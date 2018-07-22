Важные новости, которые вы могли пропустить

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Новости. Хроника дня
22:20, 22 Июля 2018

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Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поделился в Instagram фото из Карелии.

В минувшую пятницу 20 июля председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Петрозаводск с рабочим визитом.

Сегодня в Instagram Медведева появились фото Карелии – это и знаменитые Кижи и Онежское озеро. Видимо, председатель правительства не стал ограничиваться только работой.

Напомним, в ходе визита в Карелию Дмитрий Медведев ознакомился с проектом строительства нового аэровокзала, посетил ДОК "Калевала", провел совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса, а также пообщался с главой Карелии Артуром Парфенчиковым за закрытыми дверями.

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ФОТО и ВИДЕО: Автофестиваль в Гирвасе – как это было

Жители Карелии поделились в соцсети фото и видео с ралли "Каменный триал2 в Гирвасе.

В минувшую субботу 21 июля в Кондопожском районе Карелии в Гирвасе прошел 10-й, юбилейный, автофестиваль.

На фестивале водители на мощных внедорожниках преодолевают бездорожье: форсируют реки, переваливаются через скалы – в общем, сознательно бьют свои машины.

За всем происходящим наблюдают гости автофестиваля.

Фото и видео опубликованы в паблике "Клуб друзей Кондопоги".

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ВИДЕО: Медвежонок в Карелии накинулся на автомобиль

В Беломорском районе медвежонок напал на автомобиль, притормозивший рядом с ним.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как в Беломорском районе на трассу вышел медвежонок.

Водитель автомобиля притормозил рядом с диким животным, но, когда пассажиры попытались заговорить с медвежонком, он неожиданно накинулся на машину.

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ВИДЕО: Во время визита Медведева в Петрозаводск за городом оставили несколько десятков грузовиков

В минувшую пятницу 20 июля колонна грузовиков собралась в районе станции Шуйская.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором автомобилист запечатлел колонну их фур в районе станции Шуйская.

"Медведев собрал колонну грузовиков в районе ст.Шуйской", - написано в комментарии.

Напомним, что 20 июля председатель правительства России Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил Петрозаводск.

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ВИДЕО: Ночью на Кукковке автомобиль сбил пешехода

Страшные кадры ночного ДТП в Петрозаводске попали на камеру наружного наблюдения.

В минувшую субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

После ДТП водитель доставил пешехода в лечебное учреждение, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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"Полиция вызывается незамедлительно", предупредили пациентов в платном центре республиканской больницы

Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы большие очереди и по какой причине работники больницы готовы незамедлительно вызвать полицию, разбиралась журналист "Столицы на Онего".

"Столица на Онего" захотела обсудить тему очередей в Центре платных медицинских услуг с его руководством.

Встречаться лично с нами не стали, вместо этого предложили направить запрос на имя главного врача Республиканской больницы Тамази Карапетяна. Что мы и сделали.

Пока корреспондент изучала ситуацию в платном центре, заметила объявление на окне регистратуры, которое гласит: "Оскорбление медицинского работника влечет административную ответственность по ст.5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наряд полиции вызывается незамедлительно!"

На вопросы: Происходили ли случаи, когда в регистратуру вызывался наряд полиции в связи с оскорблением кого-то из медицинских работников? Как часто работники Республиканской больницы сталкиваются с оскорблениями в свой адрес? – получили ответы от главного врача Республиканской больницы Тамази Карапетяна.

Подробно с ответами на все вопросы предлагаем ознакомиться в статье "Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!".

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"Прежде чем такие законопроекты принимать, надо знать, в какой ситуации живет наш народ"

Как в Законодательном собрании Карелии обсуждали грядущую пенсионную реформу.

С резкой критикой грядущей реформы выступил председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства РК Сергей Соловьев.

"Профсоюзы против этого закона, - заявил он. - Почему? Сами понимаете, для того, чтобы перейти к увеличению возраста выхода на пенсию, надо иметь хорошую базу для увеличения жизненного уровня наших граждан. А какая у нас сегодня база?"

Соловьев привел в пример ГУП РК "Мост", 700 работников которого были уволены и остались без зарплаты и "перспектив".

"О каком повышении жизненного уровня можно говорить? – продолжил он. – Да ни о каком. Прежде чем такие законопроекты принимать, надо знать, в какой ситуации живет наш народ. Много говорится, что пенсионеры работают. Да, они работают, потому что им не хватает (средств). Если прожиточный минимум сегодня для пенсионера 11 тысяч рублей, а он получает 12, 13, 14 тысяч, то сами понимаете, почему они идут работать. Если взять среднюю семью, то у людей не хватает денег до прожиточного минимума, поэтому они вынуждены подрабатывать. Вот с такой базой разве можно выходить на повышение пенсионного возраста?"

Что сказал по поводу пенсионной реформы председатель совета ветеранов Карелии Николай Черненко и представитель фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Валерий Шоттуев, а также другие участники заседания в Заксобрании, где обсудили возможные изменения к закону об увеличении пенсионного возраста, читайте в материале "Население России никогда не жило хорошо".

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В Карелии зафиксированы случаи заболевания корью

Что это за напасть такая – корь, чем она опасна? "Столица на Онего" вместе со специалистами Центра медицинской профилактики Карелии собрала важные факты об этой болезни и ответы на вопросы.

Корь является одной из самых заразных болезней. Считается, что, если человек, который прежде не болел корью и не был привит против нее, пообщается с больным, то его шансы не заразиться близки к нулю.

Инфекция быстро распространяется в закрытых помещениях. Причем не только в комнатах и офисах – она "бродит" по коридорам и перемещается на другие этажи по вентиляционным трубам. Может проникать и в соседние помещения.

Вирус передается только воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. В редких случаях может передаваться через предметы, на которые попали капельки слюны.

Маленькие дети больше всего рискуют заболеть корью и получить осложнения. Также в группе риска – беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом. Если корью заболеют бабушка или дедушка больного ребенка, то им непросто будет выздороветь без последствий для здоровья.
Самым опасным осложнением кори является энцефалит (один случай на 2 тысячи больных), самыми частыми – пневмония и бронхиты.

Вакцинацию называют единственным способом защиты от кори. В нашей стране вакцинация против кори является одной из основных прививок, проводимых детям в возрасте одного года и шести лет. Она включена в Национальный календарь прививок.

Среди причин возвращения кори специалисты называют отказ родителей от вакцинации детей, а также массовый заезд трудовых мигрантов в Россию из бывших союзных республик, где прививкам не уделяют должного внимания.

В начале июля в Олонецком районе начали фиксировать случаи подозрения на корь. Согласно последним данным республиканского управления Роспотребнадзора, речь может идти о 21 заболевшем корью, пятеро из которых – дети до 17 лет. Лабораторно диагноз подтвержден пока только у девяти человек.

Как распознать корь? Можно ли заболеть корью повторно? Дает ли прививка 100%-ную гарантию, что человек не заболеет корью? – ответы на эти и другие вопросы читайте в материале "Вот ведь зараза".

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ВИДЕО: Житель Карелии снял в Краснодаре кавер хита Киркорова

Кондопожанин сделал вместе с друзьями веселый кавер песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

В паблике "Клуб друзей Кондопоги" сообщается, что бывший кондопожанин, переехавший в Краснодар, сделал вместе с друзьями веселый кавер песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Клип под названием "Шурыгин и Мадам - Цвет настроения синий" набирает просмотры на youtube.

Сам кондопожанин в клипе выступает саксофонистом.

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ВИДЕО: Автомобиль вылетел с дороги на кольце в Петрозаводске

На верхнем Чапаевском кольце в ночь на воскресенье произошло ДТП.

В ночь с 21 на 22 июля, в 00.30, в Петрозаводске на Лесном проспекте автомобиль "ВАЗ-2107" вылетел с дороги и заехал на газон на верхнем Чапаевском кольце.

Камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлели момент, как автомобиль мчался по Лесному проспекту в сторону города и на кольце, забыв повернуть, вылетел на газон.

При наезде на поребрик машина подлетела в воздух и приземлилась на газон, проехав после удара еще несколько метров.

По словам очевидцев, водитель жив и здоров.  

Видео смотреть с 06.30.

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