Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: фото: "Столица на Онего"

В День печати глава Карелии назвал главные качества настоящего журналиста

Артур Парфенчиков поздравил всех, кто имеет отношение к печати, с профессиональным праздником.

"Сегодня мы отмечаем День российской печати, - написал глава Карелии на своей странице в соцсети, - больше 300 лет прошло с выхода первой российской печатной газеты «Ведомости», изданной в Санкт-Петербурге. Но, несмотря на стремительный выход в Интернет, деятельность работников печати остается актуальной: мы с удовольствием читаем книги, журналы и газеты, значительно расширился спектр печатной продукции, а поэты, писатели, журналисты, редакторы, корректоры и наборщики востребованы обществом, как и прежде.

День российской печати всегда считался профессиональным праздником журналистов, многие из которых стали писателями, поэтами, публицистами, политиками. Это неудивительно, потому что настоящий журналист интересуется всем, успешно осваивает сферу, о которой пишет, не остается равнодушным к проблемам общества и бедам отдельных людей, транслирует позитивные новости в необъятный информационный поток.

Безусловно, современные СМИ очень отличаются от прежних, но мы продолжаем уважать и ценить тех, кто сохранил традиции и перенес их в интернет-пространство. Еще остались настоящие аналитики и люди, которые пишут великолепные очерки, остались те, кто помнит один из главных законов – "не навреди", кто не идет по пути дешевого популизма и западных шаблонов.

Поздравляю с праздником всех, кто имеет отношение к печати и продолжает ее славные традиции!

Желаю здоровья, вдохновения, новых творческих проектов и благодарных читателей".

В заключение поздравления Артур Парфенчиков пообещал обязательно в ближайшее время пригласить на чашечку чаю представителей журналистского сообщества, ветеранов отрасли, чтобы "поговорить о насущном, поделиться идеями".

На "Фонтанах" запретили кататься с горки на санках

В Петрозаводске в одном из самых популярных мест активного отдыха запретили кататься на санках.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела табличку с надписью "Трасса "Фонтаны". На санках и снегокатах кататься запрещено. Родители, не подвергайте жизнь своих детей опасности".

По словам девушки, они приехали на "Фонтаны" всей семьей, с двумя детьми, чтобы как раз покататься и на лыжах и на санках, но им запретили съезжать с горы на "ледянке" из-за правил безопасности.

"Такую же табличку повесили на "Кургане", - написала петрозаводчанка, - а где в городе можно покататься с горки бесплатно или теперь только у торгового центра на Лесном за деньги можно кататься?".

фото: "Столица на Онего"/ Николай Смирнов

Что все-таки написано в постановлении, которым судьи Верховного суда отменили собственное решение и отправили Алиханова обратно за решетку

Совершенно жуткая история, которая произошла с Девлетом Алихановым, не знает аналогов в нашей стране.

Человека сначала четыре года незаконно держали за решеткой, потом решением высшего судебного органа государства полностью оправдали и выпустили на свободу, а спустя три недели тем же составом судей отменили оправдание и вновь посадили, - такого публичного позора для судебной системы России никто и никогда не устраивал.

Сегодня многие спрашивают, а что все-таки написано в постановлении от 28 декабря, которым судьи Верховного суда отменили собственное решение. Ведь должны же они были придумать какие-то мотивировки.

Мы подробно изучили и проанализировали оба постановления – с оправданием и отменой оправдания, и предлагаем всем желающим ознакомиться с текстами здесь.

фото: ГИБДД Карелии

ВИДЕО: Молодой водитель иномарки устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

На улице Зайцева столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 12 января в Петрозаводске в 21.20 на перекрестке ул.Мелентьевой-ул.Зайцева произошло столкновение автомобилей, которые двигались в попутном направлении по улице Зайцева.

Та, 25-летний водитель Ford Sierra не справился с управлением автомобиля, который занесло на правую полосу движения.

Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ десятой модели.

В ДТП травмирован 33 -летний петрозаводчанин, водитель ВАЗа.

Мужчина с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

фото: село Нюхча/ фото Валерия Поташова

Многодетная мать из старинного села Карелии выступила против оптимизации школ

Жительница старинного поморского села Нюхча Светлана Попова, воспитывающая пятерых детей, опубликовала петицию, в которой требует остановить оптимизацию сельских школ в Карелии и призывает жителей республики отстоять право детей жить и учиться дома.

Жители поморского села Нюхча Беломорского района начали сбор подписей под петицией к министру образования Карелии Александру Морозову и министру образования России Ольге Васильевой с требованием остановить политику реорганизации сельских школ.

Как пишут поморы, губернатор Карелии Артур Парфенчиков, запустивший "оптимизацию" сельского образования, решил сэкономить на деревенских детях, отправив их учиться в интернаты.

"Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии, давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции.

На данный момент петицию, опубликованную меньше суток назад, уже подписали 245 человек.

Если вы хотите поддержать жителей старинного села Нюхча, которые борются за свое право на образование, за жизнь на родной земле, то петицию можно подписать здесь.



школа в Нюхче/ фото из петиции

фото: gov.karelia.ru/

Узнали, во сколько бюджету Карелии обходятся вояжи чиновников в Китай

Поездка делегации в Китай – дорогое удовольствие, пишет политолог Реут.

В статье Олег Реут отмечает, что в 2018 году карельские чиновники, отвечающие за выработку экономической политики в регионе, продолжили практику поездок в Китай. Низкая эффективность визитов актуализировала вопрос о том, во сколько республиканскому бюджету обходятся подобные переговорные вояжи.

"Прежде всего, - пишет Реут, - конечно, стоит сказать, что официальные информационные сообщения о командировках в Поднебесную не изобилуют конкретикой. Как правило, встречаются следующие формулировки: "провели ряд встреч и переговоров", "приняли участие в церемонии", "предложили реализовать совместный проект", "презентовали инвестиционный потенциал". Но настоящим хитом, безусловно, выступает: "ознакомились с работой".

Очевидно, что в эпоху современных информационно-коммуникационных технологий многие из приведённых выше "действий" вполне могли бы быть выполнены дистанционно. Именно так в подавляющем большинстве случаев поступают, например, отечественные предприниматели, которые стремятся к повышению эффективности своего бизнеса и снижению издержек.

Поскольку источником финансирования вояжей в Китайскую Народную Республику выступает бюджет региона, то со стороны налогоплательщиков возникает естественный вопрос о тратах.

Во сколько бюджету Карелии обходятся вояжи чиновников в Китай, читайте здесь.

ВИДЕО: В Петрозаводске ищут водителя такси, скрывшегося с места ДТП

Камера запечатлела, как таксист на карельском проспекте ударил припаркованный автомобиль и уехал.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автовладелец просит помочь найти виновника повреждений его машины.

"В минувшую пятницу, 11 января, в 15.30 во дворе дома №18 по пр.Карельский ударили авто и благополучно уехали", - сообщается в паблике.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Момент ДТП видно на 7 минуте 40 сек.

фото: фото: kino-teatr.ru

"Пожалуй, нет в России более абсурдного праздника, чем Старый Новый год"

Этот праздник, как нельзя лучше, отражает состояние абсурда, в котором пребывает страна последние четверть века, пишет журналист Поташов.

Выбравшись из руин Советского Союза, россияне не смогли построить ничего нового, и, наверное, поэтому они с такой ностальгией из года в год пересматривают свои старые фильмы, пишет журналист Валерий Поташов.

Они просыпаются под бывший советский гимн, в котором лишь немного изменили текст с учетом новых политических реалий. Их улицы носят имена давно ушедших советских вождей, боровшихся с государством и церковью, правда, теперь на этих улицах возводят часовни и храмы, в которые ходят государственные служащие. Они все так же пытаются спасти мир с помощью углеводородов и оружия, а их дети учатся в школах, где до сих пор нет нормальных теплых уборных.

Старый Новый год, не являясь формально государственным праздником, с каждым годом приобретает его черты: федеральные телеканалы, отвечающие в стране за идеологию, запускают в этот день новогодние шоу, которые ровно в полночь прерывает бой кремлевских курантов. И, кажется, вот-вот на экранах появится новый старый президент...

Продолжение читайте здесь.

фото: администрации Петрозаводска

ФОТО: Власти Петрозаводска предъявили претензии управляющим компаниям за неубранные дворы

К некоторым управляющим организациям возникли претензии по фактам отсутствия уборки снега, сообщили в администрации Петрозаводска, сообщает мэрия.

В воскресенье сотрудники комитета ЖКХ и МКУ "Служба заказчика" вновь обследовали придомовые территории карельской столицы.

Были осмотрены дворы в разных районах Петрозаводска. По ряду территорий замечаний нет: дворовые проезды, подходы к подъездам, тротуары расчищены от снега.

К другим управляющим организациям возникли претензии по фактам отсутствия уборки снега. Необходимо обратить особое внимание на удаление наледи и сосулек с крыш.

Все претензии направлены в УК и ТСЖ для немедленного реагирования.



фото администрации Петрозаводска

Уборка дворов находится на постоянном контроле.



фото администрации Петрозаводска

фото: колонка в Пудоже, к которой не подойти/фото https://vk.com/podslushanovpudozhe

"Город завален снегом" - депутаты Пудожа от КПРФ собирают внеочередную сессию из-за отвратительной уборки города

Жители Пудожа и местные депутаты крайне не удовлетворены работой чиновников по организации уборки города.

Депутатская группа "За возрождение г. Пудожа" в Совете Пудожского городского поселения собралась на внеочередное заседание, где обсудили ситуацию с уборкой города.

"Жители города и в поселках крайне не удовлетворены работой администрации районного Совета по вопросам надлежащего исполнения своих полномочий. Город завален снегом, а это только начало зимы, - пишет руководитель Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов. - Съехал с федеральной трассы в городе - и проблемы. Многие улицы заужены, возможно лишь одностороннее движение. В горку к центральной аптеке не подняться - голый лед. Подсыпки дороги нет. Окраины городских улиц не расчищены. Невозможно ни идти, ни ехать. Изобилие соли создало на дорогах снежную кашу, под которой находится сплошной лед. Власть оказалась не готова к такому развитию событий. Если продолжится снегопад, то в городе может наступить коллапс. Жители обращаются к своим депутатам и просят помощи, говорят, зачем мы вас избирали, делайте что-либо для наведения порядка".

По итогам заседания депутаты в Совете Пудожского городского поселения в составе И.В.Гашкова, А.С.Викулина, З.Н.Копытовой, Э.А.Тамм, Г.А.Ипатовой (трое выдвинуты КПРФ), приняли решение созвать внеочередную сессию и спросить с руководства района по исполнению полномочий и рассмотреть, а также утвердить действия администрации по наведению порядка.

Тем временем в паблике "Подслушанов Пудоже" люди пишут: "Наблюдала, как сегодня чистили тротуары. Ужас! Горки навалены, а где-то все повороты на другую улицу завалены. Приходится брать штурмом. Но и это еще не все. Завалены подходы к колонкам. Чтобы набрать воду, нужно по колено проваливаться в снег. Хочется узнать, кто же все-таки ответственный за расчистку подъездов к колонкам?"; "Что у нас за бардак в п.Шальский? Дворовые территории не чистятся, ни скорой не подъехать ни пожарной, а Малую партизанскую совсем забросили. Местную власть все устраивает? Вот так мы и выживаем".

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

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