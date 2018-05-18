Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Галина Ширшина может стать кандидатом в мэры Москвы от партии "Яблоко"

Об этом рассказал политтехнолог и общественный активист Максим Кац.

Жители Москвы 9 сентября будут выбирать мэра. Партия "Яблоко" своего кандидата впервые определит через процедуру праймериз.

Как рассказал в Живом журнале Максим Кац, кандидатом может стать бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина.

"…Если будет выдвинут Митрохин, а это при текущем составе кандидатов запросто может произойти, для мэрии эти выборы пройдут по максимально спокойному сценарию. Он наберёт 3% и это все знают, он не объединит вокруг себя никого, будет мочить всех других демократов и сосредоточится на локальных проблемах Москвы. Никого другого не допустят. Вы можете потом сколько угодно говорить, что это не ваш кандидат и он вас не представлял, это никого не будет интересовать.

Если Яблоко сейчас выдвинет необычного кандидата, Юрия Сапрыкина, Илью Азара, Михаила Зыгаря, Илью Варламова, Галину Ширшину - всех тех, к кому я хожу сейчас, сценарий будет совсем другой. Никакого не будет спокойствия, будет конкуренция между двумя кандидатами, а могут допустить и третьего".

По мнению Каца, партия "может выдвинуть кого-то такого, кто вызовет у людей воодушевление".

"Это тот шанс, который мы с вами можем использовать, чтобы повернуть курс, по которому идёт власть. Чтобы произвести сильного спикера от нашего фланга, который будет громко заявлять наши ценности. Чтобы дать бой и показать, что не всё единогласно".

Как рассказала лидер "Яблока", депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова, на данный момент в партии получили заявки на участие в праймериз от 37 человек. Среди них - лидер столичного "Яблока" Сергей Митрохин, глава Гагаринского района Москвы Елена Русакова, профессор Высшей школы экономики, экономист Игорь Николаев, гроссмейстер, депутат района Тропарево-Никулино от партии Игорь Глек, координатор волонтерского движения "Лиза Алерт", депутат района Арбат Виктор Дулин, избранный от "Яблока" глава столичного района Якиманка Андрей Морев и многие другие.

Фамилию Галины Ширшиной Слабунова пока не называет.

Выборщиками станут почти 4 тысячи человек, среди них депутаты и кандидаты в депутаты на муниципальных выборах 2017 года, волонтеры президентской кампании 2018 года, лидеры общественного мнения Москвы и известные журналисты, люди, жертвовавшие партии средства в последние три года.

Парфенчиков предложил учредить орден "Сампо"

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил учредить в республике новые госнаграды, в том числе орден "Сампо" и медаль "М.П. Пименова".

Соответствующий законопроект внесен в парламент региона. В тексте документа отмечается, что государственными наградами являются: орден "Сампо", медаль "За заслуги перед Республикой Карелия", медаль М.П. Пименова, Почетная грамота Карелии.

К примеру, орден "Сампо" предлагается сделать высшей госнаградой региона. Она будет вручаться за особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической, социально-кульутрной, научно-технической, государственной, общественной деятельности и др. Награждение орденом может быть произведено посмотрено. Планируется выдавать не более трех наград в год.

Медалью Пименова предлагается награждать граждан и организации за большой вклад в благотворительную деятельность. В год получателей награды может быть не более пяти.

Расходы бюджета на приобретение госнаград на 2019 год составят 430 тыс. рублей, указано в пояснительной записке.

Минсельхоз Карелии откроет рыбный магазин

Специализированный рыбный магазин начнет работать в Петрозаводске в конце июня.

Об этом сообщил глава министерства Владимир Лабинов на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии.

"Мы уже ведем там работы – подготовительные, ремонтные, и 30 июня, если все у нас сложится с передачей имущества, мы планируем этот магазин специализированный открыть", - сказал Лабинов.

О том, где откроется магазин и кто станет поставщиками, – в материале "Вестей Карелии".

ФОТО: В Петрозаводске обнаружена массовая вырубка городских лесов, заявляет ОНФ

Петрозаводские леса вырубают незаконно, ущерб может составит сотни миллионов рублей, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

"С огромными масштабами вырубок городских лесов в районе улицы Университетской в Петрозаводске сегодня столкнулись активисты ОНФ в Карелии. Общественники выехали вместе с администрацией города на место, где планируется строительство дороги до кооператива на улице Р. Рождественского", - говорится в сообщении.

По информации ОНФ, никаких разрешительных документов на строительство магистрали и вырубки леса у организации, занимающейся здесь работами, нет.

"Ущерб от деятельности "черных" лесорубов ещё предстоит подсчитать. Но по предварительным прогнозам специалистов, это более сотни миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

ОНФ вместе с администрацией Петрозаводска намерен добиваться возбуждения уголовного дела по факту незаконной рубки и вывозке древесины.

ВИДЕО: Автобус попал в ДТП на Кукковском кольце

В Петрозаводске маршрутный автобус попал в ДТП, людям пришлось идти в "час-пик" по дороге.

Инцидент произошел 18 мая в 07.57. После остановки автобуса люди были вынуждены в нарушении правил дорожного движения идти по проезжей части.

Действия конкурсного управляющего ГУП "Мост" проверит прокуратура Карелии

Власти республики попросили прокуратуру проверить действия конкурсного управляющего ГУП "Мост" Константина Сенина.

"Судьба ГУП "Мост" была решена, наверно, давно. Все второе полугодие 2017 года мы пытались спасти ГУП "Мост" и при всей сложной истории мы искали реальных, прозрачных, дееспособных инвесторов. Все три серьезных инвестора, которые приезжали, к сожалению, в силу разных причин не нашли в себе сил и уверенности вложить инвестиции, попытаться спасти компанию", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании 17 мая.

В настоящее время компания проходит процедуру банкротства, назначен конкурсный управляющий Константин Сенин.

"На наш взгляд, управляющий должен действовать в соответствии с законом. У нас есть определенные сомнения, что таковое имеет место быть. Поэтому некоторое время назад я обратился к прокурору республики с просьбой провести серьезную прокурорскую проверку на предмет соответствия действий или бездействий управляющего всем процедурам", - сказал Артур Парфенчиков.

Ведомство даст оценку, почему при наличии имущественного комплекса, который стареет и теряет в цене, ситуация не меняется. Прокуратура имеет право осуществлять надзор за действием конкурсного управляющего.

Путин утвердил новый состав правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав кабмина.

Встреча главы государства и премьера прошла в Сочи, сообщает "Российская газета". "Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях", - сказал президент.

В частности, Сергей Лавров сохранил пост главы МИД РФ, а Владимир Мединский - министра культуры. Дмитрий Патрушев назначен главой Минсельхоза, а Владимир Якушев возглавит Минстрой.

Кроме того, Медведев предложил утвердить на постах вице-премьеров кандидатов, озвученных им ранее. Так, первым вице-премьером - министром финансов назначен Антон Силуанов. Переназначены на пост вице-премьера Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Юрий Трутнев.

Новый состав кабинета министров:

министр просвещения - Ольга Васильева;

министр науки и высшего образования - Михаил Катюков;

министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов;

министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин;

министр внутренних дел - Владимир Колокольцев;

министр юстиции - Александр Коновалов;

министр по делам Северного Кавказа - Сергей Чеботарев;

министр иностранных дел - Сергей Лавров;

министр промышленности и торговли - Денис Мантуров;

министр культуры - Владимир Мединский;

министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев;

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Константин Носков;

министр энергетики - Александр Новак;

министр экономического развития - Максим Орешкин;

министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев;

министр финансов - Антон Силуанов;

министр здравоохранения - Вероника Скворцова;

министр транспорта - Евгений Дитрих;

министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев;

министр труда и соцзащиты - Максим Топилин;

министр обороны - Сергей Шойгу.

Стала известна средняя зарплата в Карелии в I квартале

По данным Карелиястата, среднемесячная начисленная заработная плата в Карелии в I квартале 2018 года составила 36451 рубль.

Выше средней по республике зарплата в 9 видах деятельности.

Ниже средней по республике зарплата в 10 видах деятельности.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

В Петрозаводске продолжает дорожать бензин

Карелиястат рассказал, на сколько еще выросла цена на топливо.

Средняя стоимость литра бензина в Петрозаводске за неделю выросла на 1,6% и превысила 40 рублей, сообщает Карелиястат.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

Матвиенко призвала говорить откровенно о повышении пенсионного возраста в России

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предлагает не политизировать вопрос о повышении в РФ пенсионного возраста и считает целесообразным повышать его плавно, на полгода в течение 10 лет.

"Не надо никому прятать голову в песок, надо с нашими гражданами открыто говорить и откровенно: вопрос о повышении пенсионного возраста встал в повестку дня, стал актуален, это сделали все государства европейские, все страны СНГ, кроме России", - заявила Матвиенко, чьи слова цитирует ТАСС.

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