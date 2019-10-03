Самое важное за сегодня

фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

Замерзающим жителями поселка на севере Карелии везут электроотопители

В поселок Рабочеостровск Кемского района, где люди остались без отопления из-за недостроенной котельной, везут электроотопители, сообщил депутат Заксобрания Николай Зайков.

Депутат парламента Карелии Николай Зайков рассказал журналистам, что комитет по жизнеобеспечению повез в Рабочеостровск электроотопители.

"Электроотопители – это временно, - сообщил депутат Зайков. - Подрядчик планирует запустить котельную в Рабочеостровске 10 октября".

Напомним, отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной.

На сегодняшний день в поселке без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Монтаж оборудования в котельной Рабочеостровска начался с 27 сентября. До этого, по словам руководства поселка, подрядчики занимались сносом старого объекта. Уже установлены четыре котла из пяти, к ним подведены трубы. По словам Жука, власти рассматривают возможность запустить оборудование до того, как вокруг него возведут стены и крышу, чтобы ускорить приход тепла в дома людей.

фото: pixabay

Поселок на севере Карелии остался без тепла из-за сорванных сроков строительства котельной

В поселке Рабочеостровск Кемского района без отопления остаются детдом, школа, детский сад, а также около 500 жителей поселка.

Отопительный сезон в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии не начался из-за затягивания сроков строительства новой котельной. Об этом сообщил в среду ТАСС глава Рабочеостровского сельского поселения Сергей Жук.

Отопительный сезон повсеместно начался в Карелии 25 сентября. На сентябрьском заседании правительства республики глава региона Артур Парфенчиков поручил завершить все строительные работы в новых котельных до 1 октября.

"Планировалось [завершить работы] к октябрю, но ввиду того, что материалы долго подходили, объем большой, работы затянулись. Контракт у подрядчика рассчитан до 10 октября. Но мы попытаемся ускорить процесс <…> Без отопления остаются около 500 человек, а также детский сад, детский дом и школа", - сказал собеседник агентства.

Вопрос сроков строительства двух новых котельных в Рабочеостровске и городе Сегежа обсуждался на заседании правительства Карелии в сентябре. До 1 октября, как того требовал губернатор, сдать удалось только объект в Сегеже - котельная начала работать с вечера 25 сентября, сообщили в Минстрое региона.

Монтаж оборудования в котельной Рабочеостровска начался с 27 сентября. До этого, по словам руководства поселка, подрядчики занимались сносом старого объекта. Уже установлены четыре котла из пяти, к ним подведены трубы. По словам Жука, власти рассматривают возможность запустить оборудование до того, как вокруг него возведут стены и крышу, чтобы ускорить приход тепла в дома людей.

"Сегодня у нас уже четыре градуса, ветер с дождем <…> В детском саду в каждой группе работают обогреватели. В школе сокращены уроки до 30 минут. Конечно, идет нагрузка на сети, но пока они выдерживают. Хорошо, что некоторые дома у нас старой постройки, они с печным отоплением, от которого идет тепло", - рассказал глава поселения.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На Карелию надвигается снегопад

Ожидается выпадение от 15 до 35 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

Активный южный циклон по имени "Нилс" надвигается на Карелию, сообщается в паблике "Погода Петрозаводск и Карелии".

В пятницу, 4 октября, циклон доберется до южных районов нашей республики. Ожидается сильный снег, мокрый снег, метель.

Усилится северо-восточный, восточный ветер до 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Ожидается выпадение от 15 до 35 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

В ночь на 5 октября и 5 октября днем фронт циклона доберется до севера Карелии. Там также ожидается сильный снег, мокрый снег, метель, ветер северо-восточный с порывами до 20 м/с, на побережье Белого моря 25 м/с. Выпадет от 10 до 25 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

Температурный фон по всей Карелии составит -1...+3 градуса.

Вероятнее всего, повсеместно сформируется временный снежный покров. Высоту его назвать весьма проблематично, так как земля сейчас теплая, снег при падении на землю начнет таять. В связи с весьма интенсивным выпадением осадков снег не будет успевать таять и начнет формироваться снежный покров.

Лоухский и Калевальский районы циклон обойдет.

По трассе на Мурманск идет снег (ВИДЕО)

Водители предупреждают всех автомобилистов, которые собираются ехать в Мурманск, что по трассе уже идет снег.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель опубликовал видео, на котором запечатлел заснеженную трассу на Мурманск.

"В сторону Мурманска снег, аккуратней кто планирует ехать в те края, - предупредил водитель. - До Пушного нормальная дорога, а после него снег идёт и наледь на дороге".

Улица в Петрозаводске ушла под воду (ВИДЕО)

В Петрозаводске улица Анохина превратилась в реку после дождя.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель разместил видео, на котором запечатлел, как улица Анохина ушла под воду после дождя.

В центре Петрозаводска иномарка врезалась в автозак (ВИДЕО)

ДТП произошло днем 3 октября на пересечении улицы Правды и проспекта Карла Маркса.

В 14.40 Lexus врезался в автомобиль для перевозки заключенных.

Причина ДТП и другие обстоятельства выясняются.

Камеры наружного видеонаблюдения "Сампо" и "Ситилинк" запечатлели момент произошедшего.

фото: lesindustry.ru

Белуге пришлось "сесть за парту", чтобы руководить "Петрозаводскмашем"

Леонид Белуга был избран председателем совета акционеров завода, а 2003 году он стал генеральным директором "Петрозаводскмаша".

"Что получили мы в результате этой борьбы? Предприятие, на котором работало чуть больше двух тысячи человек, – рассказал Леонид Белуга. – Многомесячные долги по зарплате и недоимки в бюджеты всех уровней составляли миллионы и миллионы рублей. Потерянны партнеры-смежники и заказчики из-за общероссийского кризиса неплатежей. И над всем этим довлела неэффективная система управления предприятием".

Гендиректору предприятия пришлось получить профильное образование для эффективного управления.

"На завод пришли ведущие менеджеры "Лотоса", которые начали радикальное реформирование системы управления предприятием, поиск новых партнеров, закупку современного оборудования. Мне же, как генеральному директору, пришлось, передав управление холдингом "Лотос" своей супруге Татьяне Белуге, "сесть за парту" – заочно поступить в Лесотехническую академию Санкт-Петербурга и получить второе высшее образование", – отметил Белуга.

Подробнее читайте в материале издания "Московский комсомолец в Карелии".

фото: youtube.com

Врачи скорой помощи в Петрозаводске работают за троих, заявил профсоюзный лидер

Медик Григорий Бобинов объяснил, почему жители Петрозаводска должны с пониманием отнестись к бастующим работникам скорой помощи.

На канале "Фонд рабочей академии" на сайте Youtube появилось видео, в котором врач скорой помощи Григорий Бобинов, являющийся председателем первичной организации профсоюза "Действие" рассказывает о мотивах медиков в Петрозаводске, которые вышли на "итальянскую забастовку".

"Все очень просто. Вот эти работники стали выполнять правила и инструкции, - те, которые не выполняет начальство данного заведения, то есть конкретно БСМП. А что именно? А все просто. Ситуация складывалась не за месяц, не за два. Она длится годами. Жители Петрозаводска, вы должны понимать, что ухудшение идет последние десять, и это минимум, лет! И вот активисты профсоюза "Действие" решили хоть когда-нибудь что-нибудь предпринять, чтобы вот это все изменить. Они уже с февраля месяца ходят к различным чиновникам, доказывают свою правду и доказать не могут", - сказал Бобинов.

По мнению профсоюзного работника, Петрозаводск испытывает дефицит бригад скорой помощи.

"Товарищи петрозаводчане, вам на город положено 30 бригад скорой помощи обычных общепрофильных и три специализированные бригады. А у вас конкретно всего сколько-то там 18 или 19 бригад … И одна специализированная. То есть у вас в два раза меньше бригад. … У вас на станции должно работать 364 человека только выездного персонала. А у вас там работало зимой всего 133. 133 человека! То есть, получается, в три раза меньше! То есть у вас одна бригада работает за две и один человек работает за трех человек», - заявил Бобинов.

Он считает, что сложно оказывать помощь пациентам в условиях, когда бригады выезжают неукомплектованными.

"И работает этот фельдшер один. И нарушаются ваши права, петрозаводчане. Потому что в Советском союзе придумали, что надо все-таки два человека в бригаде", - говорит автор видео.

Профсоюзный лидер выступил в ролике с критикой руководства БСМП Петрозаводска.

"Дорогие петрозаводчане, ситуация аховая. Если вы там не создадите какую-то пациентскую организацию, не вмешаетесь в ситуацию, вы просто скоро останетесь без скорой помощи. Потому что работать в этих условиях невозможно", - сказал Бобинов.

Сотрудники скорой помощи в Петрозаводске вышли на "итальянскую забастовку" с тербованием повысить зарплату и улучшить условия труда. Медики приняли решение отказаться от переработок и трудиться в рамках инструкций.

фото: Столица на Онего

Лесовоз порвал троллейбусные провода в Петрозаводске (ФОТО)

Инцидент произошел 3 октября на улице Калинина.

В районе 11.15 лесовоз, груженый лесом, порвал троллейбусные провода на улице Калинина.

Троллейбусы встали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

На пешеходном переходе в Петрозаводске, где грузовик переехал женщину, установят светофор

На пешеходном переходе на улице Ключевой, в районе школы № 33, установят светофор, сообщили в администрации Петрозаводска.

В администрации города было принято решение об оборудовании пешеходного перехода на улице Ключевой светофором с вызывным устройством. Установка должна повысить безопасность дорожного движения на участке, предупредить дорожно-транспортные происшествия, а также снизить тяжесть от их последствий.

В ближайшее время будет заказана проектно-сметная документация на выполнение данных работ. По ней также будет предусмотрен перенос остановки общественного транспорта за перекрёсток с улицей Сусанина. Дополнительно на участке дооборудуют тротуары и установят пешеходные ограждения.

Необходимые мероприятия планируется реализовать в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году.

Напомним, 25 сентября на данном пешеходном переходе водитель грузовика не заметил женщину и переехал ее. Пострадавшая с травмами было госпитализирована.

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