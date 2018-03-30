Главные новости сегодняшнего дня

ФОТО: Сотрудники МЧС проверили крупнейший в Петрозаводске торговый центр

Обещанной журналистам дым-машины не было, зато было много пожарных.

Вечером 29 марта после закрытия сотрудники МЧС проверили торгово-развлекательный центр "Лотос Плаза" на пожарную безопасность. Напомним, после трагедии в торговом центре Кемерова Генеральная прокуратура предписала проверить все подобные торговые точки страны.

Сначала сотрудники МЧС имитировали задымление с помощью специальной аэрозольной банки. Датчики срабатывали, включилось оповещение и стали опускаться защитные шторы. Однако большая часть штор опустилась не до конца, что является нормой, по информации МЧС. Над эскалаторами штора уперлась в перила, возле одного из отделов - в стойку информации и паровозик, который возит детей. Единственная опустившаяся до конца, которую увидели журналисты, была штора у входа в гипермаркет "Сигма".

Как пояснили специалисты, не все шторы должны опускаться до пола: к каждой определенной шторе, расположенной в том или ином отделе здания, применяются конкретные требования.

Во время пожарной тревоги посетители и работники центра шли по обычному маршруту - по эскалаторам, который были отключены. Из зала кинотеатра, по словам очевидцев, людей выводили через эвакуационный выход на эвакуационные же лестницы.

Затем в здании появились пожарные в противогазах и рассредоточились по зданию. "Бегают они, в противогазах и с инструментами с такой скоростью, что мы их едва догнали", - поделились журналисты. На третьем этаже были обнаружены юноша и девушка, которые, судя по всему, проигнорировали эвакуацию и решили переждать тревогу. Однако на них надели противогазы и вывели вниз. На эвакуационной лестнице обнаружили женщину с ребенком, судя по всему, из арендаторов. Они тоже чего-то ждали и упаковывали свою стойку с товаром. Им противогаз не стали давать, просто поторопили вниз.

О том, как проверяли торговый центр – в нашем видео- фоторепортаже.

ФОТО: В Петрозаводске 10 машин потеряли колеса в одной и той же яме

Водителей предупреждают, что на улице Шотмана опасная яма.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщается, что на ул.Шотмана, 23-а, напротив школы №14, образовались три большие ямы, одна из них глубиной 21 см.

"За 3 часа туда попало больше 10 машин, - сообщают водители, - все меняют колеса. Будьте осторожнее".

Автомобилисты интересуются: куда смотрит наша власть и что с дорогами в городе?

Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики

Темпы сокращения населения Карелии из-за отъезда жителей в другие регионы и страны выросли в 2018 году.

Такие данные о миграции населения за январь-февраль текущего года приводит Карелиястат.

За этот период из Карелии уехало 3,2 тысячи человек, а прибыло – 3 тысячи.

Подробности – на "Вестях Карелии".

Гаврилов отправится под суд за вандализм во время предвыборной кампании

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело в отношении экс-зампредседателя Законодательного собрания Карелии Алексея Гаврилова.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ ("Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением").

Действия еще двух обвиняемых по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в 2016 году заместитель председателя карельского парламента пятого созыва Алексей Гаврилов организовал и руководил актом вандализма для подрыва деловой репутации, дискредитации и устранения политических конкурентов на выборах депутатов Госудмы и Заксобрания.

Гаврилов нашел двух исполнителей преступления, которые по его предложению за деньги изрисовали стены зданий вблизи избирательных участков изображениями и надписями, в том числе нецензурного содержания, унижающие честь и достоинство нескольких кандидатов в депутаты.

Всего вандалами было осквернено 17 зданий и сооружений, в том числе, принадлежащих образовательным организациям.

"Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд", - отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Жена бывшего сотрудника МВД Карелии хочет отсудить за его смерть 4,5 млн рублей

Жена сбитого на трассе понятого, являвшегося майором МВД Карелии в отставке, подала иск в городской суд Петрозаводска.

В Петрозаводском городском суде 30 марта началось рассмотрение иска гражданской супруги майора МВД Карелии в отставке, который погиб под колесами самосвала в тот момент, когда давал показания сотруднику ГИБДД в качестве понятого.

Напомним, что 28 ноября 2017 года в Прионежском районе, при подъезде к поселку Бесовец, произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса. Приехавший на место происшествия наряд ДПС Отдела ГИБДД Прионежья остановил Mitsubishi Pajero и попросил водителя выступить понятым при оформлении протокола.

В этот момент в 12.20 мимо проезжал самосвал под управлением водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Водитель самосвала совершил наезд на стоявших на обочине сотрудника ДПС и понятого – водителя джипа, сотрудника МВД Карелии в отставке.

В результате ДТП 48-летний понятой погиб на месте аварии, а сотрудник ДПС с тяжелыми травмами был госпитализирован.

В настоящий момент гражданская супруга погибшего понятого, сама являющаяся адвокатом, подала в городской суд Петрозаводска иск о возмещении компенсации морального вреда.

Гражданская супруга погибшего требует в качестве компенсации 4,5 млн рублей: 1,5 млн с водителя самосвала, совершившего смертельный наезд, 1,5 млн – с владельца самосвала, который знал, что водитель лишен водительских прав за неоднократное управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, и несмотря на это, доверил руль грузовика. А также истица просит взыскать еще 1,5 млн с МВД России, а сотрудников ДПС отдела ГИБДД Прионежского района планирует привлечь к делу в качестве третьих лиц.

Дело рассматривает судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева.

ФОТО: Депутат Петрозаводского горсовета предлагает провести учебную эвакуацию в опасном жилом доме

Галина Васильева бьет тревогу: жители петрозаводской многоэтажки в случае ЧС могут оказаться замурованными в собственном доме.

В свете проверок безопасности торговых центров и образовательных учреждений по всей стране депутат Петросовета просит обратить особое внимание на отдельный дом – 16-этажку на улице Ровио, 21. Галина Васильева просить провести там учебную эвакуацию.



Вход в дом был ниже крыльца, ориентир - плита, со стороны места для урны находился пандус

По ее словам, о многострадальном доме писали много, снимали сюжеты на телевидении, в каких только важных кабинетах чиновников ни говорили на тему безопасности.



Единственный вход в дом. Пандуса как такового нет, одно название

В доме замурован центральный вход-выход. История с передачей в аренду площади бывшего вестибюля площадью 50,1 кв. м (по размерам - школьный класс) началась еще при главе города Катанандове, продолжилась при мэрах Демине и Маслякове. При главе города Левине данная площадь вообще была продана. Мэр Ширшина занималась данным вопросом, но ей не удалось довести дело до конца. Зато при главе города Мирошник эту площадь уже успели перепродать. "Кто стал хозяином - мэрия не в курсе. Директор УК "Мастер-Ремонт" Е. Комаров встречался с новым владельцем, но не знает названия фирмы, фамилии, телефонов. Так объяснили свои скудные знания не только в управляющей компании, но и в управлении жилищного хозяйства мэрии", - говорит Галина Васильева.



Высокое крыльцо построено на старом крыльце

В свое время в МЧС не нашли нарушений в доме. Суды всех инстанций РК и даже арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга рассматривали вопрос о признании недействительным договора аренды муниципального имущества Петрозаводска и применении последствий его недействительности. Администрация Петрозаводского городского округа, в конце концов, выиграла суды.



Здесь предлагали создать место консьержа (без отопления и на цементном полу)

Став депутатом Петросовета, Галина Васильева куда только ни обращалась по просьбе избирателей: в Прокуратуру РК, к главе города Ирине Мирошник, главе республики Артуру Парфенчикову. "Ответ один – вспоминают о предыдущих судах и рекомендуют вновь обращаться в суд", - констатирует Васильева.



Уполномоченный по дому Трошигина Л.А. показывает замурованный выход из здания

В единый день приема, 3 марта, Галина Васильева была с этим вопросом на приеме у заместителя премьер-министра правительства Оксаны Чебуниной, пока ждет ответа.



Все удобства рядом

Между тем, жильцы дома после трагедии в Кемерово продолжают возмущаться фактом изъятия в 90-х годах их законных площадей: "Малый и средний бизнес – это жадность, бездушие, тупость чиновников того периода. Изменили самовольно назначение нежилого помещения 1 этажа. Сделали перерегистрацию, сдали в аренду, продали и перепродали площадь без ведома и мнения собственников жилья. Это дело рук администрации в сговоре с МЧС, судами, прокуратурой. Вопрос безопасности никто не рассматривал. Управляющая компания "Мастер-Ремонт" нас в известность не поставила: кто сейчас хозяин, чем он там занимается? А если чем-то запрещенным?".



Лестница



На небольшой площади - выход, лифт, дверь на лестницу

Обвиняемого в педофилии майора МВД в Карелии отстранили от работы

Майор полиции, обвиняемый в педофилии, работал в правовом отделе МВД, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

Майору полиции предъявлено обвинение по статье 132 часть 4 УК РФ: "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Есть информация, что в уголовном деле речь идет о нескольких потерпевших, но в интересах следствия эта информация не разглашается.

По имеющейся у издания информации, 8 сентября 2017 года родившемуся в Петрозаводске майору исполнилось 34 года, он закончил юридический факультет ПетрГУ. Зовут его Борис.

По данным издания, приказом министра внутренних дел республики Дмитрия Сергеева, Борис с 27 марта отстранен от должности юрисконсульта правового отдела МВД.

Отметим, что 27 марта пресс-служба МВД Карелии сообщала, что в отношении сотрудника проводится служебная проверка. "В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законодательством ответственности. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты строгие дисциплинарные меры", - отметили в МВД.

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ВИДЕО: Автомобилисты попали в неловкую ситуацию на перекрестке в Петрозаводске

Два автомобиля на буксировочном тросе застряли на перекрестке, устроив затор.

В Петрозаводске на перекрестке пр.Октябрьский-ул.Московская 25 марта в 20.50 один легковой автомобиль буксировал на гибком тросе вторую "легковушку".

В условиях сильного снегопада и гололеда на дороге автомобили застряли прямо на перекрестке, устроив затор.

В камеру наружного наблюдения попал момент, как автомобилисты выпутывались из ситуации.

Сокращение грозит надзорным органам

Надзорные органы ждет оптимизация кадров в целях повышения зарплат инспекторам.

Об этом сообщил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов на итоговой коллегии Росздравнадзора.

"Нам предстоит непростая работа по оптимизации структур. По сути дела если говорить про дополнительное финансирование или штатное обеспечение, резервов и ресурсов у нас немного, на которые можно надеяться, скажу вам честно. Единственный ресурс который у нас есть — это внутренняя оптимизация", — сказал Абызов.

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ВИДЕО: Популярный паблик в Сети рассказал историю 4-летнего Захарки из Карелии, который стал инвалидом из-за ошибки врачей

Родители Захарки в течение 4 лет спят по очереди, чтобы их сын не умер.

В популярном паблике Mash, где более миллиона подписчиков, появилось видео, в котором рассказали историю 4-летнего карельского мальчика Захара.

В роддоме из-за ошибки врачей Захарушка стал инвалидом, и теперь может дышать только через трубку в горле.

Первые 1,5 года своей жизни малыш провел в реанимации, а после по решению консилиума врачей был отправлен домой на доживание, где уже 2,5 года, вопреки страшным прогнозам, продолжает жить.

Жить ему помогают родители, которые уже 4 года спят по очереди, постоянно откачивая жидкость из трубки, чтобы их сын не задохнулся.

Ранее в трубку еще попадали остатки пищи, так как кормили малыша тоже через зонд, вставленный в нос. Но после опубликования статьи о маленьком Захаре, который отчаянно борется за жизнь, Минздрав Карелии вспомнил про ребенка, договорился с клиникой в Санкт-Петербурге, где Захару сделали операцию и поставили гастростому, чтобы можно было кормить его напрямую через живот.

Теперь Захарке стало легче дышать.

А чтобы родители смогли наконец-то заснуть спокойно, не боясь, что с Захаром случится непоправимое, необходимо снять трубку из горла. Такую операцию пообещали сделать в Израиле.

Деньги на поездку за границу и лечение собраны благодаря стараниям волонтеров, помощи меценатов и неравнодушных людей.

Мама Захара благодарит всех за помощь и поддержку и передает низкий материнский поклон.

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