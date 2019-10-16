Главные новости сегодняшнего дня

фото: Валерий Круподерщиков (справа) и Павел Ильин (слева)

Прокуратура Карелии вновь обжаловала приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Гособвинитель будет оспаривать оправдательные приговоры в отношении двух инструкторов лагеря - Валерия Круподерщикова и Павла Ильина.

Прокуратура подала кассационную жалобу на приговор Петрозаводского городского суда по делу о гибели 14 детей в оздоровительном лагере на Сямозере в июне 2016 года. Об этом сообщается в картотеке Третьего кассационного суда общей юрисдикции, пишет ТАСС.

"Подана жалоба от прокурора Гусакова Э. Г. Вид обжалуемого судебного акта - приговор и иное судебное решение по существу дела", - сказано в картотеке.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Гособвинитель будет оспаривать оправдательные приговоры в отношении двух инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" - Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, которых обвиняли в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Верховный суд Карелии в июне 2019 года оставил в силе решение суда первой инстанции, не став отправлять дело на пересмотр в части, касающейся инструкторов.

27 июня 2019 года Верховный суд Карелии после апелляции прокуратуры республики отправил дело в отношении бывшего и нынешнего руководителей карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилы Котович, обвиняемых по статье "Халатность", на новое рассмотрение. При этом в силе остались сроки заключения для экс-директора лагеря Елены Решетовой и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова, которых приговорили к 9,5 года лишения свободы.

Решение Петрозаводского горсуда также оставили в силе в части, касающейся инструктора Круподерщикова, который признан виновным в оставлении людей в опасности и был приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но был освобожден от наказания за истечением сроков давности.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

Третий кассационный суд в Петербурге начал свою работу 1 октября в соответствии с реформой судоустройства и перехода ее на четырехступенчатую систему. Третий кассационный суд принимает жалобы на решения высших судов Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также суда Ненецкого автономного округа.

фото: Михаил Катаев, ДТП Петрозаводска и Карелии

Водитель сбил лося в Питкярантском районе Карелии (ФОТОФАКТ)

В Питкярантском районе Карелии накануне автомобиль сбил лося.

Фото сбитого животного и поврежденного автомобиля появились накануне, 15 октября в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло в Питкярантском районе.

Появилось видео с места гибели пенсионерки в ДТП под Петрозаводском

Смертельное ДТП произошло в Прионежском районе Карелии, сообщили в ГИБДД Карелии.

ГИБДД Карелии разместило видео с места смертельного ДТП на Пряжинском шоссе.

По предварительным данным, в среду, 16 октября, в 14.47 в Прионежском районе Карелии, на 421 км автодороги "Кола", 66-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила преимущество в движении грузовому автомобилю, допустив с ним столкновение.

В результате происшествия водитель Renault - жительница Петрозаводска - погибла. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.



ГИБДД Карелии

фото: пресс-служба правительства Карелии

В Петрозаводске будут построены два крупных спортивных объекта

Заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков осмотрел площадки под строительство спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" и физкультурно-оздоровительного комплекса в Университетском городке.

По поручению секретаря Совета безопасности России, председателя госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Николая Патрушева 15 октября в Петрозаводске побывал заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков. С представителями правительства Карелии, Петрозаводского университета и строительных организаций он обсудил планы возведения в городе двух спортивных объектов – спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" и ФОКа в Университетском городке, сообщили республиканские власти.

Сергей Вахруков ознакомился с имеющимися земельными участками и провел совещание в правительстве Карелии.

"Обе площадки, на мой взгляд, очень удачные. Участок в Университетском городке позволяет создать хороший кампус: рядом общежитие, другие спортивные сооружения. Объект можно будет использовать не только для нужд университета, но и в целом для жителей Петрозаводска" − отметил Сергей Вахруков.

Для возведения спорткомплекса в Университетском городке есть все необходимые условия: находящийся в собственности университета участок, реализованный в одном из городов Северо-Запада проект по строительству ФОКа, внебюджетные средства. На совещании были представлены проектировщик и генподрядчик строительства будущего спорткомплекса ПетрГУ. Заместитель секретаря Совбеза поручил подготовить дорожную карту по возведению объекта.

Вопрос строительства СКК "Карелия-Арена" должен быть дополнительно проработан правительством Карелии. При этом будет учитываться необходимость увеличения мощности объекта в соответствии со стандартами большого хоккея.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев

Путин назначил новых судей в шести районах Карелии

Изменения коснулись трех городских и трех районных судов Карелии.

Информация появилась на сайтах судов.

Путин подписал шесть указов о назначениях.

Так, председателем Питкярантского городского суда стала Наталья Пуцыкина, а Суоярвского районного суда – Виктория Терешко.

Новые судьи появились в Лахденпохском (Лариса Назарова) и Олонецком (Елена Забродина) районных судах.

Заместителем председателя Сортавальского городского суда назначен Геннадий Серебряков, а Сегежского городского суда – Алексей Хольшев.

фото: Валерий Поташов

Теплый ноябрь пообещали жителям Карелии

Теплее обычного ноябрь может оказаться практически на всей европейской территории России.

Об этом говорится в предварительном прогнозе погоды, который составили синоптики, сообщает "Российская газета".



Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что в ноябре выше нормы температура воздуха ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, в большинстве южных территорий.

Выше нормы более чем на один градус и более может быть на севере – в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми.



Тем, кто собирается отдохнуть в Краснодарском крае и в южной части Крыма, стоит учесть, что там будет прохладней обычного.

Появились кадры с места ДТП в Петрозаводске, где пострадал ребенок (ВИДЕО)

Ребенок выбежал на дорогу и попал под машину.

Момент ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик, попал в объектив камеры наружного наблюдения компания "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что 15 октября в 17.17 на перекрестке пр. Ленина - ул. Фридриха Энгельса 66-летний водитель автомобиля Fiat Doblo сбил 8-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Назначено амбулаторное лечение.

фото: Столица на Онего

Отец убитой девушки потребовал с "петрозаводского маньяка" 2 млн рублей за моральные страдания

В Верховном суде Карелии продолжился допрос свидетелей по обвинению жителя Петрозаводска Антона Ипатова в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Судебное заседание ведет Денис Катанандов.

В начале заседание отец второй жертвы, которую Ипатов убил на берегу Лососинки, потребовал увеличить сумму выплаты за моральные страдания до 2 млн рублей, а также оплатить расходы на погребение дочери, которые составили 112 тысяч рублей.

"Я потерял младшую дочь, - сказал потерпевший, держа в руках портрет убитой дочери. - Прошло больше года, как не стало Сашеньки. Я до сих пор не могу забыть события тех дней, когда произошло это убийство. Я каждую ночь просыпаюсь, и перед глазами у меня появляется Сашенька. Начинаются всевозможные думы. Не могу заснуть. У меня поднялось давление. Недавно я вынужден был пройти комиссию, у меня закончилось водительское удостоверение. Первым врачом у меня был терапевт, она намерила мне давление 150х90. У меня такого давления никогда не было. Она сказала обязательно пройти к своему участковому терапевту, чтобы назначили мне лечение. На Сашеньку у меня были очень большие планы, которым не суждено сбыться. Больше всего я опасаюсь за свою супругу: она в каждый день плачет. На днях тоже пришлось вызвать "скорую". У нее давление поднялось 200х110. Если что-то с ней произойдет, не знаю, как пережить. Также у меня есть старшая дочь, она тоже страдает морально от того, что не стало Сашеньки. У нас с супругой никогда не будет детишек от Сашеньки. Я не стану дедушкой, а супруга моя не станет бабушкой. Все это время я страдал морально. И буду дальше страдать, поэтому я вынужден оценить свой моральный ущерб и увеличить его в два раза. Также в связи с погребением своей дочери я понес материальные убытки".

Свои требования отец убитой девушки изложил в заявлении и передал судье Катанандову.

Обращаясь к подсудимому Ипатову, Катанандов сообщил: "Общая сумма морального вреда, которую просят с Вас взыскать, составляет 2 млн рублей, а также материальный ущерб на общую сумму 112 тысяч 444 рубля, связанную с расходом на погребение".

Далее в зале суда демонстрировалось видео с места преступления, но в момент трансляции ролика Ипатов смотрел не на экран, а на фото убитой им девушки, которое пострадавший поставил на стол перед подсудимым.

СПРАВКА: 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.

фото: ГИБДД Карелии

Пенсионерка погибла за рулем иномарки, попав под грузовик на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Прионежском районе Карелии, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в среду, 16 октября, в 14.47 в Прионежском районе Карелии, на 421 км автодороги "Кола", 66-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Logan, при выезде с второстепенной дороги на главную не уступила преимущество в движении грузовому автомобилю, допустив с ним столкновение.

В результате происшествия водитель Renault - жительница Петрозаводска - погибла. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.

фото: Кадр из видео

Начальника дистанции пути в Карелии будут судить за взятку (ВИДЕО)

Размер взятки составил 755 тысяч рублей, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Следствием установлено, что с апреля по июль 2017 года начальник Сортавальской дистанции инфраструктуры получил взятку в размере 755 тысяч рублей за совершение им незаконного бездействия при производстве незаконной рубки леса на подконтрольном ему участке.

По ходатайству следствия, судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд признал виновным экс-начальника железнодорожной станции в посредничестве во взяточничестве и получении взятки. Учитывая раскаяние, признание и изобличение соучастников, вынес приговор: 3,2 года в колонии общего режима.

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