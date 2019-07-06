Самые значимые события субботы

фото: gazeta-licey.ru

Карелия "выбилась" в лидеры по числу разводов

Названы регионы — лидеры России по числу разводов в 2019 году.

Стало известно, в каких регионах России зарегистрировано наибольшее число разводов за январь — апрель 2019 года. Больше всего браков в начале этого года было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1 тысячу человек населения, пишет RT.

На втором месте — Карелия (4,6). Далее идут Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области.

Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне (0,6), Ингушетии (0,8), Дагестане (1,1), Северной Осетии (1,8) и Кабардино-Балкарии (1,9).

По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, небольшое число разводов на Кавказе связано с религиозными и национальными традициями региона.

Он также добавил, что "популярность" разводов в северных регионах связана с интенсивной молодёжной миграцией, вызванной большими промышленными проектами.

Всего за первые четыре месяца этого года в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Это на 53,6 тысячи меньше, чем за такой же период 2018 года.

фото: Столица на Онего

ФОТО: Хабенский приехал в историческую деревню в Карелии на съемки фильма "Огонь"

Известный актер Константин Хабенский опубликовал фото Instagram из исторической деревни Кинерма.

"Этническая деревня Кинерма. Съемки фильма "Огонь" – подписал Хабенский опубликованное фото.



фото из Instagram Хабенского

Напомним, жители Кинермы выступают против проведения съемок в карельской исторической деревне картины "Огонь", производством которой занимается ООО "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова". Съемки предполагают использование открытого огня. Местные жители считают, что огонь представляет опасность для исторических построек.

А студия Михалкова в свою очередь, заявила, что готова заплатить жителям Кинермы за прекращение протеста в Карелии.

фото: администрация Петрозаводска

Часть Октябрьского проспекта с понедельника закроют для движения до сентября

С понедельника на Октябрьском проспекте будет изменена схема движения из-за ремонтных работ, сообщает мэрия Петрозаводска.

"До 31 августа в связи с проведением земляных работ на проспекте Октябрьском в районе пересечения с улицей Мурманской и полным закрытием полосы движения в сторону центра города по проспекту от Мурманской до Московской движение автотранспорта в обе стороны будет организовано по встречной полосе", - говорится в сообщении.

Из маршрутов автобусов №№ 4, 8, 14, 19, 21 и 25 в сторону центра будет исключена остановка "Ул. Мурманская".

Администрация Петрозаводска обращается к автолюбителям с просьбой выбирать пути объезда данного участка дорожной сети города во избежание задержки в движении транспортных потоков и заранее планировать свои поездки.

фото: pixabay.com

Пить воду из-под крана в Карелии – опасно, заявляет Роспотребнадзор

В регионах России сохраняются проблемы с обеспечением чистой питьевой водой.

"К 2018-му почти каждый седьмой водопровод был без очистных сооружений. Это в среднем по стране. С другой стороны, за семь лет снизилась доля плохих проб, не соответствующих санитарным нормам. Но по-прежнему есть регионы, где из-под крана пить опасно. Нормативы не выдержаны в Калмыкии, Карелии и на Чукотке. А также в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Еврейской автономной области", - сообщается на сайте "Первого канала".

Отмечается, что проблема доступа к чистой питьевой воде стоит в сотнях, если не тысячах российских городов, поселков и деревень. В Роспотребнадзоре качество воды проверяют каждый год – в 16% случаев вода не отвечает санитарным требованиям.

"Если говорить по регионам, то наиболее худшая ситуация по питьевой воде в республике Карелия, Калмыкия, где порядка 50% исследуемых проб не соответствует по санитарно-химическим показателям. По микробиологическим показателям наиболее худшая вода в стране у нас в Карачаево-Черкесской республике, в республике Ингушетия, в Еврейской автономной области", — сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

фото: Столица на Онего

ФОТО: Морошку в Карелии предлагают по 600 рублей за литр

На трассах и деревнях Карелии начали активно торговать морошкой.

В населенных пунктах чищенная ягода продается по 600 рублей за 1 литр, пол-литра строит 300 рублей. Неочищенная морошка стоит в два раза дешевле.

На трассе цены те же самые, за исключением того, что неочищенную ягоду торговцы не предлагают.

В то же время здесь можно купить чашелистики морошки по 300 рублей за литровый контейнер.

фото: Столица на Онего

"Следователи вообще подсчитывали, какой ущерб они нанесут своими действиями?"

Верховный суд Карелии отменил решение первой инстанции об аресте Ираиды Шалак, отменив меру пресечения в отношении фермера в принципе.

Правоохранительные органы приехали в дом 52-летней Ираиды Шалак ранним утром 13 июня. В этот день в доме, кроме взрослых, ночевали двое внуков и племянник. Одновременно силовики нагрянули к фермерам, членам фермерского потребительского кооператива "Олонец-Агро". В четверг, после заседания Верховного суда Карелии, они рассказали журналистам, что на каждого из них оказывалось давление, звучали угрозы, что они "пойдут паровозом" следом за Шалак. Чтобы этого не произошло, снова рассказывают фермеры, их просили согласиться с версией следствия, подписать показания, "нужные следствию", после чего перейти в разряд свидетелей. Допросы продолжались почти 12 часов с раннего утра.

Спустя три дня после этих событий, 17 июня, следователи направили в горсуд Петрозаводска ходатайство об аресте Шалак, так как, по мнению правоохранителей, фермер могла скрыться от следствия, совершить другие преступления, оказать давление на свидетелей. Суд согласился с доводами следователей и отправил Шалак под стражу вплоть до 6 августа. Женщине было предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере".

По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

- Я, как житель Республики Карелия, скажу – мне стыдно за действия сотрудников правоохранительных органов в отношении Ираиды Шалак – сказал адвокат Михаил Шогин.

- Я хочу для себя уяснить вот такой вопрос, - завил второй адвокат Эраст Закиров, - когда следствие выходило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста – оно вообще думало о чем? Об объективной стороне расследования этого инкриминируемого преступления и какой ущерб причинила, по их мнению, Ираида Вяйневна и какой ущерб будет причинен тем, что она будет находиться под стражей?.. Сейчас у нас каждый день кормит год. Они (следователи) вообще подсчитывали, какой ущерб они нанесут своими действиями, из-за того, что будет парализована работа этих сельскохозяйственных кооперативов? Сейчас самая ответственная пора в сельском хозяйстве, в растениеводстве. Никаких доказательств, что Шалак занимается какими-то воздействиями или противодействием следствию, не предоставлено. Тут у нас случай из ряда вон выходящий – бьют по рукам тем, кто нас с вами кормит.

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фото: DC Lab

Инвестор, числящийся в реестре должников, планирует построить в Карелии дата-центр за 8 миллиардов

Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.

На официальном Интернет-портале органов исполнительной власти Карелии появилась новость о подписании соглашения о взаимодействии между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" (DC Lab).

Сообщается, что московская фирма заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг. По информации пресс-службы правительства РК, компания приобретает 6 га земли на территории бывшего НАЗа и к концу 2020 года планирует построить базовую площадку дата-центра. Уточняется, что ООО "ДИСИЛЭБ" собирается вложить на первом этапе в развитие "облачных" технологий около 8 млрд рублей – это стоимость строительства и закупаемого оборудования. Заместитель премьер-министра по вопросам экономики Дмитрий Родионов заверил, что власти республики готовы предоставить компании меры государственной поддержки.

Для более полной информации мы обратились к сайту DC Lab, где указывается, что DC Lab управляет центрами обработки данных на двух площадках: дата-центра на территории особо экономической зоны "Дубна" в Московской области; дата-центра "Надвоицы" на территории TOZER, Республика Карелия. Инфраструктура позволяет предлагать конечным пользователям все виды услуг в высокозащищенной, эффективно охлаждаемой, мощной и экологичной среде с доступом к услугам мирового класса 24/7".

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 6 июля.

2-6 июля – в Сортавальском р-не, п. Хелюля пройдет Кубок Карелии по спортивному ориентированию. Начало в 14.00.



4-7 июля – во Дворце искусств в Кондопоге состоится фестиваль органной музыки Grande Orgue.

5-7 июля – в Сортавале (Певческое поле и зал Городской ратуши) и Лахденпохье (Гора Филина) пройдет фестиваль "Музыкальная экспедиция".

В Доме детского творчества в Пудоже состоится семинар "Тепло мастеровитых рук. Мастерские Пудожья".



13.30 – на стадионе "Спартак" пройдут всероссийские соревнования по американскому футболу.

Куда пойти в Петрозаводске 6 июля: Американский футбол и дискотеки

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.30, ресторан "Фрегат" (пр. К. Маркса, 1а). Бизнес-форум. Предприниматели смогут перенять опыт успешных предпринимателей-практиков из Москвы и Петрозаводска с ежемесячным доходом 1+ млн рублей.

17.00, ансамбль "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Летим за летом". Искрометная атмосфера летних деревенских праздников, яркие танцевальные и вокальные номера, чистое и нежное звучание старинного национального инструмента кантеле, возможность в одной концертной программе узнать о народных обычаях и традициях, связанных с самым любимым временем года.

20.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Акустический концерт Леши Захарова. В программе песни групп "Мумий Тролль", "Би-2", "Ляпис Трубецкой", Чиж&Со, "Пикник", а также авторские песни. 200 руб.

21.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств г. Кондопога). Органная ночь. Концерт V Международного фестиваля органной музыки "Grande Orgue".





22.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). 5 лет без сна! Празднование пятилетия клуба. 200 руб.

22.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Караоке.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Лига холостяков против лиги холостячек. До 00.00 вход бесплатный, после 100 руб.

20.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Дискотека "Союз". 200 руб.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТЗЫВ ЗАКОНА О МОНЕТИЗАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ФЕРМЕРА И ПОДОЗРЕНИЕ В ГОСИЗМЕНЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ОТЗЫВ СКАНДАЛЬНОГО ЗАКОНА

Глава Карелии принял решение отозвать законопроект премьер-министра Александра Чепика об изменении системы мер социальной поддержки

министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова пояснила, что законопроект разрабатывался в целях усиления адресности социальной поддержки и не предполагал экономии бюджетных средств на выплатах ветеранам и специалистам, работающим на селе.

По итогам обсуждения Парфенчиков принял решение отозвать законопроект.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Петрозаводская ТЭЦ 3 июля возобновила подачу горячей воды после окончания летней ремонтной программы в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города.

ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ



фото: pixabay

Росздравнадзор обнаружил в Карелии грубые нарушения с обеспечением льготными лекарствами. В итоге Карелию включили в список проблемных регионов по обеспеченности льготными лекарствами.

Несвоевременное проведение закупок, а также отсутствие взаимодействия между аптеками, медорганизациями и органами власти привели к тому, что не все категории граждан получали положенные им бесплатные лекарства, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

СВОБОДУ ФЕРМЕРУ!

Верховный суд Карелии отменил решение Петрозаводского городского суда и освободил Шалак из-под стражи, сообщил корреспондент "Столицы на Онего" из зала суда.

Соответствующее решение принял судья Верховного суда Карелии Олег Гудков, после рассмотрения апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в виде ареста для руководителя фермерского кооператива Ираиды Шалак.

Подробнее об этом деле читайте здесь.

ВЕРНИТЕ ВЫБОРЫ!



фото: Валерий Поташов

Депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова внесла в региональный парламент законопроект о возврате прямых выборов глав муниципалитетов.

В частности, Слабунова предлагает вернуть прямые выборы глав органов местного самоуправления.

"Отмена прямых выборов мэров и введение института сити-менеджеров не оправдали ожиданий и существенно ослабили местную власть. Фактически назначенные сити-менеджеры, не получившие мандат доверия от избирателей, не обеспечивают диалог, общественное согласие, минимизацию конфликтов. В то же время демонстрируют явный дефицит открытости, самостоятельности и лидерского потенциала. Эксперты отмечают, что институт сити-менеджеров не стал инструментом эффективного развития городов. Мэры сегодня не являются для горожан лидерами своих территорий. Возврат прямых выборов является важным шагом в реформировании системы местного самоуправления, укреплении местной власти и доверия граждан к власти", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

ЧИНОВНИК-ШПИОН?

Бывший федеральный инспектор Карелии задержан по подозрению в госизмене.

Подозреваемый в госизмене Александр Воробьев, о задержании которого в пятницу сообщила ФСБ, оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Российская балерина Анастасия Волочкова приняла участие в популярном флешмобе Bottle Cap Challenge, где задача участника — открутить крышку бутылки ударом ноги. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

В Сортавальском районе после ДТП госпитализирован водитель, сообщает УГИБДД по Карелии. Подробнее

В Карелии и Петрозаводске 7 июля ожидаются дожди, местами ливни, сообщает Гидрометцентр. Подробнее

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения России в этом и следующем годах. Подробнее

Городские власти предупредили владельцев гаражей на Октябрьском проспекте об их демонтаже. Подробнее

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Центр природных ресурсов Финляндии считает, что урожай черники этим летом ожидается хуже, чем в прошлом. Подробнее

В Петрозаводске прошел очередной рейд по противодействию несанкционированной торговле, сообщается на сайте городской администрации. Подробнее

В Прионежском районе Карелии заключен контракт на ремонт подъезда к станции Деревянка, сообщил руководитель управления автомобильными дорогами Виктор Россыпнов. Подробнее

Москву и Сортавала свяжет прямое железнодорожное сообщение - с 12 июля по 9 сентября по этому маршруту начинают курсировать беспересадочные вагоны, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Подробнее

В Медвежьегорском районе произошло ДТП с участием автомобиля и байкера, сообщает ГУМЧС по Карелии. Подробнее

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о своем высоком гонораре. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 7 июля. Подробнее