Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: прокуратура РК

Руководство прокуратуры Петрозаводска уходит в адвокатуру

Бывший прокурор карельской столицы Елена Аскерова и ее экс-заместитель Павел Гравченков успешно завершили сдачу экзаменов на получение статуса адвоката.

После отставки в октябре прошлого года Аскерова работает заместителем директора гостиницы "Piter Inn", а Гравченков дорабатывает в должности зампрокурора последние дни.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: Лобовое столкновение произошло на Гоголевском мосту

Авария с участием трех автомобилей произошла на Гоголевском путепроводе вечером 27 февраля, сообщили в ДТП ПТЗ.

Водитель автомобиля Skoda Yeti, двигаясь в сторону центра, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении легковым автомобилем Chevrolet Lanos.

После этого на легковой автомобиль сзади наехал шедший за ним кроссосвер.

Подробности ДТП выясняются.

В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину

Муж пропавшей 20 февраля женщины инициировал поиски, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

Разыскивается пропавшая без вести Александра Р., 1989 года рождения, которая 20 февраля ушла из дома в Петрозаводске. Ее местонахождение неизвестно, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

Она была одета во все черное: полушубок с капюшоном, обтягивающие штаны, высокие сапоги на невысоком каблуке, маленькая сумочка.

Родственники просят всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения женщины или видел ее после 20 февраля, сообщать по телефонам: 89214512002 – муж Алексей, 89212202555 – сестра Оксана.

фото: фото: rusevik.ru

Водителя компании "Карелэнергоресурс" нашли мертвым на полу в гараже

В карельском энергоснабжающем предприятии 62-летний водитель умер прямо на рабочем месте, сообщили в Государственной инспекции труда Карелии.

Государственная инспекция труда в Республике Карелия провела расследование несчастного случая со смертельным исходом, произоедшего с 62-летним работником ООО "Карелэнергоресурс".

Так, 28 января 2019 года водитель автомобиля ООО "Карелэнергоресурс" прибыл на планерку к 8.00. После планерки водитель, получив задание готовить автомобиль к выезду, проследовал в гаражный бокс. Жалоб на состояние своего здоровья никому не высказывал.

В 9.30 мастер ремонтной службы и другие работники ООО "Карелэнергоресурс" обнаружили 62-летнего водителя лежащим на полу гаражного бокса.

Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая прибыв к месту несчастного случая в 9.36 констатировала смерть работника.

По результатам судебно-медицинского исследования трупа, смерть водителя наступила от заболевания сердца.

При проведении расследования были установлены нарушения со стороны работодателя требований статей 213 и 221 Трудового кодекса Российской Федерации.

Материалы расследования направлены в Петрозаводскую прокуратуру.

Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.

ВИДЕО: "Газовщики поломали лыжную трассу "Фонтаны"

При прокладке газовых труб рабочие разрушили лыжную трассу "Фонтаны".

В редакцию "Столицы на Онего" спортсмены-лыжники прислали видео, на котором запечатлели разрушения на лыжной трасе "Фонтаны" во время проведения работ по прокладке газовых труб.

"Газовщики поломал лыжную трассу "Фонтаны", поворот на второй фонтан. Даже переход не сделали", - написали в комментариях авторы видео.

фото: ГТРК "Карелия"

Глава Минстроя Карелии Ермолаев уходит с поста

Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Олег Ермолаев покидает пост 1 марта.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ, в соответствии с которым член правительства республики - министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Олег Ермолаев освобожден от занимаемой должности с 1 марта этого года.

Соответсвующая информация размещена на портале органов власти.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: 2gis / Sergey Walz

Фирма Белуги требует свыше 40 млн рублей с бывшего генподрядчика строительства спортцентра в ТЦ

Компания Леонида Белуги "Девелопмент Групп", финансирующая строительство физкультурно-оздоровительного центра в развлекательном комплексе "Лотос Плаза", предъявила многомиллионный иск к бывшему генподрядчику - ООО "Эдванс-Инжиниринг".

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии, который рассматривал иск.

"Девелопмент Групп" в августе 2018 года в одностороннем порядке расторгла договор с "Эдванс-Инжиниринг" из-за того, что генподрядчик не предоставил банковскую гарантию, необходимую для получения очередного авансового платежа.

"Девелопмент Групп" потребовала взыскать с бывшего генподярдчика штраф в размере 5% от цены договора, что составляет 40,2 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: petrosovet.info

Депутата Петросовета Комарова осудили за присвоение почти 300 тыс. рублей

Городской суд Петрозаводска рассмотрел уголовное дело бывшего начальника консультационно-диагностического центра "Больницы скорой медицинской помощи", депутата Петросовета Игоря Комарова.

По данным прокуратуры, приговором суда Комаров признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что с 2013 года по 2018 год подсудимый неоднократно давал указания медицинским регистраторам передавать ему деньги, поступавшие в кассу центра в качестве платы за проведение медицинских комиссий, без их оприходования. Полученными деньгами он распоряжался по собственному усмотрению.

Общий размер причиненного преступлением ущерба оставляет более 298,3 тысячи рублей. Ущерб обвиняемый полностью возместил в ходе предварительного следствия по делу.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - отметили в надзорном ведомстве.

фото: ИТАР-ТАСС

В Петрозаводске ликвидирован наркопритон

Двое петрозаводчан систематически предоставляли свою квартиру в микрорайоне Октябрьский знакомым для потребления наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Было установлено, что в микрорайоне Октябрьский действует наркопритон. Его организаторами являются два ранее судимых жителя города: 22-летняя женщина и 28-летний мужчина.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления при содействии спецподразделения "Гром" 15 января. В ходе обыска оперативники изъяли приспособления для курения и иные предметы, используемые для наркопотребления.

Фигуранты с осени прошлого года до момента задержания систематически предоставляли свою квартиру знакомым для потребления наркотиков. Кроме того, петрозаводчанка снабжала посетителей притона запрещенными веществами.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Подозреваемые являются фигурантами еще нескольких уголовных дел, связанных со сбытом синтетических наркотических средств.

"Относиться к пациенту надо так, как будто перед вами родители"

Главный врач Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский, который приехал в Петрозаводск из Белоруссии, рассказал о принципах своей работы.

Павел Чеславович Завадский – главный врач Офтальмологического центра Карелии приехал к нам в Петрозаводск из Минска, чтобы здесь жить, работать и быть на защите зрения населения нашего региона.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в течение года будет знакомить вас со специалистами Офтальмологического центра Карелии, чтобы показать, что за белым халатом скрываются интересные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами, путешественниками, заядлыми рыбаками…И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш следующий доктор в портретной галерее Офтальмологического центра Карелии Павел Завадский – врач-офтальмолог с ученой степенью, специалист по рефракционной хирургии, являющийся одним из руководителей глазной клиники.

Журналисту "Столицы на Онего" удалось пообщаться с удивительно позитивным человеком, хотя на первый взгляд он не производит такого впечатления.

Почему Павел Завадский уехал из Минска, где в мае цветут каштаны, в снежную Карелию, какую роль в его жизни сыграла “брахучка”, как он научил белорусских студентов любить офтальмологию и почему он считает, что "чем чаще переезжаешь, тем длиннее кажется жизнь" – ответы на вопросы читайте здесь.

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