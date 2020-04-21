Самые значимые события вторника

фото: © Столица на Онего

Власти запланировали продлить режим самоизоляции

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими, пишет РБК.

Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников РБК.

Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

Еще один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавляет он.

В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. "Теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", — сказал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заболевших в них может резко вырасти в ближайшее время.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о надеждах властей, "что к лету эта ситуация начнет спадать". "Дальше будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", — добавил он.

Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта объявил о нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. Во втором обращении, которое состоялось 2 апреля, глава государства сообщил о том, что режим нерабочих недель продлится до 30 апреля.

Пять новых случаев коронавируса зафиксировано в Карелии

К вечеру 21 апреля число заразившихся коронавирусом в республике возросло до 35.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на вечер 21 апреля Covid-19 подтвержден еще у пяти человек.

"Это немолодая супружеская пара из Кондопоги (муж недавно вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии), 88-летняя жительница Сегежи и два жителя Петрозаводска: 66-летний пенсионер и 39-летняя женщина, вернувшаяся из Москвы", - сообщил министр.

Таким образом, число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе выросло до 35.

Бывший главный архитектор Петрозаводска назвал безобразием ремонт на железнодорожном вокзале

Выход на вторую платформу железнодорожного вокзала Петрозаводска неприятно удивил бывшего архитектора столицы Карелии Евгения Фролова.

"Был потрясён увиденным в павильоне выхода на вторую платформу нашего вокзала. Применение пластикового плинтуса для скрытия проводки по сути на улице. К тому же "красиво" завершает отделку плиткой. Интересно посмотреть на человека, кто придумал это авангардное решение. Вот такой "эстетике", получается, достойны люди Петрозаводска. Безобразие!" - написал Евгений Фролов на своей странице в соцсети.

Он также разместил несколько фотографии, иллюстрирующих работы.

Ранее сообщалось, что остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад"

фото: © ЗАО "Холод Славмо"

Производители мороженого в Петрозаводске прокомментировали ситуацию с зараженным коронавирусом сотрудником

В ЗАО "Холод Славмо" рассказали о самочувствии работника, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Напомним, 19 апреля глава Карелии сообщил, что у 62-летнего работника ЗАО "Холод Славмо" подтвердился коронавирус. Мужчина находится в госпитале для ветеранов – центральном медицинском учреждении для лечения пациентов с коронавирусом.

"Все необходимые мероприятия по выявлению контактов проведены – мужчина контактировал с двумя коллегами, - писал Артур Парфенчиков. – Добавлю, что к производству продукции на предприятии мужчина отношения не имеет".

На предприятии сообщили, что по последним данным, сотрудник чувствует себя хорошо, у его ближайшего окружения нет симптомов заражения.

"Отметим, в производстве продукции сотрудник не был задействован. Последние его смены были в выходные дни. Более недели наш коллега находился дома с повышенной температурой на больничном... В связи с рекомендациями Роспотребнадзора усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Ужесточен пропускной режим на предприятие, ежедневно всем сотрудникам, вышедшим на работу, измеряется температура, каждые 2 часа проводится санобработка помещений. Компания предприняла все меры по обеспечению безопасности. 20 апреля на один день наша фабрика приостановила производство продукции, чтобы провести дополнительную, полную дезинфекцию помещений", – сообщили в ЗАО "Холод Славмо".

Сегодня, 21 апреля, все подразделения работают в штатном режиме: продолжается производство мороженого, продажи и отгрузки продукции.

фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru

Глава Карелии обещает снизить уровень изоляции при отсутствии новых случаев коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал оперативную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

"Несмотря на отсутствие положительных тестов за истекшие сутки, я призываю всех жителей республики ответственно соблюдать меры изоляции. Невыявленные источники коронавирусной инфекции в республике есть", - написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, власти республики тщательно мониторят ситуацию и в случае закрепления позитивной динамики будут системно снижать уровень изоляции.

"Давайте вместе добьёмся в ближайшие дни этой цели. Мы уже молодцы и мы лучшие!" – заявил глава Карелии.

Напомним, на 21 апреля в Карелии зарегистрировано 30 человек, заболевших коронавирусом – эта цифра за последние сутки не изменилась.

Труп мужчины обнаружен под Гоголевским мостом в Петрозаводске

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружено под Гоголевским путепроводом 20 апреля, сообщили в МВД Карелии.

Так, в минувший понедельник, 20 апреля, рано утром под Гоголевским мостом был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.

"Мужчина 1956 года рождения, - сказали в пресс-службе ведомства. – Возможно, шел на работу - стало плохо. Место прописки – Лососинская набережная – недалеко от места происшествия".

В Следкоме Карелии проверяют информацию о произошедшем.

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

Глава Минздрава Карелии опубликовал обновленную карту заражения коронавирусом в республике

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков представил карту распространения COVID-19 в республике на 21 апреля.

Глава Минздрава на своей странице "ВКонтакте" опубликовал карту заражения коронавирусной инфекцией с обновленными данными. Она вышла в онлайн. Над онлайн-картой, по словам Михаила Охлопкова, поработали в интернет-дизайн студии Media-web. Сотрудники студии делают карту бесплатно.

Итак, в настоящее время в республике:

- 30 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции;

- 34 человека находятся в стационаре с подозрением;

- 1689 человек находятся на самокарантине;

- 15 человек находятся в местах обсервации.

Напомним, глава Карелии обещает снизить уровень изоляции при отсутствии новых случаев коронавируса.

фото: http://elaigu.ru/

Жительница Карелии в самоизоляции вырастила дома огурцы и баклажаны

Екатерина Иванова из Пряжинского района Карелии создала в квартире мини-огород.

"Существует множество "умных" систем для тех, кто готов высаживать растения дома. Но цены на них "кусаются". Можно начать с маленького. Вспомните, как наши мамы и бабушки высаживали лук в баночку с водой, — рассказала местной газете "Наша жизнь" Екатерина Иванова. — Мне же захотелось не только свеженьких пряных трав, но и трофеев в виде томатов, огурцов и других овощей, поэтому я не пожалела на это ни сил, ни времени, ни средств".

В декабре прошлого года девушка посадила семена и создала комфортные условия для их произрастания. Как отмечает издание, результат превзошел очень смелые ожидания. С января по март Екатерина Иванова сняла три урожая редиса. Ароматная зелень лука, базилика, петрушки, укропа, рукколы также стала отличным дополнением вкусных домашних блюд. Сочные огурцы девушка получила уже в первой половине марта, всего на сегодняшних день их появилось 8 штук общей массой порядка 600 грамм. На прошлой неделе начали поспевать помидоры, раздается вширь баклажан. Вовсю цветут нежнейшие создания — петунии.

"Самое первое, что требуется растениям, — это свет, конечно, — отметила жительница Карелии. — Если вы собираетесь выращивать зимой, то нужны специальные фитолампы, которые создают максимально приближенный к природному свету спектр. Земля для домашнего огорода тоже подойдет не всякая — нужна обогащенная питательными веществами и микроэлементами. Я использовала обычный грунт, но добавила в него биогумус, вермикулит и ионитный субстрат "Цион". И вот еще — не забывайте поливать свой огородик, почва должна быть всегда влажной".

Для нее новое увлечение — это постоянный источник вдохновения и позитива. Результатами девушка делится в Instagram.

"Особенно важно отвлечься от грустных мыслей сейчас, когда страна ушла на самоизоляцию, чтобы избежать распространения коронавируса. Поэтому разгружайте голову — загружайте руки!" — советует Екатерина Иванова.

Ранее эксперты дали рекомендации по питанию на самоизоляции.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции в Петрозаводске оставляет желать лучшего

На улицах города много людей, сообщает сервис "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 21 апреля составил 2.5 – на улице много людей.

Ранее глава Минздрава Карелии опубликовал обновленную карту заражения коронавирусом в республике.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Медведи в Карелии вышли из зимней спячки

Жительница Медвежьегорска сообщила, что медведь проснулся.

Жительница поселка Паданы Медвежьегорского района опубликовала на своей странице в соцсети фото, на которых запечатлели медвежьи следы на снегу.

В комментарии к фото женщина написала, что самого медведя они не встретили, но, судя по следам, "Потапыч проснулся".

фото: официальный сайт "К-Моторс"

Недавно созданное в Карелии госучреждение начало работать и купило себе служебные иномарки

Новое государственное казенное учреждение "Карелприрода", приступившее к работе в начале 2020 года, решило приобрести себе служебный автотранспорт.

Это следует из документации к аукциону на покупку двух легковых автомобилей с начальной ценой контракта 2,4 млн рублей.

Согласно техническому заданию, каждый из автомобилей должен иметь в комплектации все основные достижения мирового автопрома – от АКПП до системы помощи при старте в гору и спуске с горы. Зачем создано учреждение "Карелприрода", и на каких автомобилях будут ездить его сотрудники, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Похолодание и снег идут в Карелию

В карельском Гидрометцентре предупредили о приближающемся похолодании.

Как рассказали "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, в среду и четверг – 23 и 24 апреля – в Карелии вновь похолодает.

"Снова полетят снежинки, - сказала синоптик Гидрометцентра. – Завтра, 22 апреля, днем тепло еще сохранится, +6…+8 будет, а вот в ночь с 22 на 23 апреля температура опустится до -1…-4 градусов, днем теплее +2…+4 не ожидается".

Такая же холодная погода сохранится и в четверг, 24 апреля: ночью 0…-3, днем воздух прогреется до +4.

"Небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются в Петрозаводске 24 апреля, - уточнили в карельском Гидрометцентре. – В восточных районах, у Белого моря, там пройдет больше снега, а по западным вообще не будет осадков".

По словам синоптиков, тепла жителям Карелии пока ждать не стоит.

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Еще одна жительница Карелии скончалась от пневмонии

Умерла 95-летняя женщина, которая была госпитализирована с внебольничной пневмонией.

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 10 человек с внебольничной пневмонией. Одна женщина старше 95-ти лет умерла. У пациентки была сопутствующая сердечно-сосудистая патология. Обследование ее на коронавирус дало отрицательный результат. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 147 человек сообщил о новых случаях пневмонии. 24 жителя Карелии умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

"Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. Проводится в большинстве случаев компьютерная томография. С последним обстоятельством, в том числе, связан рост зарегистрированных пневмоний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - напомнил Парфенчиков.

Напомним, с начала года в Карелии более 70 человек умерли от внебольничной пневмонии

фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков: "Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким?"

Глава Карелии эмоционально отреагировал на появление пяти новых случаев заражения Covid-19 в республике и тому, что все гуляют, словно не слышали о самоизоляции.

"К сожалению, и дня не продержались без новых случаев коронавируса в Карелии, - написал Артур Парфенчиков в соцсети. - Только что стало известно, что Covid-19 подтвержден еще у пяти человек".

Глава Карелии эмоционально отреагировал на рост числа заболевших.



"Видимо, не все еще понимают серьезность угрозы, которую несет в себе новая инфекция. Сегодня обратил внимание, как много людей на улицах и во дворах. О самоизоляции они словно и не слышали! Гуляют, собираются компаниями… В Москве, с ее населением, многократно превышающим численность жителей Карелии, индекс самоизоляции выше, чем у нас! Судите сами: в 18 часов индекс в Москве - 3,4, а у нас всего 3,1. А днем в республике он вообще снижался до 2,5!



Друзья, мы что, хотим, чтобы этот режим был еще более жестким? Если мы сейчас будем игнорировать правила самоизоляции, то нас определенно ждет всплеск заболеваемости. И тогда уж точно не то что о послаблениях и думать забудем, но придется применять еще более жесткие меры. Впереди – майские праздники, но как бы ни пришлось отменять все поездки на дачи. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую не выходить из дома без острой на то необходимости".

Глава Карелии рассказал, что из пяти заболевших сегодня, двое – немолодая супружеская пара из Кондопоги. "Муж недавно вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии. Сейчас он вместе с супругой проходит лечение в республиканской инфекционной больнице. Коронавирус обнаружен также у 88-летней жительницы Сегежи, ее госпитализировали в наш главный центр на базе госпиталя для ветеранов. Еще два случая – в Петрозаводске: у 66-летнего пенсионера и у 39-летней женщины, вернувшейся из Москвы".

Таким образом, число заболевших коронавирусом в Карелии достигло 35 человек.

фото: администрация Петрозаводска

Отель в Петрозаводске начали переделывать под обсерватор

Администрация приступила к подготовке в городе еще одного помещения для граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных районов, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска приступила к созданию еще одного обсерватора для граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных районов, и тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Пункт изоляции на 36 койко-мест будет открыт на базе отеля "Прионежский" на улице Федосовой.

Специалисты администрации совместно с представителями отеля определили потребность в оборудовании, необходимых материалах и обслуживающем персонале. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет регионального бюджета.

В ближайшее время в городе также появится обсерватор на базе санатория "Белые ключи". При необходимости данный пункт сможет принять единовременно более 150 граждан.

Еще два обсерватора общей вместимостью более 70 мест работают в гостинице "Маски" и в Доме сестринского ухода.

Всего в Петрозаводске планируется создать 600 койко-мест.

Администрация обратилась к владельцам объектов массового размещения людей с предложением создать места обсервации на базе гостиниц.

Подготовительные работы находятся на личном контроле главы города.

фото: © АО "ТВ Центр", © Ирина Кудряшова / vk.com/id48386155

Радиационно опасные развалины бывшего военного объекта обнаружены в Карелии

В Карелии начинаются подготовительные работы к ликвидации и очистке территории бывшего военного объекта, рядом с которым обнаружен повышенный радиационный фон.

Это следует из документации к аукциону, который объявила корпорация "Росатом", чтобы найти специализированную организацию для проведения таких работ.

В документах говорится, что участок с превышением допустимых норм радиационного фона находится в Медвежьегорске на территории ранее дислоцировавшихся там воинских частей. Этот участок расположен в 60 метрах от жилого дома, расположенного по адресу ул. Первомайская, 38. Там имеются развалины кирпичного здания бывшей ремонтно-градуировочной мастерской, возможно, предназначавшейся для проведения работ с войсковыми дозиметрическими приборами. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Щербак/ТАСС

За сутки в Карелии не зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом

Оперативную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии на 21 апреля дает паблик правительства республики.

Итак, на 21 апреля в Карелии зарегистрировано 30 человек, заболевших коронавирусом – эта цифра за сутки не изменилась, потому что никто не заболел. И даже наоборот, один человек выписался из стационара после лечения.

Всего проведено 9138 исследований на коронавирус (+510 за сутки); находятся на самокарантине 1689 человек (+2 за сутки), в местах обсервации 15 человек (-15 за сутки).

Как отмечается в паблике "Республика Карелия/", пациент, выписанный 20 апреля из стационара, ближайшие две недели будет находиться дома, в самоизоляции, под амбулаторным наблюдением врачей поликлиники.

фото: Segezha Group

Segezha Group закупит для районной больницы в Карелии медоборудование на 18 млн рублей

Градообразующее предприятие в Сегеже приобретет для Сегежской ЦРБ Карелии автомобили скорой помощи, аппараты ИВЛ и другое оборудование, необходимое при борьбе с коронавирусом.

Компании Segezha Group сегодня продолжают работу в штатном режиме и принимают все необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19. Работая в тесном контакте с администрацией города и представителями Сегежской ЦРБ, принято решение закупить для больницы дополнительное медицинское оборудование. Segezha Group выделила на эти цели около 18 миллионов рублей.

"В Сегежае действуют три крупнейших предприятия нашего холдинга: Сегежский ЦБК, ЛДК Сегежский и Сегежская упаковка. На фоне борьбы с коронавирусом важно аккумулировать ресурсы. Наша благотворительная помощь районной больнице - вклад в общее дело по предотвращению распространения COVID-19", - отметила директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Segezha Group София Черепова.

Так, в больницу в ближайшее время поступят два новых автомобиля скорой помощи. Они будут полностью укомплектованы медицинским оборудованием, включая портативные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что особенно важно для спасения заразившихся COVID-19. В результате парк "скорых" Сегежской ЦРБ увеличится на четверть - до десяти машин. Медики смогут оперативнее реагировать на возможный рост экстренных выездов к пациентам в связи с пандемией.

Помимо двух портативных аппаратов ИВЛ в больницу будут доставлены и два стационарных таких аппарата для размещения в палатах. Благодаря Segezha Group общее количество такого оборудованиястационарных ИВЛ в ЦРБ увеличится до семи штук.

Предприятие закупило пять дополнительных мониторов пациента с сенсорным экраном. Их в районной больнице станет 15. Это оборудование необходимо для постоянного объективного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов. Такие мониторы позволят существенно облегчить наблюдение за больными, находящимися в палатах ИТАР и оптимизировать работу медперсонала.

С помощью Segezha Group в больнице впервые появятся два транспортировочных бокса. Они полностью герметичны, оборудованы автономной вентиляцией с входными и выходными вирусно-бактериальными воздушными фильтрами. Боксы предназначены для инфекционных отделений больниц и для установки в каретах скорой помощи. Благодаря им пациентов можно будет перемещать, в том числе по лифтам и этажам, без угрозы распространения коронавируса.

Для медперсонала инфекционного отделения будет закуплено 20 защитных костюмов многоразового использования (костюм противочумный 1 типа «Защита») и два изолирующих костюма биологической и химической защиты для безопасной работы с пациентами с подозрением на инфицирование особо опасными инфекциями (изолирующие скафандры для работы с ООИ EBO-10). Сейчас таких средств индивидуальной защиты в больнице нет, однако медики в них будут остро нуждаться при возможной работе с зараженными коронавирусом.

"Цель градообразующего предприятия не только обеспечивать рабочими местами население и наполнять налоговыми поступлениями бюджет, но и оперативно реагировать на нужды города и района в целом. В Сегеже уже выявлен первый инфицированный вирусом COVID-19. Для нашего небольшого города - это чрезвычайный случай. Как представитель крупного предприятия, разделяю озабоченность руководства Сегежской ЦРБ, обратившейся к нам с просьбой приобрести для города два транспортировочных бокса и защитные скафандры для работы с зараженными. В дополнение к аппаратам ИВЛ, мониторам и защитным костюмам на эти средства будет выделено еще порядка трех миллионов рублей для обеспечения безопасной работы сегежских медиков дополнительное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медперсонала", - сообщил Григорий Иванов.

Сегежский ЦБК уже оказал техническое содействие в оборудовании палаты для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию – изготовлен ящик под кислородные баллоны и поставлены медные трубы для монтажа инфекционных боксов.

Главный врач Сегежской ЦРБ Валентина Генералова поблагодарила руководство Сегежского ЦБК и Segezha Group за инициативу, а также ощутимый вклад в оснащение больницы.

«Сегодня на медиках - огромная нагрузка и ответственность. В это непростое время важно осознавать, что у нас есть надежные партнеры в лице государства и крупного бизнеса. Мы с нетерпением ждем поставки нового оборудования в Сегежу», - сказала Генералова.

фото: © AP Photo/Petros Karadjias

Мужчину, задушившего жительницу Петрозаводска и сжегшего ее тело, экстрадировали из Грузии

Грузия выдала России трех граждан, обвиняемых в совершении умышленных преступлений, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В Россию экстрадировали Теймура Гарибова, Максима Фатеева и Курбана Омарова.

Теймур Гарибов обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц.

По версии следствия, в апреле 2013 года в Петрозаводске Гарибов с сообщником пришли в дом к матери его сожительницы и, пока она спала, задушили ее. В дальнейшем труп женщины они вывезли в лес и сожгли. За убийство Гарибов расплатился с соучастником двумя обручальными кольцами.

Фатеев обвиняется в незаконном хранении наркотиков, а Омаров в пособничестве в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Поскольку Гарибов, Фатеев и Омаров скрылись от органов предварительного следствия, они были объявлены в международный розыск.

В связи с ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19, пересечение госграницы было согласовано с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Десять поселений в Карелии получат по 560 тысяч рублей

По решению Артура Парфенчикова субсидии в размере 560 тысяч рублей получат поселения, реализовавшие наибольшее количество проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

В число получателей субсидии вошли поселки Боровой, Новая Вилга, Хелюля, Эссойла, села Крошнозеро, Деревянное и Янишполе, деревня Мегрега, а также Медвежьегорск и Суоярви.



Каждому поселению будет выделено более полумиллиона рублей на реализацию социально значимых инициатив по благоустройству муниципального образования и развитию своих территорий.

О решении поощрить наиболее активных участников программы Артур Парфенчиков сообщил сегодня, в День местного самоуправления.



Программа поддержки местных инициатив действует в Карелии в течение шести лет. За это время в республике было реализовано 320 проектов, направленных на развитие общественной инфраструктуры.

Лошадь пробежалась по Петрозаводску (ВИДЕО)

Житель Петрозаводска снял ролик с бегающей по столице Карелии лошадью.

"В Петрозаводске даже лошади против самоизоляции", - написал в соцсети Сергей Шеляпин, который опубликовал видео.

В комментариях к записи он сообщил, что ролик был снят в микрорайоне Кукковка.

Ранее сообщалось, что в Финляндии лошадь взбесилась и убежала в Карелию.

фото: pixabay

Нашлось объяснение, почему в России во время эпидемии нельзя раздать деньги населению, как в США

У России есть ограничения по привлечению внешнего долга, поэтому раздача денег населению в кризисный период стране не подходит.

Такое мнене глава Сбербанка Герман Греф высказал в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на "Ленте.ру".

"Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения", — сказал Греф, отвечая на вопрос о возможности раздачи населению денег в России как в США. Ранее депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова заявила, что терпящих убытки из-за последствий пандемии коронавируса работодателей следует избавить от обязанности платить зарплату – вместо этого всем жителям Карелии надо раздавать "вертолетные деньги" напрямую из бюджета. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Мужчина может быть причастен к совершению имущественного преступления, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение мужчины, возможно причастного к совершению кражи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемого, просят сообщать полиции по телефонам: +7-909-178-52-54, +7-953-532-49-59.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: ©Валерий Поташов

"Этот год будет полностью провальным"

Предприниматель из карельской деревни Кинерма не ожидает восстановления туристического потока предстоящим летом.

Предприниматель Надежда Калмыкова, занимающаяся приемом туристов в старинной карельской деревне Кинерма, считает, что нынешний год для ее бизнеса будет провальным. Из-за угрозы распространения коронавируса в Карелии закрыты все туристические достопримечательности, а отели, турбазы и гостевые дома прекратили прием туристов на краткосрочное проживание.

"Если анализировать то, что происходит в других странах, самолеты не начнут летать, и границы не откроют до осени. Основной поток моих туристов – это иностранцы, они забронировали проживание на половину лета, и это все пришлось отменять. Российские туристы, думаю, смогут приехать только из ближайших регионов, поэтому этот год будет полностью провальным. У меня в фирме два работника, и я не знаю, что делать. Кредит на зарплату брать не хочу, поэтому, скорее всего, мне придется фирму закрыть. В конце концов, если ситуация стабилизируется, открыться заново никогда не поздно", – рассказала Надежда Калмыкова в интервью "Столице на Онего".

О том, как выживают в условиях "всеобщей самоизоляции" в Кинерме, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: sa-kuva.fi

Финляндия призвала открыть архивы Второй мировой войны, находящиеся у ФСБ

В МИДе Финляндии отреагировали на проверку фактов массового уничтожения советских граждан во время финской оккупации Карелии.

Министерство иностранных дел Финляндии призвало российские власти открыть доступ к архивам Второй мировой войны, находящимся у ФСБ РФ. Как сообщило РИА Новости, так в Финляндии отреагировали на начавшуюся проверку Следственным комитетом России рассекреченных ФСБ материалов об "уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности в концентрационных лагерях, созданных на территории современной Республики Карелия финской оккупационной администрацией в годы Великой Отечественной войны".

"По свидетельствам узников концлагерей, условия проживания, а также нормы питания и трудовой повинности носили несовместимый с жизнью характер, в результате чего за период оккупации в концентрационных лагерях погибли тысячи человек, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети. После изучения рассекреченных материалов и проведения отдельных проверочных мероприятий действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в официальном заявлении Следкома.

Между тем, вопрос о военных преступлениях Финляндии в годы Второй мировой войны уже был решен – сразу после ее завершения.

"Вопрос об ответственности за военную политику Финляндии был тщательно изучен в суде после войны. Контрольная комиссия союзников, где был представлен Советский Союз, председателем которой был Андрей Жданов, следила за ходом судебных процессов. Что касается судебных вопросов о войне между нашими странами, то они были решены в Парижском мирном договоре 1947 года", — заявили в финском МИДе.

Читайте подробнее в материале "Эхо Сандармоха?".

фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив

В России за сутки от коронавируса умерло более 50 человек

На сегодняшний день в России зарегистрировано 52763 случая коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 5642, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 4268 новых случаев COVID-19.

За последние сутки от вируса скончался 51 человек. Всего умерли 456 зараженных.

Выздоровели – 3873.

Напомним, за сутки в Карелии не зафиксировано ни одного заболевшего коронавирусом.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии поздравил с днем рождения сразу трех известных жителей республики

Сегодня, 21 апреля, день рождения отмечают: Светлана Пушкина, Сергей Катанандов и Элиссан Шандалович.

"Все они, каждый в своем деле, внесли большой вклад в развитие нашей республики, работали и продолжают работать, чтобы сделать Карелию лучше... Уважаемые Светлана Андреевна, Сергей Леонидович и Элиссан Владимирович! Примите мои искренние поздравления и пожелания здоровья, успехов в работе на благо нашей любимой Карелии. Пусть вас окружают верные друзья и соратники", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Светлана Пушкина – журналист, заслуженный работник культуры Карелии и России, почетный гражданин Петрозаводска. В 1961 году пришла на телевидение и с тех пор трудится в журналистике вот уже почти 60 лет.

Сергей Катанандов с 1998 по 2010 год он руководил республикой, затем представлял Карелию в Совете Федерации.

День рождения отмечает и Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания Карелии.

Напомним, вчера 95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Щербакову.

фото: © из архива Алексея Головинкина

Депутат из Прионежья вышел в полуфинал всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика"

Алексей Головинкин неожиданно для всех стал полуфиналистом всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".

Недавно стали известны результаты отборочного этапа престижного всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика", который по поручению президента занимается отбором будущих кандидатов в депутаты федерального уровня. Перспективные политики, которые обладают достаточными знаниями и навыками для законотворческой деятельности, выявляются по итогам тестов и голосования. Из более чем 33 тысяч претендентов и около 9 тысяч участников со всей России, допущенных к выполнению работ, по результатам первых тестов (задания по политологии, юриспруденции, истории, информационным технологиям, кейсы по управлению) выбрали 540 политиков, которые выйдут в полуфинал.

От Карелии это всего 3 человека. И если двое из них – это достаточно известные в республике люди – действующий депутат Заксобрания, один из лидеров регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина и руководитель карельских профсоюзов Илья Косенков, – то третий победитель - это совершенно новая и неожиданная для всех фигура. В полуфинал конкурса от Карелии вышел молодой депутат Прионежского районного совета Алексей Головинкин.

Оказалось, что Алексей Головинкин работает директором управляющей компании "Сампо", которую сам же создал с нуля. Вся его общественная деятельность связана со сферой ЖКХ, в том числе – на уровне Общественного совета при Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору, в который он входит. А началось все с того, что Алексей давал бесплатные консультации жителям, которых переселяли из аварийного жилья. Защита их прав привела к тому, что Головинкина избрали депутатом от поселка Мелиоративный, а затем он вошел в Прионежский районный совет.

Подробнее о деятельности депутата читайте в материале "Кто такой Головинкин?".

фото: © gettyimages.com

МЧС предупреждает об усилении ветра в Карелии

Непогода придет на север Карелии.

Как сообщили в МЧС Карелии, 22 апреля с 13.00 до 16.00 в Беломорском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Сегежском и Пудожском районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: pixabay.com / Frantisek_Krejci

Почему статус форс-мажора не спасет бизнес Карелии от краха в эпидемию

Большинство малых и средних предпринимателей не смогут использовать заключение о "карантинном" форс-мажоре для спасения своего бизнеса из-за его узкой применяемости.

Минэк Карелии предоставил возможность предпринимателям региона получать заключения о форс-мажоре, вызванном ситуацией с распространением коронавируса. Предполагается, что этот документ должен застраховать бизнесменов в случае неисполнения ими работ по договорам или срывов обязательств по платежам. Предприниматели, в свою очередь, считают, что свидетельство о форс-мажоре не способно помочь в решении ключевых антикризисных задач.

"Основные проблемы заключение о форс-мажоре не решает, так как необходимо все равно платить арендную плату, заработную плату сотрудникам и другие операционные расходы компании. Заключение о форс-мажоре решает исключительно юридическую сторону исполнения по контрактным и договорным обязательствам", - утверждает директор по развитию IT-аутсорсинговой компании "Сервис Мак" Светлана Макаревская.

При этом большинство предпринимателей в период карантина столкнулись с невозможностью перечислять деньги на повседневные расходы: аренду, коммуналку и зарплаты сотрудников. В этих случаях документ о форс-мажоре бизнесменам никак не поможет, считает эксперт.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".