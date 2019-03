Важные новости, которые вы могли пропустить

Содержание доклада опубликовано на официальном сайте Петросовета.

В числе достижений администрация называет рост налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета на 1,3% по сравнению с 2017 годом. В частности, доходы от аренды земли превысили плановые показатели на 38,6%.

Также власти города отмечают достижение целевых показателей средней заработной платы бюджетников, установленных указами президента РФ.

Отчет о работе Мирошник представит на сессии Петросовета 27 марта.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Светлаков написал в инстаграме, что приехал в Карелию в клинику "Кивач".

"Приехал в Карелию, думал буду грустить и много есть… и не получается. Тут все такое радужное, идеальное… Меня не устраивает! Вот что за питание?! Оно же низкокалорийное! С него реально худеешь. Жирок развязывается. Пять раз в день кормят, а килограммы уходят. И все врачи такие серьезные и профессиональные, улыбаются. Я от этого тоже худею...", - написал актер.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 года по 2016 год, действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим знакомым (в отношении которого уголовное преследование прекращено, в связи с его смертью), являясь одним из фактических руководителей группы компаний, которая занималась строительством на территории Петрозаводска малоэтажного жилого комплекса, похитил более 51 миллиона рублей.

В результате указанных преступных действий более чем 100 потерпевшим причинен имущественный ущерб.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Петрозаводске планируется строительство нового здания Бюро судебно-медицинских экспертизы в районе Высотного проезда на Перевалке.

На ближайшей сессии Петросовета депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки Петрозаводска, что даст официальную возможность начать работы на участке.

Новое здание бюро, согласно разработанной проектно-сметной документации, будет капитальным двухэтажным. Объект будет иметь санитарную защитную зону. Сейчас проект находится на стадии прохождения строительных экспертиз. Об этом корреспонденту "Вестей Карелии" сообщил начальник государственного бюджетного учреждения здравоохранения республики Карелия "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Андрей Приходько.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: The original uploader was Polaris at German Wikipedia