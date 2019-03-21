Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Артем Геодакян/ТАСС, архив

Карелия вошла в тройку лидеров самых "ленивых" регионов России

Росстат назвал самые "ленивые" регионы России.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего рабочая неделя длится в Республике Алтай, там она в среднем занимает 32,9 часов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на RT.

На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).

При этом жители Севастополя работают больше всего — в среднем около 39 часов в неделю. Также продолжительная рабочая неделя наблюдается в Калмыкии (38,8), Воронежской области (38,8) и Еврейской автономной области (38,8).

Отмечается, что мужчины в среднем работают больше женщин — 38,7 против 35,4 часов в неделю.

фото: Столица на Онего

Закон о неуважении к власти коснется всех журналистов, блогеров и даже комментаторов Карелии

Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров Елена Пальцева прокомментировала законы об ответственности за неуважение к власти и обществу.

Президент России Владимир Путин подписал 18 марта федеральный закон, который предусматривает блокировку сетевых материалов, выражающих в неприличной форме "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Одновременно с этим глава государства утвердил закон, который определяет наказание за размещение таких материалов.

Напомним, штраф за "явное неуважение" к власти и обществу Госдума установила в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. В случае повторного привлечения к ответственности за это правонарушение, виновного ждет штраф уже в 100-200 тысяч рублей или даже административный арест на срок до 15 суток.

"Столица на Онего" попросила прокомментировать оба закона руководителя Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров Елену Пальцеву.

– Действие этих законов распространяется на всех пользователей сети, вне зависимости от их профессионального статуса. Под ответственность попадают и статья в онлайн-издании, и комментарий читателя этого издания, и посты обычных граждан в социальных сетях, потому что социальные сети тоже являются Интернет-ресурсом, - сказала Пальцева.

Подробнее читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Ветераны предложили установить стелу "Город воинской славы" вместо памятника Кирову в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска намерена до 30 апреля провести общественные слушания по выбору площадки для памятной стелы "Город воинской славы".

Об этом заявила глава карельской столицы Ирина Мирошник, выступая 21 марта на встрече с ветеранскими и патриотическими организациями города. По словам Мирошник, до общественных слушаний городские власти соберут предложения общественности и создадут "банк мест для установки стелы".

Глава карельской столицы признала, что выбор площадки для памятного знака затянулся, но пообещала ветеранам учесть все мнения и установить стелу летом 2020 года, во время празднования 100-летия создания Республики Карелия.

Подавляющее большинство представителей ветеранских и патриотических организаций высказались за возведение стелы на площади Кирова. При этом участники встречи не исключили возможность переноса памятника Кирову, который находится в центре площади.

"Памятник Пётру Первому переносили не один раз, а это основатель нашего города", - заметила на встрече руководитель общественной организации "Северные колокола" Наталья Вартанова.

Предложение ветеранов вызвало настоящий культурный шок у архитектора Александра Савельева, который присутствовал на встрече.

"Ну, вы, ребята и даёте!" - сказал Савельев и в качестве компромиссного варианта высказался за установку стелы на месте памятного знака в честь городов-побратимов Петрозаводска, который также находится на площади Кирова.

фото: ТАСС / Евгений Курсков

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии

В пятницу, 22 марта, из-за сильного ветра может увеличиться число ДТП, сообщили в МЧС Карелии.

По информации МЧС, утром и днем 22 марта местами, преимущественно по западным районам республики прогнозируется усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, на акватории Ладожского озера до 22 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

фото: "Республика" / Сергей Юдин

Глава Минсельхоза рассказал о конфликтах форелеводов с сельским населением

Бурный рост форелеводства в Карелии сопровождается конфликтами предпринимателей с населением, живущим поблизости от рыбоводческих ферм, из-за опасений за экологию.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов на заседании правительства, где обсуждались итоги работы предприятий отрасли за 2018 год.

"Это чрезвычайно важная тема, потому что она часто является объектом конфликтным. Между жителями населенных пунктов и форелеводческими хозяйствами", – сообщил министр.

По его словам, одна из причин таких конфликтов – недостаточный контроль за экологическим состоянием водоемов, где работают форелеводы. Это связано, в том числе, с плохим техническим оснащением ветеринарной службы.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Власти Карелии хотят открыть три карьера

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии выставило на аукционы три участка недр местного значения в Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах.

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых сдаются недропользователям в долгосрочную аренду.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

В управлении капстроительства Карелии открыты вакансии с высокой зарплатой

Управление капитального строительства республики Карелия заявило о свободных вакансиях для квалифицированных специалистов.

Управление объявляет набор сотрудников в связи с увеличением объемов финансирования для реализации государственных программ, сообщает сайт регионального Минстроя.

Новые специалисты требуются в несколько отделов УКСа. Так, в организационно-правовом отделе открыты вакансии начальника с зарплатой 40-50 тысяч руб. и ведущего юрисконсульта (30-35 тысяч рублей).

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Смитюк Юрий, Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии поезд сбил трех лосей

На перегоне в Сортавальском районе в 1,5 метрах от железнодорожных путей было обнаружено три трупа животных, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Сотрудникам транспортной полиции Карелии поступило сообщение от представителя Минприроды о том, что на перегоне станции Маткаселька – станции Янисьярви Сортавальского района в 1,5 метрах от железнодорожных путей обнаружено три трупа животных.

Стражи порядка выехали на место происшествия. Установлено, что звери, а ими оказались 4-х летняя самка лося европейского и два 10-месячных самца, погибли от повреждений, полученных при столкновении с поездом.

Любые дикие звери являются государственной собственностью, поэтому туши животных комиссионно утилизированы инспекторами охотнадзора в соответствии с установленными ветеринарными правилами.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели животных и выясняют все обстоятельства произошедшего.

фото: ТАСС / Григорий Сысоев

В Карелии выросло число чиновников

Численность государственных служащих органов власти регионального уровня в Карелии выросла в 2018 году, хотя годом ранее количество чиновников в республике сократилось.

В 2017 году количество республиканских чиновников сократилось на 8,9% по сравнению с 2016 годом, а в 2018 году выросло на 5%.

В прошлом году численность госслужащих регионального уровня в Карелии составила 1261 человек.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Mr. Pickles / Youtube.com

Карельская таможня намерена купить 3 тысячи пачек сигарет для служебных собак

Таможенники Карелии разместили объявление о покупке 3 тысяч пачек сигарет для служебных собак.

Соответствующая документация об аукционе размещена на портале госзакупок.

В документации отмечается, что сигареты приобретаются для тренировки служебных собак. Начальная сумма контракта в текущих ценах составляет 235,3 тысячи рублей.

Ведомство намерено приобрести 3 тысячи пачек сигарет, средней стоимостью 78,45 рубля.

Кроме того, Карельская таможня разместила сведения о покупке имитаторов наркотических средств на 142,5 тысячи рублей.

Семейная сказка "Последний богатырь. Глава вторая" выйдет на экраны в декабре 2020 года. Подробнее

Полиция устанавливает личность подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Правительство Карелии готовится к запуску в следующем году федеральной программы "Земский учитель", нацеленной на привлечение педагогов в сельские школы. Подробнее

Ограничение коснется автомобилей с нагрузкой свыше 4 тонн, сообщили в Минтрансе Карелии. Подробнее

Средняя зарплата госслужащих республиканских органов власти за год выросла на 36,7%, что на 36,7% больше, чем в 2017 году. Подробнее

Пожар произошел ночью в деревне Обжа, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее

В Петросовете обсудили вопросы пополнения доходной части бюджета и снижения дебиторской задолженности, которая составила 448 миллионов рублей. Подробнее

Администрация Петрозаводска готовится провести присоединение ПМУП "ДЭУ" к ПМУП "Автоспецтранс", сократив штат одного из двух предприятий. Подробнее

В Петрозаводске продолжаются мероприятия по пропуску паводковых вод, работы переведены в круглосуточный режим, сообщает администрация города. Подробнее

"Школьные маршруты" находятся на особом контроле, сообщили в Минтрансе Карелии. Подробнее

Мужчина был объявлен в федеральный розыск из-за причинения легкого вреда здоровью. Подробнее

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства, где обсуждались поручения президента РФ о развитии сельских территорий, вошедшие в его послание Федеральному собранию. Подробнее

Министерство финансов Карелии представило данные о количестве госслужащих республиканских органов власти в 2018 году. Подробнее

Жители карельской деревни Войница требуют отменить протокол их общего собрания, который, по утверждению истцов, сфальсифицирован. Подробнее

Власти Карелии не смогли приватизировать два крупнейших совхоза Карелии – "Толвуйский" и "Ведозерский", и готовы оставить их в государственной собственности с условием полной модернизации. Подробнее

Администрация Петрозаводска заявила о существовании дефицита помещений маневренного фонда, куда могли бы переезжать нуждающиеся горожане. Подробнее

Министерство труда России отказалось от публикации ежемесячных данных о доходах населения в связи с тем, что такие данные не отражают реальной картины. Подробнее

Карелия вошла в число регионов, вызывающих опасения в связи с паводковой обстановкой. Подробнее

Движение по мостам будет перекрыто из-за ремонтных работ, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

На площади Кирова в Петрозаводске состоялись показательные соревнования МЧС по ликвидации последствий ДТП. Подробнее