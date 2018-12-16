Что случилось в Петрозаводске и Карелии 16 декабря

фото: Романа Гольцева/ ВКонтакте

ФОТО: Жители Петрозаводска возмущены установленными в центре города "кладбищенскими оградками"

Новые ограждения, установленные в историческом центре Петрозаводска, горожане называют уродливыми.

Изменения, произошедшие недавно в благоустройстве площади Ленина, проспекта Кара Маркса и улицы Андропова, вызвали критику со стороны жителей Петрозаводска. Ограждения, установленные к Новому году в историческом центре города, не украсили, а изуродовали столицу Карелии, считают петрозаводчане.

"Сначала любители заборов изуродовали проспект Ленина оградками устойчиво ассоциируемые с кладбищем, потом из гнутого железа сделали остановки, теперь решили добавить "красоты" вот такими безумными ограждениями", - пишет на своей странице в "Вконтакте" Роман Гольцев.

Петрозаводчане не понимают, зачем администрации города понадобилось проводить такие работы по благоустройству.

"Разумного ответа вы не найдете не только в своей голове, но и любого здравого архитектора", - считает Роман Гольцев.

фото: pixabay.com

Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли

В Карелии не вернувшаяся домой первокассница найдена живой и здоровой.

Розыск семилетней жительницы Беломорска прекращен. Девочку нашли. Она находилась у своей тети.

Напомним, сегодня утром в паблике "Беломорск. Официальная группа" сообщили о розыске девочки 2011 года рождения.

Первоклассница ушла из дома в минувшую субботу в 19 часов.

фото: "Беломорск. Официальная группа"

ФОТО: На севере Карелии пропала первоклассница

Полиция разыскивает семилетнюю девочку, которая вчера ушла из своего дома в Беломорске и до сих пор не вернулась.

По сообщению паблика "Беломорск. Официальная группа", пропала Носикова Василиса Сергеевна, 2011 года рождения. Девочка ушла из дома в минувшую субботу в 19 часов и до настоящего времени не вернулась.

Одета в красную куртку, синие брюки, красные сапоги, серую шапку.

"Если Вам что-то известно о ее местонахождении, просим сообщить в ОМВД России по Беломорскому району по телефону (8814 37) 5-11-69", - пишут в паблике "Беломорск. Официальная группа".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"У меня есть все, удостоверение, награды. А толку с этих наград?"

Как в Карелии безнаказанно издеваются над старушкой - ветераном труда, малолетним узником лагерей Великой Отечественной войны.

"Я сидела на кухне, дверь приоткрылась, протянулася рука. А сын стоял там, у дверей. Кто-то потянул его. Я думаю, так, интересненько, кто же его так? – не зашел, а потянул. Ну, я выхожу, стоит Александр М. пьяный уже, он военный, и второй паренек военный, и бьет сына. Я, конечно, стала заступаться. Я говорю: "Ууу, да ты еще пьяный! Какое имеешь право?!" А он меня как ударил! Я, ребята, не помню, как упала. По голове ударил", - рассказывает Анна Ефимовна про этот чудовищный случай, который произошел в деревне Ужесельга днем 8 ноября.

Почему в Ужесельге избивают старушек, читайте здесь.

Патрушев: власти Карелии довели реализацию ФЦП по развитию республики практически до грани срыва

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев раскритиковал власти Карелии.

"Реализация ряда проектов, включенных в программу развития Республики Карелия на период до 2020 года, находится под угрозой срыва из-за несвоевременной разработки проектной документации. Правительство Республики Карелия не обеспечило принятие необходимых мер по проведению конкурсов и должный контроль за подрядчиками. В этом году два раза менялись объекты данной программы. В результате фактическое исполнение большинства запланированных на 2018 год мероприятий вынужденно переносятся на следующий год", - сказал Патрушев, выступая в правительстве Карелии на заседании госкомиссии по развитию республики до 2020 года.

Какие деньги потеряла республика, строительство каких объектов затянулось, читайте в материале "Столицы на Онего".

фото: ВКонтакте

ВИДЕО: В Вологде взорвался газ в пятиэтажном доме, есть пострадавшие

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме.

Как сообщают РИА Новости, взрыв прогремел в ночь на воскресенье на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Карла Маркса. Обрушился потолок на площади 30 квадратных метров. Более десяти человек пострадали, из них один скончался по дороге в больницу, около 90 человек были эвакуированы. В ближайшей школе вместимостью 500 человек развернули пункт временного размещения.

"В Вологде введен режим чрезвычайной ситуации в связи с взрывом газа в доме по адресу ул.Карла Маркса 74а. Сигнал о взрыве на пятом этаже жилого дома поступил незадолго до полуночи. Выехал на место, все службы отреагировали оперативно. На месте случившегося работают спасатели МЧС, полиция и другие службы", - написал на своей странице в "ВКонтакте" мэр Вологды Сергей Воропанов.

Воропаев отметил, что в подъезде, где произошел взрыв на пятом , четвертом, и, возможно, третьем этаже проживание будет невозможно. Остальные подъезды полностью сохранены. В доме удалось сохранить тепло, чтобы уберечь систему отопления от разморозки.

Он также мэр сообщил, что гостиница "Спутник" готова принять людей, подобраны комнаты и квартиры, где в случае необходимости пострадавшие могут временно проживать.

ФОТО: Здания и дома Петрозаводска стали украшать к Новому году

На объявленный администрацией города конкурс новогодней иллюминации стали поступать первые работы.

Фото новогодних украшений Петрозаводска выложили в паблике "Администрация Петрозаводского городского округа". Это первые работы, поступившие на конкурс "Волшебный свет. Петрозаводск - 2019".

Организации, предприниматели, общественные объединения и все желающие могут присоединиться к праздничному преображению города и стать участником конкурса новогодней иллюминации. Для этого необходимо оформить новогодними украшениями окна, фасады или территории зданий, зарегистрироваться на официальной страничке и отправить заявку в одну из выбранных номинаций, сопроводив ее фотографией.

В прошлом году в предновогоднем творческом турнире "Волшебный свет. Петрозаводск" приняли участие более 120 конкурсантов, лучшие из которых были награждены.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте мэрии.

фото: ВКонтакте

ФОТО: Парфенчиков открыл новый кинозал в Пудоже

Глава Карелии Артур Парфенчиков посмотрел вместе с жителями Пудожа драму "Человек, который удивил всех" в современном киноконцертном зале в местном ДК.

В Пудожском Доме культуры официально открыли новый кинозал. 5 млн рублей на его оснащение (экран, кино- и звуковое оборудование, ремонт зрительного зала на 336 мест) были выделены из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Дом культуры стал одним из победителей конкурсного отбора Фонда кино для городов с населением до 500 тысяч человек. Теперь пудожане могут смотреть кино на большом экране, посещать концерты и другие мероприятия, которые будут проходить на более высоком уровне, пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Артур Пафенчиков вместе с пудожанами посмотрел в новом кинозале российскую драму. Первым фильмом, показанным в Пудожском доме культуры, стал фильм "Человек, который удивил всех" от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Одну из главных ролей в картине сыграл школьник из Петрозаводска Василий Попов. Фильм был отмечен на Венецианском кинофестивале, приз получила актриса Наталья Кудряшова.

"Фильм, скорее, не для праздничного момента... Ощущения неоднозначные после его просмотра", - отметил глава Карелии.

фото: Михаил Шкрыкин

ФОТО: В Петрозаводске начали устанавливать главную елку

На площади Кирова начались работы по установке новогодней ели.

В паблике "Живой Петрозаводск" выложили фото Михаила Шкрыкина, который запечатлел подготовку Петрозаводска к Новому году. В субботу фотограф прогулялся по центру города и обнаружил, что на площади Кирова начали устанавливать главную елку.

Напомним, в этом году решено усилить праздничное оформление на центральных улицах города, закупив новые светодиодные консоли, растяжки, прожекторы и световые фигуры. В администрации Петрозаводска обещают полностью украсить город к 25 декабря.

Куда пойти в Петрозаводске 16 декабря: Активная встреча зимы и "Русская звезда" от Мары

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Серебряное копытце". Есть поверье, что в уральских лесах живет волшебный козлик, на правой ноге у него – серебряное копытце. Топнет копытцем - появится драгоценный камень… с 4 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Бал во дворце". Концерты абонементов №16-А и №18-А "От двух до пяти: музыкальные сказки".

12.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс для детей "Лепим из полимерной глины". Кот залез в рождественский носок. 400 руб.

12.30, 14.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Серия мастер-классов "Приключалкино" по созданию мультфильмов своими руками с преподавателем Карельского колледжа культуры Еленой Кубли.

16.00, кафе "Mama Room" (ул. Кирова, 24). Мастер-класс "Волшебная экоелочка". Елка изготовлена из дерева, никакой химии; ее можно использовать как самостоятельное украшение или как полочку.1500 руб.

17.00, арт-пространство Agriculture_club (Коммунальная 20а). Метафорический Новый год в Agriculture. Рисуем под живую музыку. Отключаемся от внешней суеты. Погружаемся в собственную глубину. И творим. 300 руб.

17.00, киноклуб "Arthouse" (ул. Машезерская, 14). Фотовыставка "Переверни мир". 100 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Рождественский гала-концерт оперы. Впервые на сцене Музыкального театра Карелии будет представлена знаменитая сцена "Половецкие пляски" из оперы Бородина "Князь Игорь" в исполнении оперной и балетной трупп. 150-750 руб.

18.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация новых изданий, подготовленных Петрозаводской государственной консерваторией. Сборник "Призвание" посвящен жизни и творчеству композитора Эдуарда Патлаенко, сборник "Борис Напреев: статьи, исследования, воспоминания" издан к 80-летию со дня рождения музыковеда-исследователя, композитора и педагога.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). JUMP!JUMP!JUMP! - самое активное и быстрое событие начала зимы! 200 руб.

18.00, молодежный центр "Смена" (ул. Горького, 10). Семейный концерт. Танцы под блюзы и хиты рок-н-ролла. Мастер-классы по изготовлению музыкального инструмента казу в домашних условиях и по изготовлению гремелок и шумелок. 300 руб. с семьи.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Р. Хоудон. "Шикарная свадьба". Одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

19.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). МАРА в Петрозаводске. Новый альбом "Русская звезда". От 800 руб.

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