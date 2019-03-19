Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: "Столица на Онего"

Мэр Петрозаводска расскажет об экономических достижениях города

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник на ближайшей сессии Петросовета выступит с докладом о работе администрации в 2018 году, в котором намерена рассказать о достижениях в социально-экономическом развитии города.

Содержание доклада опубликовано на официальном сайте Петросовета.

В числе достижений администрация называет рост налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета на 1,3% по сравнению с 2017 годом. В частности, доходы от аренды земли превысили плановые показатели на 38,6%.

Также власти города отмечают достижение целевых показателей средней заработной платы бюджетников, установленных указами президента РФ.

Отчет о работе Мирошник представит на сессии Петросовета 27 марта.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: РИА Новости / Евгений Биятов

У Сергея Светлакова в Карелии "жирок развязывается"

Актер и телеведущий приехал в Карелию поправить здоровье.

Светлаков написал в инстаграме, что приехал в Карелию в клинику "Кивач".



Instagram

"Приехал в Карелию, думал буду грустить и много есть… и не получается. Тут все такое радужное, идеальное… Меня не устраивает! Вот что за питание?! Оно же низкокалорийное! С него реально худеешь. Жирок развязывается. Пять раз в день кормят, а килограммы уходят. И все врачи такие серьезные и профессиональные, улыбаются. Я от этого тоже худею...", - написал актер.

фото: ТАСС / Александр Рюмин

В Петрозаводске адвоката обвиняют в мошенничестве

При строительстве дома мужчина похитил свыше 51 млн рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2012 года по 2016 год, действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим знакомым (в отношении которого уголовное преследование прекращено, в связи с его смертью), являясь одним из фактических руководителей группы компаний, которая занималась строительством на территории Петрозаводска малоэтажного жилого комплекса, похитил более 51 миллиона рублей.

В результате указанных преступных действий более чем 100 потерпевшим причинен имущественный ущерб.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

фото: @ Fotograf / foto-planeta.com

Отдел экспертизы трупов уберут из исторического центра Петрозаводска

Бюро судмедэкспертиз планируется убрать с набережной Петрозаводска к 2021 году.

В Петрозаводске планируется строительство нового здания Бюро судебно-медицинских экспертизы в районе Высотного проезда на Перевалке.

На ближайшей сессии Петросовета депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки Петрозаводска, что даст официальную возможность начать работы на участке.

Новое здание бюро, согласно разработанной проектно-сметной документации, будет капитальным двухэтажным. Объект будет иметь санитарную защитную зону. Сейчас проект находится на стадии прохождения строительных экспертиз. Об этом корреспонденту "Вестей Карелии" сообщил начальник государственного бюджетного учреждения здравоохранения республики Карелия "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Андрей Приходько.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: The original uploader was Polaris at German Wikipedia

В Карелии мужчина убивает собак из арбалета, пишут СМИ

В поселке Вяртсиля завелся убийца собак, сообщает ГТРК "Карелия"

ГТРК "Карелии" сообщает, что жители Вяртсиля бьют тревогу – в поселке неизвестный мужчина стреляет по домашним питомцам из арбалета. На сегодняшний день он убил трех собак, одну ранил. Убийца до сих пор не найден.

Местная жительница Светлана рассказала редакции "Вести-Карелия", что ее собаку подстрелили прямо во дворе. Грей умер на руках у хозяйки.

Осмотрев тело пса, ветеринар сказала, что рана – от стрелы арбалета, которая прошла насквозь и пробила грудную клетку.

Светлана написала заявление в местную администрацию и полицию. Оказалось, таких заявлений уже четыре: три собаки мертвы, одна выжила.

фото: © Артур Лебедев/ТАСС

Управленцы из Карелии снова не попали в число "Лидеров России"

Карельские участники второго конкурса управленцев "Лидеры России", как и в прошлом году, не смогли попасть в число финалистов.

Их фамилий нет в списках допущенных до финального этапа и победителей конкурса.

Попасть в финал надеялись 7 представителей Карелии – Юрий Евстифеев, Евгений Корякин, Роман Кочерев, Иван Морозов, Александр Плеханов, Анатолий Семенов и Анна Смирнова. Большинство из них – топ-менеджеры карельских компаний.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Александр Бахтин/ТАСС

ОПРОС: За какую партию вы бы проголосовали на парламентских выборах?

"Столица на Онего" предлагает читателям опрос об уровне поддержки основных политических партий.

Последние выборы в Госдуму, по итогам которых "Единая Россия" набрала конституционное большинство, состоялись два с половиной года назад.

На сегодняшний день социологи фиксируют падение рейтингов партии власти из-за принятых законов о повышении пенсионного возраста, увеличении ставки НДС, ограничения свободы слова в Интернете и других мер. Вместе с тем, растут рейтинги оппозиционных партий.

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?

Проголосовать можно здесь.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" хотят видеть президентом Павла Грудинина

Если бы президентские выборы были в этом году, больше всего голосов набрал бы выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, показал опрос.

К годовщине президентских выборов "Столица на Онего" предложила читателям представить, что они проходили не год назад, а сейчас, с участием тех же кандидатов. За кого бы они проголосовали?

По итогам опроса больше всего голосов набрал Павел Грудинин – 615 голосов (30%). На втором месте Владимир Путин – 431 голос (21%).

Далее идут Владимир Жириновский – 121 голос (6%), Григорий Явлинский – 95 (4%), Ксения Собчак – 54 (2%), Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин набрали менее 1% голосов.

Из числа опрошенных 383 человека (18%) на выборы бы не пошли. А 275 (13%) испортили бы бюллетень.

В опросе приняли участие 2016 человек.

Судя по результатам опроса, президентские выборы прошли бы в два тура, так как по итогам голосования на нашем сайте ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

фото: neo-city.ru

Мэрия согласовала расширение участков под строительство школы и детсада на Древлянке-8

Администрация Петрозаводска приняла постановление об изменении проекта планировки жилого микрорайона Древлянка-8.

Согласно документации, планируется расширение участков под строительство школы и детского сада. При этом количество мест в школе сократится по сравнению с первоначальным планом с 358 до 338, а число мест в детском саду увеличится со 160 до 177, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: gov.karelia.ru

"Амкодор" анонсировал открытие первой очереди нового завода на месте ОТЗ

Правительство Карелии рассчитывает на запуск первой очереди нового завода на бывшей площадке ОТЗ уже осенью 2019 года.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" рассказал вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов.

По его словам, белорусский холдинг "Амкодор", который купил имущественный комплекс ОТЗ, собирается открыть цеха по крупноузловой сборке своей техники.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Арбитражный суд Карелии принял решение по двум заявлениям о банкротстве государственной компании "Карелэнергоресурс", которая отвечает за теплоснабжение 9 районов республики. Подробнее

Петрозаводчанка обманным путем выманила у пятерых потерпевших крупную сумму денег, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

В Карелии планируют построить автомобильную дорогу к памятнику природы – комплексу водопадов "Белые мосты" в Питкярантском районе. Подробнее

Жертвами мошенников стали 2 женщины, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Многие детские фильмы из бывшего СССР воспринимаются почти как провокация Подробнее

На Октябрьском проспекте у дома №4 коммунальщики лопатами пытались убрать лужу на дороге. Подробнее

Новому заводу по производству техники для лесопромышленного комплекса, который будет построен на площадке ОТЗ в Петрозаводске, потребуется около 500 специалистов, в основном, рабочих. Подробнее

Петрозаводский городской совет готовится внести изменения в правила застройки на территории проезда Высотного для строительства там бюро судебно-медицинской экспертизы. Подробнее

Управление труда и занятости республики сообщило, кто вернулся в Карелию по программе переселения в 2019 году. Подробнее

В Карелии стартовал конкурс причесок "Быть заметным - это стильно", сообщили в ведомстве. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 19 марта. Подробнее

Стали известны результаты конкурса на должности директоров двух школ Петрозаводска, сообщили в администрации города. Подробнее

Имена победителей профессионального состязания педагогов станут известны на днях. Подробнее

Приказом Генпрокурора России Юрия Чайки на должность прокурора Питкярантского района назначен советник юстиции Константин Жаринов. Подробнее

Станция переливания крови остро нуждается в донорах крови AB (IV) и B( III) Rh (-). Подробнее

Слухи о нетрадиционной ориентации кумира молодежи Егора Крида ходят уже давно. Подробнее

В МВД по Республике Карелия состоялось лично-командное первенство по подледному лову. Подробнее

В Сортавальском районе водитель получил травмы при столкновении двух кроссоверов, сообщает УГИБДД по Карелии. Подробнее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением поручил проиндексировать зарплаты федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3% с 1 октября 2019 года. Подробнее

Мужчина не хотел возмещать долг после ДТП, сообщили в Управлении судебных приставов. Подробнее