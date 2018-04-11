Главные новости, которые вы могли пропустить

Часть строителей перинатального центра в Петрозаводске работает "вчерную"

Вице-премьер Карелии по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков призвал строителей перинатального центра, которые не получили зарплату, обращаться к начальнику отдела управления проектами РТ "Соцстрой".

Напомним, строители перинатального центра в Петрозаводске собираются выйти 13 апреля на митинг из-за невыплат зарплат.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, 10 августа заместитель Корсаков дал комментарии в связи с невыплатой зарплаты отдельным лицам, которые привлекались к строительным работам на объекте. По его словам, генеральный подрядчик – РТ "Соцстрой" со своей стороны также выполняет все свои обязательства по перечислению средств - все расчеты по действующим договорам с подрядчиками осуществляются в плановом режиме.

Как рассказал Игорь Корсаков, он как куратор объекта принимал участие во встрече руководителей РТ "Соцстрой" - заместителя генерального директора Станислава Коновалова и начальника отдела управления проектами Ивана Новичкова - со строителем, который, по его словам, не получил зарплату.

"Как выяснилось, мужчина работал на стройке, не оформляя трудовых отношений с компанией ООО "Инсетьдорстрой", выполнявшей фасадные работы. По информации генерального подрядчика, эта компания получила средства в размере 2750 тысяч рублей по факту выполненных работ", - отметили в пресс-службе.

Участники встречи пришли к выводу, что, поскольку система договоров подряда многоступенчатая, разбираться необходимо отдельно по каждому конкретному случаю.

Корсаков призвал работников, которым не выплачена заработная плата и которые могут подтвердить это документально, обращаться к начальнику отдела управления проектами Ивану Новичкову, ежедневно находящемуся на объекте. При этом заместитель премьер-министра отметил, что контроль за выполнением обязательств по выплате зарплаты осуществляют органы прокуратуры и трудовая инспекция.

"Если факт произведенных работ будет подтвержден, РТ Соцстрой закроет эти платежи, - заверил Игорь Корсаков. - К сожалению, перед нами - говорящий пример для всех жителей республики: к чему приводит работа без оформления трудовых отношений".

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.

фото: Екатерина Захарова

"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно

Ученые КарНЦ РАН работают над составлением словаря топонимов. Предполагается, что благодаря такому словарю на дорожных указателях в Карелии станет меньше ошибок.

Как рассказала младший научный сотрудник Института языка, литературы и истории КарНЦ Екатерина Захарова, выступая в среду на заседании Совета при главе РК по русскому языку, дорожные службы, которым ученые указывают на ошибки в написании географических объектов, их "не слышат". Поэтому было принято решение составить словарь топонимов.

"Мы пошли таким путем: чем бороться с дорожными службами, которые нас не слышат, ссылаются на многочисленные списки и реестры, а в этих реестрах куча ошибок, мы решили создать свой словарь с объяснением, с привлечением максимального количества источников, документальных, картографических, чтобы нам было на что ссылаться", - сказала Екатерина Захарова.

Предполагается, что в новый словарь войдет не менее трех тысяч слов.

"Названий много, 3 тысячи - это не предел, у нас в топонимической картотеке 300 тысяч названий. Но хотя бы основные названия населенных пунктов, названия озер, туристических объектов надо дать", - отметила она.

Помимо правильного написания топонимов в словаре будет указано, где ставить ударение.

"Допустим, "Словарь гидрографических объектов России и других стран-членов СНГ" дает нам Сямозеро с ударением на второй слог – СямОзеро. Что мы все и слышали из федеральных СМИ. Как с этим бороться? Нам надо доказать, что ударение падает на первый слог. Мы должны в словаре это обосновать", - отметила Екатерина Захарова.

Заведующая кафедрой русского языка ПетрГУ Наталья Патроева предложила также указывать, склоняется ли слово:

"Хорошо бы в этот словарь внести момент склоняемости, потому что много вопросов возникает по поводу слов "Лахденпохья", "Сортавала", давно освоенных русским языком топонимов".

Артур Парфенчиков в связи с этим поинтересовался: "Как правильно говорить: еду в Сортавала или в Сортавалу?"

Ученые в один голос заявили: "В Сортавалу".

Глава Карелии предложил донести эту информацию до местных жителей, поскольку этот вопрос традиционно вызывает споры.

"Мы уже писали, наш институт писал, и в газетах, и интервью брали у Ирмы Ивановны, и открытое письмо мы писали. Другое дело, что жители не хотят принимать наш ответ, им не нравится", - констатировала Захарова.

ФОТО: На проспекте Ленина провалился асфальт

В Петрозаводске на проспекте Ленина произошло частичное обрушение асфальта.

Как сообщили в мэрии карельской столицы, в среду утром к ним поступило сообщение "об обрушении асфальтобетонного покрытия на проспекте Ленина вблизи перекрестка с улицей Дзержинского".



мэрия Петрозаводска

"Это произошло на примыкающей к смотровому колодцу сети канализации, находящейся в ведении АО "ПКС-Водоканал", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

На место вызвали аварийную бригаду. Участок, где провалился асфальт, в настоящее время огорожен.

"В ближайшее время будут проведены ремонтные работы", - пообещал Бекелев.

В мэрии заверили, что держат ситуацию на контроле.

В среду судебный процесс по делу о гибели детей на Сямозере начался со скандала

Адвокаты дела о гибели детей на Сямозере направят жалобу на судебных приставов горсуда Петрозаводска.

Рассмотрение уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Петрозаводском городском суде началось с задержкой на полчаса из-за скандала между адвокатами и судебными приставами.

Приставы потребовали показать сумки, а защитники отказались.

"Есть закон об адвокатской деятельности, который нарушают. Почему каждый новый начальник, который приходит, считает необходимым начать бороться с адвокатами? Прокурорские работники проходят спокойно через калитку, а адвокатов прогоняют через рамку со снятием поясных ремней, показыванием всего и вся, при этом не составляется никаких протоколов, ничего. Мы бумагу напишем", - сказал защитник Михаил Ямчитский.

По его мнению, служба судебных приставов делает различие между гособвинителями и защитниками.

"Защитники для них – это посетители суда, на которых распространяются все правила, которые априори подозреваются в том, что они приносят в суд ножи, бутылки с зажигательной смесью и прочее. Гособвинитель вне всяких подозрений. Я далек от того, чтобы гособвинителей в чем-то обвинять, но сегодня закон сформулирован так, что адвокатское удостоверение является основанием для беспрепятственного доступа адвокатов в суд. Нам чинят препятствия", - сказал Ямчитский.

ВИДЕО: Ford сбил женщину на "зебре" в центре Петрозаводска и уехал

В столице Карелии ищут очевидцев, которые знают номер иномарки.

Авария случилась на ул.Гоголя 10 апреля в 15.22.

"Сбил жену и уехал с места ДТП. Очевидцев которые видели номер машины прошу отписаться или позвонить 89114259220", - сообщает участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Главный архитектор Карелии заявил, что увольняется "красиво и адекватно"

Заместитель министра строительства, главный архитектор Карелии Игорь Кривоносов намерен оставить свой пост спустя 3 месяца после назначения.

Он подтвердил "Вестям Карелии", что 10 апреля написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Я действительно написал заявление на имя министра Олега Ермолаева с просьбой уволить меня по собственному желанию с 18 апреля. Я ухожу красиво и адекватно. Почему принял такое решение, мне не хотелось бы об этом говорить", - сообщил Кривоносов.

Подробнее читайте в материале издания.

Мужчина с ножом напал на 12-летнюю девочку в Петрозаводске

В Петрозаводске сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на 12-летнюю девочку, сообщает МВД Карелии.

В среду рано утром в полицию Петрозаводска поступило сообщение от родителей 12-летней петрозаводчанки. Девочка ездит в школу на общественном транспорте. В 7.30 на остановке к ней подошел мужчина, достал нож и потребовал отдать все ценное. Девочка испугалась и упала, тогда злоумышленник схватил рюкзак и скрылся во дворах.

На место незамедлительно прибыл наряд ППС. Были установлен очевидцы преступления, которые сообщили приметы нападавшего. Полицейские обследовали близлежащие дворы, где нашли похищенный рюкзак.

Вскоре был задержан гражданин, схожий по приметам на нападавшего. Мужчина был доставлен в УМВД России по Петрозаводску для разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

фото: Валерий Тольский

Тольский раскритиковал вице-премьера Корсакова за заявление о работе с главврачами в Карелии

Бывший заместитель премьер-министра правительства Карелии Валерий Тольский считает, что лексика вице-премьера Игоря Корсакова уместна при общении с приставов с должниками- алиментщиками.

"Многие говорят, что я жесткий и так нельзя. Я с докторами, фельдшерами разговариваю с огромным пиететом и ни слова не скажу. Но вы (главврачи – прим.) все менеджеры, вы руководители, вы отвечаете за организацию лечебного процесса на вверенных вам территориях. Вы должны организовать, поставить задачу, определить ресурсно, кто кому будет помогать, контролировать ваше принятое решение. Здесь, друзья мои, пощады не будет никому. Вы имейте в виду, я мимо непрофессионализма не пройду никогда", - заявил Игорь Корсаков на коллегии Минздрава Карелии.

Заявление высокопоставленного чиновника, который ранее работал главным судебным приставом одного из регионов, раскритиковал Валерий Тольский. Ранее он был вице спикером Законодательного Собрания Карелии, заместителем премьер-министра правительства, советником глав республики.

"Уйдя в отставку, я не считал возможным комментировать процессы, происходящие во властных структурах, т.к. это вполне могло быть расценено, как "старческое" (увы) брюзжание... Хотя за эти годы у меня сложилось достаточно четкое представление о стиле, формах и методах руководства высшей власти республики, что, наверное, дает мне право высказаться по ситуации, которая показалась мне просто непозволительной!" - написал он в Facebook.

"Я имею ввиду выступление заместителя премьер-министра правительства РК Игоря Корсакова на Коллегии Минздрава , где он заявил главным врачам республики, что им, "...пощады не будет никому". Подобная лексика уместна при обращении к врагу, или в службе судебных приставов к должниками- алиментщиками, но с точки зрения элементарной этики, не с руководителями медицинских учреждений, коллегами (?)" - считает Валерий Тольский.

"Более того, подобная лексика не прибавляет авторитета правительству республики, которое И. Корсаков представляет! И уж совсем печальное - если вице- Премьер не изменит манеру общения с подчиненными, то это уже будет диагноз и тут без помощи врачей не обойтись...", - добавил он.

Смертельное ДТП произошло в Карелии

В Олонецком районе республике погиб водитель легкового автомобиля.

По данным ГИБДД Карели, в среду в 06.50 на 345 км автодороги "Кола" столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, петрозаводчанин, 30-летний водитель Toyota Yaris ехал в сторону Мурманска. На полосе встречного движения водитель столкнулся в с микроавтобусом Renault Master.

"Водитель Toyota погиб на месте аварии. 40-летний водитель автомобиля Renault осмотрен медиками, ему оказана первая медицинская помощь. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Военком Карелии рассказал о призывниках с нетрадиционной ориентацией

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал, много ли в республике призывников с нетрадиционной ориентацией и где они проходят службу.

Военком Карелии Андрей Артемьев рассказал, много ли в республике призывников, которые пытаются "откосить" от службы из-за нетрадиционной ориентации?

"Я их иногда вижу, - сообщил Артемьев, - но не по документам, но мне так кажется. Эта такая огромная редкость. Они же сами об этом не заявляют. На моей памяти был молодой человек из Беломорска. Это было года три назад. Мы его увидели и решили отправить на альтернативную службу. Тенденция, которая имеет место быть на Западе, не находит такого количества откликов у нас. У нас неприемлемо то, что хорошо на Западе. В общем, что хорошо для немца - плохо для русского, и наоборот".

Как пояснили Андрей Артемьев и Алексей Синицын, председатель военно-врачебной комиссии военкомата, "нетрадиционная ориентация призывника не является основанием не служить в армии".

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