Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Столица на Онего

"Никакого кадрового дефицита нет": главврач инфекционной больницы Карелии прокомментировала увольнение сотрудников

Главный врач инфекционной больницы Карелии Юлия Кононенко рассказала о причинах увольнения 12 сотрудников лечебного учреждения и отметила, что никакого кадрового дефицита в учреждении нет, все пациенты получают профессиональную помощь и лечение.

Напомним, на минувшей неделе после увольнения главного врача инфекционной больницы Карелии Ивана Белкина пост руководителя заняла врач-фтизиатр, экс-руководитель Республиканского противотуберкулезного диспансера Юлия Кононенко.

"Сегодня у нас 12 сотрудников написали заявления на увольнение по собственному желанию, - сообщила Юлия Кононенко. – Одиннадцать человек приняли решение уйти за прежним руководителем, а один сотрудник давно искал другую работу, теперь нашел и увольняется. Из тех, кто пожелал уволиться, - это три сотрудника младшего медицинского персонала, два врача и медсестры".

По словам Юлии Кононенко, последний рабочий день у написавших заявление на увольнения будет 19-20 ноября, но уже сегодня на работу приняты пять новых специалистов – два врача и три медсестры.

"На данный момент медкомиссию для трудоустройства проходят еще два врача, две медсестры и два сотрудника младшего медперсонала, - рассказала Кононенко. – Никакого кадрового дефицита в нашей инфекционной больнице нет. Все пациенты получают профессиональную помощь и лечение. На сегодняшний день телефон просто разрывается от звонков желающих устроиться на работу в Республиканскую инфекционную больницу. Многие сотрудники, кто работал по срочному договору, написали заявление о переводе на постоянную работу".

Помимо кадровых вопросов Юлия Кононенко затронула тему пациентов и их родственников, объяснив специфику работы в "красной зоне".

"Сегодня для всех непростое время, - отметила главврач инфекционной больницы. – У нас есть тяжелые пациенты, которые находятся в "красной зоне". "Красная зона" - это место, где не делается никаких звонков, там врачи работают только с пациентами, спасая их жизни. В "красной зоне" нет врачей, закрепленных за тем или иным больным, там идет непрерывная работа, специалисты 24 часа, сменяя друг друга, ни на минуту не оставляют пациентов без присмотра. Именно поэтому они не могут отвечать на звонки родственников пациентов".

Юлия Кононенко посоветовала родным, которые хотят узнать о самочувствии заболевших, перенести все звонки на вторую половину дня, когда врачи уже совершили обходы и осмотры и имеют полную картину о состоянии здоровья пациентов.

По информации главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, всего на 10 ноября госпитализированы 573 человек, заболевших COVID-19, 544 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 10 человек – в крайне тяжелом. Накануне к аппарату ИВЛ были подключены 7 человек.

фото: © Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия

В отделении Пенсионного фонда Карелии назначен новый руководитель

Спустя два года после смерти прежнего управляющего Николая Левина отделение Пенсионного фонда Карелии возглавила Юлия Ермакова.

Как сообщается в паблике Пенсионного фонда Карелии, 6 ноября в соответствии с постановлением Правления ПФРФ управляющей отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия назначена Ермакова Юлия Валерьевна.

Более 20 лет трудовой деятельности Ермаковой Юлии Валерьевны связаны с работой в органах социального обеспечения, из них более 15 лет – в системе Пенсионного фонда Российской Федерации Республики Карелия.

В 2004 году, с поступлением на работу в ПФР, Юлия Валерьевна занимала должности специалиста, ведущего специалиста, главного специалиста в отделе назначения и перерасчета пенсий Управления ПФР в г. Петрозаводске. В январе 2012 года стала заместителем управляющего петрозаводским Управлением ПФР, в 2016 году заняла должность заместителя управляющего Отделением ПФР по Республике Карелия.

Юлия Валерьевна в полной мере обладает качествами, необходимыми для руководителя, ее отличают высокий уровень организаторских способностей, знаний, умение определить наиболее правильный путь при достижении поставленных целей, целеустремленность при решении сложных профессиональных задач.

За высокие профессиональные достижения Юлия Валерьевна поощрялась Благодарностью и Почетной грамотой Отделения, в 2014 году ей объявлена Благодарность Министерства труда и занятости Республики Карелия, в 2016 году вручено Благодарственное письмо Главы Республики Карелия, в 2019 объявлена Благодарность Председателя Правления ПФР.

Напомним, ранее управляющим отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия был экс-мэр Петрозаводска Николай Левин, который скоропостижно скончался на 60 году жизни 13 октября 2018 года.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заражений коронавирусом не снижается – за сутки в Карелии инфицированы еще 310 человек

Общее число заболевших COVID-19 в республике превысило 8,5 тысяч человек, сообщили в оперштабе Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 310 человек. Из этого числа заболевших – 284 человека, из них 48 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных – 8565 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 221 человек, в Пряже – 9 человек, в Кондопожском районе – 11 человек (Кондопога – 9, поселок Марциальные воды – 1, деревня Илемсельга – 1), в Медвежьегорском районе – 16 человек (Медвежьегорск – 1, село Толвуя – 12, деревня Великая Нива – 1, село Шуньга – 1, поселок Пиндуши – 1), в Лахденпохье – 1 человек, в Олонецком районе – 2 человека (деревни Куйтежа и Мегрега), в Прионежском районе – 9 человек (деревня Бесовец – 4, поселок Чална-1 – 1, поселок Шуя – 3, поселок Мелиоративный – 1), в Суоярвском районе – 10 человек (Суоярви – 8, поселок Поросозеро – 2), в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 4, поселок Кааламо – 1, поселок Хюмпеля – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 3, деревня Ряймяля – 1), в Лоухи – 1 человек, в Сегеже – 6 человек, в Костомукше – 8 человек, в Калевальском районе – 3 человека (Калевала – 1, поселок Новое Юшкозеро – 2), в Муезерском районе – 3 человека (поселок Ледмозеро).

Выздоровели за время пандемии – 4815, за сутки выписаны по выздоровлению 45 пациентов: в Петрозаводске – 23, в Беломорском районе – 1, в Лоухском районе – 3, в Прионежском районе – 7, в Пряжинском районе – 5, в Пудожском районе – 1, в Сегежском районе – 2, в Сортавальском районе – 2, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1292,2 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1224 случая, по Северо-Западу – 1595,6.

Умер в Карелии 61 человек с диагнозом коронавирус.

фото: © кадр из прямой линии Вконтакте

Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Глава Карелии рассказал, почему пожилым людям в республике разрешили посещать магазины только три дня в неделю в течение четырех часов.

Выступая 10 ноября на заседании правительства Карелии, глава республики Артур Парфенчиков объяснил, почему он оставил людям старшего поколения только три дня в неделю и четыре часа на посещение магазинов. По словам губернатора, республиканские власти ориентировались при этом на те ограничения, которые были введены в Карелии весной.

"Многие спрашивают, почему с 12 до 16. Это опыт нашей весенней работы! Подавляющее большинство пенсионеров были недовольны утренним режимом. Один из аргументов – надо рано вставать. Во-вторых, не всегда есть свежие продукты с утра. Было много замечаний и просьб перенести эти сроки от других жителей. Главный аргумент – с работы, с ночной смены. Кому-то с утра удобнее, у кого-то семья и так далее. Сбегать в магазин и что-то купить. Понятно, что абсолютно идеальное время мы никогда не найдем. У кого-то будут вопросы. Но мы этот порядок пока установили на три недели, наверное, можно потерпеть. Никому сегодня не надо ходить в магазин каждый день! Никому!" – заявил Парфенчиков.

Напомним, на прошлой неделе власти Карелии ввели ограничения на посещение магазинов гражданами старше 65 лет из-за резкого роста числа заражений коронавирусной инфекцией. По распоряжению республиканского руководства, людей старшего поколения обслуживают в магазинах только три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу – с 12 до 16 часов.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков возмутился публичным конфликтом в правительстве из-за бюджета

Правительство Карелии не поддержало проект бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов из-за неожиданного конфликта министерства сельского хозяйства с министерством финансов.

Дискуссия из-за главного финансового документа республики разгорелась сегодня на заседании правительства, где обсуждался законопроект.

Вице-премьер по сельскому хозяйству, глава Минсельхоза Владимир Лабинов заявил, что не может поддержать такой проект. "В докладе Минфина тема сельского хозяйства не прозвучала ни разу. И ни на одном слайде презентации сельское хозяйство не упоминалось ни разу. В материалах, которые мы имеем, мы видим, что тема финансирования госпрограммы сельского хозяйства Карелии не обеспечена – средств не выделено совсем", - сообщил министр. Глава Карелии Артур Парфенчиков возмутился тем, что этот спор возник не на стадии предварительного согласования, а на заседании правительства, когда истекает предельный срок формирования проекта бюджета. Как власти собираются выходить из этой ситуации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: читатель Столицы на Онего

Подрядчик сделал тротуар в Петрозаводске сикось-накось, сообщают горожане (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане пожаловались на халтурную работу подрядчика, который как попало сделал тротуар на улице Ватутина.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото тротуара на улице Ватутина, который сделан тяп-ляп.

"Обратите внимание, как строители делают долгожданный тротуар на ул. Ватутина. Они просто зарывают бюджетные деньги, выполняя все сикось-накось. Сделать качественно (выровнять) свою работу на ул. Ватутина, 50 не в состоянии. Куда смотрит администрация?» - написал горожанин в комментарии к фото.

фото: © petrsu.ru

Глава Минобразования Карелии объяснил, почему школы перевели на дистанционное обучение

Министр образования республики Роман Голубев ответил на вопрос родителей, зачем было организовывать дистанционное обучение сейчас, хотя раньше писали, что таких планов нет.

"К сожалению, каждый день регистрируется всё большее количество инфицированных, в том числе среди педагогов. Сегодня наблюдается значительный рост заболеваемости, эта информация постоянно публикуется в СМИ. Решение о частичном переводе части школьников на дистанционное обучение продиктовано эпидемиологической обстановкой в республике и принято исключительно для сохранения здоровья жителей Карелии", - написал министр образования республики на своей странице в "ВКонтакте".

Роман Голубев также объяснил, почему в обычных школах коррекционные классы тоже переведены на дистанционный режим работы, хотя коррекционных учреждений образования ограничения не коснулись.

"Коррекционные классы работают в системе общего образования, которое в данный момент работает в режиме дистанционного обучения для 5-8 и 10 классов. Для минимизации риска контакта или заболевания детей было принято решение о переводе указанной части классов на дистанционное обучение. Подчеркну, что это временная мера, которая продлится до 30 ноября", - сообщил глава Минобразования.

Напомним, почти 5 тыс. жителей Карелии подписались под петицией о вреде дистанционного обучения для детей.

фото: Дмитрий Вечномартовский /http://dtpptz.ru/dtp/popul/9447-nedaleko-ot-uzheselgi-stolknulis-uaz-i-kia

Внедорожник и легковой автомобиль лоб в лоб столкнулись под Петрозаводском - есть пострадавшие (ФОТО)

По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек.

В понедельник, 9 ноября, в 11.30 на 145-м километре федеральной автомобильной дороги А-215 "Лодейное поле – Вытегра – подъезд к городу Петрозаводску", за деревней Ужесельга, лоб в лоб столкнулись внедорожник UAZ Patriot с прицепом и легкового автомобиля Kia Spectra.

Как уточняется на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло в районе затяжного поворота дороги.

По одной из версий, двигавшийся в сторону Петрозаводска внедорожник занесло, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем.

Транспортные средства получили повреждения.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель Kia.

фото: © pixabay.com / coyot

Министр образования Карелии дал совет ученикам, у которых нет техники для онлайн-уроков

Глава Минобразования республики Роман Голубев предложил школьникам, у которых нет техники для дистанционного обучения, обращаться в учреждения образования.

"В случае, если школа приняла решение проводить онлайн видеоуроки, а у вас отсутствует подходящая техника, то вам следует обратиться к руководству образовательной организации для решения вопроса о предоставлении необходимой техники во временное пользование", - пишет министр на своей странице в "ВКонтакте".

Роман Голубев напомнил, что по поручению главы Карелии Министерство образования республики в конце мая 2020 года закупило 212 новых ноутбуков в помощь 11-ым классам, чтобы они смогли беспрепятственно готовиться к госэкзаменам. На приобретение техники было направлено более 7 миллионов рублей из бюджета республики. Ноутбуки остались в собственности школ. В этот и последующие годы у детей, которым также может потребоваться техника, будет возможность использовать компьютер для обучения и подготовки к экзаменам, уточнил министр образования.

По словам Романа Голубева, в школе оборудование, с помощью которого педагоги смогут вести онлайн уроки, есть.

"В этом году в 101 школу Карелии было установлено оборудование по программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» общей стоимостью более 228 миллионов рублей. В комплекты входит в том числе 609 ноутбуков для сотрудников школ, 224 ноутбуков для учителей; 207 интерактивных комплексов; 3 360 ноутбуков для классов. Это оборудование можно использовать для полноценной организации дистанционных занятий", - пишет глава Минобразования.

фото: Мэрия Петрозаводска

"Закрывают тряпками": Парфенчиков рассказал об уловках "маршрутчиков" с терминалами для оплаты

Терминалы для бесконтактной оплаты проезда, установленные в "маршрутках" Петрозаводска, зачастую недоступны для пассажиров – водители сознательно прячут аппараты.

Об этом рассказал сегодня на заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков, ссылаясь на жалобы пассажиров.

"Люди пишут, что происходит в маршрутках… Аппараты бесконтактной оплаты установили - закрывают тряпками, чтобы люди не видели. Но я еще раз говорю – мы наведем порядок в этом вопросе", - сказал губернатор. Контролировать бесконтактные платежи можно с помощью налоговой службы, но сейчас "пандемия мешает", добавил Парфенчиков. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias

Как вы считаете, Карелия справляется со второй волной коронавируса? (ОПРОС)

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 310 заражений коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 10 ноября – 8565 человек. Выздоровели за время пандемии 4815 пациентов. Умер 61 зараженный коронавирусом.

По информации главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, всего на 10 ноября госпитализированы 573 человека, заболевших коронавирусом, 544 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 10 человек – в крайне тяжелом состоянии.

Доля свободных коек уменьшается, на сегодняшний день она составляет 31,9%.

В соцсетях заболевшие жалуются, что долго нет результатов тестов на COVID-19, кто-то не может дозвониться врачу, кому-то не сделали КТ…

При всей сложившейся ситуации как вы считаете, Карелия справляется со второй волной коронавируса?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © ГИБДД Карелии

Стали известны подробности жесткого ДТП внедорожника и легковушки под Петрозаводском

С места происшествия 30-летний водитель был доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, в 11.30 на 145-м километре федеральной автомобильной дороги А-215 "Лодейное поле – Вытегра – подъезд к городу Петрозаводску", за деревней Ужесельга, лоб в лоб столкнулись внедорожник UAZ Patriot с прицепом и легковой автомобиль Kia Spectra.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 46-летний водитель автомобиля UAZ Patriot допустил столкновение с автомобилем Kia Spectra, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 30-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © Пресс-служба СЗТУ

Бывший сотрудник таможни в Карелии осужден за служебный подлог

Бывший и.о. заместителя начальника таможенного поста в Карелии осужден за подделку документов, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следкома РФ.

Бывший и.о. заместителя начальника таможенного поста в Карелии в сентябре 2019 года незаконно продлил срок временного ввоза транспортного средства международной перевозки своему знакомому предпринимателю. При этом он проинструктировал знакомого о порядке сокрытия факта незаконного продления срока временного ввоза.

Действия мужчины следствием были квалифицированы по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Поскольку мужчина признался, раскаялся, оказал активное содействие следствию и загладил вину перед государством, внеся в качестве благотворительности деньги в благотворительные фонды, Костомукшский районный суд Карелии назначил виновному наказание в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

фото: источник https://vk.com/clubnospovetru

Экологи просят жителей Карелии отрывать веревочки в использованных масках

Экологи уже сейчас бьют тревогу, повсеместно обнаруживая сухопутных и морских обитателей, чьи лапки, клювы и шеи запутались в шнурках маски, лишая возможности двигаться и питаться.

В паблике ветеринарной клиники Петрозаводска размещен пост о вреде масок для окружающей среды.

"Пандемия коронавирусной инфекции влияет не только на людей, но и на окружающую природу, отмечается в паблике. - Ежедневно люди по всему миру избавляются от тонн одноразовых масок и перчаток. Но даже выкинутые в мусорное ведро, они представляют угрозу для диких животных и птиц, потому что часто разносятся ветром как из мусорок, так и со свалок. Экологи уже сейчас бьют тревогу, повсеместно обнаруживая сухопутных и морских обитателей, чьи лапки, клювы и шеи запутались в шнурках маски, лишая возможности двигаться и питаться".

По словам экологов, каждый, кто использует одноразовые маски, может собственными действиями минимизировать ущерб.

"Пожалуйста, отрезайте шнурки от маски, прежде чем выкинуть ее в ведро. Это займет всего несколько секунд, но, возможно, спасет чью-то невинную жизнь", - пишут экологи.

фото: На фото: Николай Оксаненко; группа Пудожского районного совета фетеранов

"Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров"

В Пудожском районном совете ветеранов Карелии произошел переворот.

Самая обсуждаемая новость последних дней в Пудоже, - захват власти. Не в городском поселении и не в администрации муниципального района, а в президиуме районного совета ветеранов войны, труда (пенсионеров), вооружённых сил и правоохранительных органов.

Председатель президиума районного совета ветеранов Николай Оксаненко, законно избранный 21 марта 2019 года на Пудожской районной конференции ветеранов, был отстранен от должности неким "расширенным заседанием". На нем же поменяли весь руководящий состав общественной организации.

По мнению секретаря Пудожского районного отделения КПРФ Леонида Попова, переворот в совете ветеранов – это "зачистка перед выборами".

Дело в том, что ранее в руководство совета ветеранов входили коммунисты и их сторонники, от которых решили избавиться, чтобы поставить на их место более лояльных и послушных общественников. Власти очень нужны те, кто на выборах будут работать на "Единую Россию" и подчиняться приказам сверху.

"Власть не может простить нам поражение на выборах в 2018 году в городской совет, когда 8 депутатов из 15 были не единороссами, когда еще в трех поселениях без нас не могли изменить устав, принять бюджет. Дорогие пенсионеры читайте, думайте, действуйте. Соберите общие собрания и гоните в шею зарвавшихся функционеров", - призвал лидер пудожских коммунистов.

Как сообщила нашему изданию член президиума Пудожского районного совета ветеранов Лидия Коровякова, общественники пойдут в суд и будут обжаловать решение о смене руководства организации.

"У нас в организации есть совет, в который входят 37 человек. И о том, что будет какое-то расширенное заседание с переизбранием председателя и президиума, нас никто не уведомлял, мы туда не ходили. Мы вообще сомневаемся, что это расширенное заседание было", - сказала Коровякова.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Илья Тимин

Число крайне тяжелых больных коронавирусом в Карелии увеличилось до 10

Уже 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 10 ноября госпитализированы 573 человек, заболевших COVID-19, 544 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 19 – в тяжелом и 10 человек – в крайне тяжелом. Накануне к аппарату ИВЛ были подключены 7 человек.

Доля свободных коек на 10 ноября уменьшилась с 33,1 до 31,9.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии инфицированы еще 310 человек. Общее число заболевших COVID-19 в республике превысило 8,5 тысяч человек.

фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин

"Так вот же она!": Глава Карелии ответил на вопрос, "где наша промышленность"

Глава Карелии Артур Парфенчиков перечислил основные достижения промышленного развития республики, обеспечившие региону третье место в общероссийском рейтинге.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства Карелии, комментируя результаты рейтинга регионов России по темпам роста промышленности, составленного рейтинговым агентством "РИА Рейтинг". Карелия заняла в нем третье место среди всех субъектов Федерации.

"Люди спрашивают, а где наша промышленность. Так вот же она! Суда строим, трактора учимся строить и все больше и больше двигаемся вперед, продукцию увеличиваем, инвестиции вкладываем, модернизируем производство", - заявил Парфенчиков. Какие примеры успехов карельской промышленности он назвал, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Правительство Карелии

Минпромторг РФ завершил работы по приемке двух рыбоперерабатыващих заводов в Карелии

Новые рыбоперерабатывающие заводы в Кондопоге начнут работать в начале следующего года.

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил готовность заводов компаний "Рыботорговая сеть" и "Группа "Баренц". На предприятия, строительство которых на территории опережающего социально-экономического развития началось в 2018 году, уже доставлено и подключено все оборудование. Завершаются пуско-наладочные работы. Заводы планируют запустить в ближайшее время – конце декабря – начале января.





Как рассказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский, в настоящее время Минпроторгом РФ завершены работы по приемке заводов. Комиссия ведомства по инвестпроектам провела выездную проверку в Кондопоге. По ее результатам, все оборудование соответствует заявленному в инвествпроекте и бизнес-плане.

"Напомню, строительство двух предприятий стало возможным благодаря принятию изменений в федеральное законодательство о рыболовстве, создавших систему квот на инвестиционные цели. Надеемся, что Федеральным агентством по рыболовству будет принято решение о выделении квот на вылов рыбы уже с 2021 года", – сказал Илья Раковский.



Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил вице-премьеру правительства республике по экономике Дмитрию Родионову оказать предприятиям поддержку в согласовании в выделении квот и в строительстве дороги к заводам.





"Появление таких крупных рыбоперерабатывающих заводов в Кондопоге придаст импульс развития всему Кондопожскому району. Мы должны помочь предприятиям, как можно раньше начать работу", – считает глава республики.



Напомним, инвесторами ООО "Рыботорговая сеть" и ООО "Группа "Баренц" вложено в создание заводов более 2 млрд рублей. Мощность одного завода по производству филе, фарша и иных продуктов из трески и пикши составит около 75 тонн в сутки, второго – около 60 тонн филе рыбы в сутки. На предприятиях будут созданы около 100 рабочих мест.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии: "Мировая экономика – это такая кривая, и сейчас мы находимся на некотором дне"

Артур Парфенчиков объяснил сокращение налоговых поступлений в карельскую казну конъюнктурой внешнего рынка.

Глава Карелии Артур Парфенчиков признал серьезный спад налоговых поступлений в республиканский бюджет. Однако губернатор связал эту тенденцию с конъюнктурой внешнего рынка.

"С одной стороны, мы имеем достаточно серьезный рост производства. А с другой стороны, у нас снижаются поступления налогов, в том числе это связано со снижением налога на прибыль, и главная здесь причина, конечно, – это конъюнктура внешнего рынка, – заявил Парфенчиков на заседании республиканского правительства 10 ноября. – Мы – экспортно-ориентированная экономика, давайте еще раз об этом вспомним, и, конечно, мы очень серьезно зависим от корреляции цен на мировых рынках на продукцию наших основных экспортеров. Проблемы мировой экономики в определенной степени связаны с пандемией, но в определенной степени имеют и другие причины. Мировая экономика – это, понятно, такая кривая, и сейчас, к сожалению, мы находимся на некотором дне. Но радует то, что наши основные производители в целом продолжают развиваться, вкладывают инвестиции и модернизируют производство".

Напомним, по итогам исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев текущего года собственные налоговые и неналоговые доходы Карелии сократились на 8%. Однако спад поступлений налога на прибыль за этот период составил 45%.

фото: © ГИБДД Карелии

Микроавтобус сбил 68-летнего мужчину в Петрозаводске

Пешеход попал в больницу после ДТП на улице Парфенова, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник в 18:40 в районе дома № 8 по улице Парфенова 24-летний водитель автомобиля Ford Transit совершил наезд на 68-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода (в зоне его видимости).

В результате ДТП пешеход получил травмы. Мужчина был доставлен в больницу.

Ранее водитель кроссовера сбил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске.

фото: © youtube канал Артемия Лебедева

Студия известного дизайнера Артемия Лебедева проконсультировала власти Петрозаводска по вывескам

Известная российская компания при необходимости окажет юридическую поддержку администрации города при утверждении дизайн-кода вывесок карельской столицы.

Напомним, после того, как Второй апелляционный суд из Санкт-Петербурга отменил решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, известный дизайнер Артемий Лебедев предложил администрации города помощь в создании дизайн-кода для вывесок, чтобы его не смог отменить ни один суд. Власти Петрозаводска воспользовались предложением дизайнера.

Студия Артемия Лебедева занимается созданием, продвижением дизайн-кодов для городов, а также юридическим сопровождением их реализации. На данный момент специалисты администрации Петрозаводска получили консультации сотрудников компании в формате видео-конференц-связи, сообщили в мэрии.

- Нормативному документу дали высокую оценку, - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Никита Стрельников. – Особенно было отмечено, что непростое решение было разработано собственными силами Администрации.

Ранее сообщалось, что второй апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие нормативного акта из-за того, что процедурно не все мероприятия были выполнены. А именно не были проведены публичные слушания. К самому содержанию документа у суда не возникло замечаний. Он полностью соответствует всем необходимым требованиям. Специалисты Студии Артемия Лебедева выразили готовность продолжить консультации и при необходимости оказать дополнительную юридическую помощь.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Назначена дата начала рассмотрения "дела Дмитриева" в горсуде Петрозаводска

"Дело Дмитриева" третий раз начнут рассматривать в горсуде Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", "дело Дмитриева" в Петрозаводском городском суде будет рассматривать судья Екатерина Хомякова. Первое заседание назначено на 24 ноября.

Ранее сообщалось, что 29 сентября Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.

Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено и отправлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: ИА «Республика» Николай Смирнов

Комиссия по наградам при главе Карелии назвала критерии определения "лучших людей республики"

Звания "Человека года" и лауреатов года в Карелии будут присуждаться по ходатайствам трудовых коллективов жителям республики, которые являются "мастерами-профессионалами" в своем деле.

Критерии определения победителей объявила комиссия по государственным наградам при главе Карелии.

"В конце года будут названы лучшие люди республики, которые войдут в состав лауреатов 2020 года Республики Карелия, и будет назван "Человек 2020 года" Республики Карелия. Среди лауреатов надеемся увидеть мастеров-профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования, спорта и других профессий", - говорится в обращении комиссии к трудовым коллективам и общественным организациям. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Глава Минэка считает, что "ответственный бизнес" поможет не допустить роста безработицы в Карелии

Уровень общей безработицы в Карелии по итогам 2020 года составит 9% от экономически активного населения республики.

Это следует из проекта прогноза социально-экономического развития Карелии, который представил сегодня на заседании правительства глава Минэкономразвития республики Олег Ермолаев.

По словам Ермолаева, на уровень безработицы не будет влиять модернизация предприятий – там, где идет техническое перевооружение, создаются новые рабочие места. "У нас ответственный бизнес", - добавил министр. Как может измениться ситуация в ближайшие 3 года, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

За время пандемии коронавируса в Карелии от пневмонии скончались 86 человек

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

По данным оперштаба, 29 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2018 пациентов, 86 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Segezha Group

Актив Segezha Group ООО "Карелиан Вуд Кампани" за 9 месяцев произвел около 80 тыс. кубометров пиломатериалов

За 9 месяцев 2020 года объем произведенной продукции ООО "Карелиан Вуд Кампани" составил 79 990 м3, что на 3 655 кубометров больше чем за аналогичный период прошлого года (76 335 м3).

Отгрузка заказчикам каждый год увеличивалась на 7 744 м3, с 79 811 м3 в 2019 г. до 87 555 м3 в 2020-м.

Продолжается интеграция лесозаготовительного деревообрабатывающего предприятия в группу компаний Segezha Group. Растут объем и эффективность производства, лесозаготовки и лесовосстановления. Согласно дорожной карте идет модернизация производственных линий – первичные инвестиции в обновление оборудования составят около 100 млн. руб. Мощность актива – более 120 тыс. м3пиломатериалов в год.

В настоящее время КВК обновлена автоматика на ключевых производственных переделах - участках лесопиления и пакетирования, проводятся работы по точечной замене ряда изношенных узлов и агрегатов технологических линий. Выполняется замена внутризаводского технологического транспорта – погрузчиков. В 2021 году запланировано обновление коалесцентных модулей локальных очистных сооружений и ряд инфраструктурных проектов, в том числе оборудование современными системами связи и безопасности.

"В этом году реализована лишь часть обширной программы модернизации, – комментирует генеральный директор ООО "Карелиан Вуд Кампани" Антон Цхай. – Мы заменили лоскутную систему автоматики лесопильного цеха, провели комплексный ремонт ленточнопильного станка и фрезерно-брусующего агрегата, что стабилизировало работу оборудования. Еще больше предстоит сделать – планируем инвестиции и в оборудование, и в технику, и в инфраструктуру. Среднесрочный план капитальных вложений находится на стадии согласования".

фото: pixabay

Власти Карелии спрогнозировали рост экономики в 2021 году

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует в 2021 году рост промышленности на 2% и увеличение других ключевых показателей экономики.

Это следует из проекта прогноза, который сегодня на заседании правительства представил глава Минэкономразвития Олег Ермолаев.

По сравнению с 2020 годом ожидается рост валового регионального продукта на 0,7% в сопоставимых ценах, инвестиций в основной капитал – на 0,8%. О других ожиданиях министерства читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Продление моратория на проверки малого бизнеса получило одобрение в правительстве

Российское правительство одобрило проект федерального закона, который в том числе предполагает продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году.

Об этом говорится в размещенных на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 5 ноября.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — отмечается в документах. Мораторий на плановые проверки был объявлен в марте. Как сообщает МЭР, за счет этого объемы контрольно-надзорной деятельности существенно сократились: в первом полугодии 2020 года было проведено на 46 % меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 года. В первые месяцы мораторий количество проверок достигло исторического минимума. В Карелии после жалоб ряда предпринимателей были выявлены факты нарушения моратория на проведение проверок бизнеса со стороны надзорных органов. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Услуги самозанятых теперь можно заказать через специальный сервис Сбербанка

Сбер запустил сервис СберУслуги, с помощью которого можно безопасно заказать различные услуги у самозанятых с выставлением чека.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сбер запустил сервис СберУслуги — первую в России платформу, обеспечивающую безопасную сделку при заказе услуг: все сделки между заказчиком и исполнителем проводятся официально с выставлением чека, все исполнители проверены через Сбер ID, а участники сделки будут застрахованы в экосистеме Сбера", — говорится в сообщении. Сервис позволит выбрать исполнителей для различных видов услуг. Их список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Рост экономики и финансов Карелии позволил республике сохранить высокий кредитный рейтинг

Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА", на заключения которого ориентируются власти и бизнес России, подтвердило кредитный рейтинг Республики Карелия на уровне ruBBB-, с прогнозом "стабильный".

Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Карелии.

Аналитики агентства отметили, что несмотря на кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса, в регионе за 8 месяцев 2020 года, наблюдается рост промышленного производства и валового регионального продукта на душу населения. Несмотря на экономические и социальные последствия кризиса, по итогам 2020 года прогнозируется увеличение доходов бюджета почти на 22,6%, что в большей степени связано с увеличением трансфертов из федерального бюджета на 33,2%. О других финансовых показателях Карелии, заслуживших высокую оценку "Эксперт РА", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".