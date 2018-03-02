Что случилось в Петрозаводске и Карелии 2 марта

Глава Карелии встретился с Дмитрием Медведевым

Глава республики Артур Парфенчиков в ходе визита в Москву встретился с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

"В рамках рабочей командировки в Москву провёл рабочую встречу с Председателем Правительства РФ Д.А.Медведевым .В ходе встречи доложил руководителю Правительства о ситуации в Республике. Обсудили с премьер-министром вопросы дополнительной финансовой поддержки республики, в том числе для реализации программы строительства новых детских садов", - написал Артур Парфенчиков "ВКонтакте".

По его словам, премьер "поддержал предложение Карелии стать пилотным регионом по внедрению казначейского сопровождения по контролю за расходованием бюджетных средств".

"Уверен, что такая практика повысит эффективность и прозрачность использования бюджетных средств. Также поддержана инициатива в рамках реализации предложений ,озвученных на экономическом форуме в Сочи, проработать проект создания на территории Карелии особой экономической зоны для привлечения иностранных инвестиций", - написал глава Карелии.

По итогам встречи Дмитрием Медведевым дан ряд конкретных поручений Правительству Российской Федерации, добавил Артур Парфенчиков.

СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима

Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-главу Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, обвиняемого в получении взяток.

Такое решение огласил в пятницу судья Дмитрий Хромых.

Андрей Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды.

Ивану Романову назначен 21 год колонии строгого режима и 16,5 млн рублей штрафа.

Ранее гособвинение потребовало назначить Нелидову 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 55 млн рублей, а его советнику Романову - 8 лет колонии и штраф в 27,5 млн рублей. Поскольку Романов осужден на 20 лет за педофилию, прокуратура попросила с учетом сложения наказаний проговорить экс-советника Нелидова к 23 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы.

Как утверждает гособвинение, Нелидов при посредничестве Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

Адвокаты Нелидова Дмитрий Ильин и Алексей Соловьев заявили в прениях, что доводы государственного обвинения "противоречивы и непоследовательны" и попросили оправдать Нелидова по ч.6 ст.290 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления. Защитник Ивана Романова Александр Яковлев в прениях также попросил оправдательного приговора.

Работники совхоза Карелии, где массово гибли животные, доведены до отчаяния

Люди сидят без работы и без денег.

Звероводы печально известного АО "Пряжинское" обращаются во всевозможные инстанции с просьбой помочь: "Куда только ни обращались, помощи ниоткуда нет, нам не выплачивают задолженность по зарплате, а фирму ставят на банкротство".

Как подтвердил руководитель карельского Минсельхоза Владимир Лабинов, предприятие находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий. Когда закончатся все процедуры банкротства, по его словам, неизвестно. Поэтому дату выплаты долгов по зарплате тоже назвать никто не может.

По имеющейся информации, на данный момент работникам зверофермы и молочно-товарной фермы должны порядка трех миллионов рублей. Однако, по словам работников, "директор Вилков Сергей Алексеевич все время повторяет одно и то же: денег нет". При этом сотрудников интересует, куда ушли деньги за последнюю забитую пушнину и металл, который сейчас распродают со зверофермы.

"Никто не шевелится - ни прокуратура, ни судебные приставы, хотя все бумаги о задолженности давно уже находятся у них", - говорят работники, доведенные до отчаяния.

"Не знаю, что делать. Объясняю Вилкову, что у меня ни копейки денег нет, муж ушел - никакой поддержки. В Пряжинском районе вообще нет работы. Говорю: дайте хоть 20 тысяч, чтобы в город уехать, комнату снять и работу найти. А он мне говорит: я сам без денег сижу", - рассказала "Столице на Онего" одна из бывших работниц.

ВИДЕО: В ГИБДД объяснили жесткое задержание водителя на Ключевой

Водитель игнорировал требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия, поэтому к нему применили силу, рассказали в ГИБДД Петрозаводска.

По данным ведомства, 1 марта в 01.26 экипажем ДПС был остановлен автомобиль "ВАЗ". Водитель автомобиля - молодой человек 1992 года рождения - находился с признаками алкогольного опьянения.

"На требование передать документы сотруднику полиции для идентификации личности в соответствии с ПДД РФ, водитель ответил отказом. Поведение водителя было неадекватным, он размахивал руками, неоднократные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия водитель игнорировал. К водителю была применена физическая сила в соответствии с ФЗ "О полиции", - пояснили в Госавтоинспекции.

В дальнейшем молодой человек был отстранен от управления автомобилем, направлен для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту ведется административное расследование.

По факту оказания неповиновения законному требованию сотрудника полиции в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП.

Мэр Сегежи отказался уходить в отставку по требованию горожан

В Карелии мэр города Сегежа Анатолий Лотош не стал покидать должность после протестного митинга.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в центре моногорода менее 100 человек потребовали отставки чиновника. Поселение находится в плачевном состоянии, проблемы людей, которые оказались в разваливающихся домах, не решаются, а расходы на содержание муниципальных служащих и главы администрации превышают установленные нормативы.

"Ваше требование об отставке мною рассмотрено. Замечу ,что добровольная отставка осуществляется на основании личного желания, то есть добровольно. Учитывая, что деятельность главы и органов местного самоуправления Сегежского городского поселения с 2009 года положительно оценивается депутатам, отвечаю на ваше требование отрицательно", - написал Анатолий Лотош участникам митинга.

Ответ чиновника на резолюцию участников митинга опубликовал "ВКонтакте" депутат парламента Карелии Андрей Рогалевич.

Отметим, что в 2015 году жители Сегежи также требовали отставку Лотоша.

Нелидов прокомментировал приговор суда

Экс-глава Карелии и бывший директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов высказался в зале суда после оглашения приговора.

В пятницу Петрозаводский городской суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима экс-главу Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова за взятки.

"Ваша честь, я очень надеюсь, что у вас в душе хуже, чем у меня, потому что, исследуя материалы уголовного дела нельзя прийти к выводу, что инвестиции в республику могут являться взяткой", - сказал Нелидов.

"У меня на душе все хорошо", - ответил ему судья Дмитрий Хромых.

Проанализировав все обстоятельства дела, по словам судьи, он пришел к выводу, что полученные Нелидовым деньги - именно взятка.

"С таким правосудием у нас в республике нет будущего. Так нельзя. Понимаете, везде за привлечение инвестиций дают ордена и только в Карелии за привлечение инвестиций их лишают", - сказал Нелидов, обращаясь к журналистам.

"Видимо, нам всем скоро будет очень трудно", - добавил Андрей Нелидов, когда его вывели в наручниках из зала суда.

Бывшему директору МУП ПЭС Павлу Сандбергу снова грозит уголовное преследование

Прокуратура Петрозаводска отменила принятое городским Следкомом постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-директора МУП "Петрозаводские энергетические системы" Павла Сандберга.

Как стало известно "Вестям Карелии", прокуратура Петрозаводска отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора МУП ПЭС Павла Сандберга. Ранее его принял старший следователь следственного отдела по Петрозаводску карельского Следкома Александр Кошкин. Он проводил предварительное расследование изложенных в постановлении городского прокурора Елены Аскеровой фактов присвоения Павлом Сандбергом денег с использованием своего служебного положения, а также злоупотребления им должностными полномочиями, по признакам преступлений, предусмотренных статьями 160, 285 УК РФ.

Напомним, что, по мнению надзорного ведомства, в период работы Сандберга директором МУП ПЭС, им допущен ряд противоправных действий. А именно: неправомерное расходование в 2016-2017 годах денег на оплату услуг по добровольному медицинскому страхованию работников предприятия на общую сумму 2 миллиона 270 тысяч рублей. При этом оказанные самому Павлу Леовичу стоматологические услуги обошлись предприятию почти в 35 тысяч рублей.

Неправомерным считает прокуратура и оплату МУП ПЭС услуг сотовой связи для его работников в сумме 54 тысячи рублей, а также расходы на содержание физкультурной команды предприятия по игре в футбол "Гранит" в сумме более 262 тысяч рублей. По информации прокуратуры, только двое из 25-ти игроков: сам Сандберг и начальник отдела контроля и снабжения МУП ПЭС Алексей Воротилов являлись работниками предприятия. Остальные члены футбольной команды – по имеющейся у издания неофициальной информации, преимущественно, друзья самого Сандберга, - в том числе, из других муниципальных предприятий.

В прокурорском документе также говорится о поездке Павла Сандберга в Москву, куда он добирался на поезде в вагоне повышенной комфортности СВ. Тогда как постановлением администрации Петрозаводского городского округа подобные командировочные расходы могут возмещаться только в размере «не выше стоимости проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда». В результате Сандбергу было необоснованно возмещено 8 994 рубля.

Продолжение – по ссылке.

Павел Сандберг: Не продлив со мной контракт, мэрия Петрозаводска поступила несправедливо

Бывший директор МУП ПЭС Павел Сандберг, с которым мэрия Петрозаводска не стала продлевать контракт после скандала с финансовыми нарушениями на предприятии, заявил, что ему не стыдно за свою работу.

По информации Павла Сандберга, за время его работы руководителем МУП "Петрозаводские энергетические системы", предприятие перевыполнило производственный план за 2016 год в девять раз и принесло городу 19, 5 миллиона рублей дохода. В следующем, 2017 году план был перевыполнен более чем в десять раз. В то время как доход остальных восьми городских МУПов в 2016 году составил менее миллиона рублей (данные за 2017 год станут известны в апреле).

Поэтому, подчеркнул Сандберг в разговоре с журналистом деловой интернет-газеты "Вести Карелии", он не согласен с предъявленными ему со стороны администрации Петрозаводского округа претензиями.

"Мне не стыдно за свою работу, - сказал Сандберг. - На посту директора МУП ПЭС я приносил городу только пользу. Не случайно городская администрация ежемесячно выплачивала мне премии за успешное выполнение всех финансово-экономических показателей. Поэтому считаю, что, не продлив со мной контракт, администрация поступила несправедливо".

При этом Сандберг не исключил, что его захотели убрать с должности директора МУП ПЭС по чьему-то заказу.

"Но кому я перешел дорогу – не понимаю", - заявил он.

Издание также выяснило, что прокуратура Петрозаводска отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Павла Сандберга, и теперь бывшему директору снова грозит уголовное преследование.

Кроме того, "Вестям Карелии" удалось узнать об очень любопытном факте, о котором прежде не сообщалось в СМИ.

Вот здесь – все подробности.

Должники перед бюджетом предпочли не отчитываться перед властями Карелии

На заседание комиссии Минфина, разбирающей ситуацию с задолженностью предприятий, не явились ряд включенных в повестку представителей компаний-должников.

В повестку дня на рассмотрение были включены 26 организаций-недоимщиков, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Карелии и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, на общую сумму 211 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

В Карелии пройдет очередной день единого приема граждан

Пришедшие на предыдущий прием граждане добились результатов: детей зачислили в школу, жителей аварийных домов переселили.

День единого приема граждан вновь пройдет в Карелии завтра, 3 марта, с 11 часов до 18 часов. Глава республики Артур Парфенчиков и ряд членов правительства проведут прием жителей в Петрозаводске. Также представители власти выедут в районы Карелии.

Как показал опыт прошлого года, эта инициатива Главы Республики Артура Парфенчикова востребована населением: за три приема, которые были проведены в течение прошлого года к главе, его заместителям, руководителям республиканских органов власти обратились 1293 человека.

Спектр вопросов обширен: от состояния дорог и реализации программы капремонта до качества медицинского обслуживания и выделения земельных участков. Приходят граждане и со своими инициативами по улучшению жизни своего поселка или города. По целому ряду обращений были приняты положительные решения.

Так, после обращения петрозаводчанки с просьбой о выделении мест в школе рядом с домом, ее несовершеннолетние дети с 1 сентября были зачислены в школу с углубленным изучением предметов; а жительницу Кеми переселили из аварийного дома.

Кроме проблем личного характера, решались и общественно значимые вопросы. Благодаря обращению к главе республики поддержан проект велодвижения в Петрозаводске – общественникам удалось добиться надлежащего состояния территорий и велодорожек в зимнее время. Также после обращения было оказано содействие в проведении эко-арт фестиваля "Белый шум" в Чупе.

Артур Парфенчиков вновь пообещал, что прием пройдет "до последнего посетителя".

С 14 по 16 февраля осуществлялась предварительная запись. Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся.

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