Самые значимые события среды

Южное Прионежье не останется без медпункта: его обещают организовать в Педасельге

В Минздраве Карелии сообщили, что медпункт будет обслуживать жителей Ладвы, Деревянки и Шелтозера, а всем медработникам из этих населенных пунктов будут предложены вакансии.

Новый пункт скорой медицинской помощи будет организован в деревне Педасельга Прионежского района как подразделение Больницы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Подразделение скорой помощи, оснащенное автомобилем и укомплектованное персоналом, будет круглосуточно обслуживать жителей деревни Педасельга, села Шелтозеро, поселка Ладва, станции Деревянка и близлежащих населенных пунктов, находящихся в его зоне ответственности.

В Ладве, Деревянке и Шелтозере останутся функционировать медицинские подразделения Прионежской центральной районной больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Специалисты, сейчас работающие на пунктах скорой помощи, будут оказывать населению неотложную медицинскую помощь до 19 часов (в период сезонного подъема заболеваемости – до 21 часа). Специализированный санитарный транспорт также остается в каждом из этих населенных пунктов.

Медицинская помощь в экстренных, угрожающих жизни ситуациях, будет оказываться специалистами пункта скорой помощи в Педасельге, который при необходимости будет обеспечен дополнительными бригадами, включая реанимационную бригаду БСМП. Все вызовы будут поступать в единую диспетчерскую службу Больницы скорой медицинской помощи.

Решение о дислокации пункта скорой медицинской помощи именно в Педасельге принято на основе анализа имеющейся транспортной доступности с учетом времени доезда во всех населенных пунктах южного "куста" Прионежского района, количества обращений жителей за экстренной и неотложной медицинской помощью, возможностей обеспечения связью стационарного пункта и работающих на выезде бригад.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минздрав Карелии заинтересован в сохранении всех квалифицированных медицинских специалистов, работающих в Ладве, Деревянке и Шелтозере. По завершении процедуры слияния Прионежской ЦРБ и Республиканской больницы им. В.А. Баранова каждому из работников будет предложена вакантная должность.

Помещение для нового пункта уже подобрано, в течение нескольких месяцев оно будет приведено в соответствие существующим требованиям.

Напомним, ранее "Столица на Онего" писала о том, что главврач Прионежской ЦРБ Сергей Смирнов подписал приказ о сокращении с 1 июня должностей в пунктах скорой медицинской помощи в Ладве, Шелтозере и Деревянке.

При банкротстве ЦСК суд нашел основания привлечь к ответственности экс-руководителя

Арбитражный суд Карелии нашел основания в рамках дела о банкротстве для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО "ЦСК", деятельность которого была связана с работой сети одноименных строительных гипермаркетов.

"В судебном заседании установлено, что применительно к настоящему делу о банкротстве ООО "ЦСК" установлены подлежащие оспариванию сделки должника и выявлены основания для привлечения руководителя (участника) должника к субсидиарной ответственности", - сказано в документе.

Все подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Мошенник похитил у автолюбителей 13 млн рублей в Петрозаводске

Злоумышленник продавал автомобили, принадлежавшие жителям столицы Карелии, присваивал полученные деньги и тратил их на себя.

Мошенник совершил 21 преступление, обвинения по которым были предъявлены по двум статьям: "мошенничество" и "присвоение чужих денежных средств". Об этом сообщил врио начальника следственного управления МВД по Карелии Денис Дудчик на пресс-конференции в Петрозаводске.

Как установлено следствием, преступник с марта 2015 года по август 2017 года, имея в аренде автомобильную стоянку в Петрозаводске, заключал с потерпевшими договоры купли-продажи транспортных средств. При этом злоумышленник представлялся директором фирмы "Бюджет Авто".

Подробнее о махинаторе читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Прионежском районе Карелии ликвидируют скорую помощь

С 1 июня Прионежская центральная районная больница сокращает должности в пунктах скорой медицинской помощи в поселках Ладва, Шелтозеро, Деревянка.

Приказ об этом подписал 29 марта главврач ЦРБ Сергей Смирнов.

Как следует из документа, в поселках Ладва, Шелтозеро, Деревянка сокращаются ставки врачей, фельдшеров, медсестер, водителей в пунктах скорой медпомощи.

Отметим, что документ за подписью Сергея Смирнова появился после того, как министр здравоохранения Карелии Марина Швец подписала приказ "Об организации скорой медицинской помощи населению Прионежского района Карелии". В нем главе ЦРБ поручается "обеспечить подготовку и проведение необходимых реорганизационных мероприятий в ГБУЗ РК "Прионежская ЦРБ" в связи с перераспределением в 2018 год зон ответственности по оказанию скорой медицинской помощи населению Прионежского района в с. Шелтозеро, п.Ладва, и ст. Деревянка в ГБУЗ РК "Больница скорой медицинской помощи".

Таким образом, скорая в эти населенные пункты будет выезжать к больным из Петрозаводска.

"Уважаемая депутат ЗС, какие лично вы приняли меры по недопущению закрытия пункта скорой медицинской помощи в с. Шелтозеро? Или как обычно отсидитесь, а проблему решим мы сами. Только потом не надо пиариться, что вы работаете для людей. Решим все без вас, не сомневайтесь. Позор таким депутатам!" – написала в Facebook глава Шелтозера Ирина Сафонова.

Суд лишил финское объединение "Свидетели Иеговы" недвижимости в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд признал недействительным договор о передаче финскому религиозному объединению Jehovan todistajat ("Свидетели Иеговы")* нежилого помещения в Петрозаводске стоимостью 8 млн рублей.

Как рассказала ТАСС старший помощник прокурора Карелии по взаимодействию со СМИ Татьяна Кордюкова, суд признал недействительным договор пожертвования от 14 марта 2017 года, заключенный между религиозной организацией "Свидетели Иеговы "Петрозаводск" и религиозным объединением "Свидетели Иеговы"* (Jehovan todistajat, Финляндия), а также аннулировал регистрацию права собственности финской организации на нежилое строение.

Напомним, в апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года. Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства.

Петрозаводской организации принадлежало помещение площадью 459,9 кв.м. по адресу пр.Первомайский, 52. В 1998 году его купило за 150 тыс. долларов организация Норвежское общество Библии и трактатов Сторожевой Башни, а потом передало петрозаводским Свидетелям Иеговы. Право на него распространялось до 29 марта 2017 года, так как 14 марта Свидетели Иеговы Петрозаводск пожертвовали площади финской организации Jehovan todistaja. Она находится в финском городе Вантаа.

В прокуратуре посчитали, что договор организации заключили, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации Свидетели Иеговы* с целью возможного продолжения противоправной деятельности. Представители финской организации Свидетелей Иеговы* (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

*деятельность организации Свидетели Иеговы запрещена в России.

ФОТО: Маршрутка сбила столб и въехала в забор в Петрозаводске

Авария произошла на Соломенском шоссе вечером 3 апреля.

По данным ГИБДД, в 20.05 на Петрозаводском шоссе в районе дома № 22 водитель автобуса "Паз" столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем Renault Logan, после чего наехал на опору электрической сети и врезался в забор дома.

"В результате ДТП травмы получили три пассажирки автобуса – женщина 33 лет и две 19-летние девушки. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - отметили в ведомстве.

Президент подписал закон о допустимой норме содержания алкоголя в крови водителя

Президент России Владимир Путина подписал закон, регламентирующий допустимую норму содержания алкоголя в крови водителя.

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью КоАП в части штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет при наличии в организме человека этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В настоящее время ответственность по данной статье наступает только после определения 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Названы поставщики медоборудования, уличенные карельскими правоохранителями в сговоре

По оценке УФАС Карелии, в результате картельного сговора ООО "Медлон", ООО "НикаМед", ООО "Медлон-ДВ" был получен незаконный доход в сумме более 64,7 млн рублей.

Ранее республиканское управление Следственного комитета сообщило, что в Карелии возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции.

Основанием для этого послужили материалы карельского УФАС о признании незаконными действий ООО "Медлон", ООО "НикаМед", ООО "Медлон-ДВ", которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге, и петрозаводской городской детской поликлиники №1.

Перечисленные фирмы участвовали в 94 открытых электронных аукционах на поставку медицинского оборудования, расходных материалов и лекарственных средств. Госзаказчиками выступили более 20 лечебных учреждений Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Фура и поезд столкнулись в Карелии

ДТП на железнодорожном переезде произошло в Лахденпохском районе.

По данным ГИБДД Карелии, утром 4 апреля на подъезде к поселку Хитола на железнодорожном переезде столкнулась фура с локомотивом.

"44-летний водитель большегруза (житель Санкт-Петербурга) выехал на железнодорожное полотно, пояснив, что был ослеплен солнцем и не заметил красный сигнал светофора. Водителю оказана медицинская помощь, характер травм уточняется", - отметили в пресс-службе.

В ГИБДД рекомендуют водителям быть внимательными.

фото: nicefon.ru

Жителей Карелии штрафуют на крупные суммы за перепродажу древесины

Жители республики, перепродающие древесину, которая определена только в личное пользование, получают крупные штрафы.

Как отмечает деловая интернет-газета "Вести Карелии", в нашей республике действует закон "О порядке и нормативах заготовки древесины гражданами для собственных нужд", согласно которому жители могут получить лес по сниженным ставкам для использования на собственные нужды.

Древесина выделяется для строительства индивидуальных жилых домов, для ремонта индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах, для строительства и ремонта хозпостроек, для отопления жилых домов, квартир, бань, а также для других хозяйственных потребностей. Граждане осуществляют заготовку древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

По закону древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами. Но не все граждане, получившие лес на собственные нужды, используют его в заявленных целях, сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

Есть случаи, когда люди, получившие древесину на корню, продают ее сторонним организациям.

Вот здесь – подробнее.

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