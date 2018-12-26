Самое важное за сегодня

фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976

Жители Приладожья предупредили главу Карелии о социальном взрыве

Более 80 человек потребовали вернуть прежнее расписание пригородного поезда "Сортавала-Кузнечное-Сортавала", измененное из-за туристической "Ласточки".

Жители Лахденпохского и Сортавальского районов Карелии направили коллективное обращение руководству ОАО "РЖД", главе республики Артуру Парфенчикову, и карельскому прокурору Карену Габриеляну, где выразили протест действиями Октябрьской железной дороги, которое изменило расписание пригородного поезда № 6452-6451 "Сортавала-Кузнечное-Сортавала".

"Изменения, единолично внесенные ОЖД, несут реальную угрозу социального взрыва в Приладожье, так как многие жители могут лишиться работы в Ленобласти, перестав из-за нового расписания движения поезда успевать к началу рабочего дня. Требуем вернуть старое расписание движения поезда и, вообще, оставить его в покое: этот поезд, в народе называемый "подкидышем", нам нужен!", - говорится в тексте обращения, которое подписали более 80 человек.

Напомним, 22 декабря в Карелию пришел первый туристический поезд "Ласточка", связавший Санкт-Петербург с Сортавалой. Однако запуск этого поезда ударил по жителям Лахденпохского и Сортавальского районов, работающим в соседней Ленобласти. Из-за "Ласточки" график движения пригородного поезда Сортавала-Кузнечное-Сортавала, который местное население называет "подкидыш", оказался сдвинут почти на час. По мнению гражданского активиста из карельского Приладожья Александра Талья, правительство республики, продвигая "Ласточку", подумало о туристах из Санкт-Петербурга, но забыло об интересах местного населения.

фото: Правительство Карелии

Строительство и оснащение онкодиспансера в Петрозаводске обойдется в 5,5 млрд рублей

Власти Карелии определились с земельным участком в Петрозаводске, где в 2019 году планируется начать строительство онкодиспансера, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Участок располагается рядом с Республиканской больницей им. В.А. Баранова. Площадь – около 10 гектаров. Участок передан в постоянное пользование застройщику - ГБУЗ "Республиканский онкологический диспансер". Получены заявки на выдачу технических условий для подключения объекта к инженерным сетям города", - говорится в сообщении.

Здание предполагается строить по готовому проекту – в Калининграде уже ведется строительство подобного онкоцентра.

Сейчас объявлен открытый конкурс по проектированию здания. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрены 39,1 млн рублей. Подписать контракт планируется до конца января 2019 года.

Ориентировочная стоимость объекта с медицинским оборудованием – 5,5 миллиардов рублей.

"Объект дорогой, имеет сложные строительные решения, предусмотрены радиологические каньоны для лучевой терапии. Первые работы по строительству хотим начать уже в следующем году", - сказал вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Пенсионный фонд Карелии предлагает неработающим жителям "купить" недостающий стаж

"Купить" недостающий стаж неработающие граждане теперь могут дешевле, сообщает Пенсионный фонд по Карелии.

"Неработающие граждане (домохозяйки, студенты, свободные художники и т.п.), а также незарегистрированные как индивидуальные предприниматели лица, самостоятельно оказывающие услуги другим гражданам, граждане, работающие за границей, могут обратиться с заявлением в орган ПФР по месту жительства для регистрации в качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что минимальный размер взносов до 9 декабря 2018 года был установлен из расчета двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), а в настоящее время определяется из расчета одного МРОТ, и составляет 35193,6 рубля , максимальный - 281548,8 рубля. В

Взносы подлежат уплате до 31 декабря. При этом не предусмотрена оплата за прошлые годы, а при неполной уплате учет стажа производится пропорционально поступившим средствам.

Периоды уплаты добровольных страховых взносов засчитываются в страховой стаж, но он не может составлять более половины стажа, требуемого для назначения пенсии.

Минимальные общеустановленные требования для назначения страховой пенсии по старости ежегодно увеличиваются и к концу переходного периода составят 30 пенсионных баллов (к 2025 году) и 15 лет стажа (к 2024 году). В 2018 году для получения страховой пенсии по старости требуется 9 лет и 13,8 балла. В 2019 году – 10 лет и 16,2 балла.

фото: "Столица на Онего"

Центр Петрозаводска остался без тепла и горячей воды

Авария произошла на теплосетях на улице Дзержинского, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Отключение тепла и горячей воды в центре Петрозаводска произошло из-за аварии на теплосетях.

Предполагается отключение теплоснабжения зданий на ул. Андропова, пр. Ленина, ул. Пушкинской и пр. Карла Маркса.

Ориентировочное время подключения потребителей – 17.00.

фото: Пресс-служба РК / профиль Артура Парфенчикова на vk.com

"Кто-то ещё помнит предвыборные слоганы избирательной кампании Артура Парфенчикова?"

Политолог Олег Реут предлагает оценить, насколько реализованы предвыборные обещания главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Моя Родина – Карелия", "Порядок. Развитие. Результат". Кто-то ещё помнит предвыборные слоганы, доминировавшие в избирательной кампании Артура Парфенчикова в сентябре 2017 года? Уходящий 2018-ый - возможность оценить, насколько предвыборные обещания могли быть реализованы в проекции целого календарного года.

Первый вывод, который стоит сделать, заключается в том, что, к сожалению, никаких значимых успехов в социально-экономическом развитии региона не произошло. Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" два раза пересматривалась российским правительством, но бюджетные дотации на реализацию её мероприятий так и не поступили. Был полностью законсервирован Надвоицкий алюминиевый завод, который входит в холдинг "Русал", попавший под режим международных санкций. "Русский радиатор" так и не начал выпуск продукции. Соседняя с ним промплощадка "Надвоицы" не смогла привлечь инвесторов. Вопрос о возврате 0.3 млрд. рублей, которые общероссийский Фонд развития моногородов требует вернуть, плавно перетёк в год наступающий. Вот только в республиканском бюджете указанные траты совершенно не запланированы.

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фото: SCANPIX

В Санкт-Петербурге мужчина напоил и изнасиловал подростка из Карелии

Юноша приехал из Карелии и находился у подозреваемого в гостях, сообщают СМИ.

Шестнадцатилетний юноша находился у него в гостях, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции Приморского района обратилась 35-летняя мать мальчика. Она рассказала, что подростка изнасиловал малознакомый мужчина по имени Дмитрий. Все произошло в квартире на проспекте Героев.

Молодой человек распивал вместе со злоумышленником алкоголь. По данному факту оперативники проводят проверку. Они разыскивают подозреваемого.

фото: Pixabay

В четверг часть Древлянки отключат от тепла и горячей воды

Несколько кварталов на Древлянке в Петрозаводске 27 декабря будут отключены от теплоснабжения и подачи горячей воды, сообщает компания ТГК-1.

По информации компании, 27 декабря с 9.00 до 15.00 для безопасного производства работ по ремонту участка магистральных тепловых сетей в районе камеры на улице Древлянка будут ограничены теплоснабжение и подача горячей воды в районе Лесного проспекта, Лососинского шоссе, ул. Попова, ул. Сыктывкарской.

фото: macos.livejournal.com/macos.ms/Aleksander Belenkiy

Петрозаводск назван в числе самых неэффективно управляемых городов России

Политологи назвали самые неэффективно управляемые города России, среди них оказался и Петрозаводск.

Рейтинг эффективности управления в городских округах составлен близким к власти экспертным центром АПЭК, сообщает РБК.

Из-за падения в рейтинге Владивостока незначительно изменилась позиция административного центра Карелии — Петрозаводска, который с 91-го перешел на 90-е место. Пятерку аутсайдеров дополняют Волгоград (89-е место) и Улан-Удэ (88-е место).

"Причина низкого рейтинга карельской столицы — в провальной инвестиционной политике и в том, что власти города мало внимания уделяют улучшению жилищных условий граждан и уровню финансирования ЖКХ", - говорится в сообщении.

фото: rbc.ru

Адвокат попросил оправдать Решетову по делу о гибели детей на Сямозере

Защитник попросил оправдать директора лагеря "Парк-отель Сямозеро" Елену Решетову по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии.

В Петрозаводском городском суде сторона защиты приступила к прениям.

По словам адвоката, в действиях Решетовой нет состава преступления, а потому суд должен ее оправдать.

В свою очередь адвокат Вадима Виноградова попросил суд смягчить наказание его подзащитному и назначить не реальное лишение свободы, а принудительные работы.

Ранее прокуратура попросила признать всех подсудимых виновными и назначить директору лагеря Елене Решетовой 9,5 лет колонии общего режима, координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову 4 и 6 лет колонии соответственно.

Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимыъ также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Готовятся изменения в пенсионном законодательстве

Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) уже готов, он позволит работающим гражданам самим накопить себе на пенсию.

"ИПК, естественно, не затрагивает пенсионеров. Это затрагивает накопления на свои пенсии работающих граждан. Делаться это будет, во всяком случае в том варианте, который у нас есть, очень аккуратно, постепенно. Это деньги граждан, они никуда не будут централизовываться. Они будут накапливаться и могут быть использованы на определенные цели в период трудовой занятости", – сказал вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что это не какие-то налоговые изменения. По его словам, эти деньги будут работать на граждан, которые их копили.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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