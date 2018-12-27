Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 декабря

фото: photokarelia.ru/Ilona Lesonen

В Сортавале может случиться социальный взрыв из-за проблем с вывозом мусора, заявила депутат

В Карелии ни одно из предприятий Сортавалы не заключило договор с региональным оператором ООО "Автоспецтранс" на вывоз мусора с 1 января 2019 года, сообщила депутат городского совета от КПРФ Людмила Афанасьева.

"Вчера состоялась сессия совета городского поселения. Глава района Сергей Владимирович (Крупин – прим.ред.) поставил депутатский корпус в известность, что у нас сложная ситуация с вывозом мусора на следующий год. Был объявлен конкурс региональным оператором, но наши (компании) ни одна не вышла на него. Потому что условия – грабительские", - сказала Людмила Афансьева.

По ее словам, тарифы, предложенные "Автоспецтрансом" для компаний, вывозящих мусор, ниже себестоимости этих работ. Депутат отметила, что региональный оператор предложил вывозить мусор по 360-380 рублей за 1 кубометр, при себестоимости свыше 500 рублей.

Депутаты Сортавалы пытались лично выяснить причины сложившейся ситуации, чтобы решить надвигающуюся проблему.

"Ни по каким вопросам не отвечают. Даны аварийные телефоны, но никто не берет трубку. Мы сейчас подготовили обращение в Законодательное собрание Карелии и правительство республики и сообщили, что с 1 января не будет организован вывоз мусора. Это и с точки зрения санитарии опасно, и это приведет к социальному взрыву. Сортавальцы молчать не будут", - заявила Афанасьева.

Она отметила, что в настоящее время решается вопрос о временном продлении договоров, которые действуют в текущем году.

В четверг на сайте правительства Карелии появилась информация, что с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО усилит контроль за вывозом мусора. Кроме того, опубликованы номера мобильных телефонов специалистов ответственных за вывоз мусора.

фото: foto-planeta.com/Fotograf

Парфенчиков сократил штат еще в одном министерстве Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства об утверждении новой структуры министерства социальной защиты – сокращается численность его сотрудников.

Согласно документу, штат министерства сокращен с 44 до 36 человек.

Количество отделов и их специализация остается прежней.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: vk.com/rockbarfm

Фирма купила помещение популярного ночного клуба в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии признал незаконным бездействие властей республики по приватизации на льготных условиях помещения, где располагался популярный ночной клуб "Арт-кафе FM".

Это следует из решения суда по иску ООО "Дарница" к министерству имущественных отношений Карелии. Фирма арендовала помещение в цокольном этаже Карельской государственной филармонии и претендовала на предоставление льготных условий приватизации, согласно федеральному законодательству, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: pixabay

ФОТО: Жители Суоярви смеются над новогодним украшением елки в городе

В Сети появились фото "оригинально" украшенной новогодней ели в Суоярви.

В паблике "Аноним. Карелия. Петрозаводск" появились фото новогодней ели в Суоярви, на которую небрежно накинута гирлянда.

"Вот так "украсили" ёлку в Суоярви", - пишут жители в комментарии к фото, на котором запечатлели стоящую у сцены ель с очень своеобразным новогодним украшением.

фото: "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии пересмотрит решение об аресте экс-министра Дмитрия Матвийца

Президиум Верховного суда Карелии принял беспрецедентное решение вернуть жалобу адвокатов Дмитрия Матвийца в нижестоящую инстанцию.

Президиум Верховного суда Карелии 26 декабря рассмотрел кассационную жалобу адвокатов бывшего карельского министра Дмитрия Матвийца на решение апелляционной инстанции. Последняя, напомним, оставила в силе принятое в конце октября Петрозаводским городским судом решение о продлении срока ареста Матвийца до конца января 2019 года.

В результате президиум постановил, что жалобу на арест Матвийца должна повторно рассмотреть апелляционная инстанция Верховного суда в новом составе судейской коллегии, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

ДТП произошло 26 декабря на пересечении улиц Ключевой и Гвардейской, сообщили в ДТП ПТЗ.

В 12.35 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись два автомобиля.

Один из участников ДТП двигался по ул. Гвардейской в прямом направлении. Второй автомобиль совершал левый поворот с ул. Ключевой.

От столкновения легковые автомобили раскидало по проезжей части.

Погибших и пострадавших нет.

фото: Pixabay

В магазине Карелии обнаружили более 160 кг опасного мяса

Мясо и мясопродукты общим весом 164, 7 кг были сняты с реализации и утилизированы, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В ходе проверки были установлены нарушения: в продаже находилась партия охлажденной свинины общим весом 150 кг без ветеринарных сопроводительных документов; рубленные свиноговяжьи бифштексы, фарш свиноговяжий и свиной, сало соленое, грудинка свиная неизвестного происхождения, без маркировки, информации о производителе, дате изготовления, сроках годности, температурном режиме хранения.

Индивидуальный предприниматель получил штраф на сумму 23 тысячи рублей.

фото: vk.com/avtovokzal_ptz

Стоимость проезда в пригородных автобусах подорожает с 1 января

ГУП "Карелавтотранс" с 1 января повысит стоимость проезда в автобусах на пригородных маршрутах.

Это будет уже второе повышение за последние 5 месяцев. Последний раз стоимость проезда увеличивалась 1 августа. Например, поездка в Пряжу обойдётся в 166 рублей вместо прежних 159 рублей. А до августовского повышения она стоила 149 рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: https://vk.com/club_medgora?z=photo-68356815_456240117%2Falbum-68356815_191073511

Группа депутатов покинула сессию горсовета Медвежьегорска

В районном центре хотят ликвидировать городскую власть.

Четыре депутата городского совета Медвежьегорска покинули 27 декабря заседание представительного органа местного самоуправления в знак протеста против исключения из повестки дня очередной сессии вопроса о внесении изменений в Устав муниципального образования, которые фактически предусматривают ликвидацию городской исполнительной власти. Формальным поводом для снятия этого вопроса с рассмотрения депутатским корпусом послужила болезнь юриста городской администрации, который должен был выступить на сессии в качестве докладчика. Кроме того, инициатор обсуждения вопроса об изменении Устава депутат Василий Егармин неожиданно оказался к нему "не готов".

Как считает депутат Валентина Евсеева, сторонникам ликвидации городской власти просто не хватало кворума для принятия решения. "Я убеждена, что депутаты обязаны выходить на дебаты по принципиальным вопросам, принимать решения, сообразуясь со здравым смыслом, в интересах всего общества, а не отдельных группы людей, и не просто безмолвно поднимать руку "за" или "против", - написала Валентина Евсеева в паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка", где она объяснила причины своего ухода с сессии и принесла извинения за этот шаг избирателям.

"К большому сожалению, была вынуждена покинуть сессию, не приняв участия в обсуждении важных для города вопросов, - написала в паблике еще один депутат Медвежьегорского горсовета Ольга Плеханова. - Повестка сессии была объявлена заранее, и 24 декабря 2018 года состоялась рабочая комиссия, где подробно обсуждались все заявленные ранее вопросы, и представлены дополнительные. К сессии 27 декабря 2018 года была готова. Но в очередной раз была предпринята попытка манипулировать интересами жителей, моим мнением и позицией, как избранного депутата. В очередной раз не состоялось диалога. Нет никакой работы над вопросами. Есть диктат решений сверху и лоббирование интересов сильных, и бесконечная "игра" словами. Расцениваю это как неуважение. Поэтому было принято такое решение".

фото: Pixabay

Жители Петрозаводска смогут пройтись по Облепиховой, свернуть на Клюквенную

В Петрозаводске появилось несколько сотен новых наименований улиц, переулков, проездов, сообщили в мэрии города.

Администрация Петрозаводска опубликовала постановление "О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети Петрозаводска".

Имена городским улицам дает специальная комиссия.

В этот раз ее сотрудники дали названия сразу 268 объектам.

К примеру, появятся переулки: Гусиный, Олений, Совиный, Лосиный. Улицы: Круглая, Долгая, Гладкая и др.

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