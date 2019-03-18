Самые значимые события понедельника

фото: "Столица на Онего"

Руководители лагеря на Сямозеро приговорены к колонии за гибель 14 детей

Городской суд Петрозаводска приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

Такое решение после рассмотрения уголовного дела принял судья Александр Смирнов.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

фото: Столица на Онего", "Республика", Николай Смирнов, РИА Новости, Илья Тимин

Началось оглашение приговора подсудимым по делу о гибели детей на Сямозере

В городском суде Петрозаводска началось оглашение приговора по делу о гибели 14 детей на Сямозере летом 2016 года, на скамье подсудимых – шесть человек, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

Так как часть процесса прошла в закрытом режиме, судья Александр Смирнов зачитает только вводную и резолютивную части приговора.

Ранее гособвинение потребовало назначить директору лагеря Елене Решетовой 9,5 лет колонии общего режима. Координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима.

Инструкторам Павлу Ильину - 4 года колонии общего режима, Валерию Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

фото: "Столица на Онего"

Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

В городском суде Петрозаводска огласили приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере летом 2016 года, сообщает корреспондент "Столицы на Онего".

"С этой болью нам до конца дней своих быть, вы же понимаете, не секрет. И им – тоже. Они тоже виноваты и с этим тоже будут жить, понимаете. Вместо того, чтобы радоваться успехам ребенка и воспитывать его, мы думаем о том, как могилу организовать, какой памятник поставить и какую ограду!", – сказала прессе после заседания суда представительница пострадавших Татьяна Гришина.

В понедельник 18 марта Городской суд Петрозаводска приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима.

Также суд свободил от наказания по истечении срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова и оправдал Павла Ильина в гибели 14 детей на Сямозере.

Экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилу Котович суд признал невиновными в связи с отсутствием состава преступления.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

фото: "Столицы на Онего"

Как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак

Буквально две недели назад Интернет взорвало сообщение о том, что 34-летняя петрозаводчанка Юлия – мама двойняшек, которым нет еще и двух лет, тяжело заболела: у нее диагностировали рак желудка 4 стадии.

"О чём ты мечтаешь, когда тебе немногим за 30, у тебя прекрасная семья - муж, двухгодовалые двойняшки? – написала Юля. - Наверное, о том, как ты со своей семьёй отдохнёшь на море, как впервые посадишь своих детей на велосипед или поставишь на коньки, как проводишь их в первый раз в первый класс. Об этом мечтала и я... Мне 34, чуть менее двух лет назад у нас с мужем, наконец-то, появились двое замечательных ребятишек, сын и дочь. Казалось, живи и радуйся..."

Но болезнь не спрашивает разрешения, она приходит и вносит свои коррективы в жизнь.

Рак не щадит никого – ни богатых, ни бедных, ни детей, ни взрослых. Подкрадывается бесшумно, безболезненно. На ранних стадиях обнаружить болезнь могут только те, кто регулярно проходит медкомиссию. Остальные узнают о недуге поздно. Как правило, болеть начинает на последних стадиях. Так случилось и у Юлии. Жила счастливой жизнью – семья, муж, работа, родились долгожданные дети – и вдруг почувствовала дискомфорт в области желудка, началась рвота, обратилась к врачу, и - сразу страшный диагноз.

Беда пришла в самую обычную семью, к самым обычным людям, которые не занимают больших постов, не зарабатывают миллионов, их мало кто знает даже в небольшом Петрозаводске. Они живут, работают, растят детей, ездят в отпуск, встречаются с друзьями, по праздникам собираются с родными...

Несмотря на то, что медицина у нас "бесплатная", болеть дорого. Минимальный набор услуг получишь, а дальше сам: лекарства, обследования, анализы… Денег нужно много, и у простых людей их, как правило, нет.

Так, отложено на черный день. И когда заканчиваются все средства, вариантов остается всего два: либо ты замыкаешься и умираешь от боли, либо обращаешься за помощью, борешься за жизнь ради детей, ради будущего. В такие минуты очень нужна поддержка, потому что руки опускаются, коварная болезнь забирает силы, боль выматывает.

Как спасают Юлю, читайте в материале "Никто, кроме нас".

фото: ГИБДД Карелии

Грузовик с песком насмерть раздавил водителя УАЗа на трассе в Карелии

В Муезерском районе произошла смертельная авария, водитель УАЗа погиб под грузовиком с песком, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 17 марта в Муезерском районе в результате ДТП один человек погиб и ещё один человек получил травмы.

По предварительным данным, около 15.20 на 16 км автодороги "Реболы – Лендеры – гос. Граница" 37-летний водитель грузового автомобиля Volvo допустил занос транспортного средства с последующим его опрокидыванием и столкновением с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП 44-летний водитель УАЗа получил травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир грузовика Volvo, 33-летний мужчина, также получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

фото: "Столица на Онего"

Пострадавшие по сямозерскому делу возмущены приговором инструктору Круподерщикову

Пострадавшие по делу о гибели детей в лагере "Парк-отель "Сямозеро" считают излишне мягким приговор инструктору Валерию Круподерщикову, который был освобожден от наказания по истечении срока давности.

Анна Широких, потерявшая дочь в трагедии на Сямозеро, заявила о том, что ее ребенок погиб по вине инструктора Круподерщикова, который не оказал помощь девочке в момент происшествия на воде.

"Он просто негодяй. Просто вот характер негодяя у него, понимаете… Он натворит еще что-нибудь. Поверьте, он натворит", - заявила Анна Широких после заседания суда корреспонденту "Столицы на Онего".

"Дети знаете, почему погибли? Потому что ни одного порядочного человека не было. Вот все они, четверо – не будем брать Роспотребнадзор - ни один порядочным человеком не оказался. И даже когда позвонили фельдшеру – она тоже такая же. Вот и все", - сказала Анна Широких.

Ее адвокат, Людмила Евстифеева, также заявила свое несогласие с приговором инструктору Круподерщикову.

"Считаю, что в отношении Круподерщикова приговор незаконен. Его надо было осуждать. Он подписал договор. Он взял на себя обязанности, которые должен был исполнять", - сказала адвокат Евстифеева. Она пояснила, что Круподерщиков не оказал помощь дочери ее подзащитной и занялся спасением себя.

Также Людмила Евстифеева добавила, что, по ее оценке, к суду должны были привлечь не руководителей регионального отделения Роспотребнадзора, а чиновников министерства труда.

"Это не функция Роспотребнадзора. Это функция министерства труда и социального развития. Вот их надо было привлекать к уголовной ответственности ..... Это они обязаны были все это проверять, а функция Роспотребнадзора совершенно другая", - отметила адвокат.

Сегодня состоялся суд над участниками дела о гибели 14 детей на Сямозере летом 2016 года.

Городской суд Петрозаводска приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима.

Также суд свободил от наказания по истечении срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова и оправдал Павла Ильина в гибели 14 детей на Сямозере.

Экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилу Котович суд признал невиновными в связи с отсутствием состава преступления

фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

В Петрозаводске бандиты похитили 3 человек

В Следкоме сообщили, что в Петрозаводске 5 мужчин обвиняются в похищении людей и вымогательстве.

По версии следствия, в январе 2019 года обвиняемые в составе организованной группы, находясь в городе Петрозаводске, напали и похитили 3 местных жителей. Угрожая ножами и предметами, используемыми в качестве оружия, потребовали от потерпевших передачи им 5 миллионов рублей.

Мужчины хотели незаконно удерживать пострадавших, но были задержаны полицией.

У следователей есть основания предполагать, что обвиняемые могут быть причастны к серии аналогичных преступлений.

Тех, кто обладает какой-либо информацией, либо пострадал от действий обвиняемых, просят обратиться по телефону 8-814-2-594678.

Обвиняемые заключены под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: "Столица на Онего"

Трое подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере выплатят потерпевшим более 40 млн рублей

Городской суд Петрозаводска в понедельник частично удовлетворил иски потерпевших и их представителей по делу о гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года.

Такое решение принял судья Александр Смирнов.

В частности, суд частично удовлетворил иски потерпевших и представителей Балакирева, Заслонова, Широких, Борисовой, Гришиной, Романова, Романовой, Волковой о компенсации морального вреда.

"Гражданские иски о компенсации морального вреда потерпевших… удовлетворить частично. Взыскать компенсацию морального вреда, причиненного преступлениями с учетом частичного возмещения", - сказал Смирнов.

Так, Решетова должны будет выплатить 21,1 миллиона рублей, Виноградов – 18,085 миллиона рублей, Круподерщиков – 1,15 миллиона рублей.

Суд отклонил иски к Ильину, Коваленко и Котович, которые были оправданы по делу.

Кроме того, часть исков оставлены без рассмотрения с правом взыскать моральных вред с подсудимых в рамках гражданского делопроизводства.

В понедельник суд приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, экс-координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима.

Суд освободил от наказания из-за истечения срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова (тот мог сесть на 8 месяцев в колонию-поселение).

Суд полностью оправдал, признав право на реабилитацию, бывшего инструктора Павла Ильина, экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилу Котович.

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

фото: Столица на Онего", "Республика", Николай Смирнов, РИА Новости, Илья Тимин

"Дети погибли, потому что ни одного порядочного человека рядом не было"

Представители потерпевших и родственники погибших на Сямозере детей остались недовольны приговором.

Трагедия на Сямозере произошла почти 2,5 года назад, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

В понедельник 18 марта 2019-го судья Александр Смирнов огласил решение по уголовному делу.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Представитель потерпевших адвокат Людмила Евстифеева пояснила, что, по ее мнению, Круподерщиков должен быть осужден.

"Считаю, в отношении Круподерщикова приговор незаконен. Его надо было осуждать. Он подписал договор, он взял на себя обязанности, которые должен был исполнять. А по отношению к (оправданному бывшему инструктору лагеря) Ильину даже не знаю, как… Какой бы приговор ни был – это страшно для родителей, это печально", - сказала Евстифеева.

"Он (Круподерщиков), сидя в лодке, не позвонил (в МЧС). Дети, знаете, почему погибли? Потому что ни одного порядочного человека не было. Вот, все они четверо (Решетова, Виноградов, Ильин, Круподерщиков), если не брать Роспотребнадзор (обвиняемыми также являлись экс-руководители местного управления ведомства), ни один порядочным человеком не оказался", - добавила мама погибшей девочки Анна Широких.

"Он просто негодяй. Просто вот характер негодяя у него, понимаете… Он натворит еще что-нибудь. Поверьте, он натворит", - добавила она.

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фото: 4 отряд ФПС по РК

ФОТО: В Карелии за несколько часов сгорело 24 гаражных бокса

Крупный пожар произошел в Сегеже 17 марта, площадь повреждения - 200 кв м, сообщили в МЧС Карелии

Накануне в 20.51 пожарно-спасательные подразделения в составе 48 человек и 10 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в гаражном боксе в ГСК "Сороковой". В 00.50 пожар ликвидирован.

В результате сгорело 24 гаражных бокса на площади 200 кв м.

Из огня вынесли 2 газовых баллона.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Суд постановил передать детей Решетовой, осужденной на 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима по делу о гибели 14 несовершеннолетних на Сямозере, органам соцзащиты Москвы, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" из зала городского суда Петрозаводска. Подробнее

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