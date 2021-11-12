Популярный блогер Варламов посоветовал сбитому машиной мэру Петрозаводска больше не рисковать (ВИДЕО)

Блогер Илья Варламов с удивлением посмотрел видео камеры наблюдения, на котором бегущего с фонариком Владимира Любарского сбивает машина.

Илья Варламов назвал происшествие с мэром карельской столицы Владимиром Любарским «ужасной историей из Петрозаводска». Блогер поместил сюжет о ЧП в свой выпуск.

«Это какой-то очень странный инцидент. Потому что почему-то мэр ночью бежал посреди дороги. И машина, к счастью, на небольшой скорости его сбила», — сообщил Варламов.

Известный блогер посоветовал мэру Петрозаводска беречь себя.

«Желаем мэру Петрозаводска скорейшего выздоровления. И все-таки как-то надо не ходить, наверно, ночью по дороге», — резюмировал Илья Варламов.

Эпизод, посвященный ЧП в Петрозаводске, — на 37 мин. 50 сек. выпуска на youtube-канале Ильи Варламова.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, Владимира Любарского сбила машина. В момент ДТП глава города бежал недалеко от мэрии с фонариком на лбу по проезжей части.