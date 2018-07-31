Чем запомнился этот день

Патрушев раскритиковал ход выполнения ФЦП развития Карелии

Сроки исполнения программы развития Карелии до 2020 года находятся под угрозой срыва, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Хочу отметить низкую эффективность выполнения решений Государственной комиссии, несоблюдение сроков реализации части запланированных мероприятий и поручений. Затяжка начала выполнения ряда важных мероприятий может поставить под угрозу возможность их своевременного завершения в 2020 году" - сказал Патрушев на заседании Госкомиссии по подготовке празднования 100-летия образования республики, пишет "Интерфакс".

"Прежде всего, это относится к реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Медленная разработка необходимой обосновывающей и проектной документации создаёт риски незавершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения", - добавил он.

Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы

Жителей Карелии попросили помочь полиции установить личность женщины, возможно, причастной к мошенничеству.

"Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на фото, в связи с совершением мошеннических действий", - сообщает МВД Карелии.



МВД Карелии

"Всех, кто узнал эту женщину или располагает данными о ее местонахождении, полицейские просят сообщить по телефонам: 8-921-220-08-35, 8-953-532-49-59 или 8-911-407-49-88. Конфиденциальность гарантируется", - обещают правоохранители.

"Нас было 100 тысяч, и все злые"

Редактор "Столицы на Онего" побывала на всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста в Москве.

Редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук побывала на шествии и митинге против пенсионной реформы, которые прошли в минувшую субботу в российской столице.

"Была на митинге против повышения пенсионного возраста в Москве. В Петрозаводске проводили свою акцию протеста, поехать в Москву не смогли, так что я за всех карелов в столице боролась. Что хочу сказать? Когда власти опять заявят, что никто не пришел, а в СМИ передадут - было 4 тысячи человек, просто посмотрите на эти фото. Нас было не менее 100 тысяч, и все злые. На путиных-медведевых-едросов. И, конечно, все против этой людоедской пенсионной реформы", - написала Наталья на своей странице в соцсети.

Напомним, в Москве 28 июля, в день всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, объявленной КПРФ, состоялся многотысячный митинг. Он проходил под лозунгом "Не допустим социальный террор власти против собственного народа!" и был направлен против пенсионной реформы, заявленной правительством страны.

По ряду независимых оценок, в шествии и митинге приняли участие до 100 тысяч человек (власти, естественно, называют на порядок меньшую цифру). Все пространство от Комсомольской площади до проспекта академика Сахарова было заполнено людьми до отказа.

Во время шествия участники скандировали: "Пора менять власть!", "Долой министров-капиталистов!", "Позор "Единой России"!", "Правительство - в отставку!", "Путина - в отставку!" и "Нет повышению пенсионного возраста".

Как сообщили организаторы акции протеста, чтобы принять участие в шествии и митинге, в Москву приехали представители 15 регионов центральной России. А всего в эти дни протестные мероприятия прошли в 195 российских городах. В общей сложности в них приняли участие около 500 тысяч человек.

ВИДЕО: Две бабуси украли продукты из магазина на Октябрьском, не заметив скрытую камеру

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух немолодых женщин, которые украли продукты из магазина на Октябрьском проспекте.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности двух женщин в связи с совершением кражи продуктов питания из магазина на Октябрьском проспекте. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Карелии.

Всех, кто узнал этих женщин или располагает информацией об их местонахождении, просят сообщать по телефонам: 8-921-220-08-35, 8-953-532-49-59 или 8-911-407-49-88.

Конфиденциальность гарантируется.

ФОТО: На Древлянке выкинули бетонные блоки, установленные властями против незаконной торговли

Власти Петрозаводска на бульваре Интернационалистов оградили бетонными блоками от проезда автомобилей заново благоустроенную территорию, где ранее располагался несанкционированный рынок.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел, как на бульваре Интернационалистов неизвестные сдвинули бетонные блоки, ранее установленные администрацией для предотвращения движения транспортных средств вдоль пешеходной дорожки.

"Блоки лежат кучей в стороне, проезд для автомобилей особожден", - написал в комментарии автор фото.

Как в минувший понедельник, 30 июля, сообщили в мэрии, работу по установке бетонных блоков выполнили сотрудники ООО "КарелСтройУправление" в качестве оказания городу спонсорской помощи.

Напомним, основной этап благоустройства территории вдоль пешеходной дорожки около дома №25 по Лососинскому шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, завершен на минувшей неделе. Ранее там рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.

Под Петрозаводском обнаружено тело велосипедиста

Полиция Прионежского района устанавливает личность гражданина, чье тело было найдено в Орзеге, сообщает МВД Карелии.

"30 июля в Прионежском районе на участке лесной дороги от станции Орзега было обнаружено тело человека без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Документов при себе у мужчины не обнаружены. В настоящее время устанавливается его личность.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие. На левой кисти между большим и указательным пальцами имеется татуировка "Юра".

Был одет: черная болоньевая куртка на молнии, черные спортивные брюки, оранжевая футболка, черные короткие резиновые сапоги. Мужчина передвигался на складном велосипеде.

Всех, кому что-либо известно о личности умершего, в полиции просят сообщать по телефону дежурной части ОМВД России по Прионежскому району: (88142) 739-022.

ВИДЕО: В Беломорске власти так и не провели детский праздник, из-за которого запретили митинг

Власти Беломорска отказали в проведении митинга против пенсионной реформы, сославшись на детский праздник, которого не было.

Напомним, как сообщалось в официальном городском паблике, в Беломорске на так называемой Морошковой поляне 28 июля должен был состояться митинг против повышения пенсионного возраста. Однако администрация муниципального образования отказала организаторам в согласовании протестной акции, сославшись на то, что в этот день и час в указанном месте будет проводиться развлекательная программа для детей "Капризы лета".

В итоге митинг против пенсионной реформы не состоялся, но жители решить проверить, - будет ли детский праздник.



Житель Беломорска 28 июля в указанное время пришел на Морошковую поляну и убедился, что никакого мероприятия для детей там не проводится. Площадка оказалась пустой.

Когда активист позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу, а затем в полицию Беломорска, оказалось, что там впервые слышат о празднике для детей.

Дело Косарева о взятках направили в суд

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя государственного комитета Карелии по управлению госимуществом Дениса Косарева в получении взяток

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн. рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминируется хищение 40 тыс. рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Более 250 га леса горит в Карелии

Площадь лесных пожаров в республике составляет более 250 га.

По данным МЧС Карелии, на утро 31 августа в регионе зарегистрировано 14 лесных пожаров в шести районах республики. Общая площадь пройденного огнем леса составила 251,12 га.

Самые большие по площади пожары зарегистрировано в Лоухском районе около деревень Зашеек и Коккосалма площадями в 100 и 110 га.

В Корпорации развития Карелии объяснили, почему переработчики ягод не получают господдержку

Гендиректор АО "Корпорация развития Республики Карелия" Юрий Савельев рассказал о главном препятствии в получении государственной поддержки, стоящем перед предприятиями-переработчиками ягод.

Предприятия, занятые сбором и переработкой дикоросов, не могут рассчитывать на поддержку государства из-за отсутствия для этого правовых оснований. Бизнес с использованием в производстве грибов и ягод не выделен в отдельную отрасль, которая могла бы претендовать на денежные вливания.

Об этом Юрий Савельев рассказал на Национальном лесном форуме в Петрозаводске.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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