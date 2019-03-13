Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Валерий Поташов

Жители Карелии пишут президенту

Население республики не связывает ухудшение своего благосостояния с политикой главы государства.

Накануне годовщины последних президентских выборов в России многие в социальных сетях задаются вопросом: каким были бы итоги этого голосования, если бы оно проходило сейчас – после повышения пенсионного возраста, роста налогов и урезания остатков гражданских прав и свобод? Кардинальных изменений в симпатиях электората за этот год не произошло, даже несмотря на результаты опросов общественного мнения, свидетельствующих о падении рейтинга действующего главы государства. И дело, естественно, не в том, что бывшие соперники Путина по борьбе за президентское кресло практически полностью сошли с политической арены – кто-то навсегда, а кто-то до следующих выборов, когда "национальному лидеру" вновь понадобятся "спарринг-партнеры". Российское общество не готово ничего менять.

Жители карельской глубинки, где закрывают школы и "оптимизируют" медицинские учреждения, опять пишут Путину, словно забыв, что сами голосовали за эту власть, которая лишает их социальной сферы, но не желает умерить собственную тягу к роскоши и мировым амбициям. Очевидно, что население Карелии, как, впрочем, и других областей России, не связывает ухудшение своего благосостояния с той политикой, которую проводит президент.

Читайте подробнее в статье "Год после голосования: жизнь, достойная выбора".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ОПРОС: За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в это воскресенье?

Год назад, 18 марта, в России прошли выборы президента. А за кого из кандидатов 2018 года вы бы проголосовали сейчас?

Минул почти год, как страна в четвертый раз проголосовала за Путина. Почти 77% голосов, отданных год назад Путину при явке избирателей более 67%.

В Карелии, которая при путинских назначенцах опустилась по качеству жизни до 70 места по стране, уровень поддержки "национального лидера" лишь немного не дотянул до общероссийского – 73% (в среднем по РФ он составил 76,7%).

С марта 2018 года в России приняли закон о повышении пенсионного возраста, повысили НДС до 20%, тарифы на коммунальные услуги.

А если бы выборы проходили сейчас, кому бы из кандидатов вы бы отдали предпочтение?

Проголосовать можно здесь.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Юрий Савельев уволен с поста гендиректора Корпорации развития Карелии

Власти Карелии расторгли договор с Юрием Савельевым, возглавлявшим Корпорацию развития республики.

Соответствующее распоряжение 12 марта подписал министр имущественных и земельных отношений Сергей Щебекин.

Согласно документу, с 13 марта досрочно прекращаются полномочия Юрия Савельева в качестве гендиректора Корпорации развития Карелии. С ним также досрочно расторгается трудовой договор, заключенный в апреле 2018 года.

Врио директора корпорации назначена заместитель Савельева Ольга Волкова.

Юрий Савельев занял пост генерального директора АО "Корпорация развития Республики Карелия" 16 апреля 2018 года. До этого момента он занимал должности советника главы Карелии по экономическим вопросам и вице-премьера правительства.

фото: сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: ПАЗик протаранил микроавтобус у Гоголевского моста

Групповое ДТП произошло в центре Петрозаводска.

В минувший вторник, 12 марта, в 16.59 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Коммунальная, произошла авария с участием маршрутного автобуса ПАЗ, микроавтобуса Volkswagen Transporter и кроссовера Тойота Toyota Highlander, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска Карелии".

Столкновение транспортных средств произошло в районе нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог.

Микрравтобус выезжал с улицы Коммунальная, совершая правый поворот на улицу Гоголя. Двигавшийся по улице Гоголя вниз ПАЗик наехал на микроавтобус, который отбросило на стоявшую перед ним Тойоту.

В результате ДТП движение по улице Гоголя со стороны Гоголевского путепровода оказалось затруднено.

фото: gov.karelia.ru

Хватит ли "Амкодору" денег, чтобы реализовать проект в Карелии?

С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.

Белорусский холдинг "Амкодор" чуть менее года назад заявил о намерении инвестировать 18 млрд российских рублей в проект создания завода с производством полного цикла машин для лесопромышленного комплекса.

ООО "Амкодор-Онего" выкупило производственный комплекс Онежского тракторного завода. Признанный банкротом ОТЗ был приобретён по итогам состоявшихся торгов.

Отмечалось, что будущая продукция будет "поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники", а объёмы выпуска лесных машин составят не менее 1000 единиц в год, что обеспечит предприятию "доминирующее положение на рынке лесопромышленной техники в России".

Собственно, с этого момента и следует начинать критический анализ белорусского проекта. Занимаясь исследованием региональных инвестиционных проектов уже более 20 лет, автор этих строк никогда не сталкивался с информацией о количестве работающих в республике лесозаготовительных машин "Амкодор". На лесозаготовке работают Valmet, Ponsse, Scania, Volvo и другие. Эти машины дешевле и надёжней аналогичной продукции минского предприятия.

Почему карельских лесозаготовителей заинтересуют новые белорусские машины? Тем более если учесть, что форвардер "Амкодор 2661-01" использует манипулятор 600-1Foresteri (Финляндия), а харвестер "Амкодор 2551-01" – харвестерную головку Kesla Foresteri 25RH (Финляндия). С компаниями, представляющими североевропейских партёров, налажено многолетнее сотрудничество, практической стороной которого являются выгодные условия по гарантийному и сервисному обслуживанию.

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фото: Валерий Поташов, YouTube

Олег Реут: "Савельев допустил серьезную ошибку три года назад"

Политолог прокомментировал отставку гендиректора Корпорации развития Карелии.

Бывший директор Института экономики Карельского научного центра РАН Юрий Савельев допустил серьезную ошибку три года назад, когда согласился с предложением экс-губернатора Александра Худилайнена войти в состав республиканского правительства. Такое мнение высказал политолог Олег Реут, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" отставку Савельева с поста генерального директора "Корпорации развития Карелии".

"На тот момент он не обладал достаточным политическим весом, организационными, финансовыми и медийными ресурсами, и при довольно-таки быстрой смене губернатора началось движение Савельева по нисходящей, – пояснил Реут. – Это заняло два года, и его нынешняя отставка с поста генерального директора "Корпорации развития Карелии" не кажется удивительной. За это время он не смог приобрести тех ресурсов, которые бы позволили ему оказаться либо в губернаторской команде, либо в политической элите республики".

Напомним, министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин подписал 12 марта распоряжение о расторжении договора с гендиректором Корпорации развития республики Юрием Савельевым. На этом посту Савельев не проработал и года. О причинах его увольнения республиканское руководство ничего не сообщило.

Сам Юрий Савельев написал на своей странице в социальной сети Facebook, что "с учетом нынешней кадровой политики в Карелии целый год в должности гендиректора Корпорации – это непозволительная роскошь".

фото: Корпорация развития республики Карелия / "Бизнес-неделя 2018"

"Достигли бы большего, если бы не мешали" – Савельев прокомментировал уход из Корпорации развития Карелии

Генеральный директор Корпорации развития Карелии Юрий Савельев прокомментировал в Facebook свою досрочную отставку.

Экс-глава Корпорации разместил копию распоряжения об увольнении на своей странице в Facebook, сопроводив пост комментарием: "Всем спасибо за совместную работу! Идём дальше".

В комментариях пользователи соцсети удивились такому кадровому решению: "Как быстро всё в Карелии стало происходить в последние годы", - написал один из комментаторов. На это замечание Савельев ответил: "Да, с учётом нынешней "кадровой политики" в Карелии целый год в должности гендиректора Корпорации - это непозволительная роскошь", - пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

В Петрозаводске маленький ребенок застрял в качелях

Пожарные разрезали качели, чтоб достать ребенка, сообщили в МЧС Карелии.

Накануне, 12 марта, в 18.22 на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. На ул. Птицефабрика маленькая девочка застряла в качелях.

Пожарные с помощью бензореза разрезали качели и освободили ребенка. После чего оказали первую медицинскую помощь.

ВИДЕО: По дороге в Пески внедорожник столкнул "четверку" на обочину

В Петрозаводске ДТП по дороге в Пески попало в объектив авторегистратора очевидца.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидц разместил видео, на котором запечатлено, как 11 марта на дороге в сторону Соломенного произошло ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля "ВАЗ-2104".

Внедорожник выехал на полосу встречного движения, где его развернуло и отбросило на легковой автомобиль, который от удара вылетел на обочину.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Карелии лось Вася зашел во двор к женщине

В Лахденпохье очередной лось стал героем видео.

Недавно в Сети появилось видео, как сотрудник полиции Лахденпохьи "устроил погоню" за раненым лосем.

Новое видео с лосем появилось в группе "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!".

Очевидец называет лося Васей и зовет к себе, а чуть позже отправляет его в лес, подальше от домов. Но лось не слушает оператора и идет во двор, где стоит женщина.

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