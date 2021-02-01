Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © правительство Карелии

Мишустин: "Карелия входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике"

Премьер-министр России высказался за контроль расходования бюджетных средств, выделяемых на поддержку отстающих субъектов федерации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин начал 1 февраля совещание с вице-премьерами с подведения итогов своей рабочей поездки в Карелию, которая состоялась на прошлой неделе. Как отметил Мишустин, республика входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике.

"Для таких субъектов Российской Федерации были разработаны индивидуальные программы. И государство ежегодно выделяет этим регионам по 1 миллиарду рублей на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, улучшение условий жизни и труда. И здесь, конечно, очень важно контролировать эффективность расходования бюджетных средств", - подчеркнул премьер-министр страны.

По словам Мишустина, "эти деньги должны работать на решение вполне четких задач − повышение уровня доходов населения, создание новых рабочих мест, улучшение качества медицины". При этом крайне важно делать ставку не только на развитие крупных предприятий, но и, прежде всего, на малый и средний бизнес, считает глава федерального правительства.

"Именно поэтому мы встречались в Петрозаводске с предпринимателями, которые работают в регионе, − сказал российский премьер. − Было немало идей, предложений и вопросов, в том числе по развитию туризма. В Карелию еще с советских времен приезжало немало туристов. И сейчас особенно важно не просто сохранить, но и активно развивать эту отрасль там. Именно туризм может стать одним из локомотивов роста малого и среднего бизнеса республики, создания новых рабочих мест и необходимой инфраструктуры, чтобы люди могли отдохнуть с комфортом".

Напомним, во время визита премьер-министра России в Карелию глава республики Артур Парфенчиков попросил у главы правительства РФ 6,4 миллиарда рублей на завершение Федеральной целевой программы развития региона до 2020 года.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Карелия названа в числе худших регионов по экологичности

Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА представили экологический рэнкинг субъектов России.

Аналитики рассчитали уровень экологичности как отношение выбросов вредных веществ, сбросов загрязненных сточных вод, отходов производства и потребления, водопотребление, энергопотребление, а также затраты на охрану окружающей среды на единицу валового регионального продукта (ВРП) регионов, пишет ТАСС.

"68 субъектов получили оценку в среднем диапазоне, что говорит об удовлетворительном уровне экологичности ВРП", - говорится в материале.

При этом опасения у аналитиков вызывают пять регионов - Республика Карелия, Мурманская область, Кемеровская область, Рязанская область, Северная Осетия-Алания. Эти субъекты имеют либо высокий уровень загрязнения окружающей среды, либо низкий ВРП, обусловленный отсутствием на их территории крупных объектов промышленности и других видов экономической деятельности.

В остальных 11 субъектах наблюдается довольно хорошая экологическая обстановка, либо высокий ВРП.

"Первое место экологического рэнкинга АКРА делят между собой сразу четыре региона: Ненецкий автономный округ (НАО), Москва, Московская и Астраханская области. Если столице первое место обеспечивают огромный по российским меркам ВРП и значительные расходы на охрану окружающей среды, нивелирующие негативный эффект от выбросов промышленных предприятий города, то НАО получил высокий балл благодаря значительному объему ВРП, генерируемому за счет находящихся на территории округа нефтегазовых активов", - говорится в комментарии.

Ранее власти объявили, когда в Карелии будут восстанавливать 100% вырубленных лесов.

фото: © "Столица на Онего"

Жители Пудожского района требуют от Путина отправить в отставку руководство Карелии

В Пудоже местные жители написали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором рассказала о плачевном состоянии своего района и попросили отправить в отставку руководство Карелии, пока оно окончательно не превратило республику в безлюдное пространство.

В редакцию "Столицы на Онего" секретарь Пудожского районного комитета КПРФ Леонид Попов прислал адресованное Путину обращение жителей Пудожского района, под которым сейчас собираются подписи.

Жители поселков Кубово и Водла Пудожского района пожаловались президенту страны на варварские рубки в Карелии, на загубленное сельское хозяйство и развалившуюся транспортную инфраструктуру.

"В районе было четыре совхоза, молокозавод, мясокомбинат. Было четыре леспромхоза, лесозавод. Все это уничтожено, - написали авторы обращения. – Вокруг поселков безжалостно вырубают лес, оставляя после себя пустыню. Руководство республики умышленно создает невыносимые условия, для местного населения, вынуждая людей бежать из Карелии".

По словам жителей поселков Кубово и Водла, единственной возможностью попасть в районный центр является "попутная лошадь".

"Мы обратились к главе Республики Карелия. Обращение подписали 253 человека. Но никаких решений от власти Карелии не последовало", - сообщают пудожане Владимиру Путину.

В связи с этим активисты Пудожского района в обращении требуют:

1. Отправить в отставку руководство Республики Карелия, пока оно окончательно не превратило Карелию в безлюдное пространство.

2. Прекратить вырубку лесов вокруг населенных пунктов. Вокруг поселков должна быть выделена зона для обеспечения местного населения деловым лесом и дровами.

3. Провести независимую от руководства республики проверку соответствия отчетам на "бумаге" и реальному положению в лесу.

4. Принять меры по созданию новых рабочих мест для местного населения, развития производственной и хозяйственной деятельности.

5. Принять и обеспечить реализацию реальной программы "Комплексного развития сельских территорий".

6. Обеспечить ремонт разбитых многотонными лесовозами дорог.

7. Обеспечить современный уровень образования и медицинского обслуживания.

8. Предусмотреть организацию глубокой переработки пищевых лесных ресурсов, грибов, ягод, березового сока.

фото: Камера наблюдения "Sampo.ru" / скриншот видео

Как автомобиль ДПС попал в аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Камера наблюдения зафиксировала момент аварии, в которую попала машина ДПС, преследовавшая нарушителя.

Камера наблюдения компании "Sampo.ru" запечатлела момент аварии, произошедшей днем в воскресенье. Автомобиль ДПС столкнулся с минивэном в центре Петрозаводска на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской.

Как ранее сообщали в ГИБДД, сотрудники правоохранительных органов в тот момент преследовали нарушителя. Они ехали с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Водитель минивэна совершал левый поворот на зеленый сигнал светофора.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

В Карелии начался сбор подписей против нового рыбоводного участка на Онежском озере

Участок планируется разместить в Оровгубе на территории Повенецкого городского поселения.

Жители Медвежьегорского района Карелии объявили сбор подписей под петицией к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства против формирования нового рыбоводного участка в Оровгубе Онежского озера, расположенной на территории Повенецкого городского поселения. "Мы считаем недопустимым формирование новых рыбоводных участков в Оровгубе и в общем в Карелии до тех пор, пока не будет проведена ревизия всех действующих форелевых хозяйств на предмет обращения с отходами", – говорится в петиции.

Напомним, карельский Минсельхоз назначил на 10 февраля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На нем предполагается рассмотреть вопрос о формировании двух новых участков для выращивания форели – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах. На Онежском озере форелевое хозяйство планируется разместить в Оровгубе, на территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района, а Ройк-Наволоцкое озеро находится в Поросозерском сельском поселении Суоярвского района.

фото: © Архив ТАСС/Новодережкин Антон

Арестованные за долги автомобили жителей Карелии снова выставили на продажу

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте новый "прайс-лист" на очередную партию автомобилей и другой техники, арестованной у жителей республики.

Продается несколько единиц автотранспорта, квадроциклы, снегоуборщики и другое имущество.

Стоимость самого дешевого автомобиля 93 тыс. рублей, самого дорого – 314 тыс. рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

Подсчитано, какую сумму с 1 февраля выплачивают на погребение пенсионеров в Карелии

С 1 февраля 2021 года увеличился размер пособия на погребение – в Карелии он зависит от районных коэффициентов.

Об этом сообщила пресс-служба карельского Отделения Пенсионнного фонда, который выплачивает пособие на погребение умерших пенсионеров.

С учетом районных коэффициентов размер пособия в Петрозаводске теперь составляет 7388 рублей 73 копейки. Какие суммы выплачивают в районах республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ГТРК "Карелия"

Парфенчиков надеется на финансирование строительства СКК "Карелия-Арена" с 2022 года

Глава Карелии Артур Парфенчиков подтвердил планы строительства спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена", проект которого был разработан по программе празднования 100-летия республики.

Об этом губернатор сообщил в онлайн-интервью изданию "МК в Карелии", которое транслировалось на странице правительства Вконтакте.

СКК "Карелия-Арена" он назвал в числе объектов, которые проектировались по поручению президента РФ, "На проектно-сметную документацию были потрачены "сотни миллионов рублей и, конечно, их надо строить. Мы надеемся, что уже в 2022 году первое финансирование на эти объекты пойдет…По крайне мере, мы будет еще активнее работать с нашими партнерами – федеральными органами власти, чтобы это финансирование пошло", - сказал Парфенчиков. По его словам, дополнительным толчком к реализации этого проекта стал визит в Петрозаводск премьер-министра Михаила Мишустина на прошлой неделе. По словам главы республики, стоимость строительства СКК "Карелия-Арена" составит около 6 млрд рублей. Почему так дорого, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Пресс-служба СЗТУ

Таможня Карелии сообщила, как пандемия обрушила поток желающих пересечь границу

Карельская таможня подвела итоги работы в 2020 году, когда в мире распространилась пандемия коронавируса.

Таможенники зафиксировали резкий спад активности горожан на границе в 2020 году из-за ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19. Число физлиц и легковых автомобилей, пытавшихся пресечь границу, значительно сократилось.

"Сложившаяся ситуация, связанная с эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19, повлияла на количество легковых транспортных средств и физических лиц, пересекших границу. Через пункты пропуска проследовало более 178 тысяч легковых транспортных средств (снижение по сравнению с 2019 годом на 79%) и 479 тысяч физических лиц (снижение на 70%)", - говорится в сообщении карельской таможни.

Резкое сокращение числа физлиц, желающих перейти границу, повлияло на статистику выявления нарушений: существенно сократилсь число дел об административных правонарушениях.

"В 2020 году возбуждено 34 (в 2019 году – 30) уголовных дел и 1346 (в 2019 году – 3000) дел об административных правонарушениях. На количество возбужденных дел об административных правонарушениях повлияло резкое сокращение пересечений границы физическими лицами", - пояснили в таможне.

При этом грузооборот перемещаемых товаров в прошлом году составил 6 миллионов 650,6 тысяч тонн, что на 5,1% больше, чем в 2019 году (6 миллионов 327,8 тысяч тонн). Практически не изменилось и количество грузовых транспортных средств: если в 2019 году границу пересек 164 741 грузовик, то в 2020 году – 164 036 грузовиков, сообщили в таможне.

Ранее сообщалось, что таможня попросила жителя Карелии вернуть полкило лишних продуктов в Финляндию.

фото: http://eparhia.karelia.ru/

Священник из Карелии рассказал Татьяне Булановой про Беломорканал

Эстрадная звезда побывала в карельском поселке Повенец.

Во время поездки в Карелию звезда российской эстрады Татьяна Буланова посетила Никольский храм в поселке Повенец Медвежьегорского района, откуда начинается Беломоро-Балтийский канал. Как сообщает Информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, гостью из Санкт-Петербурга встретил настоятель храма Роман Соболев.

Он рассказал певице об истории строительства Беломорканала и приходской жизни. Звезде российской эстрады вручили в храме памятные подарки и сувениры.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии планируется размещение новых форелевых хозяйств – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах

Вопрос о формировании рыбоводных участков обсудят в республиканском министерстве сельского и рыбного хозяйства.

Карельский Минсельхоз назначил на 10 февраля очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. На нем предполагается рассмотреть вопрос о формировании двух новых участков для выращивания форели – на Онежском и Ройк-Наволоцком озерах. На Онежском озере форелевое хозяйство планируется разместить в Оровгубе, на территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района, а Ройк-Наволоцкое озеро находится в Поросозерском сельском поселении Суоярвского района.

Кроме того, члены комиссии обсудят вопрос о расформировании четырех рыбоводных участков – в Лоухском, Муезерском и Сортавальском районах. Речь идет о невостребованных участках на Лоухском и Ладожском озерах, а также на озере Суккозеро.

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска ищет женщину в коричневом пальто и мужских унтах (ФОТО)

Стражи порядка разыскивают 50-летнюю женщину, которая ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую 50-летнюю Таланову О. В. Днем 27 января она ушла из дома на улице Лососинской и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы седые. Может быть одета в коричневое зимнее пальто, красную шапку, серые штаны и чёрные мужские сапоги унты.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (981) 405-85-21, 8 (8142) 715-327 или 02 (с мобильного - 102).

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще 231 человек заразился коронавирусом в Карелии

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии возросло до 36376.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 231 человека. Из этого числа заболевших – 215 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, 2 – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили сегодня в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 36376 жителей республики.

За сутки выздоровели еще 227 человек. Всего выписались по выздоровлению 31036 пациентов.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. Жертвами коронавируса за все это время стали 230 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5847,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2623,8 случая, по Северо-Западу – 4596,6.

Сутками ранее коронавирус обнаружен в Карелии у 235 человек.

фото: администрация Петрозаводска

"Администрация не сработала по максимуму": Парфенчиков высказался о ремонте дорог в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на критику в адрес властей республики и Петрозаводска за то, что они не сумели освоить 200 млн рублей, выделенные из федерального бюджета на ремонт городских дорог.

Эту тему он затронул в онлайн-интервью изданию "МК в Карелии", которое транслировалось на странице правительства Вконтакте.

"Наверное, где-то нас администрация города, я прямо скажу, не то, что подвела но, наверное, не сработала по максимуму. В конечном итоге получили подрядчика, в котором возникли сомнения. Это тоже опыт, который говорит о том, что если сомневаешься, а ты государственный деятель, то что важнее – количество в отчете или чтобы 200 млн не ушло из бюджета?", - сказал глава республики. Что он еще сказал по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница правительства РК Вконтакте

Артур Парфенчиков расскажет об итогах визита Мишустина "МК в Карелии"

Сегодня "МК в Карелии" в прямом эфире проведет интервью с главой республики Артуром Парфенчиковым, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Сегодня в 12.00 "МК в Карелии" в прямом эфире проведет интервью с главой республики Артуром Парфенчиковым. Тема беседы - итоги визита премьер-министра правительства Михаила Мишустина в Петрозаводск.

Прямую трансляцию смотрите здесь.

фото: © полиция Беломорска

Пенсионерка на малолитражке устроила ДТП с пострадавшими на севере Карелии

На подъезде к Беломорску 60-летняя женщина устроила ДТП, в котором пострадала молодая девушка, сообщили в полиции Беломорска.

В субботу, 30 января, в 11.05 на 36 км автодороги "Подъезд к Беломорску" 60-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Picanto, не учла боковой интервал с автомашиной Renault Sandero, двигавшейся во встречном направлении, в результате чего совершила касательное столкновение.

В результате ДТП 26-летняя пассажирка Renault получила телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе оптимальной скорости движения, необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала, а также учитывайте дорожные и метеорологические условия.

фото: © кадр из видео

Гонщик в городе бумажников в Карелии ушел в занос и снес дорожный знак (ВИДЕО)

В Кондопоге водитель легкового автомобиля совершил небезопасный обгон и попал в ДТП.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карели", сегодня утром, 1 февраля в 7.48, в Кондопоге на пересечении улиц Комсомольская и Заводская, напротив Пожарной части произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк", которая запечатлела, как один из водителей на легковом авто пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где заставил водителя встречного транспорта выехать на обочину, чтобы избежать лобового столкновения, а после не справился с управлением и въехал в дорожный знак и ограждение.

В результате автомобиль и знак получили повреждения, никто не пострадал. Водитель через некоторое время продолжил движение, подняв отвалившийся диск на месте ДТП.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки у 31 ребенка в Карелии выявлен коронавирус

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 31 января по статистике в Карелии было 36140 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3345 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 1 февраля, – уже 36371 ковидный больной, из них 3376 – это дети, то есть за сутки в Карелии 31 ребенок заразился коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразился 231 человек. Всего в республике за время пандемии инфицирован 36371 человек. Выздоровели – 31033. Умерли 230 пациентов.

фото: © "Столица на Онего"

На сегодняшний день 658 человек в Карелии лечатся в больницах от коронавируса

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 1февраля, в стационарах находятся 658 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 565 - в состоянии средней тяжести, 85 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии на 1 февраля свободно 27,1% коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразился 231 человек. Всего в республике за время пандемии инфицирован 36371 человек. Выздоровели – 31033. Умерли 230 пациентов.

фото: © pixabay

Семь детсадовских групп закрыли на карантин в Петрозаводске из-за ОРВИ

За неделю в шести петрозаводских детских садах воспитанники оказались на карантине из-за повышенного уровня заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 7 групп в 6 дошкольных учреждения Петрозаводска. Группы закрылись в детских садах №2, №22, №90, №102, №114 и учреждении при Лицее №1.

Напомним, более 4,5 тысячи жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 17,3%. При этом в группе взрослого населения 15 лет и старше отмечается превышение эпидпорога на 36,8%.

фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Жилищное строительство выросло в Карелии

Жилищное строительство в Карелии выросло в 2020 году на 4,7% по сравнению с 2019 годом, сообщает Карелиястат.

В прошлом году было построено 1316 жилых домов (4177 квартир) общей площадью 290,3тыс. кв. метров.



Общий объем строительства сократился на 25,6%.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

Прионежская сетевая компания в феврале продолжит неотложные ремонты на электрических сетях

Несмотря на неблагоприятные погодные условия плановые ремонтные работы на энергообъектах идут в установленные сроки.

АО "Прионежская сетевая компания" в зоне своей ответственности реализует проекты, заложенные в Ремонтную программу на 2021 год. К сожалению, отмечают в АО "ПСК", многие ремонты невозможно повести без кратковременных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 1 по 7 февраля возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- 1 по 5 февраля с 9.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Свердлова, Ленина, Матросова, переулок Сегежский.

- 7 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Уница (потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции).

Сегежский муниципальный район:

- 7 февраля с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро, садово-огородническое хозяйство "Чайка".

Кемский муниципальный район:

- 1, 3, 5 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 5, 9, 13, 15, 14-А, 14-Б, 14-В, 17, 21), переулок Совхозный (дома 15, 20, 26).

- С 2 по 4 февраля с 11.00 до 15.00. Поселок Панозеро.

Лоухский муниципальный район:

- 1 февраля с 10.00 до 14.00. Поселок Чупа: улицы Заречная, Разведка; поселок Малиновая Варакка.

- 2 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Лоухи: улица Первомайская (здание общежития, социального обеспечения, пожарной части, гаражи, ИП Музыченко, ИП Тиунов).

- 2 февраля с 13.00 до 15.00. Поселок Лоухи улицы Юбилейная, Дачная (дома 12, 14, 16).

- 3 февраля с 11.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улицы Дорожная, Советская, Восточная, Набережная.

- 3 февраля с 10.00 до 12.00. Поселок Чупа: улицы Северная, Морская.

Муезерский муниципальный район:

- 1 февраля с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. Поселок Пеннинга.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 1 по 5 февраля с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Трубачева, Малиновского, насосная станция, детский сад № 3, гостиничный комплекс "Щучье озеро".

Олонецкий национальный район:

- 1 февраля с 14.00 до 16.00. Поселок Речная Сельга: улицы Мегрозерская, Болотная.

- 2 февраля с 9.00 до 16.00 Поселок Ильинский: улица Ганичева (дома 1 – 27).

- 3 февраля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Совхозная (дом 1), Свободы (дома 43, 45), Судалица (дома 1, 3, 5), Солнечная (дом 1).

- 4 февраля с 10.00 до 14.00. Деревня Речная Сельга.

Прионежский муниципальный район:

- 1 февраля с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец (частично), поселок Чална (частично), деревни Верхние Виданы, Нижние Виданы, станция Падозеро, поселок Падозеро: 28 и 33 км, местечко Кузьминки.

- 1 февраля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална.

- С 1 по 3 февраля с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улица Центральная (частично), переулки Олимпийский, Балтийский, Чарноморский, Садовый, Еловый; деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя ("Левый берег").

- С 1 по 5 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова.

- 2 февраля с 10.00 до 15.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Пионерская, Ветеранов, Совхозная, Зеленая, переулок Ивовый; деревня Шуйская Чупа (ДНПК "Дачный").

- 4 февраля с 10.00 до 17.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец, Нижний Бесовец, садово-огородные товарищества в окрестностях деревни Бесовец; деревня Верховье: улицы Верховье, Хутор, Березовая, Рябиновая, Ушкозерская, Сенная, Биричево, переулок Нагорный; станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично), здание ООО "Азимут".

- 5 февраля с 10.00 до 16.00. Станция Падозеро: переулок Новый, здание котельной; деревня Царевичи.

фото: pixabay

Двухлетнее сокращение госдолга Карелии сменилось ростом в 2020 году

Объем государственного долга Карелии за минувший год вырос почти на 5 млрд рублей и достиг к 1 января суммы в 18,9 млрд рублей.

Об этом говорят данные Минфина о долговых обязательствах республики.

Рост госдолга произошел за счет увеличения объема кредитов из федерального бюджета – на 2,7 млрд рублей, и банковских кредитов – на 2,7 млрд рублей. В 2018 и 2019 годах госдолг Карелии сокращался. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 437 человек

За последние сутки в России выявлено 17 648 случаев COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 17 648 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 868 087 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 318 173 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 18 169 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 437 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 73 619 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 333 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 1 февраля остаются 633 175 человек.

фото: pixabay

Промышленность, строительство, агропром: что помогло выстоять экономике Карелии в кризис

Основные показатели социально-экономического развития Карелии в 2020 году по ряду направлений оказались выше, чем в 2019 году, что позволило сгладить последствия кризиса, вызванного пандемией.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за 2020 год.

Промышленность республики выросла на 2,2% - это выше темпов роста 2019 года, когда объемы промышленного производства увеличились всего на 0,2% по сравнению с 2018 годом. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 0,4%. В прошлом году в отрасли был спад на 8,4% по сравнению с 2018 годом Темпы роста жилищного строительства в 2020 году также были выше, чем в 2019. Если в прошлом году ввод жилья увеличился на 2,1% по сравнению с 2018 годом, то в 2020 году рост составил 4,7%. Что еще произошло в экомике республики в прошлом году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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За минувшие сутки в Карелии еще 16 человек попали в больницу с пневмонией

Общее число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии составило 4597, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4597 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии госпитализированы 16 человек с внебольничной пневмонией, летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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Кремль готов смягчить наказание за экстремизм

Путин предложил изучить возможность введения административной преюдиции по экстремистской статье Уголовного кодекса РФ.

Президент России Владимир Путин дал поручение председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и генеральному прокурору страны Игорю Краснову проанализировать практику применения статьи 280 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и рассмотреть вопрос о возможности введения по ней административной преюдиции. Это означает, что уголовная ответственность за преступление, предусмотренного 280-й статьей, будет наступать только в случае его повторного совершения.

Как отмечается на сайте главы государства, поручение о смягчении наказания за экстремизм дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря 2020 года. С предложением ввести административную преюдицию по экстремистской статье к Путину обратился публицист Александр Верховский.

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Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги

Мужчины отправились на рыбалку и пропали.

Их обнаружили без признаков жизни на льду Ладоги в Кировском районе Ленобласти. Есть версия, что рыбаки угорели, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно, вечером 31 января в кировскую полицию поступило сообщение от жительницы деревни Старая. Она рассказала, что её 33-летний муж вместе с другом поехали на рыбалку на Ладожское озеро и перестали выходить на связь. Последний раз женщина разговаривала с супругом по телефону вечером 30 января. К поискам присоединились друзья пропавших.

В половине девятого вечера 31 января один из них нашёл палатку в четырёх километрах от берега - в районе деревни Нижняя Шальдиха. Оба мужчины были мертвы. По предварительной версии, они угорели.

Причины смерти устанавливают судмедэксперты.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Найдена женщина в коричневом пальто и мужских унтах, раннее объявленная в розыск в Петрозаводске

Полиция прекратила поиск 50-летней женщины пропавшей 27 января, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска завершила розыск 50-летней гражданки, пропавшей без вести 27 января.

Местонахождение женщины определили благодаря информации, полученной от граждан.

Криминальная составляющая в исчезновении отсутствует.

фото: © Игорь Агеенко/РИА

В Карелии грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Сегежском районе 37-летнего мужчину, лежавший между рельсами, раздавил поезд.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Идель. На перегоне станции Идель-Кочкома грузовым поездом был травмирован мужчина, сообщили в транспортной полиции.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что машинист, заметив человека, лежащего между рельсами, подавал звуковые сигналы и применил режим экстренного торможения, однако, избежать наезда не удалось.

В результате полученных многочисленных травм 37-летний житель поселка Идель скончался на месте.

В настоящее время по данному факту сотрудниками линейного пункта полиции на станции Сегежа проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии.