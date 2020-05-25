Самые читаемые новости за 25 мая

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 331 человек.

В республике за сутки список инфицированных увеличился на 15 человек, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с ковидом.

По пять случаев – в Петрозаводске и в поселке Ильинский Олонецкого района, по одном – в поселках Раухала и Куркиеки Лахденпохского района, в Сортавале, в Сегеже и в деревне Готнаволок Кондопожского района.

Выздоровели от COVID-19 еще восемь человек – в Сегеже, в Петрозаводске и в Олонце. Всего – 123.

Проведено 34033 исследований (+716 за сутки).

На самокарантине находятся 4866 человек (-123 за сутки).

В местах обсервации – 17 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 53,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,4 раза выше и составляет 234,7 случая, по Северо-Западу – 178,9.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске завершается отопительный сезон

Теплоснабжающие организации города закончат отопительный сезон 26 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы начнутся с 9.00. Соответствующий приказ подписал министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктор Россыпнов.

Решение об отключении отопления принимается с учетом среднесуточной температуры воздуха: в течение пяти дней она не должна опускаться ниже 8 градусов.

Ранее первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова сообщала, что отопительный сезон не завершали, чтобы не было всплеска простудных заболеваний, "учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции".

фото: © кадр из видео/Наталья Устинова

Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)

Петрозаводчанка нашла на набережной Варкауса обессилевшего сохатого.

Горожанка, катаясь на велосипеде, обнаружила у Онежского озера в 6.00 в районе начала набережной Варкауса (Береговая, 1) обессилевшее животное.

"Он лежит, не может встать, чуть живой. То ли он переплывал озеро, то ли его сбила машина", – прокомментировала видео петрозаводчанка. Она вызвала полицию и дождалась приезда патрульных.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции вызвали на место представителей Минсельхоза республики. Далее животным занимались уже охотоведы.

Напомним, вечером 24 мая по Петрозаводску бегал сохатый. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", в город вчера забрела пара сохатых. Одно животное удалось отогнать, и, по всей видимости, он вернулся в родную стихию. А вот второй сейчас остается в районе СКК. Выйти самостоятельно он не может: с одной стороны – озеро, а вокруг жилые кварталы и промышленная зона. Поэтому специалисты минприроды попытаются его обездвижить и вывезти в лес, пишут в паблике.

"Что привело животных в город – специалисты сказать затрудняются. Такое поведение не характерно для лосей в этот период. Скорее всего, они случайно вышли из леса, растерялись в непривычной среде и вместо того, чтобы вернуться, пошли в центр города", - сообщили в паблике.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Жители Карелии, контактировавшие с заболевшей COVID-19, находятся в тяжелом состоянии

У жителей Беломорска, которые общались с пенсионеркой, заразившейся коронавирусом после похорон, наблюдается клиническая картина COVID-19.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", в последние дни в Беломорске зарегистрировано восемь случаев пневмонии. У всех взяты анализы на коронавирус.

"У всех заболевших клиническая картина коронавируса, трое пациентов старше 70 лет в тяжелом состоянии, с тотальным поражением легких. У всех взяты тесты, после получения результатов будет поставлен окончательный диагноз. Отмечу, что все заболевшие контактировали с жительницей Лахденпохского района, у которой после поездки в Олонецкий район на похороны был подтвержден COVID -19", – написал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, на 25 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 331 человек.

фото: Яндекс. Карты

Целый квартал в Петрозаводске пойдет под снос и новую застройку

В администрации столицы Карелии рассказали, зачем застройщик выкупает ветхие здания в районе Старой Кукковки.

В мэрии Петрозаводка заявили, что компания ООО "Специализированный застройщик "Нова-Инвест" занята выкупом и расселением ветхих построек, расположенных на улице Мончегорская.

"По информации застройщика, в настоящее время ведется работа по расселению ветхих домов по ул. Мончегорская. На данный момент уже выкуплено несколько ветхих домов. Также планируется разработка проекта планировки территории, ограниченной ул. Лыжной, ул. Мончегорской и ул. Чехова", - говорится в сообщении петрозаводской мэрии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

Жительница Петрозаводска ушла из дома и пропала

Женщина пропала 14 мая, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую 38-летнюю Наталью Г.

В середине мая около 15.00 горожанка ушла из дома в районе улицы Сортавальской и не вернулась.

Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы прямые крашенные в светлый тон, глаза голубые.

Была одета в зеленую куртку, черные штаны и ботинки на маленьком каблуке. При себе имела черную сумку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: +7(8142)73-92-40, +7-953-549-69-78, +7-953-534-25-72, +7-981-405-85-21 или 02.

фото: © кадр из видео

Камеры засняли бегающего по Петрозаводску лося (ВИДЕО)

Вечером 24 мая по Петрозаводску бегал сохатый.

В 21.22 лось был замечен на улице Ригачина. Местная жительница опубликовала видео с камеры "Сампо" на доме № 20 А в комментариях к посту в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии". Животное пробежало во дворе мимо припаркованных автомобилей.

А в 21.36 лося заметили уже в центре города на площади Кирова около Музыкального театра. Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела произошедшее.

фото: © shutterstock.com

Убийство 17-летней девушки в Карелии произошло на фоне бытового конфликта

Появились подробности зверского убийства девушки, произошедшего в Суоярви.

Напомним, 17-летнюю девушку, которая находилась в розыске с 22 мая, нашли мертвой в подвале дома в Суоярви. На теле жертвы были обнаружены множественные колото-резаные ранения.

Как сообщил "Столице на Онего" источник в правоохранительных органах, подозреваемый в убийстве задержан. Мужчина признал вину.

Следствие вышло с ходатайством об аресте. Завтра, 26 мая, в Суоярвском районном суде состоится заседание.

По информации источника, преступление было совершено на фоне бытового конфликта.

фото: © Столица на Онего

В Карелии продлили отмену всех рейсов пригородного и междугородного сообщения

Никакие рейсы на петрозаводском автовокзале не будут отправляться и приниматься до 7 июня.

Временная отмена всех рейсов по маршрутам Петрозаводского автовокзала продлена до 7 июня, сообщается на сайте Карелавтотранса.

Напомним, 26 мая возобновляет работу муниципальный общественный транспорт на трех самых "чистых" территориях: это Костомукша, Кемский и Лоухский районы.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Главный пульмонолог Карелии рассказал, почему в республике часто болеют пневмониями

Заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы Геннадий Моховиков рассказал о внебольничной пневмонии и борьбе с ней.

В период пандемии коронавируса пульмонологическая служба Карелии находится в зоне особого внимания. Ежедневно глава республики Артур Парфенчиков публикует оперативные данные, сколько человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией, сколько из них умерли. И эта статистика пугает сегодня многих.

"Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, учитывая наше географическое положение с холодным сырым климатом, всегда был выше среднего общероссийского. Каждый год у нас в республике выявляется от 3,5 до 4,5 тысяч случаев. Болеют и взрослые, и дети. Если посмотреть по количеству, то в текущем году пациентов стало меньше, чем в этот же период 2019 года. В целом число заболевших и умерших из года в год примерно одно и тоже. Нет резкого роста заболеваемости, нет и снижения", - заявил главный пульмонолог Карелии Геннадий Моховиков.

По поводу сезонного характера заболеваемости доктор отметил, до последнего времени было принято считать, что пик заболеваемости пневмониями – это осень и зима, когда наблюдается вспышка респираторных заболеваний. Но уже не первый год весна в эпидемиологическом плане для республики довольно серьезный период времени.

"Мы видим изменения климатических условий. Тепло в апреле и мае стало редкостью, а число респираторных инфекций наоборот пошло в рост. Так, последние несколько лет вирусы гриппа превалируют в весенний период. В результате происходит закономерное увеличение числа респираторных инфекций нижних дыхательных путей, в том числе и внебольничных пневмоний", - рассказал заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы.

По мнению некоторых специалистов, сегодня большинство пневмоний априори должны были быть ковидными. Но по словам главного пульмонолога Карелии, в республике остаются актуальными пневмонии другой этиологии.

"Это уже не респираторные вирусы, а бактериальная причина (пневмококк, микоплазма, стафилококк), так как после любой вирусной инфекции дыхательных путей могут развиваться вторичные пневмонии, что является признаком бактериальной инфекции. Пациенты порой умирают непосредственно не из-за пневмонии, а от прогрессирования их хронической сопутствующей патологии (сердечно–сосудистая недостаточность, опухоли и др.). Более 70 процентов летальных исходов от внебольничной пневмонии этой весной приходится на лиц старшей возрастной группы. Люди от 60-ти лет и старше всегда были более подвержены инфекциям дыхательных путей. Непосредственной причиной смерти при тяжелой внебольничной пневмонии является развитие осложнений: сепсиса, тяжелой дыхательной недостаточности и другой органной недостаточности (почечная, сердечно– сосудистая)", - отметил Геннадий Моховиков.

Подробнее читайте в рубрике "Больной вопрос".

фото: © Роман Шилов

Водолазы нашли тело утонувшего в Карелии рыбака

Мужчина ушел на рыбалку 9 мая и не вернулся.

В паблике "Подслушано в Медвежьегорске" родственники сообщили, что 23 мая в результате поисковых работ была найдена лодка и тело пропавшего рыбака.

Напомним, двое мужчин пропали на рыбалке в Медвежьегорском районе рядом с деревней Челмужи.

Тело второго жителя Карелии пока не нашли.



"Огромное спасибо людям, которые, не были равнодушны к нашей беде... помогали нам на протяжении всего времени... помогали финансово... поддерживали, одни мы бы не справились...", – написали родные.

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска разыскивает возможного преступника

Мужчину подозревают в совершении имущественного преступления на территории города, сообщили в МВД Карелии.

Уголовным розыском устанавливается местонахождение 41-летнего Алексея Г., который может быть причастен к совершению имущественного преступления в Петрозаводске.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-455-28-85.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Следком Карелии расследует уголовное дело по факту убийства девушки в Суоярви

В убийстве 17-летней девушки подозревается 20-летний мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 22 мая в Суоярви молодой человек причинил множественные колото-резаные раны своей знакомой, 17-летней девушке, которая скончалась от полученных телесных повреждений.

После этого мужчина спрятал тело в подвале квартиры.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи будут решать вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено на фоне бытового конфликта.

фото: © Столица на Онего

Более 260 человек в Карелии осудили за грубые нарушения режима самоизоляции

С апреля в суды Карелии поступило более 520 материалов в отношении жителей республики, грубо нарушивших режим самоизоляции.

Как сообщили в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия" на 24 мая в районных и городских судах республики зарегистрировано 525 административных материалов по статье за нарушение правил поведения в период действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Уже рассмотрено 267 дел. По 240 материалам вынесены постановления о назначении административного наказания.

Административные материалы зарегистрированы и рассматриваются в во всех судах республики, кроме Муезерского районного суда.

Гражданам, нарушившим режим самоизоляции, грозит штраф до 30 тысяч рублей.

фото: http://eparhia.karelia.ru/

Обязательный масочный режим не затронул православное духовенство Карелии (ФОТО)

Богослужения в храмах Карельской митрополии РПЦ проходят без масок и социального дистанцирования.

Две недели назад в Карелии был введен масочный режим: республиканские власти обязали граждан использовать индивидуальные средства защиты при "посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления". Однако, судя по всему, это режим не затронул православное духовенство: священники Карельской митрополии Московского патриархата продолжают проводить богослужения без медицинских масок, хотя формально храмы также являются "местами размещения иных организаций независимо от форм собственности".



В Кафедральном соборе Александра Невского. Фото: http://eparhia.karelia.ru/

Напомним также, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции глава Карелии Артур Парфенчиков обязал жителей и гостей республики соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров в общественных местах и помещениях, а "организациям и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан" – обеспечить "соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования". Однако на богослужениях в Карельской митрополии РПЦ о "социальном дистанцировании" речь явно не идет.

фото: © Антонина Волк

Автомобилисты заметили медведя около проезжей части в Карелии (ВИДЕО)

Косолапого заметили в Медвежьегорском районе.

Как сообщается в паблике "Подслушано в Медвежьегорске", 23 мая между Повенцом и Пиндушами медведь около проезжей части лакомился чем-то.

Очевидец опубликовал видео в группе "ВКонтакте".

Ранее жительница поселка Паданы Медвежьегорского района опубликовала на своей странице в соцсети фото, на которых запечатлены медвежьи следы на снегу.

фото: ГТРК "Карелия"

ПЛВЗ "Петровский" расширяет производство и набирает персонал

Ликеро-водочный завод "Петровский" (ООО "АлкоВорлд") увеличивает объемы производства и набирает работников на дополнительные вакансии.

Их перечень и размеры зарплат опубликованы на официальном сайте министерства сельского хозяйства Карелии.

По состоянию на 15 мая на ПЛВЗ "Петровский" было открыто 8 вакансий. В их числе оператор линии производства пищевой продукции, грузчики, купажист, кладовщик, слесарь-электрик и инженер-химик. О размерах зарплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Внедорожник врезался в легковушку на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на перекрестке улиц Боровой и Халтурина, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В минувшее воскресенье в 15:01 на пересечении улиц Боровой и Халтурина 34-летний водитель автомобиля Great Wall столкнулся с автомобилем "Лада Калина", который двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получил 61-летний пассажир "Лады". Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Ранее кроссоверы столкнулись в Кондопоге.

фото: "Республика"/Михаил Шкрыкин

Закрытый за нарушения детский лагерь под Петрозаводском отдадут под палатки

Администрация Петрозаводска отказалась от реконструкции детского лагеря "Айно" в поселке Лососинное и намерена передать его под размещение палаточного лагеря.

Это следует из проекта решения Петросовета о передаче земельного участка и всего комплекса зданий "Айно" в республиканскую собственность.

В пояснительной записке дана оценка нынешнего состояния лагеря, построенного в 1989 году. Надзорные органы признали, что "Айно" не соответствует санитарным правилам, противопожарным нормам, требованиям обеспечения безопасности людей на водных объектах и правилам антитеррористической защищенности. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Число госпитализированных с пневмонией жителей Карелии продолжает расти

За сутки в республике шесть человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 447 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 49 человек.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 25 мая общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 331 человек.

фото: Муса Салгереев / ТАСС

Названы суммы страховых выплат медикам, заразившимся коронавирусом

Медработникам и водителям скорой помощи предоставляются дополнительные страховые гарантии в размере 68811 рублей на случай заражения коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, вызванным лабораторно подтверждённым коронавирусом COVID-19, включённым в перечень, утверждённый распоряжением правительства РФ N1272-р от 15.05.2020, медики получают единовременную страховую выплату в размере 68 811 руб. Среди таких заболеваний - острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Астафьев/ТАСС

Михаил Мишустин: "Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране"

Премьер-министр России призвал сограждан не торопиться с отдыхом за границей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает, что россиянам лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. Об этом российский премьер заявил 25 мая, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мишустин напомнил, что Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.

"И я прошу наших граждан не торопиться, – сказал премьер-министр РФ. – Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи. Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию".

Как отметил Мишустин, отдых на родине позволит избежать возможных трудностей с возвращением на родину, с чем столкнулись тысячи российских туристов этой весной. "Рекомендую учитывать это при планировании путешествий. Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе, при благоприятной эпидемиологической обстановке, можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме", – пообещал российский премьер.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Россия занимает третье место по количеству зараженных коронавирусом

На 25 мая в России зарегистрировано 353427 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8946, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончались 92 человека. Всего умерли 3633 зараженных.

Выздоровели – 118 798 человек (+5499 за сутки).

Издание "РИА Новости" со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса (США) пишет, что вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся – Соединенные Штаты, на второй строчке расположилась Бразилия, Россия перешла на третью.

фото: © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Жителей Петрозаводска приглашают на субботники

В Петрозаводске возобновляются субботники с соблюдением мер предосторожности в связи с распространением коронавируса, сообщили в городской администрации.

Участвовать в весенней уборке дворов, скверов, парков можно группами не более десяти человек.

В Петрозаводске возобновляется серия субботников "Чистый Петрозаводск–2020". По согласованию с администрацией принять в них участие и стать его организаторами могут все желающие. При этом необходимо уведомить сотрудников управления благоустройства и экологии о желании провести акцию по уборке общественных пространств. Телефон для связи: +79214502738.



Администрация обеспечит участников акций мешками и перчатками. Собранный в ходе субботника мусор необходимо оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок специалистам управления благоустройства и экологии с помощью мессенджеров Viber или WhatsApp с точным указанием адреса.



Кроме того, стартуют субботники и на придомовых территориях. Для организации акции в своем дворе необходимо обратиться в ТСЖ, управляющую или обслуживающую компанию. Собранный в ходе субботников мусор необходимо складировать на контейнерной площадке.



Согласно распоряжению главы Карелии, во время субботника необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Участвовать в весенней уборке дворов, скверов, парков можно группами не более десяти человек.

Напомним, Парфенчиков распорядился с 26 мая открыть магазины и торговые центры в Карелии.

фото: КПРФ в Карелии

Активисты КПРФ раздают нуждающимся людям сухпайки с продуктами (ФОТО)

В Карелии волонтеры рескома КПРФ помогают пожилым людям и нуждающимся семьям пережить период изоляции в связи с коронавирусом.

В Петрозаводске активисты КПРФ в течение последнего месяца оказывают социальную поддержку нуждающимся людям - детям войны, ветеранам, инвалидам и малоимущим семьям, которые обращаются в республиканский комитет с просьбой о помощи.

Как пояснил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, оказавшись в непростой жизненной ситуации из-за коронавируса и необходимости находиться дома, потеряв доход, многие горожане сегодня просят помочь с продуктами, а также со средствами индивидуальной защиты.

Специально для таких случаев коммунисты приобрели продуктовые сухие пайки, которые вместе с масками и перчатками раздают нуждающимся людям. В настоящее время акция проходит в микрорайоне Зарека.

Стоит отметить, что горожане радушно приняли такое внимание и оценили важность мер поддержки в период пандемии и самоизоляции.

По словам Евгения Ульянова, в данном направлении КПРФ вырабатывает политику постоянной адресной и социальной помощи и будет продолжать активную поддержку граждан, которые особо нуждаются в помощи.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии два пьяных водителя улетели в кювет и получили травмы

В минувшее воскресенье два ДТП произошли по вине водителей, севших за руль подшофе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, одна авария зарегистрирована на 209 км + 90 м федеральной автодороги Р-21 "Кола". В 11.56 40-летний водитель мотоцикла "Хонда", находясь в состоянии опьянения, при прохождении левого поворота неправильно выбрал скорость и оказался в кювете. В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Вечером в воскресенье на 2 км + 300 м региональной автодороги "Петрозаводск – Деревянное" 35-летняя водитель-женщина без прав, находясь в состоянии опьянения, при движении на автомобиле "Мерседес" также неправильно выбрала скорость. В результате она совершила съезд в кювет. После ДТП женщина была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее в Карелии 18-летняя пьяная девушка устроила смертельное ДТП.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Индекс самоизоляции в Петрозаводске за сутки упал в два раза

На улицах Петрозаводска 25 мая очень много людей.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 25 мая в 14.10 составил 1,4 – на улице очень много людей. Вчера показатель был в два раза выше – 3,3.

фото: © Столица на Онего

Петрозаводчанка не смогла получить инсулин из-за технических неполадок

В государственной аптеке на улице Володарского днем 25 мая сломался компьютер – горожане не смогли получить льготные лекарства.

Жители Петрозаводска "устроили бунт" около аптеки "Карелфарм" на улице Володарского. Люди не смогли получить льготные лекарства по рецептам.

Как им сообщили сотрудники аптеки – компьютер не работает.

По словам нашего корреспондента, оказавшегося около аптеки в момент произошедшего, женщина, приехавшая за жизненно необходимым лекарством с другого конца города, просила выдать инсулин, но ей отказали, сославшись на технические неполадки.

Фармацевты решили не спорить с посетителями и просто закрыли аптеку.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии подросток на мопеде "улетел" в канаву и пострадал

ДТП произошло вечером 24 мая в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 19.30 на 1 км технологической дороги у ЛЭП 17-летний водитель мопеда Alpha, не имея водительских права, съехал в кювет.

В момент ДТП молодой человек находился без мотошлема.

После происшествия подросток с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее в Карелии два пьяных водителя улетели в кювет и получили травмы.

фото: © Столица на Онего

Юного пешехода госпитализировали после автонаезда в Карелии

ДТП произошло 24 мая в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 6.20 на 25 км региональной автодороги "Петрозаводск- Суоярви"

неустановленный водитель сбил 18-летнего пешехода.

Юноша получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Виновник аварии с места ДТП скрылся.

Обстоятельства устанавливаются.

Ранее пьяный водитель на "Волге" сбил ребенка в Карелии.