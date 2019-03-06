Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Петросовета

В Заксобрании Карелии обсудили инициативу депутата Анишина о возможности пропускать работу без медсправки

Инициативу председателя постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию Петрозаводского городского совета Александра Анишина о введении в России "отпуска по болезни" обсудили на рабочей встрече в Заксобрании Карелии.

В совещании приняли участие члены Комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС РК - председатель Алексей Хейфиц и зампредседателя Марина Гуменникова, депутаты Михаил Стоцкий и Галина Гореликова, а также представители аппарата карельского парламента и эксперт по вопросам Финляндии Татьяна Исламаева.

С предложением к депутатам Законодательного собрания Карелии рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы о внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ Александр Анишин выступил в конце января.

"Предлагаемая мной поправка в трудовое законодательство предусматривает установление определенного количества дней, в течение которых работник при легком недомогании получает право по согласованию с руководством остаться дома для излечения без предоставления больничного листа. Подобная идея не нова, на сегодняшний день практика личного заявления о временной нетрудоспособности широко и успешно используется в странах Северной Европы, Германии и Великобритании", – рассказал на встрече депутат Петросовета.

При этом при внедрении "отпуска по болезни" в нашей стране необходимо четко сформулировать механизм реализации и регламентировать права и обязанности всех сторон - как работодателя, так и работника. К примеру, воспользоваться правом на краткосрочный больничный смогут только граждане, которые прошли ежегодную диспансеризацию, вакцинацию, имеют паспорт здоровья и выполняют другие рекомендации докторов.

Александр Анишин считает, что предоставление возможности краткосрочного больничного без предоставления справки от врача избавит работников от необходимости рисковать здоровьем и переносить простуду "на ногах", что в свою очередь способствует сокращению распространения "сезонных" заболеваний среди окружающих. Кроме того, введение изменений в трудовое законодательство или коллективные договоры поспособствует снижению нагрузки на участковых терапевтов и сокращению расходов фонда обязательного соцстрахования или работодателя, а также уменьшит трудозатраты, связанные с администрированием вопросов с выпиской и контролем над оформлением и выплатой денежных средств по больничным листам.

В качестве положительного примера внедрения практики краткосрочного больничного без предоставления медсправки на совещании был рассмотрен опыт соседней Финляндии. Так, по словам эксперта Татьяны Исламаевой, последнее исследование Ассоциации здравоохранения Финляндии показало, что в 2017 году правом личного заявления о нетрудоспособности воспользовалось 75% трудящихся страны. Благодаря этому за год число обращений работников в медицинские заведения с легкими недомоганиями сократилось на 1,3 млн. случаев, а общая экономия финансовых средств учреждений здравоохранения в итоге составила до 40%.

Представители Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания РК отметили, что поступившая инициатива представляет интерес, однако требует дополнительной проработки с учетом российских реалий и проведения широкого научного исследования. По итогам рабочего совещания принято решение после детальной изучения вопроса вынести его на рассмотрение республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием профсоюзов и работодателей Карелии.

Добавим также, что ранее инициативу депутата Александра Анишина поддержали члены постоянной комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию Петросовета.

фото: "Столица на Онего"

Скандал с новым аварийным домом получил в Карелии шокирующее развитие

В городе Кондопога у семей, выселенных из построенного по программе расселения аварийного жилья дома, требуют плату за ЖКУ и взыскивают налог на материальную помощь.

В редакцию "Вестей Карелии" за помощью обратись жильцы 15-квартирного дома № 26а по улице Горького в Кондопоге.

Напомним, что он был построен в 2014 году в рамках федеральной программы по расселению аварийного жилья. Однако в 2017 году здание начало частично разрушаться. Его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. И сейчас они с возмущением рассказали, что их вынуждают платить за квартиры в аварийном доме, хотя они там не проживают.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: Валерий Поташов

Депутат парламента Карелии допрошен в суде по "делу Дмитриева"

Руководителю карельского отделения "Мемориала" продлен срок ареста до конца июня.

Городской суд Петрозаводска продолжил 6 марта рассмотрение уголовного дела руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. Процесс проходит в закрытом режиме, на сегодняшнем заседании суд заслушал еще нескольких свидетелей обвинения, в числе которых оказался и депутат Законодательного собрания Карелии Аркадий Рутгайзер, возглавляющий городскую поликлинику N2.

Кроме того, судья Александр Мерков удовлетворил ходатайство обвинения о продлении срока содержания Дмитриева под стражей. Известный исследователь сталинских репрессий останется под арестом до 25 июня.

Напомним, уголовное дело против Юрия Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

фото: "Столицы на Онего"

ФОТО: Мимозу к 8 Марта начали продавать в Петрозаводске

Корреспондент "Столицы на Онего" узнала, сколько стоят цветы к Международному женскому празднику.

В минувший вторник 5 марта на Древлянке появились первые продавцы мимозы к 8 Марта.



фото Столицы на Онего

На бульваре Интернационалистов предлагали приобрести большую ветку мимозы за 250 рублей, среднюю – за 100 рублей, а маленькую – за 50.



фото Столицы на Онего

Также в продаже имелись букетики сухоцветов за 200 рублей и разрекламированные мишки из роз за 2 тысячи рублей.



фото Столицы на Онего



фото Столицы на Онего

фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя, сбившего женщину

ДТП произошло 5 марта на улице Дзержинского, водитель скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В 15.30 в районе домов № 1 и 3 по ул. Дзержинского, водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно Lada серого цвела) при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, стоявшего у края проезжей части.

Водитель с места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате ДТП 56-летняя женщина получила телесные повреждения.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Корсаков удивился планам руководителей двух учреждений Питкяранты

Планы руководителя центра временного пребывания Оксаны Рудик о переводе своих подопечных в районную больницу привели в недоумение вице-премьера правительства Карелии Игоря Корсакова.

Ранее в газете "Новая Ладога" появилось интервью с директором центра временного пребывания в Питкяранте Оксаной Рудик, где она поделилась планами о переезде своих подопечных в бывшее гинекологическое отделение районной больницы.

На основании публикации местной газеты активисты паблика "Нетипичная Питкяранта" распространили информацию в соцсети о планах определить пожилых людей из социального центра в больницу, да еще и в бывшее отделение гинекологии, где год назад со скандалом закрыли родильные залы.

"Родильное отделение ликвидировали, теперь там будет современная детская поликлиника, - написали в паблике "Нетипичная Питкяранта", - по крайне мере, министр здравоохранения Михаил Охлопков пообещал. Про это же говорил глава республики и бывшая министр здравоохранения. Но, оказывается, не весь этаж будет отдан детям. Во втором крыле хотят поселить пожилых людей из центра временного пребывания, который сейчас находится по адресу ул. Пушкина, д. 2. Ощущение, что в больничный городок решили запихнуть всю Питкяранту, как в большое общежитие или коммуналку".

Действительно ли запланировано такое соединение, "Столица на Онего" узнала у руководства социального центра, а также попросила прокомментировать ситуацию в Питкярантской районной больнице и услышала мнение вице-премьера Карелии Корсакова по этому вопросу.

Замдиректора социального центра Питкяранты Ирина Алексеева сообщила, что вопрос о переводе пожилых пациентов в больницу находится на начальной стадии. "Сказать, что в ближайшее время пожилые пациенты перейдут в больницу, нельзя, - сказала Ирина Алексеева, - так как много работы. Там еще решается по площадям, у нас же нормы есть. У нас 14 человек".

Более подробно описала ситуацию заведующая одного из отделений центра временного пребывания Людмила Сидорова, которая сообщила, что планы по переводу пожилых постояльцев центра в больницу вынашиваются уже более 2 лет.

"Мы находимся здесь пока, - сказала Людмила Сидорова, - если получится переезд, будем рады. Мы планировали его уже года 2-3 года назад, но никак не получалось. Мы социальное учреждение, оказываем только уход. Если требуется медицинская помощь, вызываем врача или "скорую", отправляем в стационар. А в больнице пожилым людям будет лучше: там рядом врачи, стационар. У нас же дети еще есть в центре, несовершеннолетние дети-инвалиды. Мы бы хотели оставить здесь детей-инвалидов (25 человек), тут и садик, и скверик, гимнастику удобно делать, отдыхать. А пожилые пациенты сами этого переезда хотят, ведь не наездишься на процедуры. В больнице лучше: прогревание, уколы. У нас здесь трудно мыть пожилых – ни поручней, ни других приспособлении нет – девочки стараются, поднимают их, а там в больнице все есть. Да и пищеблок работает, а у нас своя кухня. Нам, например, Роспотребнадзор не разрешает готовить мясо, потому что нет специального места для его приготовления. По правилам все должно быть отдельно: мясо, рыба, кура. Наши подопечные мясо не едят, так как нам нельзя его готовить… А в пищеблок все заказать можно".

В свою очередь, в больнице, так как главный врач Владислав Гусев был в отпуске, ограничились комментарием, что перевод постояльцев социального центра в лечебное учреждение – это пока только слухи.

Вице-премьер правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков пришел в недоумение от такого плана местных руководителей и сказал, что ничего не слышал о нем.

Более 10 автобусов и троллейбусов временно изменят маршруты движения в Петрозаводске

С 7 по 11 марта вносятся изменения в работу восьми автобусных и трех троллейбусных маршрутов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Временные неудобства связаны с ремонтом Советского моста через реку Лососинка, а также с перекрытием площади Кирова по случаю Масленицы.

Изменения коснутся автобусов №№ 5, 8, 12, 17, 19, 20, 25, 26.

С 22.00 7 марта до 21.00 9 марта и с 16.00 10 марта по 11 марта включительно:

- в прямом направлении: по маршрутам следования – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Фадеевская – пр. Карла Маркса – по маршрутам следования;

- в обратном направлении: по маршрутам следования – ул. Правды – пл. Кирова – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – по маршрутам следования.

С 21.00 9 марта до 16.00 10 марта: по маршрутам следования – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Фадеевская – ул. Пушкинская – пр. Ленина – по маршрутам следования.

С 22.00 7 марта по 11 марта включительно временно изменятся маршруты движения троллейбусов.

Троллейбус № 1 будет следовать по маршруту:

"к/ст. Кемская" – ул. Кемская – ул. Судостроительная – ул. Ключевая – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – ул. Шотмана – ул. Чапаева – пр. Лесной – ш. Лососинское – "к/ст. Хейкконена" – ш. Лососинское – пр. Лесной – ул. Чапаева – ул. Шотмана – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – ул. Ключевая – ул. Судостроительная – "к/ст. Кемская".

Троллейбус № 6 будет следовать по маршруту:

"к/ст. Корабелов" – ул. Корабелов – ул. Антонова – ул. Репникова – ш. Ключевское – ул. Калинина – пр. Александра Невского – ул. Красноармейская – пл. Гагарина – пр. Ленина – ул. Антикайнена – пр. Первомайский – ул. Краснофлотская – "к/ст. Товарная станция" – ул. Разина – пр. Первомайский – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – ул. Красноармейская – пр. Александра Невского – ул. Калинина – ш. Ключевское – ул. Репникова – ул. Антонова – ул. Корабелов – "к/ст. Корабелов".

Троллейбус № 4 работать не будет.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске автобус столкнулся с легковушкой

ДТП произошло 6 марта на улице Антикайнена, сообщили в ДТП ПТЗ.

В 10.45 маршрутный автобус ПАЗ, объезжая впереди стоящий автомобиль, совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении транспортным средством.

Момент ДТП на ул. Антикайнена (у дома №30), в районе пересечения с проспектом Ленина зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

фото: Facebook/Александр Лукьянов

УФАС подтвердило законность продажи "убитого" здания бывшего магазина в Петрозаводске за баснословные деньги

Антимонопольная служба Карелии разъяснила свое решение отклонить жалобу предпринимателя, который купил здание бывшего магазина "Ленторга", а потом заявил, что администрация Петрозаводска ввела его в заблуждение.

Пояснения УФАС содержатся в решении по заявлению предпринимателя Никиты Бокарева, ставшего победителем аукциона по продаже муниципального имущества – здания, где раньше располагался магазин "Ленторг".

В ходе торгов победитель предложил за эту постройку 21,7 млн рублей, что в 2,5 раза выше начальной цены. После завершения аукциона Бокарев направил в УФАС заявление, в котором сообщил, что состояние здания оказалось гораздо хуже, чем он предполагал – оно не подключено к сетям инженерно-технического обеспечения и вообще не является объектом капитального строительства.

Почему антимонопольная служба отклонила эти претензии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Петрозаводчанка поблагодарила неравнодушных горожан за спасение своей бабушки

Жительница Петрозаводска написала в соцсети благодарность кондуктору троллейбуса и прохожей за оказанную помощь бабушке, которая упала на скользкой остановке.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" девушка оставила комментарий-благодарность за помощь бабушке.

"Хотелось бы выразить огромную благодарность девушке, к сожалению, не знаем ее имя, а также кондуктору троллейбуса №3, имя тоже неизвестно, за то, что не остались равнодушными в сложившейся ситуации, - написала петрозаводчанка. - Бабушка сегодня, заходя в троллейбус у "Кея" поскользнулась и упала на лёд головой, получив огромную гематому с кулак, мгновенно! Девушка сразу же среагировала, подошла, предложила помощь. В состоянии шока бабушка сказала: "да все в порядке, не нужна скорая", сидев с шишкой размером с лимон, но девушка, дай бог вам здоровья, не послушала ее и вызвала скорую помощь! По приезде на остановку у дома, троллейбус встал на 40 минут и дожидался "скорой" вместе с бабушкой. Не оставив ее на морозе! Пока ехала "скорая", кондуктор сидел и ждал машину БСМП, спрашивая, как она себя чувствует . Тронулся только тогда, когда убедились, что она передана в руки профессионалов. Хочется плакать от осознания того, что люди у нас "человеки", с большой буквы. Кто знает, как бы обернулась ситуация, если бы каждый был сосредоточен только на себе. Девушки, мы не знаем вас лично, но повторим ещё много раз спасибо! Быть может, кто-то узнает вашу маму, сестру, подругу или знакомую и передадут им наши слова благодарности".

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