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Популярный блогер Варламов посоветовал сбитому машиной мэру Петрозаводска больше не рисковать (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:20, 16 Ноября 2021

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Блогер Илья Варламов с удивлением посмотрел видео камеры наблюдения, на котором бегущего с фонариком Владимира Любарского сбивает машина.

Илья Варламов назвал происшествие с мэром карельской столицы Владимиром Любарским «ужасной историей из Петрозаводска». Блогер поместил сюжет о ЧП в свой выпуск.

«Это какой-то очень странный инцидент. Потому что почему-то мэр ночью бежал посреди дороги. И машина, к счастью, на небольшой скорости его сбила», — сообщил Варламов.

Известный блогер посоветовал мэру Петрозаводска беречь себя.

«Желаем мэру Петрозаводска скорейшего выздоровления. И все-таки как-то надо не ходить, наверно, ночью по дороге», — резюмировал Илья Варламов.

Эпизод, посвященный ЧП в Петрозаводске, — на 37 мин. 50 сек. выпуска на youtube-канале Ильи Варламова.

Напомним, в пятницу, 12 ноября, Владимира Любарского сбила машина. В момент ДТП глава города бежал недалеко от мэрии с фонариком на лбу по проезжей части.

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Комментарии

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demari
2021-11-16 10:30:07
"Вдруг откуда-то бежит
Маленький Комарик,
И на лбу его горит
Маленький фонарик.

"Где убийца, где злодей?
Не боюсь его когтей!"

Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает
И ему на всём скаку
Голову срубает!"
кир
2021-11-16 09:23:39
Кто у нас глупый?
Гость
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