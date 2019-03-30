Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Столица на Онего

Министр Александр Морозов рассказал об отставке и последнем рабочем дне

Министр образования Карелии Александр Морозов уходит в отставку, перед увольнением он уехал в командировку в Кемский район.

Об этом Морозов рассказал "Столице на Онего" в субботу.

"Сегодня я провожу прием в Кемском районе в рамках дня единого приема граждан. А воскресенье – мой последний рабочий день", - сказал министр.

Александр Морозов воздержался от комментариев о причинах отставки.

"Это мое решение, и благодарен главе Карелии, что он поддержал его", - добавил он.

Морозов возглавлял министерство образования с осени 2013 года после отставки предыдущего руководителя Ирины Кувшиновой. В целом, в ведомстве Морозов трудился с 2001 года.

На его место прочат Романа Голубева, который в настоящее время работает в качестве и.о. министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии.

Голубев также не стал комментировать свое новое назначение, предложив подождать до понедельника.

фото: ТАСС / Егор Алеев

ВИДЕО: Пьяный водитель пытался сбежать от ГИБДД в Петрозаводске, но был задержан

Инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя, который катался по центру карельской столицы, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В пятницу вечером в дежурную часть поступило сообщение от петрозаводчанина о нетрезвом водителе. Звонивший сообщил, что в центре города водитель с признаками опьянения сел в Ford Focus и поехал в направлении улицы Дзержинского.

На улице Красная схожий по ориентировке автомобиль попался навстречу инспекторам.

Сотрудники остановили иномарку, водитель вышел, в ходе общения с ним были замечены признаки опьянения. Он отказался от прохождения освидетельствования и бросился бежать, но был задержан.

Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения у водителя. В отношения водителя, 1992 года рождения, вынесены постановления об административных правонарушениях, автомобиль перемещен на штрафстоянку.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Члены правительства Карелии проплыли по холодному Онего

Представители правительства Карелии приняли участие в соревнования по зимнему плаванью в Петрозаводске.

В субботу в эстафете приняли участие вице-прмьер карельского правительства Дмитрий Родионов, заместитель главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский, руководитель управления автомобильных дорог Виктор Россыпнов, начальника управления земельными ресурсами Александра Россыпнова, депутаты Законодательного собрания Карелии Тимур Зорняков и Анна Лопаткина.

Этап Кубка мира по зимнему плаванию стартовал на набережной Онежского озера в Петрозаводске 28 марта.

Для участия в соревнованиях зарегистрировались 299 сильнейших спортсменов из разных регионов России, в том числе из Карелии, а также из 13 стран: Финляндии, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Дании, Австрии, Германии, Франции, США, Казахстана, Монголии и Чили.

фото: Столица на Онегокадр из видеоролика

Парфенчиков поручил отметить медалью заслуги начальника кадетского училища в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении медалью "За заслуги перед республикой Карелия" Андрея Макаревича.

В указе, размещенном на сайте правительства Карелии, указывается, что медали вручаются "за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Республикой Карелия и её жителями"

Согласно документу, медалью "За заслуги перед республикой Карелия" будут награждены начальник федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения "Петрозаводское президентское кадетское училище" Андрей Макаревич. А также члец центральной избирательной комиссии Карелии Наталья Баринова.

ВИДЕО: Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

На пересечении улиц Правды и Калинина столкнулись два автомобиля.

Авария произошла в минувшую пятницу вечером.

Происшествие зафиксировали камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Информация о пострадавших утоняется.

фото: vk.com/vuonnini

Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.

В Костомукше начался судебный процесс местных жителей против форелеводческого хозяйства.

В поселке Калевала начался судебный процесс, который может серьезно повлиять на взаимоотношения коренного населения с республиканской властью. На первый взгляд, в небольшом районном центре рассматривается самое обычное гражданское дело – группа жителей карельской деревни Войница обратилась в Костомукшский городской суд с иском о признании недействительным протокола общего собрания их территориального общественного самоуправления "Надежда" от 22 июня прошлого года.

По словам истцов, этот документ не соответствует требованиям федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставам ТОС "Надежда" и Луусалмского сельского поселения Калевальского национального района Карелии, к которому относится деревня Войница. Однако протокол, подписанный бывшим председателем ТОС "Надежда" и депутатом Луусалмского сельского поселения Надеждой Лесонен, согласовал открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни и послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на этом водоеме.

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фото: englandlife.ru

Фонд автора "Гарри Поттера" начал работать в Карелии

Джоан Роулинг придумала, как забрать всех детей из детдомов; ее фонд начал работу в Карелии.

С 2015 года в России идет реформа сиротских учреждений. Ее главная цель — создать для детей условия, приближаемые к семейным, и где возможно, найти детям дом. Однако на деле процесс идет медленно, учреждения зачастую не готовы к изменениям, появляются все новые проблемы. В итоге все упирается в политическую волю властей регионов, сообщается на сайте "Дождя".

В приграничной Карелии за реформу вместе с чиновниками отвечают местные НКО в сотрудничестве с европейским благотворительным фондом CAF.

Экспертами выступает фонд Джоан Роулинг при поддержке Евросоюза. Писательница поставила задачу: чтобы к 2050 году в мире не осталось ни одного детского дома.

Куда пойти в Петрозаводске 30 марта: Ресторанный день, позитив от "Кутерьмы", Pablo-party и Пижама-party

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). К. Чуковский. "Муха-Цокотуха". Маленьких зрителей будет веселить песнями и плясками хор букашек-таракашек, а ареной всех событий в спектакле по знаменитой сказке является забытая кем-то в лесу пустая консервная банка. С 3 лет. 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Премьера. Смешная и поучительная история по сказке С. Я. Маршака - для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

12.00, ФОК (ул. Ключевая, 10). Серия заплывов "3600" от команды Karelia Challenge для начинающих любителей плавания и профессиональных пловцов. Стиль плавания свободный. Две категории: любители и ПРО. Стартовый взнос на 1-3 заплыве - 300 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, Петрозаводский музыкальный колледж им. Раутио (ул. Свердлова, 25). Финал XII Республиканского конкурса патриотической песни "Песни, рожденные сердцем!". Гала-концерт.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия. Презентация новой книги Светланы Захарченко "Замкадье по-заонежски". Рассказы основаны на реальных фактах и архивных документах XIX века, связанных с жизнью карельской деревни.

15.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Фестиваль народной еды "Ресторанный день". Вход свободный, еда у рестораторов по демократичной цене.

16.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "От Севильи до Гренады". Концерт в одном отделении. В программе - произведения М. де Фальи, Э. Гранадоса, Д. Шостаковича и И. Фролова. Солисты - Жанна Запольская и Игорь Макаров.

17.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Субботний вечер в кругу друзей". Романтическое весеннее настроение зрителям подарят артисты ансамбля "Кантеле" и солист, лауреат Всероссийского конкурса Валерий Салпагаров. Хиты российской и зарубежной эстрады о любви. От 400 руб.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (г. Кондопога, Дворец искусств). Вечер органной музыки: играет Станислав Шурин (Словакия). 500-700 руб.

17.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Ансамбль позитивной музыки "Кутерьма". Авторские песни в стиле рок, регги, босса-нова, латино, ска и др. 250 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Экзамен-DANCE". Спектакль-танец. Воедино сплелись совершенно различные музыкальные течения - на любой вкус и предпочтения: от композиций из балета "Кармен-сюита", до Владимира Высоцкого, Земфиры и Гарика Сукачева. От 400 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Pablo-party. Вторая максимально молодежная шоу-вечеринка. Сочетание лучшей музыки (зарубежные и русские трэки новой школы, old school, rave, bassboosted и многое другое), ритмичных танцев, настоящего движа и конкурсов с призами от спонсоров. 250 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году. Удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. 800 руб.

19.00, актовый зал теоретического корпуса ПетрГУ (ул. Красноармейская, 31). "Таланты в халатах" - одно из крупнейших шоу МедИна, на котором можно увидеть самых талантливых людей института.

20.00, Blomberg Studio (ул. Гоголя, 21). BLANSH 20 лет. Электрический концерт с аудио- и видеозаписью для потомков. 300 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Рок-вечер. "Истинный облик" (Петрозаводск), "Мотороллер" (Сантк-Петербург). 300 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Всем нужен рэп. Samurai, Tempo g, Sobaka dvorovaya, Rosher. 400 руб.

23.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Пижама-party. 200 руб. В пижамах и халатах вход свободный всю ночь.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). День рождения резидента - DJ Platonic. До 00.00 вход бесплатный.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 30 марта.

30 марта – День единого приема граждан в Республике Карелия.

26-31 марта – на ледовой арене "Луми" пройдут матчи Открытого турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд.

26-31 марта – в Национальном музее Карелии состоится акция "Весенние каникулы вместе с музеем".

11.00-18.00 – администрация Петрозаводска проведет прием граждан.

11.00 – в сквере Ленинградских ополченцев пройдет акция "Выходные в любимом парке".

11.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 состоится день открытых дверей.

11.00 – Артур Парфенчиков проведет прием граждан в Петрозаводске, руководители органов исполнительной власти РК – в районах республики.

11.00 – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет межрегиональная открытая научно-исследовательская конференция обучающихся "Будущее Карелии".

12.00 – во Дворце спорта в Кондопоге состоится региональный этап "Межрегиональной любительской баскетбольной лиги".

14.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже им. Раутио на ул. Свердлова, 25 пройдет финал XII Республиканского конкурса патриотической песни "Песни, рожденные сердцем!". Гала-концерт.

18.00 – на пл. Гагарина, 1 состоится республиканский конкурс по английскому языку "Равные возможности".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Оправдание терроризма, Дом офицеров для РПЦ и новое имя аэропорта

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Дом офицеров для церкви



фото: @ Наталья Мешкова / gazeta-licey.ru

В Карелии представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно. Представители Карельской митрополии заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

Уголовная статья за мнение



фото: © Fotolia / kieferpix

Управление ФСБ по Карелии возбудило уголовное дело в отношении жительницы Медвежьегорска за комментарии в социальных сетях.

"Следственным отделением УФСБ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России в отношении жительницы Медвежьегорска, которая в ноябре 2018 года разместила в общем доступе одной из социальных сетей материалы, содержащие публичное оправдание терроризма", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что преступное деяние было задокументировано сотрудниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД Карелии в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих, с использованием сети Интернет, публичное оправдание терроризма.

Еще не конец истории

Прокуратура Республики Карелия направила в суд апелляционное представление на приговор Петрозаводского городского суда по уголовному делу о гибели 14 детей в 2016 году на озере Сямозеро, сообщается на сайте ведомства.

Приговором Петрозаводского городского суда от 18 марта директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова и координатор детского оздоровительного лагеря Вадим Виноградов признаны виновными по статье: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, и приговорены к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Монастырь для подростков



фото: правительство Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил, куда отправлять трудных подростков летом, среди вариантов – монастыри. О таких инициативах Парфенчиков рассказал в четверг на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

Новое имя для аэропорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании трёх российских аэропортов. Изменения коснулись аэропортов в Красноярском крае, Ингушетии и Республике Карелия в соответствии с федеральным законом "О наименовании географических объектов"

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

В Законодательном собрании Карелии начался прием граждан, среди первых – активисты за снос "Невского Пассажа". Подробнее

ГИБДД Петрозаводска рассказала о пострадавших в ДТП, попавшем в объективы камер наружного наблюдения. Подробнее

В Карелии проходит очередной День единого приема граждан, в Петрозаводске к чиновникам правительства записались 324 человека, сообщает пресс-служба правительства региона. Подробнее

Глава республики Артур Парфенчиков и ряд членов правительства в день единого приема граждан принимают жителей в Петрозаводске. Подробнее

В карельской столице 31 марта ожидается теплая погода, сообщает Гидрометцентр. Подробнее

В Олонецком районе женщина, гулявшая по обочине, попала под колеса автомобиля, сообщает УГИБДД по Карелии. Подробнее

Лахденохский районный суд постановил взыскать ущерб с местной администрации за затопленную осадками квартиру, сообщается на сайте суда. Подробнее

В администрации Петрозаводска продолжается день единого приёма граждан. Подробнее

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В день единого приема граждан депутаты Законодательного собрания приняли более 40 человек в Петрозаводске и районах Карелии. Подробнее

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит оказались наиболее стабильными сферами труда в России Подробнее

Бывший муж Юлии Началовой музыкант Дмитрий Ланской нанял юридическую компанию Екатерины Гордон для защиты от обвинений в причастности к смерти экс-супруги, которые прозвучали в СМИ. Подробнее

В Сортавале капитально отремонтируют один из самых популярных детских садов "Ладушки", сообщает пресс-служба правительства Карелии. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 31 марта. Подробнее

Певица Светлана Лобода в эфире "Вечернего Урганта" рассказала об отношении к дорогим украшениям. Подробнее