 8 у них растения красивые растут, заборы поставлены. Приезжали на место депутат ЗС Валерий Шоттуев, замминистра дорожного хозяйства Дмитрий Кондрашин. Выяснилось, что все мы делаем правильно, дорога – наша, в собственности муниципалитета. Мы на территорию граждан не залезаем. Некоторые сами сняли заборы, другие мы аккуратно демонтировали и положили на их территорию. А канаву свою, да, мы выкопали", - сказала Соколова.

фото: Видео с камеры наружного наблюдения компании Sampo.ru

ВИДЕО: Пассажиры покинули автобус после ДТП в центре Петрозаводска

ДТП с участием автобуса и легковушки произошло днем на улице Куйбышева.

Водитель легкового автомобиля въехал в автобус в 14.00 на ул. Куйбышева.

В ГИБДД Петрозаводска рассказали, в дежурную часть сообщений о ДТП с автобусом не поступало. Возможно, участники аварии решили оформить ДТП самостоятельно.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, как пассажиры покинули автобус в течение несольких минут после произошедшего.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

"Михалков – достаточно состоятельный человек для того, чтобы построить бутафорскую деревню в любом другом месте"

В парламенте Карелии обсудили планы кинематографистов снимать пожар в окрестностях исторической деревни Кинерма.

Проведение студией Никиты Михалкова "ТРИТЭ" съемок фильма-катастрофы вблизи исторической карельской деревни Кинерма не было согласовано ни с одним органом исполнительной власти Карелии. Об этом сообщила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, выступая 23 мая на заседании карельского парламента. Депутат Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", предложила коллегам обсудить ситуацию вокруг съемок, которые вызвали беспокойство у населения исторической деревни.

Как призналась Алипова, республиканские власти узнали о планах кинематографистов от местных жителей, встревоженных тем, что на съемках предполагается устроить пожар. Депутат Слабунова поинтересовалась у руководителя управления по охране объектов культурного наследия, на каком основании кинематографисты возводят сейчас декорации для фильма.

"Съемки ведутся за пределами исторической деревни Кинерма и за пределами границ достопримечательного места. Предполагается вести съемки на территории совхоза "Ведлозерский", и основной вопрос, который возникает, – это защита земель лесного фонда", – ответила депутату Юлия Алипова.

Как сообщила руководитель управления по охране объектов культурного наследия, республиканские власти выдали съемочной группе рекомендации по соблюдению правил пожарной безопасности. В частности – на месте съемок предполагается провести опашку, чтобы огонь не мог затронуть лесные насаждения и перекинуться на территорию исторической деревни. Кроме того, во время самих съемок вблизи деревни будут дежурить пожарные автоцистерны.

Во время обсуждения этого вопроса председатель депутатского комитета по экономической политике Лариса Жданова выразила опасение, что излишнее привлечение внимания к ситуации в Кинерме может негативно сказаться на туристической привлекательности Карелии.

"Мы развиваем туризм, и жители этой деревни и других деревень, которые принимают съемочные группы, всегда очень позитивно относятся к приезду к нам кинематографистов, поэтому это – возможность заработка, это – туризм, потому что приезжает съемочная группа, она проживает, она питается, это довольно долгий процесс, поэтому я бы хотела, чтобы мы вместе с водой не выплеснули ребенка в данном вопросе", – сказала Жданова.

Однако депутат Слабунова напомнила коллеге, что тревогу забили жители Кинермы, которые пока не слишком рады приезду съемочной группы.

"Хотя съемки проводятся за границей достопримечательного места, мы прекрасно понимаем, что ветер и огонь не признают никаких границ, и угроза достаточно существенная. Если, не дай Бог, случится какой-то пожар и возгорание на территории деревни Кинерма, мы останемся без памятников истории и культуры и без мест показа для туристов! Вызывает серьезное беспокойство, что делается это явочным порядком, без предварительного обращения и согласования, тем более что господин Михалков – достаточно состоятельный человек для того, чтобы построить бутафорскую деревню в любом другом месте, где это не будет представлять опасность ни для лесного фонда, ни для памятников истории", – заявила Эмилия Слабунова.

Кроме того, для депутатов республиканского парламента осталось неясным, кто оплатит проведение противопожарных мероприятий во время съемок фильма-катастрофы в окрестностях исторической деревни. Но запретить эти съемки карельские парламентарии не решились.

фото: vk.com

Прокуратура требует 16 лет колонии для обвиняемого в педофилии экс-директора музея Медвежьегорска

В Медвежьегорском районном суде Карелии прошли прения прокуратуры в деле по обвинению бывшего директора местного музея Сергея Колтырина и его подельника в развращении и сексе с подростком, не достигшим 14 лет.

"На заседании суда Медвежьегорского района Карелии 22 мая государственное обвинение потребовало приговорить директора местного музея Сергея Колтырина и его знакомого Евгения Носова к 16 и 18 годам колонии строгого режима соответственно", - сообщает издание "7х7".

Экс-директор местного районного музея Сергей Колтырин обвиняется по ч.ч. 2,4 ст. 135 – "Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору"; по ч.ч. 3,5 ст. 134 – "Половые сношения с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, совершенные группой лиц по предварительному сговору". А также по ст.222 – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" (дома у подсудимого был обнаружен револьвер).

Колтырин был арестован в октябре 2018 года, а позже отказался от услуг адвоката Виктора Ануфриева. Обвиняемый частично признал вину.

Тогда же в Североморске был задержан и сопровожден в Карелию подельник Колтырина – матрос спасательно-буксирного судна "Памир" Северного флота ВМФ России Евгений Носов. Его также взяли под стражу.

По версии следствия, преступления сексуального характера Колтырин и Носов совершали неоднократно, начиная с того времени, когда мальчику исполнилось 12 лет, и практически до его 14-летия.

При этом Носов является дальним родственником мальчика. Возможно, поэтому не подозревавшие ничего плохого родители отпускали малолетнего сына с родственником.

По информации "Столицы на Онего", Носов состоит в браке и у него имеется несовершеннолетняя дочь.

Колтырин также занимался раскопками в Сандармохе.

фото: Сайт администрации Петрозаводска

В Петрозаводске изменились маршруты движения нескольких автобусов

В связи с выполнением земляных работ будет изменен путь следования маршрутов № 1, 12 и 19, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 23 по 24 мая из-за производства земляных работ на ул. Новоселов напротив дома 3 будет невозможен проезд общественного пассажирского транспорта по этому участку.

Автобусы маршрутов № 1, 12 и 19 проследуют только до ул. Новоселов. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановочном пункте "Улица Оборонная", расположенном вблизи дома №11 по Скандинавскому проезду.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Как в Петрозаводске пытаются спасти прилетевшую из леса сову

В один из парков Петрозаводска прилетела сова, городские птицы пытаются ее прогнать с территории.

Дрозды, вороны и чайки стали атаковать сову и пытаться выгнать с территории.

По словам специалиста центра реабилитации хищных птиц, сова "в плохом состоянии", её нужно лечить и возвращать в природу.

Вечером в среду сову пытались поймать. Сперва пытались напугать дроном, чтобы она перелетела пониже. Не вышло. Потом на дерево попытался залезть человек с сачком - сова перелетела на соседнее, ещё выше. Потом, спасаясь от ворон, на ещё более высокую березу.

На этом попытки поймать и спасти сову приостановили, в четверг "операция" продолжится.

Смотрим фото и видео, как спасали сову.

фото: администрация Петрозаводска

Вдоль набережной в Петрозаводске вырубят 220 деревьев

В Петрозаводске ведется благоустройство общественных территорий, сообщили в администрации города.

Начаты работы по облагораживанию нескольких зеленых зон города.

Работы ведутся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Сейчас компания-подрядчик готовится к удалению аварийных деревьев на территории парка Победы.

"Близится к завершению снос старой растительности в парке Беличий остров. В ближайшее время предстоит удаление 220 аварийных деревьев в парке Победы, еще более 30 - в парке Железнодорожников", - отметила главный специалист управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.



фото вырубок администрация Петрозаводска

Напомним, в этом году в связи с увеличением финансирования из федерального бюджета в столице Карелии будет выполнено благоустройство не трех, как это планировалось ранее, а шести общественных территорий.

В числе мест, благоустройство которых было предусмотрено, аллея Отцов на Ключевой, парк Беличий остров и Березовая аллея. В дополнительный список территорий для обустройства вошли: лестничный спуск к набережной Онежского озера от улицы Германа Титова, территория бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской (реконструкция которой будет выполнена, в том числе и на средства программы поддержки местных инициатив) и парк Железнодорожников.

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