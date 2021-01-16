ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МЕРТВЫЙ РЕБЕНОК, ЗАМЕРЗШИЙ ВОДОПРОВОД В РАЙОНАХ И СНЯТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОЗКУ ЛЮДЕЙ В ТРАНСПОРТЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии

Тело 6-летнего Филиппа, пропавшего в поселке Карелии перед Новым годом, найдено в реке.

Тем не менее Следком Карелии продолжает расследовать уголовное дело о пропавшем 6-летнем мальчике - назначена судмедэкспертиза

Жители Питкяранты остались без холодной воды из-за заморозки трассы

Из-за сильных морозов в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

Водопровод замерз еще в поселке Рабочееостровск Кемского района

Режим повышенной готовности ввели из-за аварий на сетях в Кемском районе, сообщил глава администрации района Дмитрий Петров.

В Карелии прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов

Следком Карелии также начал доследственную проверку коммунальных аварий в Питкяранте и Рабочеостровске

МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода

Ситуацию с водоснабжением Питкяранты взял на контроль генпрокурор России

Власти Карелии приняли решение не ремонтировать старый участок водопровода, замерший в Питкяранте, а построить новый.

Около сотни человек брошены на ликвидацию аварии на сетях в райцентре Карелии

В Питкяранте организован подвоз воды, а также ищут волонтеров, которые могут привезти воду пожилым и больным людям.

А пока люди в Питкяранте сами решают проблемы с водой, ходят на родник.

Сегодня 70-летний мужчина умер прямо на роднике, подняв канистру.

В Рабочеостровске также идут работы по восстановлению холодного водоснабжения

Глава Карелии из-за морозов отменил ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте

В связи с низкими температурами воздуха и предупреждениями МЧС о надвигающихся в Карелию сильных морозах принято решение снять ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте, сообщил Артур Парфенчиков.

На выход

Парфенчиков решил упразднить Конституционный суд Карелии

Глава республики внёс в региональный парламент законопроект об упразднении Конституционного суда, сообщили в карельском правительстве.

Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых покинул свой пост накануне новогодних каникул.

Еще один известный судья ушел в отставку в Петрозаводске

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов покинул свой пост.

ЧП

На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 19-летнего работника Сегежского ЦБК

Вспышка заболевания, сопровождающегося диареей и рвотой, произошла в санатории Карелии

В праздничные дни в санатории "Марциальные воды" 34 человека заболели норовирусом.

Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его

В ковид-центре Карелии скончался больной пневмонией 52-летний житель Сегежи.

После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы

Другая тема

Карелию причислили к аутсайдерам по дорожному строительству

Карелию включили в список отстающих регионов по дорожному строительству.

Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел из колонии

Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев покинул колонию в Мордовии и вернулся в Петрозаводск.

Осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи

Суд Петрозаводска оставил за решеткой председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве

Суд продлил арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно.