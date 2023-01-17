Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

Купить или выгодно продать жилье в Петрозаводске можно в «одном окне»

Новости. Общество
22:31, 09 Февраля 2023
фото: Баренц групп

Новости партнеров

В «Баренц Групп» рассказали, как работает в офисе компании принцип «одного окна».

Специалист «Баренц Групп» Рая Данилевская рассказала, какие услуги можно получить, обратившись к менеджерам строительной компании.

Это не только подбор квартир в новостройках, которые возводит компания «Баренц Групп», но и оформление ипотеки по выгодным ставкам. Специалисты «Баренц Групп» помогают правильно подать заявку и получить одобрение банков.

Кроме этого, — страхование жизни и здоровья, а также различного имущества. И, наконец, — продажа жилья на вторичном рынке по высокой цене, что особенно актуально для тех, кто мечтает улучшить жилищные условия.

Все это работает в «Баренц Групп» по принципу «одного окна». Достаточно позвонить по телефону 331-331 и записаться на консультацию к специалисту компании и прийти в офис «Баренц Групп».

Напомним, что офис компании «Баренц Групп» расположен в Петрозаводске по адресу: ул. Карла Маркса, д. 1а (здание бывшего Речного вокзала).

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „ОНЕГИН“. 
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042. 
Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама /  ООО „СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК ‚ОНЕГИН‘ / ИНН1001353360

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2023, 21:30
В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных
06.02.2023, 15:23
В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
03.02.2023, 18:20
Росгвардия Карелии приглашает на службу по контракту за 140 тысяч рублей в месяц
03.02.2023, 11:27
Минэк Карелии сообщил о массовом увольнении работников остановленного предприятия
04.02.2023, 15:46
Популярный финский шоколад вернулся на полки магазинов в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.