Все, что случилось сегодня

Должностные лица правительства Карелии еще месяц назад знали об угрозе обрушения кровли в детском саду на Ленинградской

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске.

Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями. Именно они привели к тому, что сотни миллионов бюджетных рублей оказались выброшенными на ветер, а сам садик, проработав несколько месяцев, закрылся из-за угрозы обрушения кровли.

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Это датированный 4 октября 2018 года Акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры Министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли. Получается, что должностные лица карельского правительства еще месяц назад (а на самом деле и раньше) знали о том, что детям и взрослым в этом здании угрожает опасность. Однако, как видно из хронологии событий, никаких мер не предпринимали и не поставили в известность нового собственника.

Оказалось, что администрация Петрозаводска, которой республиканские власти в марте этого года передали реконструированное здание, о выводах экспертов узнала случайно. В кулуарах городской власти говорят, что информация об итогах проверки появилась у них вечером 2 ноября "неофициальным путем". В Акте Минфина содержались факты выявленных финансовых нарушений при реконструкции здания на Ленинградской, 6б на сумму 13,9 миллионов рублей, которые подкреплялись заключением уважаемой организации. В отчете ревизоров говорилось о завышении стоимости, недочетах при проведении строительно-монтажных работ, отходе подрядчика от проекта, нарушении ГОСТов и строительных норм и угрозе обрушения кровли в результате этого.

О том, как разворачивались события дальше, написали республиканские СМИ. Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник приняла непростое решение – практически сразу был выпущен приказ о приостановке работы садика. Началась, по сути, эвакуация – малышей стали распределять по другим дошкольным учреждениям, а воспитателям - искать работу в других детских садах.

На наш взгляд, не только то, как ремонтировали это здание, но и то, как его покупали, должно стать предметом самого тщательного расследования правоохранительных органов. Но еще раньше требуется дать оценку действиям республиканских чиновников высокого уровня, которые не обнародовали факт угрозы обрушения кровли здания и не поставили об этом в известность администрацию Петрозаводска.

Подробнее – в расследовании Натальи Захарчук

фото: pixabay.com/

СРОЧНО: Почти 10 тысяч человек остались без света на Перевалке

В Петрозаводске произошла крупная авария на электросетях.

По данным МЧС, авария случилась утром во вторник около 06.30 часов. Под отключение попали 8,5 тыс. человек, а также несколько школ, детских садов и других соцобъектов.

В настоящее время аварийные бригады устраняют повреждения на электросетях. Подключить всех обещают в течение 1,5-2 часов.

фото: из открытых источников

Мужчина умер на остановке в Петрозаводске

На Древлянке мужчине на остановке стало плохо, он скончался в машине скорой помощи, сообщили в экстренных службах Карелии.

Сегодня днем, 13 ноября в 12.42, на пульт дежурной службы "112" поступило сообщение, что на остановке, расположенной на Лососинском шоссе, мужчине стало плохо.

Врачи скорой помощи спецчасти МЧС выехали на место происшествия и оказали первую помощь петрозаводчанину. Также на вызов приехали и медики БСМП.

К сожалению, по информации экстренных служб, мужчина скончался.

Как уточнили в МВД Карелии, умершему петрозаводчанину было 60 лет.

фото: скриншот видео

ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

В Сети размещен любительский ролик про жизнь в старинной карельской деревне Панозеро, в которой разрушаются дома, а людей перевозят на дырявом пароме.

Деревня Панозеро расположена на острове в Кемском районе. Авторы ролика, размещенного в паблике "Подслушано l Кемь", назвали местность "островом ненужных людей".

На кадрах любительского видео запечатлены разваливающиеся деревенские дома и старый паром, который называют "дорогой жизни". На плавсредстве жители деревни попадают на большую землю.

"Паром дырявый. Постоянно откачивают воду... Трос рвется постоянно", - утверждает автор ролика и поясняет, что зимой местные жители перебираются на другой берег по льду, несмотря на запрет МЧС.

Также авторы видео утверждают, что в деревне выключают свет на длительный период. "Вчера было отключение света. В 10 утра выключили. Полпятого только дали свет", - сообщает автор.

"У нас здесь ни фельдшера... Приезжий. У нас здесь нету электрика, нету печника. У нас у всех печки рушатся. Ни связистов. Никого! Свет отключают и у нас все пропадает", - говорит одна из героинь в кадре.

Продолжительность видео - около 29 минут; в течение этого времени местные жители рассказывают о проблемах населенного пункта.

Герои видео обращаются к представителям власти с требованием обратить внимание на жизнь в деревне Панозеро.

фото: dtpptz.ru

ВИДЕО: Жесткая авария произошла на нижнем Чапаевском кольце

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Чапаева-Шотмана.

В минувший понедельник 12 ноября в 18.52 на пересечении улиц Чапаева и Шотмана произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло в момент пересечения регулируемого перекрёстка, когда один из участников ДТП двигался в прямом направлении по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. В это же время второй автомобиль выезжал с улицы Чапаева, со стороны автовокзала.

От удара легковые автомобили развернуло на проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

фото: Илья Тимин

ФОТО: Известный в Карелии фотограф обнаружил вырубку на месте токования глухарей

Фотограф Илья Тимин опубликовал снимок масштабной вырубки в лесах Прионежья, где прежде водились глухари.

"Глухариный дом снесен", написал Илья Тимина в фейсбуке.

Фотограф запечатлел участок уничтоженного леса в Прионежье и разместил снимок в Сети.

"Прионежский район Карелии. Еще одна территория токования глухарей выкошена под "ноль". Вырубки отвратно убраны. А посадок молодых деревьев совсем нет. Это не частный случай, увы. Что еще заметно - изменение планов рубки. Территории, которые не стояли в плане на ближайшие 3-5 лет, в срочном порядке вырубаются. Спешка видна невооруженным взглядом",- сообщил Илья Тимин.

Петросовет обсудит кандидатуры двух новых замов мэра Петрозаводска

Администрация Петрозаводска внесла в Петросовет проекты решений о согласовании кандидатур двух заместителей мэра города – Евгения Перова и Любови Иконниковой.

Евгений Перов в случае назначения будет курировать вопросы градостроительства и землепользования в статусе председателя профильного комитета.

Сейчас он уже исполняет обязанности руководителя комитета. Ранее Перов работал начальником управления жилищного хозяйства.

Подробнее об Икониковой читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Facebook Епископа Валаамского монастыря Панкратия

Епископ Панкратий рассказал о гибели послушника и рабочего Валаамского монастыря

Игумен Валаамского монастыря, епископ Панкратий сообщил подробности трагической гибели послушника и рабочего Валаамского монастыря.

"На Валааме случилась беда. Перевернулась лодка с двумя людьми. Один из них, послушник, выплыл, это было недалеко от берега. Но, наверное, услышал крики товарища, рабочего из архангельской плотницкой бригады, который не умел плавать и держался за перевёрнутую лодку. Сбросил с себя на камни куртку и бросился на помощь. Их тела сегодня нашли. Обоих звали Андреями. Скорбим об их безвременной кончине и приносим соболезнования родственникам. Да упокоит Господь души их в селениях праведных...", - написал Панкратий на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Сортавальском районе обнаружены тела мужчин, которые пропали 10 ноября. Сообщалось, что они уплыли на лодке с Валаама и попали в беду.

фото: https://vk.com/club_ores

Коммунальщики рассказали подробности отключения света на Перевалке

Две аварийные бригады "ОРЭС-Петрозаводск" работают на устранении повреждений в микрорайоне Перевалка вдоль улицы Чапаева.

Напомним, около 06.30 на Перевалке отключилась электроэнергия. Без света остались почти 10 тыс. человек.

"Причина – электрическое повреждение кабельной линии. Две оперативно-выездные бригады сразу же прибыли на место для выполнения аварийных переключений. При попытке запитать потребителей, попавших под отключение, вышел из работы другой фидер, подающий напряжение жителям улицы Зеленая и Ругозерский переулок", - рассказали в "ОРЭС-Петрозаводск".

В настоящий момент аварийными бригадами выполняются оперативные переключения для подачи электроэнергии в микрорайоне Перевалка. По предварительным прогнозам? ситуация может быть нормализована в течение часа.

Ревизоры нашли финансовые нарушения при реконструкции детского сада на Ленинградской почти на 14 млн рублей

Реконструкция старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске под детский сад проводилась с многочисленными нарушениями, считают ревизоры Минфина Карелии.

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Это датированный 4 октября 2018 года Акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры Министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли.

Согласно выводам экспертной организации ООО "ЗИНХАР", которые содержатся в Акте Минфина, в ходе проверки было выявлено: отсутствие оплаченных строительно-монтажных работ; несоответствие выполненных работ проектной документации и актам приемки выполненных работ по форме КС-2; выполнение строительно-монтажных работ в нарушение требований ГОСТ и строительных норм. Всего в экспертизе "ЗИНХАР" более десятка фактов выявленных нарушений, однако, особого внимания заслуживает самый первый пункт:

"Стяжка кровли выполнена не в соответствии с проектом, в результате чего образовалась перегрузка несущей способности панели, что может привести к обрушению кровли здания".

Именно из-за этого пункта Ирина Мирошник приняла решение в экстренном порядке закрыть детский сад и увести оттуда детей и взрослых.

Кроме этого, в Акте Минфина содержатся выводы экспертизы "Регионального центра по ценообразованию в строительстве Республики Карелия" о несоответствии предъявленных строительными организациями к оплате стоимости строительно-монтажных работ, установленных договорными ценами, проектной документации и актам приемки выполненных работ на общую сумму 13 млн. 933 тыс. рублей. Из них более 9 миллионов – это разница между оплаченными и фактически выполненными работами, 388 тысяч – завышенная стоимость работ и более 4 миллионов – стоимость работ в нарушение требований ГОСТ, строительных норм и проектной документации. В результате, по мнению ревизоров, было допущено неправомерное расходование бюджетных средств на указанную сумму.

А теперь самое интересное. Кто же подписывал подрядной организации "Импульс" акты приемки фактически не выполненных работ, работ, выполненных с нарушениями ГОСТа и строительных норм, а также работ с завышенной стоимостью? В Акте Минфина в качестве конкретного должностного лица указывается заместитель начальника УКСа Михаил Юрьевич Митрошин, который, как нам стало известно, в управлении уже не работает.

Кроме этого, в ходе проверки установлено, что УКС не имел права менять сроки исполнения госконтракта, увеличивать стоимость работ, а также заключать дополнительные госконтракты на работы, которые уже содержались в проектной документации.

Подробнее – в расследовании Натальи Захарчук.

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