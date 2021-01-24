Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Новые жертвы коронавируса в Карелии: умерли еще два пациента

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

"В Республиканской инфекционной больнице скончались мужчина 1940 года рождения и женщина 1949 года рождения. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 236 человек. Из этого числа заболели 227 человек, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, 5 человек находятся в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 278 человек.







фото: pixabay

Плановые отключения электроэнергии ожидаются в поселках в окрестностях Петрозаводска

Прионежская сетевая компания приступила к масштабному ремонту энергообъектов, из-за которого планируются временные отключения электроэнергии в поселках, расположенных вокруг Петрозаводска.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте глава Прионежского района Вадим Сухарев.



Он разместил график отключений на период с 25 по 30 января.



— С 25 по 27 января с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная, переулки Еловый, Садовый, Черноморский, Балтийский.



— С 25 по 29 января с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец (частично).



— 26 января с 10.00 до 16.00. Поселок Таржеполь.



— 27 января с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник (частично).



— 28 января с 10.00 до 16.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец



— 27 января с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа.



— 28 января с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Лесная, Парковая, Дачная, Центральная, Зеленая, переулок Хвойный.

"Энергетики напоминают жителям Карелии, что ряд ремонтов невозможно провести без кратковременных отключений электроэнергии и просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. АО "ПСК" приносит извинения потребителям", - добавил глава района.

фото: dtpptz

Автомобиль в Петрозаводске промчался на красный свет сквозь группу пешеходов на "зебре" (ВИДЕО)

Пешеходы, переходившие дорогу по "зебре" в Петрозаводске едва не стали жертвами водителя, чей автомобиль проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Об этом рассказал сайту dtpptz очевидец происшествия Сергей Николаев. "Водитель проехал на красный свет "сквозь" толпу пешеходов, просто чудом никого не зацепив. Я был там, он как раз сразу за мной проехал, наверное сантиметрах в 15-ти", - рассказал Николаев. Его слова подтверждают кадры видеозаписи, сделанной камерой уличного наблюедния социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город». Судя по видео, двигаясь в прямом направлении по проспекту Александра Невского, автомобиль выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, из полосы, предназначенной для поворота направо. Выезжая с перекрёстка автомобиль проехал через группу пешеходов, пересекавших проезжую часть на зеленый свет.

фото: Столица на Онего

Суд арестовал на двое суток одного из предполагаемых организаторов митинга в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд сегодня принял решение об административном аресте в отношении Ильи Шкварина, признав его одним из организаторов акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии.

По сведениям "Столицы на Онего", ему назначено наказание в виде двух суток административного ареста. С учетом первых суток, которые он провел в полиции после задержания, его должны выпустить в середине дня в понедельник.

В протоколе, составленном сотрудниками полиции, сказано, что на набережной Онежского озера он "провел массовое публичное мероприятие в форме митинга". Это правонарушение квалифицируется по части 2 статьи 20.2. КоАП РФ – "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

В тот же день был задержан Виталий Флеганов , которого полиция также считает одним из организаторов митинга. Судебное заседание по его делу еще продолжается.

Как сообщалось ранее, в субботу несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел на плошади Кирова. По словам участников, на него вышли более 300 человек. В МВД сообщили о 135 участниках акции.

фото: Столица на Онего

Еще одним организатором митинга в Петрозаводске суд признал Виталия Флеганова - он арестован

Петрозаводский городской суд сегодня принял решение об административном аресте в отношении Виталия Флеганова, признав его одним из организаторов акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей в субботу в столице Карелии.

Об этом, отвечая на вопрос "Столицы на Онего", сообщил его брат, выступающий в качестве защитника, Николай Флеганов.

По его словам, Виталию Флеганову назначено наказание по части 2 статьи 20.2. КоАП РФ – "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Суд дал ему двое суток административного ареста. С учетом первых суток, которые Флеганов провел в полиции после задержания, его должны выпустить в середине дня в понедельник.

Защитник пояснил, что его брату вменяется организация митинга на набережной Онежского озера - в стороне от основной акции, которая проходила на площади Кирова.

Аналогичное решение ранее было внесено в отношении Ильи Шкварина, которому также вменялась организация митинга на набережной.

фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

В Карелии умерла еще одна пациента с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, за развитием которой следит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По сообщению штаба, умерла женщина 1962 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, но тест на COVID-19 у нее был отрицательный.

Всего за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 29 человек, а с 1 апреля - 4364 пациента.

Из них 111 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).







фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Парфенчиков рассказал, что покупает карельские товары, когда есть выбор

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает товары карельского производства лучшими по качеству и всегда выбирает их при совершении покупок.

Об этом он написал на свой странице Вконтакте.

"Лично я, выбирая из нескольких товаров, всегда предпочту наши, карельские", - заверил губернатор.

Он рассказал о том, как идет брендирование товаров знаком "Сделано в Карелии".

"Не только калитки, карельский бальзам и форель! Товаров и услуг, которые можно отнести к брендам нашей республики, становится все больше – на сегодняшний день их уже 193. Именно столько сертификатов на размещение знака "Сделано в Карелии" выдано, начиная с того момента, как мы приступили к активной работе по региональному брендированию. Большинство из них – в пищевой промышленности, следом идут промышленные товары и туристические услуги", - написал глава республики.



В качестве примера он привел печи и камины, фильтры для очистки воды на основе шунгита, топливные пеллеты, декоративные украшениях и елочные игрушки.

"Знак "Сделано в Карелии" не только говорит о качестве продукции, но и делает ее более узнаваемой, а значит, конкурентоспособной", - добавил Парфенчиков.





фото: © администрация Питкярантского района

"Моя вина": ушедший в отставку глава администрации извинился перед жителями райцентра в Карелии

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин, решивший уйти в отставку после коммунальной аварии, признал свою ответственность за произошедшее и извинился перед жителями.

Свое обращение он разместил на официальном сайте района.

"В Питкяранте замерз водопровод, и жители на долгий срок остались без воды. Это и моя ответственность, моя вина. Мне тяжело говорить и писать это, но я понимаю, что Питкярантскому району нужен новый глава, новое дыхание и новые силы. Такой человек, который сможет без проволочек и ошибок решать все самые насущные вопросы и развивать наш район дальше! Слова извинения, наверное, здесь не совсем уместны… но все же я приношу свои извинения и надеюсь, что смогу проявить свои лучшие качества в других сферах жизни в родном районе", - написал Трошин.

По его словам, написать заявлени об отставке было для него непростым решением.

"Это непростое для меня решение. Очень большая часть моей жизни отдана Питкяранскому району, решению важных вопросов. И сделано было не мало. Благодаря Вашей поддержке и Вашему активному участию. Это та часть моей жизни, которая навсегда останется со мной. Говорю спасибо каждому за то, что вы дали возможность разделить с вами этот важный этап в моей жизни, дали возможность работать на родной Питкярантской земле. Но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе…", - пояснил чиновник.

фото: Столица на Онего/Николай Смирнов

Началась подготовка снежных кубов для скульптур фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске на Онежской набережной началось формирование снежных кубов, которые будут использовать для создания скульптур участники фестиваля "Гиперборея".

Для этого на набережной установили деревянные каркасы, заполненные снегом.

Ранее оргкомитет фестиваля сообщил, что команды скульпторов из разных регионов России собираются создать 20 больших и малых произведений из снега и еще 10 - из льда.

Мастера начнут работу 2 февраля и закончат ее к 6 февраля – заключительному дню фестиваля.

В этот день на набережной будут организованы выступления творческих коллективов, презентации, выставки, ярмарка, спортивные и развлекательные мероприятия.

Территория фестиваля будет подсвечена фонариками, гирляндами, световыми декорациями, фигурами и консолями.

фото: Яндекс. Карты

Оказавшаяся в кювете фура частично перекрыла движение на трассе "Кола"

ГИБДД Карелии сообщила о последствиях ДТП с участием большегрузного автомобиля, съехавшего в кювет на трассе "Кола" в Лоухском районе.

Авария призошла около 15.00. В результате оказалась частично перекрыта проезжая часть.

"На данном участке движение автотранспорта регулируют сотрудники Госавтоинспекции по одной полосе движения. В результате съезда автомобиля никто из участников движения не пострадал", - говорится в сообщении ГИБДД.

Автоинспекция обратилась к водителям с просьбой "контролировать дорожную обстановку, выбирать безопасную скорость движения".

фото: © "Столица на Онего"

Мокрый снег и дождь накроют Карелию

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз на понедельник, 25 января.

В Петрозаводске ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По Карелии также облачная погода и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

По северным и западным районам возможно налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -2, +3°С, на севере местами до -6°С в течение суток.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТСТАВКА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СМЕРТЬ РЕБЕНКА В ОГНЕ И ОБМАНУТЫЙ МОШЕННИКАМИ ДЕПУТАТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава администрации Питкярантского района Карелии ушел в отставку после аварии на сетях

Сегодня глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин написал заявление об отставке, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара, который произошел вечером 17 января в пятиэтажном доме на Ключевой, где погибли двое мужчин, женщина и трехлетний ребенок.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре.

МЧС показало фото выгоревшей квартиры, где погибли люди.

Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский перевел мошенникам 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

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Приговором по громкому делу о смертельном ДТП в Петрозаводске остались недовольны все

Приговор виновному в смертельном ДТП в Петрозаводске Кириллу Сортланду обжаловал не только подсудимый – пересмотра требуют родственники погибшего и прокуратура.

фото: группа социального центра "Попечение" Вконтакте

Центр помощи бездомным обратился за поддержкой к жителям Петрозаводска

Социальный центр "Попечение" обратился к жителям Петрозаводска с просьбой принести посуду для бездомных.

Обращение опубликовано на странице социального центра Вконтакте.

Одноразовая посуда требуется для организации питания бездомных.

Городан просят принести глубокие тарелки, чашки, большие ложки, мешалки для чая.

Помощь принимают по адресу ул. Вольная, д. 1 с 10.00 до 13.00 ежедневно.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

ГИБДД сообщила о последствиях ДТП в Карелии, где потребовалась помощь спасателей

Два ДТП, произошедшие в субботу в Петрозаводске и Кондопожском районе Карелии, обошлись без пострадавших.

Это следует из сообщения на официальной странице ГИБДД Карелии Вконтакте.

"За минувшие сутки на дорогах Карелии ДТП с пострадавшими людьми не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Накануне МЧС сообщила о выезде пожарно-спасательных подразделений для ликвидации последствий аварии в Петрозаводске на Вытегорском шоссе. Там столкнулись два автомобиля. На место ДТП были отправлены 13 спасателей и 3 единицы техники.

Пожарно-спасательное подразделение выезжало и на ДТП в Кондопожскос районе. На трассе "Кола" произошло столкновение двух автомобилей.

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

Очевидцы рассказали о пострадавшей, провалившейся в канализационный колодец в райцентре в Карелии

Пожилая женщина в Кеми провалилась в открытый канализационный колодец и не могла оттуда выбраться без посторонней помощи.

Об этом на странице "Подслушано I Кемь" Вконтакте рассказали очевидцы происшествия и родственники пострадавшей.

"Мы с мужем проезжали по объездной дороге... и заметили человека, лежащего на снегу. Муж остановил машину и подошёл, там была женщина. Она провалилась в открытый люк. Он помог её вытащить", - написала одна из подписчиц.

Внучка пострадавшей рассказала, что бабушка не получила серьезных травм.

"Хочу поблагодарить мужчину, который вытащил мою бабушку из люка и довёл до дома... Бабушка отделалась синяками и испугом, слава богу, жива. Стыдно за нашу администрацию, которая не может обеспечить безопасность жителям и контроль за отвественными за этими чертовыми люками!", - написала родственница.

По словам жителей Кеми, прокомментировавших происшествие, этот колодец открыт уже много лет, и в городе есть еще несколько таких же опасных мест.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 24 января



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, -2 …-1 3 м/с ЮВ 742 мм.рт.ст. 94% день Небольшой дождь, +1 …+2 4 м/с Ю 741 мм.рт.ст. 93% вечер Пасмурно, +2 4 м/с Ю 741 мм.рт.ст. 92% ночь Пасмурно, 0 …+1 3 м/с ЮВ 742 мм.рт.ст. 94%

Установка оборудования для скейт-парка началась в Петрозаводске (ФОТО)

Площадка для активного отдыха, расположенная в петрозаводском микрорайоне Зарека, пополнится оборудованием для занятий скейтбордингом.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

Площадка расположена Бородинском сквере. Специальные конструкции предназначены не только для скейтбординга, но и для занятий другими видами экстремального спорта: BMX, роликами и "кик-скутером".





В прошлом году на этой площадке были смонтированы два детских городка с канатными комплексами для дошкольников и детей 7-12 лет, обустроена зона для воркаута, на футбольном поле установлены новые ограждения и ворота.

Там же работают уличные тренажёры.

фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте

Число свободных коек для больных коронавирусом в Карелии растет со спадом пандемии

Сокращение числа госпитализированных с коронавирусом в Карелии привело к росту количества свободных коек в медучреждениях, куда направляют таких больных.

Это следует из информации о ситуации с коронавирусом, размещенной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Согласно его данным, сегодня утром в стационарах находился 671 пациент с подтвержденным диагнозом COVID -19 - это на 8 человек меньше, чем днем ранее.

На 10 человек сократилось и число "тяжелых" больных - сегодня утром в больницах находилось 106 таких пациентов.

Количество свободных коек в медучреждениях выросло за сутки с 25,8% до 27,3%.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Появились разъяснения о новых штрафах, которые начали взыскивать с января с автомобилистов

В России в январе вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым вводятся новые штрафы для автомобилистов.

Об этом агентству "Прайм" рассказа управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин.

Например, в КоАП РФ появилась норма "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств", согласно которой оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. В неюридической среде такую меру уже прозвали как "штраф за автохлам".

До недавних пор сфера, связанная с соблюдением правил в городской среде, регулировалась по большей части на местном уровне — наказание и размер ответственности регулировали муниципальные власти. "Однако такой подход оказался неэффективен, поэтому новая статья КоАП легко восполнит этот пробел", — полагает юрист.

Чтобы внести ясность, какие машины относятся к "хламу", Минюст определил, что под разукомплектованными автомобилями подразумеваются "транспортные средства, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. И/или отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство". При этом, что именно считать "брошенными" автомобилями, КоАП не уточняет.

Однако не всем стоит переживать из-за нововведений, уверен Редин. В частности, в доработанной версии КоАП сохранены размеры административных штрафов в установленных ранее пределах.

Ответственность за уже прописанные в КоАП нарушения действительно не подняли, зато придумали новые — до 50 тысяч рублей.

Например, за мойку авто в запрещенных местах собственников будут наказывать штрафом до 2 тысяч рублей.

Остановка на газонах, цветниках и иных областях, занятых зелеными насаждениями, а также проезд транспортных средств по этим территориям, повлечет штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. Если нарушения зафиксированы в автоматическом режиме специальными техсредствами (например, через приложение "Помощник Москвы"), то штраф составит 2 тысячи рублей.

За остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Также согласно изменениям, статья об отказе от прохождения медицинского освидетельствования дополнена отягчающей частью — наличием в салоне несовершеннолетнего: тогда водителя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а прав лишить на срок от двух до трех лет.

По словам юриста, теперь в КоАП подробно прописаны требования к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам с функциями фотосъемки и видеозаписи.

"Более того, установлены нормы для полученных с их помощью материалов: они должны стать основой для запуска федерального приложения с рабочим названием "Народный инспектор" по примеру того, как в столице работает мобильное приложение "Помощник Москвы", с помощью которого граждане могут фиксировать на свои мобильные телефоны ряд грубых нарушений ПДД", — поясняет юрист.

В КоАП закреплено, что новая программа станет частью Госуслуг, то есть докладывать о нарушениях смогут лишь прошедшие там регистрацию.

"Новости касаются и порядка техосмотра: самая устрашающая часть реформы перенесена еще на год — штраф в 2 тысячи рублей за каждый день езды без диагностической карты появится только в марте 2022 года. Однако изменилась периодичность для техосмотра: новые автомобили не проходят его первые 4 года, а по прошествии периода нужно будет проходить его раз в 2 года, а для машин старше 10 лет — каждый год. Таким образом, в 2021 году техосмотр потребуется легковушкам, выпущенным в 2017-м, 2015-м, 2013-м, 2011-м, или старше", —указал Редин.

Теперь ужесточились наказания и для тех, кто обеспечивает автомобилистов: введены штрафы за формирование диагностической карты без проведения реального осмотра, которые для ИП и юрлиц достигают трехсот тысяч рублей (статья 14.4.1 КоАП). Еще более внушительные штрафы грозят за работу без аккредитации или незаконную аккредитацию, а в самых запущенных случаях преступникам грозит уголовная ответственность по статье 171 УК РФ — до 6 месяцев ареста.

Автомобилисты же за получение фальшивой карты могут заработать штраф в размере 5-10 тысяч рублей. Также к ним могут применить часть 3 статьи 327 УК РФ — до 1 года лишения свободы, но "такое суровое наказание маловероятно".

фото: pixabay

Пенсионер в Карелии пригласил гостей к себе домой, и у него обчистили карманы

Сегежские полицейские раскрыли кражу, жертвой которой стал 71-летний мужчина - под подозрение попала женщина, пришедшая к нему в гости.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Мужчина познакомился на улице с 41-летней женщиной и ее приятелем. Он пригласил их к себе в гости, где компания проводила время за распитием спиртных напитков.

По версии следствия, в то время, когда мужчины вышли на балкон, женщина проверила карманы верхней одежды хозяина квартиры, обнаружила там 4 тыс. рублей, взяла их, попрощалась и ушла. Эти деньги подозреваемая потратила на такси и алкоголь, считают в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Сотрудники Росгвардии за неделю изъяли у жителей Карелии 7 единиц огнестрельного оружия

Росгвардейцы в период с 14 по 21 января проверили более 60 жителей Карелии, имеющих огнестрельное оружие.

Как сообщили в карельском управлении Росгвардии, проверки проводились для "обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему".

В результате из оборота было изъято семь единиц оружия.

Составлено 26 протоколов об административных правонарушениях.

фото: pixabay

Социальные выплаты вырастут с 1 февраля

С 1 февраля традиционно увеличатся социальные выплаты, пособия и компенсации.

О запланированных изменениях пишет "Российская газета".

Минтруд предложил проиндексировать их в этом году на 4,9%. Именно на столько, по данным Росстата, выросли цены в 2020 году. Размер соцвыплат ежегодно повышается с февраля, потому что зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат окончательно подсчитывает ее в первой половине января.

Индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников.

Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2020 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1155 рублей в месяц. В него входят услуги по лекарственному, санаторно-курортному обеспечению и проезду.