Самые значимые события четверга

фото: light.lifeisphoto.ru/Mr Grey

В Карелии возможно повторение ЧС с заморозкой десятков поселков, заявляет Ростехнадзор

Чрезвычайная ситуация, произошедшая в Карелии в 2003 году, когда были заморожены системы теплоснабжения десятков населенных пунктов, может повториться из-за отсутствия резервных источников электроснабжения объектов ЖКХ.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Республике Карелия Юрий Ефименко.

"К сожалению, 15 лет назад республика Карелия пережила достаточно серьезные проблемы с теплоснабжением. Несколько районов было заморожено. Большой частью причин такой форс-мажорной ситуации было не обеспечение необходимой надежности электроснабжения котельных и водозаборов. Эта ситуация сохраняется и сейчас", - сказал Ефименко.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

фото: Минстрой Карелии

В Петрозаводск переселят около 700 человек из районов

Из 11 районов республики в три новостройки Петрозаводска переселят 670 человек по программе аварийного жилья, сообщили в Минстрое Карелии.

В общей сложности в столицу республики переселят 670 человек из Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пудожского, Сортавальского, Суоярвского, Беломорского, Пряжинского, Кемского районов.

Общая площадь трех новостроек – почти 16 тысяч кв м. Руководитель Минстроя Карелии Олег Ермолаев отметил качественную работу строителей.



Минстрой Карелии

"Мы завершили строительство домов раньше намеченных сроков, выполнен большой объем работ, жилье характеризуется высоким качеством. Квартиры имеют полную отделку, в них тепло и уютно", – подчеркнул министр.

фото: фото: "Вести Карелия" / Александр Гнетнев

Главный судебный пристав Карелии ушел в отставку, проработав всего 2 года

Андрей Галямов по собственному желанию написал заявление об уходе в поста главного судебного пристава Карелии.

Андрей Галямов по собственному желанию написал заявление об уходе в поста главного судебного пристава Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Управления службы судебных приставов Карелии, Андрей Галямов сегодня работает в должности главного судебного пристава последний день.

С 21 декабря временно исполнять обязанности руководителя УФССП Карелии будет выполнять Ольга Долгачева, уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что прихода Галямова она 1,5 года исполняла обязанности руководителя УФССП Карелии.

Напомним, Андрей Галямов был назначен руководителем управления судебных приставов Карелии в октябре 2016 года. В нашу республику он приехал из Ленобласти, где занимал должность заместителя главного судебного пристава.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Петрозаводчанке стало грустно от увиденной новогодней елки в одном из дворов города

В Петрозаводске жители деревянных домов украсили новогоднюю елку во дворе, но прохожим от увиденного грустно.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислал фото, на котором запечатлела, как жители Кукковки украсили елку во дворе к Новому году.

"Жители деревяшек в ПТЗ пытаются украсить свой двор к Новому году, - написала горожанка. - Посмотрела на это "веселье" - стало грустно".

ВИДЕО: В Петрозаводске автобус столкнулся с иномаркой

ДТП произошло на перекрестке улиц А. Невского и Калинина.

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент происшествия.

Водитель легкового автомобиля проехал на "красный", в результате чего произошло столкновение с автобусом, двигавшемся в прямом направлении.

фото: pxhere

Медведь терроризирует жителей севера Карелии

Жители деревни Суккозеро пожаловались, что около населенного пункта и станцией бродит медведь, не впавший в спячку.

Об этом на заседании правительства Карелии рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, между деревней и станцией в Муезерском районе ходит медведь, не ушедший в спячку, и представляет опасность. Об этом губернатору пожаловались сами жители.

Кроме того, Парфенчиков рассказал, что в Прионежском районе охотники убили пять волков, которые подходили к жилым домам.

Парфенчиков поручил выдать местным властям памятки, как действовать населению, органам местного самоуправления в ситуациях, когда дикие звери заходят в населенные пункты.

"И с медведем этим в Суккозеро разберитесь, а то будете вместе с ним Новый год встречать", - сказал Парфенчиков.

фото: Илона Радкевич

Парфенчиков отметил, что будет сложно реконструировать старое здание на Древлянке под больницу и поликлинику

Проектировщики приступили к разработке проекта реконструкции советского долгостроя в петрозаводском микрорайоне Древляка для размещения там больницы и поликлиники.

"Непростая задача перед проектировщиками. Сами понимаете, 20 с лишним лет простояли эти блоки. Слава Богу, что их можно использовать, не пришлось нам сносить и уродовать сам проект. Но работа непростая предстоит", – отметил глава Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков: Подрядчик, сорвавший строительство тренировочного центра в Ялгубе, ремонтировал детсад на Ленинградской

Власти Карелии обратились в следственный комитет, так как подрядчик сорвал строительство учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в Ялгубе.

Этот вопрос обсуждался в четверг на заседании правительства Карелии.

"Подготовлено письмо в следственный комитет. Это было в ноябре", - сказал первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Дмитрий Голубев.

"К сожалению, бывают и такие случаи – что бы мы ни предпринимали, как бы мы ни пытались пройти проблемы, они привели к тому, что мы вышли на фиксацию факта, который содержит признаки уголовного преступления со стороны подрядчика. Кстати, это один и тот же подрядчик, который садик нам ремонтировал на Ленинградской", – добавил Парфенчиков.

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы РФ намерен подать заявления в МВД и Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела на застройщика учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства, а Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета.

В 2018 году Минспортом России было заключено соглашение о предоставлении средств из резервного фонда правительства РФ на завершение реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы в Ялгоре на 20,3 млн рублей. При этом срок ввода объекта в эксплуатацию был установлен на декабрь 2018 года.

"Конечно, мы должны собирать информацию о подрядчике и, по крайней мере, понимать, с кем мы работаем. Если мы видим, что подрядчик – уважаемый человек, работал в других регионах, сдавал все с хорошим качеством, если что-то нарушал, то по объективным причинам, нам, спокойнее. Но если мы видим, что пришедший подрядчик имеет некоторые негативные характеристики, мы должны здесь внимание усиливать и вовремя реагировать на те процессы, которые позволяют применять нам в отношении него соответствующие процедуры вплоть до расторжения контракта", - сказа Парфенчиков.

Детский сад на улице Ленинградской в Петрозаводске был временно закрыт городской администрацией 6 ноября из-за угрозы обрушения крыши. Покупка и реконструкция этого здания обошлась властям более чем в 155 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Как пояснили в Следкоме, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада. После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата. Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

фото: Сергей Юдин

Парфенчиков сократил штат Минфина Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства о сокращении штатной численности министерства финансов республики.

Согласно документу, количество сотрудников ведомства сократится со 121 до 116 единиц.

В Минфине ликвидируется отдел информатизации и защиты информации и должность секретаря.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Илья Тимин

Депутаты приняли многострадальный закон о статусе столицы для Петрозаводска

Депутаты Законодательного собрания Карелии приняли закон о столичном статусе Петрозаводска, который обсуждался 18 лет.

Соответствующее решение было принято в среду на внеочередном заседании карельского парламента. Депутаты рассмотрели и приняли закон о столичном статусе Петрозаводска во втором и окончательном чтении. Так закончилась многолетняя эпопея, когда сторонники и противники законопроекта не могли прийти к единому мнению, нужно ли наделять Петрозаводск столичными функциями с отдельным финансированием их исполнения, или нет.

Напомним, что ранее руководители республики, начиная с Катанандова и заканчивая Худилайненом, были против закона о статусе столицы для Петрозаводска. И только Парфенчиков войдет в историю как глава региона, при котором был принят соответствующий закон. Любопытно, что он сам вносил этот законопроект в Законодательное собрание вместе со спикером карельского парламента Элиссаном Шандаловичем в марте этого года.

Напомним, что инициатором разработки законопроекта, который, в конце концов, нашел поддержку у республиканских властей, выступил председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук. В сентябре прошлого года в Петрозаводске по его предложению проводился опрос о столичном статусе среди жителей города. В опросе приняло участие 38 744 человека. За принятие закона о столичном статусе проголосовали 36 712 респондентов, против – 1817.

Отметим, что в законопроекте указывается, что Петрозаводск, согласно Конституции, является столицей Республики Карелия. Документ же предусматривает финансовое обеспечение столичного статуса.

"Финансовое обеспечение реализации настоящего закона осуществляется посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета республики на осуществление мероприятий, предусмотренных программой развития столицы Карелии, утвержденной правительством Республики Карелия. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года", - уточняется в законопроекте.

В пояснительной записке указывается, что закон "О статусе столицы Республики Карелия" направлен на обеспечение Петрозаводска необходимым уровнем инфраструктуры и транспортной доступности.

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