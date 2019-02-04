Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Виталий Невар/ТАСС, архив

Квартира в Петрозаводске вошла в топ дорогой недвижимости Северо-Запада

Петрозаводская квартира помещена в рейтинг самых дорогих квартир в новостройках Северо-Западного федерального округа.

Для рейтинга были отобраны строящиеся в СЗФО дома, а также жилые комплексы, сданные в эксплуатацию не более 5 лет назад. Среди последних участие принимали только лоты без отделки, за исключением проектов, где данную опцию предлагает застройщик. В рейтинг не вошли Мурманская область и Ненецкий автономный округ в связи с тем, что в этих регионах отсутствуют новостройки, соответствующие указанным выше параметрам.

Карелия в рейтинге заняла шестую строчку с показателем 9,01 млн рублей. Это стоимость самой дорогой квартиры, выставленной сегодня на продажу в жилом комплексе "Жемчужина" на берегу реки Лососинка в историческом центре Петрозаводска, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: wiki-wiki.ru/Semenov.m7

Казначейство хочет взыскать 12 млн рублей с властей Карелии

Управление Федерального казначейства по Карелии подало иск к КУ РК "Управление капитального строительства республики" и министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

Как сообщается в материалах дела на сайте Арбитражного суда Карелии, казначейство просит взыскать с ответчиков через суд 12 млн 247 тыс. 400 рублей.

Третьим лицом к делу привлечено Министерство спорта Российской Федерации.

Судебное разбирательство начнется утром 5 февраля. Дело рассмотрит судья Ирина Шалапаева.

Ранее сообщалось, что Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета на реконструкцию учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в республике.

фото: gov.karelia.ru

Фамилия бывшего главы Карелии звучит на допросах экс-министра строительства

Суд в Москве продлил арест бывшего министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрия Матвийца до конца апреля.

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника возбуждено по ч.4 ст.159 УК "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, в 2013 году, когда Матвиец возглавлял государственную компанию "Карелэнергоресурс", предприятие незаконно получило из бюджета возмещение НДС на сумму более 3,5 миллиона рублей.

Других обвинений ему не предъявлено, но, по словам источников "Вестей Карелии" в силовых структурах и в правительстве республики, следствие ищет дополнительный компромат.

Во время допросов упоминаются фамилии экс-губернатора Карелии Александра Худилайнена и других, как бывших, так и нынешних крупных карельских чиновников.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: кадр сюжета ГТРК "Карелия"

ВИДЕО: В Карелии хозяйка турагентства, обманувшего клиентов, получила 4 года колонии

Владелица известного в Олонце турагентства "Навигатор" Ольга Яковенко, оставившая клиентов без денег и без отдыха, выслушала приговор суда.

Предпринимательница из Олонца Ольга Яковенко получила четыре года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, передает ГТРК "Карелия". Приговор вынес Олонецкий районный суд.

В 2017 году владелица турагентства "Навигатор" лишила отдыха своих клиентов. В качестве потерпевших по делу проходили 22 человека. Они купили путевки, но не смогли отправиться в отпуск.

Суд определил, что Яковенко нанесла своими действиями ущерб на общую сумму 1,5 млн рублей. По решению суда хозяйка турагентства должна провести ближайшие четыре года в колонии общего режима.

фото: "Республика" / Сергей Юдин

Покинувший правительство Карелии Глеб Суржко ушел в частный бизнес

Экс-председатель Госкомитета республики по ценам и тарифам глеб Суржко вернулся в юридическую компанию ООО "Суржко, Кульпекша и партнеры".

Об этом сообщается в паблике компании.

"С сегодняшнего дня с нами возобновляет сотрудничество Глеб Анатольевич Суржко", - отмечается в сообщении.

В компании рассказали, что за последний Суржко в должности Председателя Госкомитета совершенствовал квалификацию, получив опыт неоднократного успешного представительства в Верховном Суде РФ, арбитражных судах Москвы.

Глеб Суржко имеет опыт работы в органах прокуратуры в сфере защиты прав граждан и организаций, несколько лет возглавлял юридическую службу Петрозаводского городского Совета, работал в ресурсоснабжающих организациях города, эффективно руководил Комплексным расчетным центром Петрозаводска.

Напомним, что исполняющим обязанности руководителя ведомства является заместитель Суржко Тимофей Крюков.

фото: Игорь Подгорный

Сергея Иванова уволили с должности начальника филиала "Главрыбвод" в Карелии

Бывший начальник карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Иванов планирует вернуться на работу через суд.

Соответствующее исковое заявление Сергей Иванов подал в городской суд Петрозаводска. Его рассмотрение назначено на 8 февраля.

Как рассказал "Столице на Онего" Сергей Иванов, он был уволен с работы по желанию работодателя. Увольнение решил оспорить в суде. Причины увольнения он не стал уточнять.

"Должны восстановить в должности", - отметил он.

Сотрудники карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" сказали, что у бывшего начальника было много планов на будущее. В настоящее время предприятие возглавляет замначальника филиала Игорь Тыркин.

ФГБУ "Главрыбвод" – является подведомственным Росрыболовству учреждением. В Кемском районе Карелии в ближайшие годы планируется построить селекционно-племенной центр за счет федеральных денег. Сумма инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.

Три человека погибли при столкновении джипа с грузовиком на севере Карелии

В Лоухском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, в ДТП погибли три человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

Около 16.30 на 996-м км федеральной трассы"Кола" произошло столкновение между автомобилями Mitsubishi L200 и грузовым автомобилем.

В ДТП погибли три человека - водитель и пассажиры Mitsubishi. Обстоятельства ДТП и сведения о погибших уточняются.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

фото: © Евгений Курсков/ТАСС

Синоптики предупредили о сильных осадках и ветре в Карелии

Ухудшение погодных условий сохранится 4 февраля в республике, сообщили в Карельском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 4 февраля ожидаются снег и мокрый снег, местами метель, днем по южным районам местами налипание мокрого снега.

На дорогах снежные заносы, местами усиление восточного, юго - восточного ветра порывами до 16 м/с.

фото: "Столицы на Онего"

В Карелии юноша спас на озере первую любовь своего отца

Осенью 2018 года 17-летний Михаил Логинов спас пожилую женщину, у которой перевернулась лодка на Онего, а отец ему потом позавидовал.

Подросток с острова Большой Клименецкий Михаил Логинов осенью 2018 года спас пожилую женщину. Ее катер перевернулся, и она оказалась один на один с водной стихией. Миша, услышав крики о помощи немедля кинулся спасать рыбачку.

Отец Миши рассказал, что не воспитывал сына по-особенному. Он считает, что смелость ребенка – это то, что свойственно настоящему человеку. Михаил-старший был очень рад тому, что его сын спас человека от смерти.

Однако, смеясь, отметил: "Я расстроился. Я, конечно, в шутку говорю. У нас тогда баня была натоплена, и вместо того чтобы мне самому париться, пришлось ее туда поместить".

А самое невероятное в этой истории то, что спасенная женщина оказалась первой любовью отца Миши.

"Я когда парнем был и жил в Петрозаводске, ходил постригаться в парикмахерскую. И она работала там. Я был в нее влюблен. И ходил только к ней. А ведь она была старше меня лет на 15", - смеется Михаил-старший.

Чудесную историю спасения женщины-рыбачки, живущей отшельницей на острове, читайте здесь.

ВИДЕО: В Петрозаводске мужчины, подозреваемые в краже, попали в объектив камеры наблюдения

Устанавливают личности граждан, подозреваемых в краже мобильного телефона у посетителя торгового центра на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личности граждан, подозреваемых в краже мобильного телефона у посетителя торгового центра "Лотос Плаза". Преступление было совершено в январе.

Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении граждан, запечатленных на видеозаписи, просят сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.

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