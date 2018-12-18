Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Администрации Петрозаводска

Вандалы начали громить новые остановки в Петрозаводске

На проспекте Ленина вандалы повредили новый остановочный павильон, сообщили в администрации Петрозаводска.

В несколько десятков тысяч рублей оценивается ущерб, причиненный муниципальной казне злоумышленниками, разбившими стеклянное ограждение нового остановочного сооружения на проспекте Ленина.

"По факту повреждения павильона ожидания возле гостиницы "Северная" наши специалисты готовят обращение в полицию, - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Напомним, с начала ноября на петрозаводских остановках общественного транспорта смонтированы двадцать новых сооружений для защиты от непогоды, два из них установлены на средства, сэкономленные при проведении аукциона.

Администрация города обращается к петрозаводчанам с просьбой о бережном отношении к муниципальному имуществу.

фото: Столица на Онего

Главное о дачной реформе, которая начинает действовать с 2019 года

С 1 января 2019 года заработает новый закон о садоводстве и огородничестве, приходящий на смену устаревшему закону 1998 года.

До конца текущего декабря всю документацию садовых товариществ (СНТ) нужно будет привести в соответствие с новыми правилами.

Так, с 1 января будут существовать только две организационные формы: садовое некоммерческое товарищество (СНТ) или огородническое некоммерческое товарищество (ОНТ). Прочие формы (дачные кооперативы, партнерства и др.) упразднят. Участки тоже будут делиться на садовые и огородные. На участках садового назначения можно будет строить капитальные дома для постоянного проживания. На огородных участках разрешается возводить лишь хозяйственные постройки без фундамента — сараи, летние домики и кухни и т. п.

В капитальных домах с коммуникациями в СНТ можно будет прописаться, то есть оформить постоянную регистрацию. При этом даче необходимо присвоить почтовый адрес. Дом также должен соответствовать еще нескольким требованиям, сообщают "Вести Карелии",

Подробнее читайте в материале издания.

фото: "Столица на Онего"

В Карелии при столкновении автомобилей погибли 25 человек

За год в Карелии произошло 255 ДТП, причиной которых стало столкновение, сообщили в ГИБДД Карелии.

Одним из наиболее опасных видов дорожных аварий является столкновение. С начала года на дорогах республики в результате 255 столкновений 25 человек погибли и 404 человека получили травмы.

Минсельхоз России не знает, что Карелия – республика

Министерство сельского хозяйства РФ вручило диплом сыроварне из "Карельской области".

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, сделанное в магазине "Мариинский" на проспекте Карла Маркса, где запечатлела диплом, врученный сыроварне "Карельские просторы".

В дипломе указывалось, что Минсельхоз Российской Федерации награждает золотой медалью ООО "Сыроварня Карельские просторы" из Карельской области.

Николай Сванидзе рассказал Путину о деле Дмитриева в Карелии и "Мемориале"

Член Совета по правам человека, известный журналист Николай Сванидзе рассказал президенту РФ Владимиру Путину о деле Юрия Дмитриева, обвиняемого в Карелии в преступления сексуального характера в отношении приемной дочери.

Стенограмма общения членов СПЧ с Владимиром Путиным опубликована на сайте совета.

"Руководствуясь очевидной необходимостью продолжения работы по восстановлению исторической справедливости, Совет обращается к Вам, Владимир Владимирович, то, о чём говорил Михаил Александрович, с просьбой дать поручение Правительству Российской Федерации продлить действие концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий на пять лет, до 2024 года, потому что до сих пор действует до 2019 года – этого мало", - сказал Сванидзе.

"Ядро этой концепции – сохранение памяти, создание мемориальных объектов в местах массовых захоронений. Однако Совет, руководствуясь опытом последнего времени, отмечает, что необходимо огородить историческую память репрессированных в годы большевистского террора от попыток вновь переписать историю, то есть от попыток в данном случае именно фальсифицировать историю. Для этого выбираются различные поводы, иногда связанные с личным преследованием. Так, сейчас на новый этап вышло уголовное преследование Юрия Алексеевича Дмитриева, который руководил поисковыми экспедициями, обнаружившими места массовых захоронений в урочище Сандармох. Дмитриев – составитель и издатель книги памяти жертв политических репрессий 30–40‑х годов в Карелии. Дмитриев – председатель карельского регионального отделения общества "Мемориал". В связи с этим Совет считает необходимым обратить Ваше, Владимир Владимирович, внимание на абсурдную ситуацию с международным историко-просветительским и правозащитным обществом "Мемориал", - добавил он.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена. Также, по версии следствия, с 2012 по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

фото: http://katanandov.karelia.ru/

Катанандов пока сохранил должность в команде врио губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от обязанностей четырех спецпредставителей и одного советника, но экс-глава Карелии пока сохранил свой пост.

Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, расставание главы города со спецпредставителями связано с сокращением бюджетных трат. Само сокращение спецпредставителей произошло еще 10 декабря. Тем не менее из релиза Смольного следует, что не все спецпредставители официально уволены.

"Например, в сообщении пресс-службы не сказано ничего про спецпредставителя губернатора и бывшего главу комитета экономического развития Анатолия Котова и бывшего сенатора из Карелии, спецпредставителя губернатора по вопросам развития государственного строительства и взаимодействия с субъектами Федерации Сергея Катанандова", - говорится в сообщении.

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

В ДТП на Кукковке пострадал водитель одного из авто, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший понедельник, 17 декабря, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ровио в 16.24 водитель Toyota Camry при выполнении левого поворота на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Audi, двигавшемся во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водительToyota Camry. Ему назначено амбулаторное лечение.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске водитель извинился перед пенсионеркой, которую заставил бежать за автобусом

Петрозаводчанка рассказала, чем закончилась история с ее мамой, которой водитель зажал руку в двери и заставил бежать за автобусом.

Ранее сообщалось, что 15 декабря на Кукковке утром водитель маршрутки №26 при заходе пенсионерки в салон зажал ей в дверях руку.

"При посадке в маршрутку 26 водитель закрыл двери и поехал, не дожидаясь, когда она сядет в автобус. Дверьми ей зажало руки, в салоне оказалась сумка и пакет, руку выдернуть она не смогла и была вынуждена бежать за автобусом, набирающим скорость",- рассказала дочь пострадавшей.

По ее словам, затем водитель все-таки "освободил" пенсионерку. Пострадавшая получила ушибы и испытала шок от случившегося.

Дочь пенсионерки сообщила о случившемся в службу "051".

Сегодня в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" родные пострадавшей пенсионерки рассказали, чем закончилась история.

"Инцидент исчерпан, - написала дочь пострадавшей, - сегодня утром проведена встреча с заместителем директора ООО "ТК Автопассаж" и водителем автобуса. Транспортной компанией и водителем принесены извинения, руководством "ТК Автопассаж" проведена работа с водителями о соблюдении правил безопасности организации движения".

фото: "Столица на Онего"

Дмитриева оставили под арестом еще на три месяца

Петрозаводский суд продлил арест историку Юрию Дмитриеву до 25 марта.

Как сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, руководитель Карельского отделения "Мемориала" останется под арестом до 25 марта.

По словам Ануфриева, суд начал заслушивать доводы обвинения, однако никаких новых доказательств вины Дмитриева не представлено.

"Суд дал мне возможность выразить мнение по обвинению в соответствии с законом перед началом судебного следствия. По всем пяти эпизодам и я, и Юрий Алексеевич выразили такое мнение, что версия обвинения не содержит законных доказательств, чтобы говорить о том, что он совершил то, что ему предъявлено. Юрий Алексеевич не признал свою вину ни по одному пункту обвинения, это и моя позиция", - сказал Виктор Ануфриев после завершения заседания.

Следующее слушание по "делу Дмитриева" назначено на 17 января.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. А с 2012 по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери", утверждают следователи.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

фото: Ilustrativa

Величина прожиточного минимума выросла для населения Карелии

Правительство Карелии приняло постановление о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за третий квартал 2018 года.

По сравнению со вторым кварталом эта сумма увеличилась, за исключением размера прожиточного минимума для детей.

Величина прожиточного минимума, в среднем, на душу населения во втором квартале составляла 13030 рублей.

Как выросла величина прожиточного минимума в третьем квартале, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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