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Новости. Хроника дня
22:20, 05 Марта 2019

Самые читаемые новости за 5 марта

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фото: "Столица на Онего"
Суд ужесточил режим наказания священнику Петунову, который устроил смертельное ДТП

Городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство администрации колонии-поселения и перевел священника Ивана Петунова, который пьяным насмерть сбил женщину на "зебре", на более жесткий режим отбывания наказания - в колонию общего режима.

Такое решение во вторник принял судья Дмитрий Хромых.

Как сказала представитель колонии-поселения, Петунов является злостным нарушителем порядка: имеет 9 взысканий, 5 раз помещался в ШИЗО, последний раз нарушил распорядок дня 28 февраля.

Священник вступал в пререкания с сотрудниками колонии, выражался жаргонными выражениями.

"Я не помню, что выражался жаргонными словами", – сказал Петунов. 

Судья Дмитрий Хромых не стал цитировать в суде нецензурные слова священника, чтобы не нарушить закон. 

По данным администрации колонии, Петунов называл "краснопузым" (так называют работающих на сотрудников колонии заключенных) одного из осужденных.

Петунов сказал, что он поддерживает заявление о переводе в колонию общего режима. 

Прокурор поддержала ходатайство администрации колонии-поселения.

Напомним, в июне 2016 года Петрозаводский городской суд приговорил священника Ивана Петунова, сбившего насмерть женщину на "зебре", к 4 годам колонии-поселения, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших, снизив размер каждого с 1 млн рублей до 500 тысяч рублей.

Как доказано в суде, священник храма Пантелеимона, 35-летний Иван Петунов в декабре 2015 года насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова ранее лишили водительских прав на два года и три месяца.

В ходе процесса священнослужитель объяснил запах алкоголя тем, что накануне ДТП ел чеснок, опасаясь гриппа. Между тем, многие свидетели трагедии утверждали, что священник был нетрезв. Алкотестер показал наличие алкоголя в крови Петунова. 

 

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фото: "Столица на Онего"
ВИДЕО: Водитель иномарки сбил студентку на переходе около гостиницы "Северная"

ДТП произошло 5 марта в Петрозаводске на проспекте Ленина около гостиницы "Северная".

В 10.11 водитель  Chevrolet сбил переходящую проезжую часть студентку.  

Девушка получила травмы. По словам виновника ДТП, она самостоятельно дошла до скорой, сообщил с  места происшествия корреспондент "Столицы на Онего". 

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ВИДЕО: Групповое ДТП произошло в Петрозаводске

На улице Правды 5 марта столкнулись 3 автомобиля, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Авария произошла в 13.43 на перекрестке улиц Правды и Промышленной в районе рядом с торговым домом. 

Участники ДТП: учебная машина, Toyota и Mitsubishi.

Пострадавших нет. 

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фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
ВИДЕО: Автомобиль сбил пенсионерку с ребенком на Лососинском шоссе

ДТП произошло утром в районе дома №30 по Лососинскому шоссе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель автомобиля  Volkswagen Transporter  совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила травмы – направлена в лечебное учреждение. Ребенок осмотрен медиками.

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фото: "Столица на Онего"
Закончилась судебная тяжба о конфискованных деньгах осужденного экс-замминистра Карелии

Арбитражный суд Северо-Западного округа поставил точку в двухлетнем судебном разбирательстве по поводу денежных средств, конфискованных у бывшего заместителя министра труда и занятости Карелии Гивия Карапетова, который отбывает срок в колонии за взятки.

Судебную тяжбу инициировал финансовый управляющий, ведущий дело о банкротстве Карапетова.

В период расследования уголовного дела у экс-чиновника было изъято 230 тысяч рублей, 2,3 тысячи евро и 1,7 тысяча долларов. 

Финансовый управляющий направил в суд иск о признании недействительным взыскание штрафа. 

Арбитражный суд Карелии согласился с финансовым управляющим и признал незаконным взыскание штрафа с Карапетова.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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фото: © Flickr / Onufry Porechnyj
Городок Карловы Вары ожидает наплыв карельских чиновников

На 11 марта запланирован визит официальной делегации Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым в город Карловы Вары Чешской республики.

Чешский курортный городок Карловы Вары, где любил бывать бывший глава республики Сергей Катанандов, 11 марта посетит официальная делегации Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым.

Судя по документам Минэкономразвития, в этом курортном городке планируется "проведение презентации экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Республики Карелия".

Ожидается, что в Карловых Варах глава Карелии Артур Парфенчиков и гетман Карловарского края Яна Мрачкова-Вилдуметцова подпишут протокол о намерениях.

Отметим, что глава Карелии Артур Парфенчиков только что провел в Карловых Варах свой отпуск. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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фото: Минстрой РК
Экс-глава Минстроя Карелии Олег Ермолаев ушел в бизнес

Бывший министр строительства Карелии Олег Ермолаев назначен на должность директора по развитию бизнеса группы строительных компаний "Век".

Как сообщалось ранее, Ермолаев уволился с поста министра по собственному желанию 1 марта этого года.  

Его назначение в компанию "Век" подтвердил генеральный директор этой строительной организации Евгений Воскобойников.

По словам Ермолаева, он доволен назначением в одну из ведущих строительных компаний Карелии, известных высоким качеством жилищного строительства.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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фото: YouTube
Чепик сократил чиновников в Госкомитете по тарифам и ценам

Исполняющий обязанности главы республики Александр Чепик подписал распоряжение об утверждении новой структуры Госкомитета республики по ценам и тарифам.

Как следует из документа, численность ведомства установлена в количестве 21 человека. Ранее она составляла 26 чиновников.

В настоящее время и.о. председателя Госкомитета является Тимофей Крюков.

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фото: brodyaga/Andrey Bogdanov
Участник "Евровидения-2019" выступит в Кондопоге

Популярный исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на "Евровидении" в 2019 году, выступит летом в Карелии.

Концерт пройдет в Ледовом дворце Кондопоги 9 июня в рамках тура N TOUR, который приурочен к 35-летнему юбилею артиста.

"В этот раз Сергей Лазарев вновь обещает удивить публику. Помимо всего прочего, N TOUR пройдет в поддержку нового долгожданного альбома певца, а значит зрители услышат не только любимые ими песни и известные хиты Сергея, но и новые композиции, которым еще предстоит занять заслуженное место в главных чартах страны", - отмечают организаторы.

Стоимость билетов от 2 до 4,5 тыс. рублей.

 
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ВИДЕО: В Петрозаводске из фуры высыпались каменные плиты

ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом произошло 5 марта на пересечении улиц Ключевой и Гвардейской, сообщили в ДТП ПТЗ.

Автопоезд выезжал с ул. Ключевой, совершая левый поворот на ул. Гвардейская.

Во время совершения поворота из тентованного кузова полуприцепа на проезжую часть выпали несколько поддонов с каменными заготовками – плитами бортового камня.

Обошлось без жертв.

Видеокамера запечатлела происшествие. 

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В Карелии реорганизуют два подведомственных Минсельхозу республики учреждения

Власти Карелии решили реорганизовать "Республиканскую ветеринарную лабораторию". Подробнее

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Новому директору троллейбусного управления пригрозили уголовной ответственностью

Служба судебных приставов предупредила нового руководителя ПМУП "Городской транспорт" Виктора Клещева о том, что ему может грозить уголовная ответственность, если предприятие не будет платить по долгам, накопленным его предшественниками. Подробнее

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Строительство коррекционной школы в Петрозаводске не затронет парк на Древлянке

В Петрозаводске состоялось выездное совещание по вопросу выбора площадки для размещения коррекционной школы. Подробнее

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ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись две иномарки

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Антикайнена и Красная, сообщили в ДТП ПТЗ. Подробнее

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Жители карельских деревень и сел выступили против "оптимизации"

Власти Пряжинского национального района Карелии намерены закрыть образовательные учреждения в Савиново и Крошнозере. Подробнее

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"До 3 млрд рублей потребуется на строительство коррекционной школы-интерната в Петрозаводске"

Министр образования Карелии Александр Морозов рассказал о коррекционной школе-интернате, которую планируют построить на Древлянке, в экологически чистом районе, у парка "Лягушка". Подробнее

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Госпредприятие, отвечающее за теплоснабжение половины Карелии, снова хотят обанкротить

Арбитражный суд Карелии зарегистрировал очередное заявление о признании банкротом государственной компании ООО «Карелэнергоресурс», которое отвечает за теплоснабжение 9 районов республики. Подробнее

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Парфенчиков встретится с гетманом Карловарского края

Чешский курортный городок Карловы Вары, где любил отдыхать бывший глава республики Сергей Катанандов, 11 марта ожидает новый наплыв карельских чиновников. Подробнее

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Стала известна средняя зарплата трудоустроенных безработных в Карелии

Управление труда и занятости республики назвало размер средней заработной платы, на которую могли рассчитывать безработные после трудоустройства в 2018 году. Подробнее

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ВИДЕО: В Петрозаводске лед для конькобежцев залили на "Спартаке" после закрытия базы на Варкауса

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