Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Ливни идут в Карелию, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, днем 30 июня, начиная с западных районов, с сохранением в течение суток 1 июля, местами по республике ожидаются грозы, ливни, усиление ветра до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся Карелия.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков: Мы не скрывали число умерших

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и пневмонией в республике.

- Жители Карелии оценили, что с самого начала эпидемии коронавирусной инфекции мы даём самую достоверную информацию, - написал на своей странице в соцсети Охлопков. - Мы не скрывали число умерших, давали объективную картину по разным видам пневмонии. Максимально честно отражаем картину и на сегодня. Всегда говорили о том, что пик заболевания только впереди, что мы не прошли даже и четверти закономерного течения инфекционного процесса.

Все меры ограничения в самом начале были приняты только для того, чтобы здравоохранение было максимально готово к пику заболевания. Выстроены три эшелона стационаров под ковид, врачи наработали необходимый опыт и, самое главное, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Мы максимально готовы принять и эффективно лечить больных.

Эпидситуация по-прежнему тревожная, но жизнь идёт своим чередом. Всю жизнь нельзя оставаться в изоляции, и специалисты все чаще говорят о выработке коллективного, или популяционного, иммунитета против вируса. Мы не озвучиваем эти константы голословно. У нас наименьший процент тяжёлых больных и летальных исходов от ковид, отсутствует летальность среди медицинского персонала. Мы благодарны врачам первичного звена: следуя правильным алгоритмам диагностики, мы достигли таких результатов.

На прошлой неделе в Республике Карелия ежедневно регистрировалось значительное количество ковид-положительных граждан – от 18 до 59 человек. По мнению специалистов, большой суточный прирост обусловлен несколькими причинами. Увеличился объем проводимых тестов на ковид у контактных лиц, следовательно, и выявляемость положительных результатов. При этом отмечается большое количество бессимптомных пациентов: не зная об инфицировании, они заражают других. Свою роль играет увеличение количества приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга. Настораживает неосмотрительность граждан, игнорирование мер профилактики коронавируса, которое наблюдается повсеместно. Устав находиться на изоляции, граждане стали выходить на улицу, в места большого скопления людей, зачастую пренебрегая мерами инфекционной безопасности.

Масочный режим, социальная дистанция, применение средств дезинфекции, правильное мытье рук – все эти элементарные меры остаются актуальными, необходимыми и обязательными.

фото: Столица на Онего

Карелия вошла в пятерку регионов с самыми дорогими лекарствами

Стало известно, где в России самые дорогие и самые дешевые лекарства.

Специалисты DSM Group опубликовали изменение индекса лекарственной корзины, по которому можно увидеть динамику стоимости 20 самых востребованных лекарств, в течение года продающихся в более чем 85 аптек из 100, сообщает издание "Мир новостей".

Всего отечественный рынок насчитывает примерно 20 тысяч наименований медикаментов. В марте-апреле 2020 года стоимость "корзины" из 20 популярных средств резко повысилась: в марте она стала дороже на 115 рублей, а в апреле еще на 193 рубля. В результате ее стоимость составила 4650 рублей, что на 7% выше среднего уровня 2019 года.

В DSM Group также, опираясь на индекс лекарственной корзины, составили пятерку самых "дорогих" и самых "дешевых" регионов по стоимости лекарств.

Так, дороже всего эта корзина стоит в Чукотском АО - 5436 рублей, Камчатском крае - 5315 рублей, Магаданской и Сахалинской областях - 5036 и 5013 рублей соответственно, и в Республике Карелия – 4951 рубль.

Самые доступные цены на лекарства отмечены в Астраханской области - 4436 рублей, Татарстане - 4430 рублей, Чувашии и Самарской области - по 4424 рубля, а также в Ульяновской области - 4348 рублей.

В российской столице набор из 20 лекарственных средств можно купить за 4761 рубль, что на 2,4% больше среднего показателя по стране.

фото: Pixabay

За сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1294 человека, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки в Карелии коронавирусную инфекцию выявили у 28 человек: в Петрозаводске – 16 человек, в Лахденпохье – 5 человек, в поселке Муезерский – 4 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1294 человека.

За все время пандемии в Карелии выздоровели 569, за сутки выписаны по выздоровлению 11 человек: в Петрозаводске - 3, в Олонецком районе - 2, в Беломорском районе - 2, в Сегежском районе - 2, в Лоухском районе – 1. Также выписан еще 1 работник АО "ВАД".

На самокарантине находятся 1489 человек (+45 за сутки).

В местах обсервации пребывают 28 человек (-5 за сутки).

Всего в Карелии проведено 76664 исследования (+1294 за сутки).

фото: © pixabay.com

Долгожданные дожди надвигаются на Карелию

В Карелию идет атлантический циклон "Сильвия".

Как сообщается в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии", долгожданные для многих жителей Карелии дожди пройдут на этой неделе.

Во вторник, 30 июня, повсеместно пройдут умеренные и небольшие, а по югу местами и сильные дожди, связанные с атмосферным фронтом.

Со среды и далее ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха задержится на показателях от +15,+18 – на севере Карелии, до +20,+23 градусов – на юге.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

Неизвестные дважды за ночь пытались сжечь дом в Петрозаводске

Возгорания произошли ночью 27 июня на улице Мурманской, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.13 пожарно-спасательные подразделения в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: ул. Мурманская, 17.

Сгорели детская коляска и стена подъезда на площади 5 кв м.

В 5.49 в пожарную службу вновь поступил звонок от жильцов этого дома. На место выехали 8 спасателей. Сгорели два электрических щитка на первом и втором этажах на общей площади 2 кв м.

Предварительные причины пожаров – поджоги.

Никто не пострадал и не погиб.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее неизвестные едва не сожгли пятиэтажный дом в Петрозаводске на улице Зеленой.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент объявил призыв запасников на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня, пишет "Российская газета".

"Призвать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности", – говорится в указе.

Ранее сообщалось, что первые 69 новобранцев Карелии отправились к месту несения военной службы.

фото: © instagram.com/luizadrianinho

Бразильский футболист удалил из Сети все фото с красавицей-женой из Карелии

Футболист Луис Адриано удалили фотографии с Екатериной Дорожко, уроженкой Петрозаводска.

Известный бразильский футболист удалил из Instagram все снимки с женой, моделью из Петрозаводска Екатериной Дорожко.

А страница самой Екатерины 18 дней не обновлялась. Последний пост она опубликовала 11 июня.

Почему модель молчит, а футболист не хочет выкладывать фото с любимой – неизвестно. Будем надеяться, что у супругов все хорошо.

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

фото: © Столица на Онего

"Буду одна за всех – и лечение назначать, и по домам ходить"

Около 250 молодых специалистов, окончивших в этом году Петрозаводский базовый медицинский колледж, пополнят кадрами учреждения здравоохранения Карелии; часть из них поедут работать на село.

В этом году Петрозаводский медицинский колледж выпустил 248 молодых специалистов, которые прошли обучение по специальностям "Сестринское дело", "Лечебное дело" и "Фармация". Из них 18 – это отличники, свои красные дипломы они получили в торжественной обстановке из рук вице-премьера карельского правительства по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова и министра здравоохранения Михаила Охлопкова.

Оказалось, что практически все выпускники-отличники уже знают, куда пойдут работать – медсестры и фельдшеры сейчас нарасхват. И часть молодых ребят выбрали для себя работу в районных медицинских организациях.

Например, Арина Елизарова будет заведующим фельдшерско-акушерским пунктом в селе Березовка Кондопожского района, где проживает около 600 человек.

"Я сама из Кондопоги, – рассказала о себе Арина. – В медколледж поступила в 2015 году. После рождения ребенка брала небольшой академический отпуск, и вот сейчас получила диплом. В свое время передо мной стоял выбор – ПетрГУ или Петрозаводский медколледж. Я решила получить среднее медицинское образование – хотелось побыстрее выучиться и пойти помогать людям".

По словам Арины, в будущем она, возможно, будет получать высшее фельдшерское образование, но сначала хочет поработать именно на селе.

"Я живу в Кондопоге, а Березовка – это совсем рядом, всего 10 км от города. Я сама езжу на машине, за рулем, и когда мне в больнице предложили стать заведующей ФАПа в Березовке, я сразу же согласилась. Хотя и понимаю, что это огромная ответственность. Ведь я буду одна за всех – и лечение назначать, и по домам ходить, то есть, всеми обращениями заниматься".

Подробнее о молодых медиках и помощи, которую они получат от государства, читайте здесь.

фото: официальный сайт санатория "Дворцы"

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении директора лечебно-оздоровительного центра "Марциальные воды"

Прокуратура республики сообщила о нарушениях в деятельности общества с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды", где работникам не выплачивается зарплата.

На предприятии перед 45 работниками образовалась задолженность в размере более 3 млн рублей. Об этом сообщает сайт надзорного органа. Данные были получены после проверки исполнения трудового законодательства в санатории, которую провела прокуратура Петрозаводска.

В отношении директора организации "Лечебно-оздоровительный центр "Марциальные воды" возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (невыплата заработной платы), информирует прокуратура.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Пресс-служба Заксобрания Карелии

Депутат Лиминчук возмущен организацией ремонта улиц Петрозаводска

Парламентарий Леонид Лиминчук заявил, что организаторы ремонта петрозаводских улиц выполняют его, не подумав про удобство пешеходов и правила безопасности.

"Мост через Неглинку на ул. Кирова разобрали, объезд по ул. Федосовой пустили, а вот о пешеходах зачем думать? Те, кто из вас бывал в Финляндии, хорошо знают, что любое изменение регулярного маршрутного движения предельно жестко регулируется и максимально информативно и ярко обозначается. У нас же: скоростной режим по ул. Федосовой не изменили, пешеходная дорожка не выделена, пешеходные переходы через ул. Федосова не сделаны", - сообщил Лиминчук в своем Telegram-канале.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Больше часа тушили пожарные загоревшийся в деревне Карелии жилой дом (ФОТО)

В деревне Кукшегоры Олонецкого района сгорел дом.

Как сообщается в паблике пожарной охраны по Олонецкому району, 28 июня в 9.59 минут произошел пожар в частном жилом доме по адресу: д. Кукшегоры, д. 28.

Для ликвидации пожара привлекались 7 человек личного состава ПЧ-35 по охране города Олонца, две единицы спецтехники.

В 11.16 пожар ликвидирован.

В результате пожара огонь уничтожил не только дом, но и баню, стоявшую рядом.

Погибших и пострадавших, по инфомации пожарных, нет.

фото: администрация Прионежского района Карелии

Стало известно, как россияне голосуют по поправкам в Конституцию

ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов на голосовании по Конституции по итогам четырех дней.

Как говорится в сообщении ВЦИОМа, опрос проводился на 800 участках в 25 регионах. Всего в нем приняли участие 163,1 тыс. человек. На вопрос интервьюеров согласились ответить 70,6% человек, остальные предпочли скрыть информацию о своем выборе.

Какие результаты получили социологи, читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Стали известны данные о количестве проголосовавших по Конституции в Карелии

Осталось три дня, чтобы проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

В Карелии идет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Общероссийское голосование стартовало 25 июня и продолжится по 1 июля. Проголосовать можно в любой из этих дней с 8.00 до 20.00.

В ЦИК Карелии объявили новые данные о количестве проголосовавших в регионе по состоянию на 29 июня.

С ними можно ознакомиться здесь.

фото: © blog.realtyonegroup.com

В Карелии вырос тариф на вывоз мусора

Регоператор "Автоспецтранс" сообщил об увеличении тарифа на коммунальную услугу "обращение с твердыми коммунальными отходами".

С первого июля тариф на вывоз мусора увеличится на 2,2 рубля и составит 539, 17 рублей за кубический метр. Данные изменения были утверждены постановлением Госкомитета республики по ценам и тарифам от 19 декабря прошлого года, пояснили в "Автоспецтрансе".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: пресс-служба Петросовета

Эксперты узнали, как долго семья в Карелии должна копить деньги на типовую "двушку"

Республика Карелия оказалась на двадцатой строчке в списке по доступности приобретения жилья, сообщаю эксперты "РИА Рейтинг".

Семье из Карелии потребуется, минимум, 5,5 лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Статистика приведена по данным на период начала 2020 года. Карелия оказалась на 20 строчке в списке регионов по доступности приобретения жилья, составленном "РИА Рейтинг".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Минздрав Карелии

Больницы и поликлиники Карелии внедряют новый метод диагностики коронавируса

В Карелии растет охват населения тестированием на COVID-19, оперативно отрабатываются контакты заболевших коронавирусом, сообщили в Минздраве Карелии.

Все это позволяет выявлять инфекцию в том числе у бессимптомных носителей и своевременно купировать очаги заражения.

Медучреждения Карелии внедряют исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) – по крови. С его помощью выявляют иммунный ответ к вирусу, количество антител IgM и IgG, которое говорит о том, что человек или болен коронавирусом, или уже переболел и у него выработался к вирусу иммунитет.

Иммуноферментный анализ как вспомогательный метод диагностики COVID-19 начали использовать 15 больниц в Петрозаводске и в районах, а также поликлиники карельской столицы.

Также растет количество исследований, которые проводятся методом ПЦР-диагностики, для чего берется мазок из носа и ротоглотки. Прежде всего увеличивается объем проводимых тестов на ковид у лиц, контактировавших с заболевшими, в том числе в ранее сформировавшихся очагах заражения. Соответственно, растет и выявляемость положительных результатов. Так, на прошлой неделе в Карелии ежедневно регистрировалось значительное количество ковид-положительных граждан – от 18 до 59 человек.

Ситуацию прокомментировали в Минздраве Карелии.

"С самого начала эпидемии коронавирусной инфекции жителям республики предоставляется самая достоверная информация о количестве выявляемых случаев COVID-19, числе умерших пациентов, объективная картина по разным видам пневмонии. Уже не раз отмечалось, что пик заболевания только впереди, республика не прошла даже и четверти закономерного течения инфекционного процесса. Принятые в самом начале ограничительные меры позволили здравоохранению максимально подготовиться к пику заболевания. Созданы три эшелона стационаров для лечения пациентов с коронавирусом, врачи наработали необходимый опыт, обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты", – сообщили в министерстве.

Там также отметили, что благодаря своевременно принятым мерам и высокому уровню охвата тестированием коронавирусную инфекцию удается выявлять на ранних стадиях. В результате в республике сохраняется наименьший процент тяжёлых больных и летальных исходов от ковид, отсутствует летальность среди медицинского персонала.

При этом отмечается большое количество бессимптомных пациентов, которые, не зная о том, что инфицированы, заражают других. В Минздраве еще раз призвали жителей республики строго соблюдать меры профилактики и санитарной безопасности, не собираться большими компаниями, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, применять средства дезинфекции.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии 14-летний тракторист сбил девочку

Авария произошла 28 июня в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В деревне Другая Река в 13.55 у дома №12 по ул. Сосновой 14-летний водитель трактора "ВТЗ А" не учел боковой интервал и сбил 11-летнюю велосипедистку, которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП девочка травмирована, ей оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.

Ранее водитель иномарки вылетел в кювет в Карелии и получил тяжелые травмы.

фото: eparhia.karelia.ru

Минздрав Карелии и Петрозаводская епархия РПЦ помогут друг другу в подготовке кадров

Карельский министр наградил митрополита Константина Почетной грамотой, а архиерей вручил чиновнику икону для новой часовни при Центре паллиативной помощи в Петрозаводске.

Министерство здравоохранения Карелии заключило соглашение о сотрудничестве с Петрозаводской епархией Русской православной церкви. Подписание документа состоялось после освящения часовни во имя иконы Божией Матери "Всецарица" при Центре паллиативной медицинской помощи в республиканской столице. Карельский митрополит Константин передал министру здравоохранения республики Михаилу Охлопкову икону преподобного Афанасия Сяндемского в качестве дара новой часовне. В свою очередь, карельский министр наградил архиерея Почетной грамотой республиканского Минздрава.

Как сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии, подписанное между сторонами соглашение о сотрудничестве направлено на улучшение взаимодействие церкви и государства в области охраны здоровья и благотворительности. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в подготовке новых кадров, проведение интенсивной работы в сфере распространения информации о здоровом образе жизни, выработку более ответственного отношения у населения к проблемам донорства крови и профилактику абортов среди населения республики.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Пожилая жительница Карелии скончалась от пневмонии

Начиная с 1 апреля в Карелии зарегистрировано 62 смерти пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 4 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Зарегистрирован 1 летальный исход. Умерла 82-летняя женщина сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 744 пациента, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель сбил женщину в Петрозаводске и скрылся с места ДТП

Авария произошла 28 июня на пересечении переулка Водлицкого и Родникового проезда, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.10 неустановленный водитель "ВАЗ-21099" сбил 37-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Женщина была травмирована – ей была оказана медицинская помощь.

Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает информацией о ДТП и местонахождении данного автомобиля, просим позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.



Ранее в Карелии 14-летний тракторист сбил девочку.

фото: © Столица на Онего

Стало известно, как можно будет получить компенсацию на проезд к месту отдыха после пандемии

Управление труда и занятости республики сообщило, каким образом горожане смогут получить компенсацию на проезд к месту отдыха и обратно за счет работодателя в период, когда может закончиться пандемия COVID-19.

Как сообщили в управлении труда и занятости региона, продлено право работников на получение компенсации на проезд к месту отдыха и обратно. Работники, осуществляющие трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут воспользоваться правом на оплату проезда и провоза багажа за счет средств работодателя к месту проведения отпуска в 2021 году, если право не было использовано в 2020 году из-за карантинных мероприятий.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: Ralf Hirschberger / DPA/AP

"Неправильные таблички" стали причиной отзыва автомобилей Volkswagen в России

Официальный представитель Volkswagen на российском рынке — компания "Фольксваген груп рус" — отзывает 1 079 автомобилей Volkswagen Polo Sedan.

Причина отзыва транспортных средств: на стойку “В” были наклеены таблички, в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства, сообщил Росстандарт.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Ройне Изюмов

Горсовет Сортавалы перенес внеочередную сессию, на которой планировалось "удалить в отставку" главу города

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин решил выступить перед собравшимися избирателями с отчетом о своей деятельности.

Городской совет Сортавалы намеревался провести 29 июня внеочередную сессию, на которую был вынесен вопрос об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Узнав о планах депутатов, многие жители приладожского города пришли днем к зданию музыкальной школы, где должна была состояться сессия. Однако к удивлению собравшихся заседание городского совета оказалось отложено.

Как заявил "Столице на Онего" председатель горсовета Владимир Головченко, внеочередная сессия перенесена на 2 июля. "Вопрос повестки дня остался прежним", - сказал Головченко.

Между тем пришедший к музыкальной школе глава Сортавалы Сергей Крупин решил выступить перед собравшимися горожанами с отчетом о своей деятельности. Помещение для выступления руководителя муниципального образования предоставил дом культуры, куда отправился глава города вместе со своими избирателями.

Напомним, с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Отметим, что городской суд Сортавалы обязал Сергея Крупина подписать документы об объединении двух соседних муниципалитетов, но глава города обжаловал этот вердикт в Верховном суде Карелии, и решение по жалобе Крупина еще не вынесено.

О политической ситуации в Сортавале читайте в статье журналиста Валерия Поташова.

фото: © паблик вконтакте "Ruskeala Symphony" - музыкальный фестиваль/Денис Хамалайнен

Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony состоится в Карелии

Ruskeala Symphony пройдет 15 августа в горном парке "Рускеала", сообщили в пресс-службе Карельской государственной филармонии.

Время работы международного фестиваля сократилось до одного дня.

15 августа с 9.45 до 23.30 и в Итальянском карьере, и с глади озера Большого каньона будет звучать музыка.

Программа фестиваля:

9.45, Железнодорожная платформа "Рускеала". Концерт-приветствие. Фестиваль встречает своих гостей вместе с фолк-группой Skylark.

12.00, Итальянский карьер. Полдень в Париже. Открытие фестиваля. Яркий, динамичный и многожанровый коктейль для летнего утра предлагает ансамбль Михаила Тоцкого.

13.30, Мраморный (Большой) каньон. Saxophone mix. Концерты серии "Музыка на воде" откроются программой уникального музыкального коллектива. Перед публикой Ruskeala Symphony выступит лауреат телевизионного суперпроекта "Квартет 4х4" (телеканал "Культура"), а также победитель Международного конкурса ансамблей "Национальная коллекция" Российский квартет саксофонистов.

15.30, Итальянский карьер. Игра в классику. "Новый русский квартет" по праву считается одним из ведущих камерных коллективов России, неоднократно признанный в зарубежной прессе "лучшим российским ансамблем".

17.00, Мраморный (Большой) каньон. Серенада кавалеров. Дебютная программа созданного по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова Мужского камерного хора. В концерте прозвучит русская хоровая музыка композиторов: Бородина, Танеева, Свиридова, Соловьева-Седого, обработки народных песен.

19.00, Итальянский карьер. Tchaikovsky night. Фестиваль традиционно завершает программа симфонического оркестра со "звездами" мировой оперной сцены.

Последние аккорды завершающего концерта сольются с праздничным салютом, ставшим одной из традиций фестиваля Ruskeala Symphony.

фото: © паблик вконтакте "Регаты КЛВТ. Походы, рыбалка и Парусная школа"/Эдуард Тур

Парусная регата состоялась в Петрозаводске (ФОТО)

В субботу, 27 июня, прошли традиционные соревнования и парад яхт, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Гонки прошли в акватории Петрозаводской губы Онежского озера.





На старт регаты, посвящённой Дню города, вышли 14 яхт – девять от Клуба любителей водного туризма, две от Карельской спортивной парусной школы, три яхты пришли из Кондопоги и одна – из Москвы.

Лучшими в своих группах стали яхты "Айс", "Оптимист", "Agnetha" и "Ветер".

Итоги регаты "День города – 2020" можно посмотреть на сайте "Петрозаводск спортивный".

Фотоотчёт – в группе организаторов соревнований "Регаты КЛВТ".

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

За минувшие выходные в Карелии произошло 14 лесных пожаров

По состоянию на 29 июня удалось ликвидировать 12 пожаров, остальные находятся в стадии локализации, сообщили в Минприроды Карелии.

За минувшие выходные в лесах Карелии зарегистрировано 14 пожаров в Суоярвском, Сортавальском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Прионежском, Муезерском, Калевальском районах.

Предварительные причины пожаров – от грозовых разрядов, нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

Общая площадь зарегистрированных пожаров составляет 25,2 гектаров.

В субботу и воскресенье с воздуха самолетами Cessna были осмотрены все районы Карелии.

На пожарах были задействованы силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в количестве 41 человека.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 92 лесных пожара на общей площади 385,4 га.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии: 8814-2-55-55-80.



Напомним, больше часа тушили пожарные загоревшийся в деревне Карелии жилой дом.

фото: © shutterstock.com

Школа в Карелии заплатит ребенку, упавшему с крыльца и разбившему лицо

Школу в Лоухском районе обязали выплатить ученику 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2020 года на перемене между учебными занятиями группа учеников находилась на крыльце школы. Один из подростков поскользнулся на наледи и ударился лицом о край крыльца.

Школьник получил серьезные телесные повреждения.

Суд обязал школу выплатить подростку 10 тысяч рублей.

Также прокурор района внес главе районной администрации представление об устранении нарушений закона.

Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности.

Ранее девочка сломала руку на прогулке в детсаду в Карелии.

фото: © Илья Тимин

Первая за 40 лет служба пройдет в отреставрированной церкви Преображения Господня в Кижах

Музей-заповедник "Кижи" в Карелии вновь открыт для посещения.

Всемирно известный остров Кижи находится в Карелии. На нем расположен архитектурный ансамбль, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков. Жители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света, пишет издание "РИА Новости".



Первая за 40 лет служба пройдет в отреставрированной церкви Преображения Господня, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



"С июля, хотел вас проинформировать, что наконец-то откроется наше "восьмое чудо света" в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня. И впервые за 40 лет там возобновится служба", – сказал Чернышенко на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.

Напомним, с 28 июня на остров Кижи начали ходить "Кометы".

фото: © Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия

Взрывотехники Карелии уничтожили минометные снаряды (ФОТО)

Схрон боеприпасов времен войны был обнаружен в районе села Алакуртти в лесном массиве вблизи реки Кутсайоки, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Специалисты-взрывотехники уничтожили 22 боеприпаса времен Великой Отечественной Войны, которые обнаружили члены добровольной народной дружины.

В схроне находились 20 минометных снарядов и 2 противотанковые мины германского производства.



До прибытия взрывотехников место обнаружения находилось под контролем пограничников.



Ранее боеприпасы времен Великой Отечественной Войны нашли в поселке Пуйккола Сортавальского района.