Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: со станицы Сергея Колтырина "ВКонтакте"

Обвиняемый в развращении подростка Колтырин отказался от адвоката при неясных обстоятельствах

Адвокат Виктор Ануфриев больше не представляет в суде интересы директора Медвежьегорского музея Карелии Сергея Колтырина по делу о развратных действиях.

"8 ноября в Медвежьегорске он через следователя получил постановление об отказе от его услуг. Теперь его будет защищать адвокат из Петрозаводска, но кто это и кем он был нанят — неизвестно", - сообщает издание 7х7.

Отмечается, что договор с Ануфриевым заключал брат Колтырина Владимир. Причина, по которой Сергей Колтырин отказался от услуг адвоката, Владимиру неизвестна. Со слов Ануфриева, директору музея кто-то нанял адвоката из Петрозаводска, и это был не его брат. Отказ от услуг адвоката Сергей Колтырин пишет уже не в первый раз. Во время первого визита в сегежское СИЗО Колтырин написал заявление, в котором отказался от услуг любых адвокатов, кроме государственного.

"Я приехал к нему в следственный изолятор в Сегежу. Там оказалось, что не по его воле было написано это заявление. И он написал другое — о том, что он желает, чтобы защиту осуществлял именно я, и от всех других адвокатов, в том числе от того местного, он отказывается. Сейчас все вернулось на круги своя. Я понимаю его состояние — он не борец, он человек, который, вероятно, не умеет сопротивляться грубости и напору. Мне непонятно другое. Если следствие утверждает, что его вина доказана и нет сомнений, то какой смысл этой игры в адвокатов? Ну будет Сидоров или Петров адвокат. Если следствие уверено в своей позиции, что, казалось бы, в нашей судебной системе может сделать адвокат?" — сказал Ануфриев.

С момента получения постановления Виктор Ануфриев не имеет право посещать Колтырина и участвовать в следственных действиях. С 8 ноября его будет защищать другой адвокат.

По версии следствия, в сентябре Колтырин и его знакомый Евгений Носов совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет. Обвиняемые арестованы до 27 ноября. Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий).

Адвокат Виктор Ануфриев защищает Юрия Дмитриева в объединенном деле по обвинению в сексуальных преступлениях.

ВИДЕО: Что осталось от "Ленты" в Петербурге после пожара

В Сети появились кадры гипермаркета "Лента" в Петербурге, где в субботу произошел крупный пожар.

Сообщение о пожаре в здании по адресу Набережная Обводного канала, дом 118 поступило в экстренные службы в 8.30 субботы. Площадь возгорания достигала 4,8 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля на площади 3,2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Спасатели эвакуировали сто человек персонала и посетителей, остальным удалось покинуть здание самостоятельно. В пресс-службе "Ленты" сообщили, что при эвакуации пострадал сотрудник гипермаркета, он получил незначительные ушибы. После осмотра медиков его отправили домой.

Госпожнадзор проводил внеплановую проверку гипермаркета в декабре прошлого года, и все выявленные нарушения были устранены.

фото: https://sochinews.io

Тело мужчины обнаружено на пожаре в поселке Карелии

В Лоухском районе на пожаре в доме найден труп.

В минувшую субботу 10 ноября в 18.27 в поселке Чупа Лоухского района на ул. Коргуева произошел пожар в жилом доме.

Пожарно-спасательное подразделение Лоухского района (5 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара огня.

Как сообщил источник в экстренных службах, на пожаре было обнаружено тело мужчины.

Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.

ФОТО и ВИДЕО: Две иномарки столкнулись в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло в субботу в 23.27.

Mercedes двигался по улице Антикайнена в сторону проспекта Ленина. Вторая иномарка пыталась повернуть на улицу Гоголя.

ВИДЕО: Ведущие "Ревизорро" попробовали на себе качество туристических услуг в Карелии

Телеканал "Пятница" снял сюжет, чего ждать от туристических услуг в нашей республике.

"Ревизорро" отправляется в новое путешествие. На этот раз будет проверять особенности турсервиса в Карелии", - сообщается в анонсе программы.

Техперсонал школ и детсадов Карелии собираются перевести на аутсорсинг

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.

Буквально вчера на почту пришло сообщение: "Я инвалид, у меня на иждивении двое детей. Меня сокращают, работаю уборщицей в школе. Что делать?"

В Сегежском районе началась очередная волна оптимизации в учреждениях образования. У этой оптимизации даже есть название, которое было утверждено на сессии районного Совета – "Программа оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы". До этой "волны" аналогичное прошло в дошкольных образовательных учреждениях. 44 человека, в большинстве своем технический персонал, были уведомлены о том, что "из-за уменьшения количества воспитанников" должны оздоровить бюджет района. И именно они должны стать "жертвами" неполного рабочего дня, работая не на целую ставку, а на 0,5 или 0,75 ставки.

Но, оговорюсь, где-то заведующие пытались доказать ошибочность такого решения со стороны районной власти или, идя по пути – сокращая ставку, предложили людям какую-нибудь подработку (+ 0,25-0,5 ставки дополнительно). А где-то "резали по живому", не утруждая себя даже провести, хотя бы для проформы, нормирование рабочего дня своих сотрудников. Один из заведующих в разговоре со мной упомянул, что пытался убедить главу района искать иные пути сокращения неэффективных расходов, хотя они минимальны в системе ДОУ. Но что значит разговаривать с человеком, который ранее работал в пенитенциарной системе? Правильно, 10 октября 2018 года им было выпущено постановление за №930, в соответствии с которым руководители образовательных учреждений, сейчас внимание, будет написано очень красиво, за "невыполнение мероприятий, направленных на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению эффективности расходов консолидированного бюджета, в рамках реализации программы оздоровления муниципальных финансов в районе" могут быть лишены стимулирующих выплат. Или уволены, о чем мне упомянули в инспекции по труду РК. Шах и мат руководителям.

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Куда пойти в Петрозаводске 11 ноября: Прогулка с библиотекой и День барабанщика

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Любопытный слоненок". Жил-был на свете очень любознательный слоненок, который хотел все знать и задавал много вопросов… С 3 лет. 250 руб.

12.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Сын-медведь". Спектакль по мотивам карельских сказок.

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Лепим из полимерной глины". 400 руб.

12.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Трубы большие и маленькие". Открытие абонемента №14 "Разноцветные сказки". 250 руб.

13.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Академия чтения" для юных читателей. Обзор-игра "Читаем вместе, читаем лучшее". 100 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Классики бардовской песни". Литературный вечер, посвященный Юрию Визбору, Александру Городницкому, Новелле Матвеевой, Аде Якушевой.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Читайте улицы как книги!". Экскурсия по улице Гюллинга.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Адан. "Корсар". Романтический балет в трех актах. 150-700 руб.

18.00, караоке-бар "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Новая барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра "Mind Storm".

18.00, репетиционная студия BIG Z-Studio (Неглинская наб., 44). Празднование международного Дня барабанщика. У всех пришедших будет возможность сесть за ударную установку и попробовать поиграть на ней. Цена за вход – свободная.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Unknown Project. Егор, Егор, Никита и друзья. Первые сто репостов - бесплатно, остальные 100 рублей.

19.00, Agriculture Club (ул. Коммунальная, 20-а). "Patribute Ensemble". Джазовый концерт "В ожидании будущего дня". Музыка посвящена творчеству Pat Metheny и Lyle Mays, а также их коллегам (Pat Metheny Group). 200 руб.

19.00, Негосударственный авторский театр "Ad Liberum" и Национальный театр РК (сцена Дома актера, пр. К. Маркса, 19). "Не покидай меня". Драматическая баллада в одном действии. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Современная притча затрагивает самые важные вопросы бытия. 400 руб.

фото: Столица на Онего

Привлекут ли финских туристов в республику шунгитовые трусы?

Эти трусы в невзрачной целлофановой упаковке встречали в Национальной библиотеке Карелии участников международного семинара "Россия и Финляндия: опыт и перспективы развития приграничного туризма", который совпал с очередной годовщиной Октябрьской революции, но ничего революционного в развитие приграничного туризма в республике не принес.

Карельские чиновники в очередной раз отчитались о росте туристического потока и внебюджетных инвестиций, представители науки вспомнили о совместных проектах в области экологического туризма, а бизнесмены из Финляндии честно признались, что хотели бы зарабатывать на туристах как можно больше евро, и, пожалуй, это меньше всего вызвало сомнений у собравшихся.

В остальном можно констатировать, что серьезного обсуждения ни опыта, ни перспектив развития приграничного туризма не получилось, хотя на семинар в Петрозаводск приехали мэры и руководители администраций из финских городов Йоэнсуу, Куопио и Варкауса. И если они хотя бы приняли участие в панельной дискуссии, то чиновники из Карелии, курирующие туристическую сферу, покинули встречу почти сразу после своих пленарных докладов.

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 11 ноября.

8-12 ноября – в Театре кукол РК на пр. К. Маркса, 19 пройдет семинар "Театральный перекресток" по методике создания бэби-театра (по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

11 ноября – День экономиста.

10.00 – в спортивном зале ТЦ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдет финал Осеннего командного открытого кубка 1, 2, 3 лиги по настольному теннису.

12.00 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31б состоится первенство Спортивной школы олимпийского резерва №3 по спринту и барьерному бегу.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Закрытие детсада, "проеденные" бюджетные деньги и пешеходы под колесами грузовика

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Подводя итоги минувшей недели, вспомним два резонансных ЧП, предшествующие наступлению рабочих дней.

В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв

В поселке Шуя Прионежского района на улице Полевая 3 ноября в 13.07 произошел пожар в хозпостройке, который привел к взрыву котельного оборудования. Огонь перекинулся на жилой дом. Площадь возгорания составила 180 кв.м.

На месте происшествия работали 20 человек и 5 единиц техники. Огонь был локализован, но сам пожар полностью удалось потушить спустя 7 часов.

По информации МЧС Карелии, при взрыве и пожаре никто не пострадал – ни местные жители, ни пожарные.

Младенец погиб в ДТП в Карелии



фото: vk.com/public155164949

В Сортавале 4 ноября в 17.50 на улице Спортивной 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и наехал на пешеходов – молодую семью – 25-летнего мужчину, 23-летнюю женщину и 7-месячного ребенка, который находился в коляске.

В результате происшествия младенец погиб, его родители - госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. А брат виновника смертельного ДТП извинился в соцсетях перед родственниками пострадавших.

В Петрозаводске из-за угрозы обрушения крыши закрыли недавно реконструированный детский сад

В День народного единства, 4 ноября, в Петрозаводске закрыли детский сад №53 на улице Ленинградской, 6-б.

Как прокомментировали ситуацию в городской мэрии: "На основании полученной 2 ноября информации о возможной перегрузке несущей конструкции здания было принято решение о временной приостановке работы детского сада №53 на улице Ленинградской. Необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации".

Родителей попросили забрать детские вещи. Детей распределили по другим детсадам, воспитателям подыскивают новое место работы.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк призвала не делать поспешных выводов о ситуации с детским садом.

Детсад №53 был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

Коммунисты в Карелии отметили годовщину Октябрьской революции демонстрацией и митингом

Под звуки музыки стройной колонной 7 ноября демонстранты прошли по центру Петрозаводска от пл. Ленина до пл.Кирова, где устроили митинг.

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов рассказал, что современная российская власть сделала все возможное, чтобы 7 ноября стали забывать, однако, этого не происходит:

Глава Карелии посетовал, что бюджетные деньги "проедены"

В бюджете Карелии нет денег на инвестиции в развитие экономики, основная часть средств уходит на социальные статьи и обслуживание государственного долга, заявил на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы говорим, у нас социально ориентированный бюджет. У нас 69% идет на социальные нужды. Это с одной стороны хорошо… Просто у нас столько денег зарабатывается, что на другое у нас не хватает. По большому счету, наш бюджет бюджетом развития не назовешь. Мы с вами не вкладываем бюджетные инвестиции практически в будущее республики", - сказал глава республики.

Минстрой России сообщил о нехватке в Карелии топлива на зиму



Константин Лемешев / ТАСС

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону заявил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных.

"На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают. Например, Карелия завезла только 49,6% угля от плановых объемов", — сказал глава ведомства.

Следком Карелии начал проверку по ситуации с подростком из Чалны, который живет в гараже

Как сообщили "Столице на Онего" в Следственном комитете Карелии, начата проверка по ситуации с 17-летним подростом, проживающем в гараже в поселке Чална Пряжинского района.

"Проверять будем все, органы опеки в первую очередь", - сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в Чалне 17-летний подросток живет в гараже, где его приютили местные жители. В такой ситуации он оказался полгода назад, когда его мать, ведущая асоциальный образ жизни, исчезла в неизвестном направлении, оставив сына-подростка на улице без средств к существованию и крыши над головой.

У подростка есть паспорт, в котором не заполнена графа: прописка. Без регистрации подростка не берут на работу, у него нет возможности поступить в учебное заведение, также он не может претендовать на место в общежитии.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске



фото: камера наблюдения компании Sampo.ru

В минувший четверг 8 ноября в 14.10 на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализитрована.

Ночью пострадавшая скончалась в больнице.

Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП.

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